NAVTEX για άσκηση του Λιμενικού γύρω από το Καστελόριζο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην έκδοσηπου δεσμεύει τηπροχώρησε η υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.ισχύει από αύριο Δευτέρα 26 Ιουλίου έως και τις 30 Ιουλίου με στόχο να διεξαχθούν από Λιμενικό ασκήσεις με πυρά.Σύμφωνα με την NAVTEX απαγορεύεται στους ναυτιλλομένους η διέλευση από την δεσμευμένη περιοχή. Λίγη ώρα αργότερα, ηαπάντησε με αντι-NAVTEX, κρίνοντας την ελληνική πρωτοβουλία ως παράνομη.Η ελληνική Navtex:261115 UTC JUL 20STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 413/20THALASSA KASTELORIZOUNISOS MEGISTIASKISEIS PYRON STIS:270400Z-271600Z JUL 20280400Z-281600Z JUL 20290400Z-291600Z JUL 20300400Z-301600Z JUL 20STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI APOTA STIGMATA:36-03,35B 029-35,32A36-03,35B 029-33,56A36-05,40B 029-36,03A36-05,32B 029-33,51AAPAGOREYSI DIELEYSIS - PROSEGGISISAKYROSI MINIMATOS STIS 301700 UTC JUL 20NNNNΛίγη ώρα αργότερα, η Άγκυρα απάντησε με Anti - navtex, με την οποία κρίνει ως… παράνομη την ελληνική:TURNHOS N/W : 0991/20MEDITERRANEAN SEA1. IRAKLEIO RADIO NAVTEX MESSAGE NUMBER HA81-413/20 AND NAVWARN 1089/2020 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLAND IN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.2. CANCEL THIS MESSAGE 301700Z JUL 20.