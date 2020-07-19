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ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κορωνοϊός - Δείτε στο protothema.gr: Κρούσματα και θάνατοι σε όλο τον κόσμο

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Θρίλερ στις Βρυξέλλες: Είναι πιθανό να μην υπάρξει συμφωνία λέει η Μέρκελ

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Φοιτητική στέγη: Τα καλά και τα κακά νέα για φοιτητές και γονείς - Πώς θα κινηθεί η αγορά φέτος

Ελλάδα

Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης - Προτάσεις - Αθλητικές μεταδόσεις

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ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 2 (31/07/2020)
The Umbrella Academy: Season 2


Καλά Κορίτσια: Σεζόν 3 (26/07/2020)
Good Girls: Season 2

Cursed (17/07/2020)
Cursed

Get Even (31/07/2020)
Get Even

Οι Δώδεκα (10/07/2020)
The Twelve

Το Παιχνίδι του Φιλιού(17/07/2020)
Boca a Boca


Οι Τηλεφωνήτριες: Τελευταία Σεζόν: Μέρος 2 (03/07/2020)
Cable Girls: Final Season: Part 2


Χακάν: Ο Προστάτης: Σεζόν 4 (09/07/2020)
The Protector: Season 4



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX


Η Παλιά Φρουρά (10/07/2020)
The Old Guard

Μοιραίος Δεσμός (16/07/2020)
Fatal Affair


Μπισκοτοζωάκια (24/07/2020)
Animal Crackers


Φίλα με 2 (24/07/2020)
The Kissing Booth 2


ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Άλυτα Μυστήρια (01/07/2020)
Unsolved Mysteries


Με Πολλή Αγάπη: Ο Θρύλος του Γουόλτερ Μερκάδο (08/07/2020)
Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado

Ναρκωτικά: Μια Σκοτεινή Αγορά: Σειρά μίας σεζόν (14/07/2020)
The Business of Drugs: Limited Series

Fear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας: Σειρά μίας σεζόν (22/07/2020)
Fear City: New York vs The Mafia: Limited Series

Street Food: Λατινική Αμερική (22/07/2020)
Street Food: Latin America

Τελευταία Ευκαιρία: Λέινι (28/07/2020)
Last Chance U: Laney



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX


Δράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Τα Μυστικά του Τραγουδόπτερου (24/07/2020)
Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing


Ashley Garcia: Genius in Love (20/07/2020)
Ashley Garcia: Genius in Love



Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:


15:50 ΕΡΤ Sports HD

Grand Prix Ουγγαρίας Αγώνας Formula 1

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD

Μπόρνμουθ – Σαουθάμπτον Πρέμιερ Λιγκ Ποδόσφαιρο

16:00 Novasports 2HD

Ντέρμπι – Λιντς EFL Championship Ποδόσφαιρο

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD

Τότεναμ – Λέστερ Πρέμιερ Λιγκ Ποδόσφαιρο

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD

Αλαβές – Μπαρτσελόνα Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδόσφαιρο

18:15 Novasports 3HD

Πάρμα – Σαμπντόρια Serie A Ποδόσφαιρο

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD

Ρεάλ Βαγιαδολίδ – Μπέτις Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδόσφαιρο

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD

Βιγιαρεάλ – Έιμπαρ Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδόσφαιρο

20:00 MEGA

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι Κύπελλο Αγγλίας Ποδόσφαιρο

20:00 Novasports 2HD

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Super League Ποδόσφαιρο

20:00 PAOK TV

ΠΑΟΚ – Άρης Super League Ποδόσφαιρο

20:00 Novasports 1HD
Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super League Ποδόσφαιρο

20:30 COSMOTE SPORT 2 HD
Σεβίλλη – Βαλένθια Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδόσφαιρο

20:30 Novasports 24 HD
Μπρέσια – ΣΠΑΛ Serie A Ποδόσφαιρο

20:30 Novasports 5HD
Τζένοα – Λέτσε Serie A Ποδόσφαιρο

20:30 Novasports 4HD
Φιορεντίνα – Τορίνο Serie A Ποδόσφαιρο

20:30 Novasports 3HD
Νάπολι – Ουντινέζε Serie A Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD
Οσασούνα – Μαγιόρκα Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD
Εσπανιόλ – Θέλτα Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD
Γρανάδα – Μπιλμπάο Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD
Λεβάντε – Χετάφε Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD
Ατλέτικο Μαδρίτης - Ρεάλ Σοσιεδάδ Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδόσφαιρο

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD
Λεγανές - Ρεάλ Μαδρίτης Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδόσφαιρο

22:45 Novasports 2HD
Ρόμα – Ιντερ Serie A Ποδόσφαιρο



Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:







09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
17:00 ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 Ο ΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:15 ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
02:10 Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
03:10 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
04:10 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
05:10 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
05:30 ...ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΙ






08:00 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10:30 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
11:30 ΜΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ
12:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΝΤΟΥ
12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 ΕΝΑΣ ΒΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
15:30 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
16:30 ΜΗ ΜΟΥ ΓΥΡΝΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
17:00 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
18:30 ΖΗΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΑ ΚΙ ΑΥΤΟΙ...ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
20:00 SELFIE RELOADED
21:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ
22:30 ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
00:10 ΚΛΕΟΝΙΚΗ - ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
00:40 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
01:40 SELFIE RELOADED
02:30 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
03:30 ΜΗ ΜΟΥ ΓΥΡΝΑΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
04:00 ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
04:45 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΝΤΟΥ
05:40 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)



MEGA


10:00 Νόστιμα Και Απλά
10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA
11:30 Εμείς Κι Εμείς
12:00 Το Ρετιρέ
13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Σε Βλέπω Στα Όνειρά Μου (In My Dreams)
15:50 Baywatch
16:50 Εκεί Που Χτυπά Η Καρδιά (When Calls The Heart)
17:50 Δελτίο Νοηματικής
18:00 Κάτι Τρέχει Με Τους Δίπλα
18:50 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τσέλσι (Κύπελλο Αγγλίας - Ημιτελικός)
22:00 Super Μπάλα Live
01:00 Σε Βλέπω Στα Όνειρά Μου (In My Dreams)
03:00 Baywatch
04:00 Love Sorry
05:00 Δέκα Λεπτά Κήρυγμα
05:30 Κοινωνία Ώρα Μega



 

10:00 Βότκα Πορτοκάλι (Ε)
11:00 Θα Βρεις Το Δάσκαλό Σου (Ε)
12:00 Λίτσα.com (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
17:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
17:15 Η Ζηλιάρα
19:30 Ant1 News
20:45 Still Standing Golden Edition (Ε)
22:30 Σουλεϊμάρκ Ο Μεγαλοπρεπής
01:45 Θου-Βου Φαλακρός Πράκτωρ - Επιχείρησις: Γης Μαδιάμ
03:30 Έρωτας (Ε)
05:00 Κρυφά Μονοπάτια (Ε)
06:00 Και Οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή (Ε)







09:45 PJ Masks
10:15 Miraculous Lady Bug
10:45 Η Barbie Και Οι Τρεις Σωματοφύλακες (Barbie And The Three Musketeers) - Β' Μ
11:30 Κυνηγοί Τρολ (Troll Hunters)
12:00 Η Καρδιά Του Δράκου 3: Η Κατάρα Του Μάγου (Dragonheart 3: The Sorcerer's Cu
14:00 Modern Family
15:00 Star News
15:30 Τα Φιλαράκια (Friends) - 5ος Κύκλος
16:30 Mike & Moly - 1ος Κύκλος
17:00 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
17:15 Μια Βραδιά Στο Νότινγκ Χιλ (Notting Hill)
19:50 Star News
21:00 Μαζί Τα Φάγαμε
23:15 Σούλα Έλα Ξανά
01:00 Φτηνά Τσιγάρα
02:45 Παράνομο Πάθος (In Secret)
04:45 Grimm - 3ος Κύκλος






10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II
16:45 Kitchen Lab, II (Ε)
17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Η Ψεύτρα
22:00 Στα Ίχνη Του Χαμένου Θησαυρού (National Treasure)
00:45 Ο Στοιχειωμένος Πύργος (The Haunted Mansion)
02:40 Εθελοντής Στον Έρωτα
04:40 Θυρίδα Τηλεπώλησης
05:10 Beta Queen (Ε)








10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:00 Θαλασσόλυκοι (Ε)
13:00 Dot.
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:50 Eurogames (Ε)
17:30 Δελτίο Στη Νοηματική
17:40 Happy Traveller (Ε)
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Άγρια (Wild)
23:30 8 Μέρες: Από Τη Γη Στη Σελήνη (8 Days: To The Moon And Back)
01:30 Deadly Women - 11ος Κύκλος
02:30 S.W.A.T. - 2oς Κύκλος
03:30 Γοητευτικός Και Επικίνδυνος (The Narcissist)
05:10 Happy Traveller (Ε)
06:00 Σήμερα









08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
18:00 Daddy Cool (Ε)
19:00 Γάμος Με Τα Όλα Του (Ε)
20:00 Castle (Ε)
21:00 Castle (Ε)
22:00 Η Εκδρομή (Ε)
23:00 Crouching Tiger, Hidden Dragon
01:30 Mayday (Ε)
02:15 Η Εκδρομή (Ε)
03:00 Η Εκδρομή (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Γάμος Με Τα Όλα Του (Ε)
06:00 La Dona (Ε)








09:50 Σερίφης Ο Μηχανοφάγος
12:00 My Greece (Ε)
13:00 Open News
13:30 Open Sport
14:50 Αννίτα Κοίτα
17:15 Open News Στη Νοηματική
17:30 Αννίτα Κοίτα
19:00 Open News
20:00 Οι Θαλασσιές Οι Χάντρες
22:00 Total Football
00:15 Ζήτημα Ζωής Και Θανάτου (Out Of Reach)
02:15 Life Stories
03:15 Criminal Minds Beyond Borders - 1ος Κύκλος
04:15 Criminal Minds Beyond Borders - 1ος Κύκλος
05:15 Για Πάντα Παιδιά - 1oς Κύκλος (Ε)
06:00 Ώρα Ελλάδος






10:00 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ
11:00 ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ
12:00 ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΤΑΪΤΗΣ
13:00 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
13:30 ΙΛΙΑΔΑ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:30 ΜΕΘΟΡΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
15:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:30 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
18:30 ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΜΑΓΙΚΗ
19:00 ΕΝΑΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
20:00 Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
20:30 ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
21:30 ΤΑΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
23:00 ΟΝΕΙΡΟΥ ΕΛΛΑΣ
00:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ)
01:00 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
02:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
03:00 ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΜΑΓΙΚΗ
03:30 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)
05:00 ΑΠΟΨΕ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΑΜ- coronavirus edition (Ε' ΚΥΚΛΟΣ)
06:00 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ








10:00 Σίμερ & Σάιν
11:00 Paw Patrol
11:30 44 Γάτες
12:00 Butterbean's Cafe
12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτειες Στην Πόλη
13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
14:00 Winx
14:30 Regal Academy
15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends
15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats
16:30 Η Μέρα Της Σάνη
17:00 Paw Patrol
17:30 Ράστυ Ρίβετς
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Lego City Adventures
20:30 Gormiti
21:00 Power Rangers Beast Morphers
21:30 Jurassic World
22:00 Infinity Nado
22:30 Μαραθώνιος: The Loud House
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη






09:00 ΣΥΝΑΥΛΙΑ
10:30 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7 (E)
12:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ
14:00 ΕΝΑΣ ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
15:00 ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ (E)
16:30 ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ
17:00 FIGHTER
18:30 ΦΟΙΤΗΤΙΒΙΣΜΑΤΑ
19:00 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
20:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ
21:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
22:00 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
23:00 ΛΟΥΤΣΙΑ ΝΤΙ ΛΑΜΕΡΜΟΥΡ
01:00 ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ (E)
03:00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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