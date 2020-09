Δολοφονία Ζαφειρόπουλου: Νέα στοιχεία για το «συμβόλαιο θανάτου» - Ηχητικό ντοκουμέντο με εκβιασμό του Φλώρου

Ένα ολοκληρωμένο Οφθαλμολογικό Check Up για εσάς και τους αγαπημένους σας, ακόμα κι αν δεν έχετε κανένα σύμπτωμα, μπορεί να βοηθήσει τα μάτια, και την όρασή σας αλλά και να προλάβει προβλήματα που ως τώρα δεν είχατε καν φανταστεί ότι φαίνονται στην οφθαλμολογική εξέταση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μνήμες από τητουμέσα στο γραφείο του στην, ξύπνησαν σήμερα στο Εφετείο της Αθήνας, όπου ξεκίνησε σεΑπόντες από το δικαστήριο οι τρεις κατηγορούμενοι της υπόθεσης – Αλβανοί κρατούμενοι – οι οποίοι σε πρώτο βαθμό είχαν καταδικασθεί σε. Όλοι τους, μάλιστα, εκτός από τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου αντιμετωπίζουν κατηγορίες και στο πλαίσιο άλλης μεγάλης έρευνας της Δικαιοσύνης ως μέλη της αποκαλούμενηςΚατά τη σημερινή διαδικασία στο δικαστήριο κατέθεσαν, μέλη της οικογένειας του αδικοχαμένου ποινικολόγου αλλά και ο σωφρονιστικός υπάλληλος, ενώ νέα στοιχεία για το παρασκήνιο του στυγερού εγκλήματος εισέφερε με την κατάθεσή του στο ακροατήριο αλλά και με στοιχεία που προσκόμισε ο γιος του θύματος,Ειδικότερα, η σύζυγος του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου στην κατάθεσή της έκανε λόγο γιασε βάρος του συζύγου της, απορρίπτοντας την εκδοχή του ατυχήματος που προβάλλει η πλευρά των κατηγορουμένων. Από την πλευρά του, ο αδελφός του θύματος, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, μίλησε για συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του αδελφού του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κατηγορούμενος πήγε αποφασισμένος να τον βγάλει από τη μέση. Δεν υπήρχε άλλη πρόθεση, πλην της εκτέλεσης».Ο κ. Ζαφειρόπουλος ανέφερε πως ο αδελφός του είχε συμβουλεύσει τον εντολέα τουνα μην υποκύψει σε εκβιασμό που δέχονταν για να καταβάλλει 5 εκατ. ευρώ σε Αλβανούς κατηγορούμενους, που τον είχαν εμπλέξει με καταθέσεις τους ως ηθικό αυτουργό στην απόπειρα δολοφονίας του Γ. Αντωνόπουλου. Όπως είπε, τα συγκεκριμένα πρόσωπα ζητούσαν από τον Αρ. Φλώρο τα χρήματα ώστε να αλλάξουν τις καταθέσεις τους στις οποίες τον κατονόμαζαν ως ηθικό αυτουργό της απόπειρας ανθρωποκτονίας.Όμως, κατά τον μάρτυρα, ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος από τη στιγμή που συμβούλευε τον Αρ. Φλώρο να μην υποκύψει στον εκβιασμό αποτελούσε το εμπόδιο στα σχέδια των εκβιαστών. «Το μήνυμα ήταν ένα και ξεκάθαρο προς τον Φλώρο: Δες τι έπαθε ο δικηγόρος σου και δώσε τα λεφτά. Εγώ αυτό πιστεύω», κατέθεσε ο Γρ. Ζαφειρόπουλος αναφερόμενος στη δολοφονία του αδελφού του.Κατάθεση στο δικαστήριο έδωσε σήμερα και ο πρώην αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού, Αντ. Αραβαντινός, ο οποίος επιβεβαίωσε πως ο Αρ. Φλώρος εκβιάζονταν μέσα στις φυλακές από τον κατηγορούμενο Κλοντιαν Λεκοτσάι. Μάλιστα, ο κ. Αραβαντινός αναφέρθηκε σε συνάντηση που είχε στις φυλακές με τον Μιχ. Ζαφειρόπουλο, ο οποίος επισκέπτονταν τον κρατούμενο εντολέα του Αρ. Φλώρο. Όπως κ. Αραβαντινός, ο αδικοχαμένος ποινικολόγος του είχε πει πως ο πελάτης του πιο πολύ κινδυνεύει από του συναδέλφους του δικηγόρους παρά από τους Αλβανούς κρατούμενους.Είχε προηγηθεί σημαντική κατάθεση στο δικαστήριο του γιου Μιχ. Ζαφειρόπουλου, Επαμεινώνδα, ο οποίος παρουσίασε για πρώτη φορά, διαδικτυακή συνομιλία μεταξύ του πατέρα του και ενός άνδρα με το ψευδώνυμο «vas». Ο άνδρας αυτός, όπως είπε ο Επ. Ζαφειρόπουλος είναι ο Αριστείδης Φλώρος.Από τη συνομιλία αυτή, διαφαίνεται σύμφωνα τον μάρτυρα απόπειρα εκβίασης του Φλώρου από γνωστό δικηγόρο των Αθηνών, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Γιώργο Αντωνόπουλο στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας σε βάρος του.Η επίμαχη συνομιλία που παρουσίασε ο γιος του Μιχ. Ζαφειρόπουλου έλαβε χώρα στις 20/7 και 24/7 του 2017 και έχει ως εξής:Hi, Μιχάλη. Πρέπει να ξέρω το συντομότερο δυνατό ότι αυτά που σου είπα ισχύουν από την άλλη πλευρά. Δες αν έχουμε νέα, as soon as possibleOkΜου είπε η Κ….. Ποιος από τους δυο είναι ο παραδόπιστος; Ο πιο μεγάλος σε ηλικία;Ο πιο μεγάλος. Ο άλλος συμφωνεί με εσένα. Αύριο έχω ραντεβού με τον μεγάλο (σ.σ δικηγόρο).Συνεχίζοντας την κατάθεσή του ο μάρτυρας ανέφερε πως την επόμενη ημέρα ο πατέρας του είχε ραντεβού με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Γιώργο Αντωνόπουλο στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας του.θα συνεχιστεί στις