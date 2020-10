Η «πανδημία» των ροζ βίντεο: Πώς διασύρθηκαν μοντέλα και τηλεπερσόνες

Κιμ Καρντάσιαν Σε αντίθεση με την ελληνική πραγματικότητα, η Κιμ Καρντάσιαν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη διαρροή του ροζ βίντεο στο οποίο πρωταγωνίστησε και εκτός από το να εκτοξεύσει τις μετοχές της στον χώρο του θεάματος, να προσθέσει στον τραπεζικό της λογαριασμό αρκετά εκατομμύρια

Ιωάννα Τούνη - Χριστίνα Ορφανίδου Τα δύο κορίτσια που έγιναν γνωστά στο ευρύ κοινό μέσα από τις εμφανίσεις τους στα ριάλιτι όπου συμμετείχαν, ξαφνικά βρέθηκαν να απολογούνται ντροπιασμένες από το μίσος των πρώην συντρόφων τους που ανέβασαν ροζ βίντεο με τις ίδιες πρωταγωνίστριες στο διαδικτυο

«Η διακίνηση βίντεο με προσωπικές στιγμές έχει δυστυχώς γίνει μόδα», τονίζει ο κ. Μανώλης Σφακιανάκης, πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας

Νέα κορίτσια που κλαίνε με λυγμούς και απολογούνται στο κοινό για βίντεο που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο και από κινητό σε κινητό και τις δείχνουν σε ερωτικές στιγμές με τους συντρόφους τους. Γυναίκες που μόλις κερδίσουν λίγη τηλεοπτική δημοσιότητα έρχονται αντιμέτωπες με την εκδικητικότητα πρώην συντρόφων τους που αναίσχυντα κοινοποιούν προσωπικές στιγμές τους. Ολες θύματα μιας παρόρμησης και προδομένες από την εμπιστοσύνη της ψευδαίσθησης που προσφέρει ο παράφορος έρωτας. Και άπασες καλούνται να απολογηθούν γιατί έκαναν έρωτα με τους συντρόφους τους, με το πρόσωπο και το ονοματεπώνυμό τους να κυκλοφορεί σε πρωτοσέλιδα, σε μηνύματα, σε ιστοσελίδες, σε κοινωνικά δίκτυα. Με τις οικογένειές τους να προσπαθούν να διαχειριστούν τον διασυρμό των παιδιών τους από ανήθικα αρσενικά και την κοινωνία να παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν σχεδόν μουδιασμένη.Εκείνοι παραμένουν ανώνυμοι θύτες, για κάποιους μάγκες, και όσο δεν τιμωρούνται τόσο ξεθαρρεύουν. Μέχρι στιγμής όσα παρόμοια βίντεο έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν διακινηθεί από πρώην συντρόφους. Αυτό συνέβη στην Ιωάννα Τούνη και στη Χριστίνα Ορφανίδου. Δύο γυναίκες που έγιναν γνωστές στο ευρύ κοινό μέσα από τις εμφανίσεις τους στα ριάλιτι όπου συμμετείχαν και ξαφνικά βρέθηκαν να απολογούνται με δάκρυα στα μάτια, ντροπιασμένες από το μίσος των πρώην συντρόφων τους.Δεν ήταν οι μόνες. Παγκόσμιο το φαινόμενο, δεν κάνει εξαιρέσεις ούτε σε διάσημους, αλλά ούτε και σε κορίτσια της διπλανής πόρτας που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει μέσα σε λίγα λεπτά.Από την Πάρις Χίλτον και την Πάμελα Αντερσον μέχρι την Κιμ Καρντάσιαν η απόσταση είναι μικρή. Ολες τους βρέθηκαν εκτεθειμένες από διαρροές προσωπικών στιγμών τους, που άλλες τις βοήθησαν και άλλες τις κατέστρεψαν. Σε κάθε περίπτωση, έπεσαν θύματα μιας παράνομης διακίνησης βίντεο και φωτογραφιών, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ωφελούν.Τίποτα δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι έγινε εσκεμμένα, όπως στην περίπτωση της Κιμ Καρντάσιαν, όπου ξαφνικά λίγο πριν από την έναρξη του δημοφιλούς ριάλιτι όπου κατέγραφε κάθε στιγμή της ζωής της οικογένειάς της βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς διέρρευσε ροζ βίντεό της.Στη βιογραφία της, που υπογράφει ο Σον Σμιθ, γίνεται λόγος για ένα γεγονός που έβγαλε από την αφάνεια και την Κιμ και την οικογένειά της. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν πληροφορήθηκε πως το βίντεο βρέθηκε στο γραφείο του διευθυντή της γνωστής εταιρείας παραγωγής Vivid Entertainment δεν κινήθηκε νομικά προκειμένου να εμποδίσει τη διαρροή του. Αντιθέτως, η ίδια ζήτησε και πήρε προκαταβολή 300.000 δολάρια και ποσοστό από τις πωλήσεις και τα downloads. Η Καρντάσιαν εκτοξεύθηκε οικονομικά και σε δημοφιλία, ενώ το «Keeping Up With The Kardashians» για πολλά χρόνια ήταν το δημοφιλέστερο ριάλιτι με 100 εκατ. δολάρια έσοδα για την οικογένεια. Η Κιμ φυσικά από εκείνη τη στιγμή και μετά το μόνο που βλέπει είναι τον τραπεζικό λογαριασμό της να γεμίζει...Το 1995 το ερωτικό βίντεο που θα αποδεικνυόταν η μεγαλύτερη διαδικτυακή επιτυχία ήταν αυτό στο οποίο πρωταγωνιστούσαν η Πάμελα Αντερσον και ο Τόμι Λι. Η Αμερικανίδα σεξοβόμβα τότε πρωταγωνιστούσε ως ναυαγοσώστρια στο «Baywatch» και εκείνος ήταν μέλος του συγκροτήματος Motley Crue.Λίγο μετά τον γάμο τους που έλαβε χώρα σε παραλία του Μεξικού με τους δυο τους να φορούν μόνο τα μαγιό τους, αποφάσισαν να καταγράψουν τις ερωτικές τους περιπέτειες οι οποίες διήρκεσαν 54 λεπτά, με 4 λεπτά ερωτικής συνεύρεσης. Η διαρροή του συγκεκριμένου βίντεο προκάλεσε τον χωρισμό τους, αλλά καμία ζημιά στην καριέρα και τη ζωή της Αντερσον, όπως η ίδια άλλωστε δήλωνε σε συνεντεύξεις της.Τη μάθαμε από το «My Style Rocks» και από τότε απασχολεί τη δημοσιότητα με τον δικό της τρόπο. Αν και δεν συμμετέχει σε εκπομπή, όλοι κατά καιρούς συζητούν για το κορίτσι από τη Θεσσαλονίκη που διαθέτει έναν πολύ δυνατό λογαριασμό στο Instagram μέσω του οποίου απαντά ακόμη και σε επιθετικά σχόλια ή σε δημοσιεύματα. Η Ιωάννα, λοιπόν, πριν από λίγο καρό βρέθηκε στη θέση όπου βρίσκονται πολλά κορίτσια. Ενα προσωπικό βίντεό της διέρρευσε, με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλος ντόρος και αναστάτωση αφού δεν ήταν η πρώτη φορά. Ενας πρώην σύντροφός της διέρρευσε τη συνεύρεσή τους δύο φορές, με αποτέλεσμα όχι μόνο η Ιωάννα Τούνη να θορυβηθεί και να διασυρθεί διαδικτυακά, αλλά και το συμβάν να έχει συνέπειες στα προσωπικά της. Ο σύντροφος με τον οποίο διατηρούσε σχέση αποφάσισε να χωρίσουν, ενώ η ίδια προσπάθησε να προστατεύσει την οικογένειά της μέσα από ένα βίντεο που πόσταρε και στο οποίο εξηγεί αναλυτικά τι πραγματικά συνέβη.Μεταξύ άλλων, η Ιωάννα είπε: «Στα 23 μου, με όλη αυτή την έκθεση που είχε πάρει το “My Style Rocks”, ξαφνικά διέρρευσαν γυμνές μου φωτογραφίες από εκείνο το βράδυ, στις οποίες εγώ κοιμάμαι μετά τη συνουσία στο αυτοκίνητο και προφανώς δεν έχω επίγνωση ότι μπορεί να με φωτογραφίζει κάποιος. Πόσο ξεφτίλα μπορεί να νιώσει κάποιος, να δημοσιεύονται τόσο ιδιωτικές του στιγμές με τέτοιον τρόπο, από έναν άνθρωπο που δεν το περίμενες ποτέ...Εχουν περάσει τρία χρόνια από τότε και πάνω που νομίζεις ότι το περάσαμε κι αυτό και συνεχίζουμε... Ενα τυχαίο γεγονός δεν μπορεί να καθορίσει ποιος είσαι, τι κάνεις και να αναιρέσει όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχεις δημιουργήσει. Είναι πολύ άδικο ένα κακό να σκοτώνει χίλια καλά. Είχα μια πολύ όμορφη, υγιή σχέση και συγκατοικούσα. Το αγόρι μου ήξερε τα πάντα. Το βιντεάκι μού κόστισε μια πολύ όμορφη σχέση.Προσπαθώ να το εξαφανίσω εδώ και πολλά χρόνια, αλλά έρχεται ξανά και ξανά... Εχω κατακριθεί και κανείς δεν προσπαθεί να με προστατέψει από όλο αυτό. Ολοι είναι πρόθυμοι να διασύρουν κάποιον προσπαθώντας να κερδίσουν το ελάχιστο. Εχω λάβει ξεφτιλιστικά μηνύματα».Φυσικά ο «κύριος» παραμένει ατιμώρητος. Οπως γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει τη ζωή της γιατί πολύ απλά βρήκε τη δύναμη και έκανε εξομολόγηση μέσω του YouTube. Σε πόσα κορίτσια θύματα, όμως, δίνεται αυτή η δυνατότητα;Η Χριστίνα Ορφανίδου μπήκε στο «Big Brother» και πριν από δύο εβδομάδες αποκάλυψε ότι ένα βίντεο που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια την ταλαιπωρεί λόγω εκδικητικότητας και έχει και συνέχεια. Ο τότε σύντροφός της αποφάσισε να διαρρεύσει κι άλλο υλικό τώρα που εκείνη συμμετέχει σε τηλεοπτικό πρόγραμμα, και μάλιστα δίχως να έχει τιμωρηθεί ούτε καν για το προηγούμενο. Η κοπέλα κλαίγοντας μίλησε μπροστά από τις κάμερες και εξήγησε στο κοινό τι είχε συμβεί.«Το 2017, όταν γνώρισα κάποιον άνθρωπο με τον οποίο έζησα ένα τροχαίο ατύχημα, η προηγούμενη σχέση μου για να με ξεφτιλίσει και να με εκδικηθεί δημοσιοποίησε στο Ιντερνετ ιδιωτικές στιγμές, τις διέδιδε από κινητό σε κινητό σε δικό μας περιβάλλον. Με ξεφτίλισε, έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, έχασα τη δουλειά μου και μου χάλασε την καινούρια σχέση. Εφτασα και να βιώσω μπούλινγκ από τρίτα άτομα που είχαν δει αυτά τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Από το 2018 και μετά αποφάσισα να μην ξανακάνω σχέση, έχασα την εμπιστοσύνη μου. Δεν ενημέρωσα τους γονείς μου, προσπάθησα να το αντιμετωπίσω και κινήθηκα νομικά, όμως εκείνος συνέχισε να μιλάει άσχημα. Θέλω να δώσω συμβουλή σε όλες τις γυναίκες: Ποτέ να μη βιντεοσκοπούν προσωπικές στιγμές! Δεν ξέρουν τι μπορεί να γίνει και πώς θα τις εκμεταλλευτεί λόγω εγωισμού κάποιος. Να είστε δυνατές και να προσέχετε πάρα πολύ. Δεν είστε θύματα, αυτοί που κάνουν αυτές τις κινήσεις, αυτοί είναι τα θύματα».Λίγες ώρες μετά την τηλεοπτική εξομολόγηση ένα ακόμη βίντεο κυκλοφορεί, με την ίδια πλέον να το προσπερνά δίχως να σχολιάζει.Ακολούθησαν βίντεο παικτριών από άλλα ριάλιτι μαγειρικής και μόδας τα οποία υποκλάπηκαν από χάκερ και κυκλοφόρησαν μέσα σε λίγες ώρες.«Η διακίνηση βίντεο με προσωπικές στιγμές έχει δυστυχώς γίνει μόδα», τονίζει ο κ. Μανώλης Σφακιανάκης, πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας και ειδικός ερευνητής ηλεκτρονικών εγκλημάτων, ο οποίος αποκαλύπτει στο «ΘΕΜΑ» ότι ιδρύει άμεσα έναν οργανισμό που θα προστατεύει από τυχόν επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού όλες τις οικιακές συσκευές και θα καλύπτει όλα τα κενά ασφαλείας. Η Smart Home Security θωρακίζει το σπίτι από επιθέσεις και έτσι ακόμη κι αν κάποιος έχει αποθηκευμένα προσωπικά βίντεο σε ηλεκτρονικές συσκευές,δεν μπορεί να γίνει υποκλοπή τους.Δυστυχώς, οι περιπτώσεις των θυμάτων αυξάνονται ραγδαία και, όπως τονίζει ο κ. Σφακιανάκης, «όσοι έχουν υποκλέψει τέτοια βίντεο τα διακινούν σε ιστοσελίδες πορνό όπου τα χτυπήματα είναι εκατομμύρια και τα κέρδη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα να βγάζουν και οι ίδιοι πολλά χρήματα».Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος δεν είναι απλή αφού οι Αστυνομικές Αρχές μπορούν να συλλάβουν τον διακινητή και να ασκήσουν δίωξη, όχι όμως και να κατεβάσουν το βίντεο. Εκεί απαιτούνται νομικές ενέργειες και το θύμα θα πρέπει να απευθυνθεί σε εταιρεία που μπορεί να προχωρήσει στη συγκεκριμένη διαδικασία.Η αύξηση του αριθμού των θυμάτων, σύμφωνα με τον κ. Σφακιανάκη, αγγίζει πλέον το τρομακτικό ποσοστό 145% και αφορά ηλικίες από 15 έως 28 ετών, όπου εκεί καταγράφονται τα περισσότερα περιστατικά. Αυτό που θα πρέπει να κάνει όποια ή όποιος πέσει θύμα τέτοιας κακόβουλης ενέργειας είναι «να ενημερώσει αμέσως τους οικείους του, την οικογένειά του, να απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και στη συνέχεια σε εταιρεία που θα αναλάβει να κάνει τις ενέργειες προκειμένου να κατέβει το επίμαχο βίντεο».