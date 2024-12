Project Kengo Kuma: Οι κατοικίες της νέας αστικής πολυτέλειας στο Ελληνικό

Το Marina Residences είναι ένα συγκρότημα 20 υπερσύγχρονων κατοικιών ρετιρέ και μεζονέτες με αποκλειστικά προνόμια όπως ιδιωτικές πισίνες υπερχείλισης και την εγγύηση της υπογραφής του Ιάπωνα σταρ της Αρχιτεκτονικής Κένγκο Κούμα

Πέραν του Κένγκο Κούμα στον ρόλο του lead architect, το μεγαλόπνοο έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την MKV Design στην εσωτερική αρχιτεκτονική και σχεδιασμό εσωτερικών χώρων, το γραφείο Tombazis and Associates Architects (εκτελεστική αρχιτεκτονική μελέτη), Eleftheria Deko στον φωτισμο και Doxiadis+ στην αρχιτεκτονική τοπίου

Ενα μοναδικό οικιστικό project που υπογράφουν η ελληνική εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Orilina Properties και ο Ιάπωνας σταρ της Αρχιτεκτονικής Κένγκο Κούμα έρχεται να απογειώσει την αναγέννηση της Αθηναϊκής Ριβιέρας στο πλαίσιο του φιλόδοξου πλάνου The Ellinikon Το Marina Residences by Kengo Kuma & Associates θα γίνει ένα σύγχρονο αθηναϊκό ορόσημο, αναβαθμίζοντας τον ορίζοντα και την ακτογραμμή της περιοχής για τις επόμενες δεκαετίες.και ρετιρέ με εξωπραγματικό για τα ελληνικά δεδομένα σχεδιασμό θα ενσωματωθούν στο παραλιακό σκηνικό του Σαρωνικού, στο σημείο όπου η πόλη συναντά τη θάλασσα, με τα τρία συγκροτήματα κατοικιών που σχεδίασε ο πολυβραβευμένος Κούμα να συνδέουν τη νέα αστική πολυτέλεια με τη λαμπερή κληρονομιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Διαχρονικός προορισμός όπου η Τζάκι Ωνάση, η Μπριζίτ Μπαρντό και ο Φρανκ Σινάτρα έκαναν κάποτε διακοπές, το παραλιακό μέτωπο της πόλης είναι η απάντηση της Ελλάδας στα αμερικανικά Χάμπτονς από τη δεκαετία του '60 και πλέον μπαίνει στη νέα του εποχή.Ο Κένγκο Κούμα άντλησε έμπνευση από τις ιριδίζουσες χρυσές πινελιές του ελληνικού φωτός. Τα πολυεπίπεδα δυναμικά σχήματα της εξωτερικής αρχιτεκτονικής σε χρυσούς τόνους σχηματίζουν διαδοχικά κύματα που αντανακλούν ένα ζεστό αθηναϊκό ηλιοβασίλεμα. «Τα έργα μας είναι πάντα ένας διάλογος μεταξύ Αρχιτεκτονικής και φυσικού περιβάλλοντος. Το Marina Residences by Kengo Kuma δηλώνει την επιθυμία μας να γίνουμε μέρος του μέλλοντος της Αθηναϊκής Ριβιέρας επανασυνδέοντας την αστική ζωή με τη θάλασσα», αναφέρει ο κορυφαίος αρχιτέκτονας.με πολυτελή φυσικά υλικά και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Με υπέροχη θέα στον Σαρωνικό και τη μαρίνα, τα ρετιρέ διαθέτουν τρία μεγάλα υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, γραφείο, ανοιχτή κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνια και άνετη βεράντα. Οι μεζονέτες, από την άλλη, είναι διαμορφωμένες σε πέντε διαφορετικούς τύπους, όλες με τζαμαρίες από το δάπεδο μέχρι την οροφή και άφθονους χώρους υπαίθριων καθιστικών να μεγιστοποιούν την πανοραμική θέα. Ολες οι κατοικίες διαθέτουν ιδιωτική πισίνα, είτε στον κήπο είτε στην ταράτσα της κάθε ιδιοκτησίας.ολοκληρώνει ο εσωτερικός σχεδιασμός από το MKV Design της διακεκριμένης interior designer Μαρίας Βαφειάδη. «Στο Marina Residences by Kengo Kuma έχουμε σχεδιάσει χώρους με μια αίσθηση ήσυχης πολυτέλειας ώστε να δημιουργήσουμε ψυχαγωγικά καταφύγια που θολώνουν τα όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου διαβίωσης», λέει η Μαρία Βαφειάδη.Η ήσυχη πολυτέλεια είναι η λέξη-κλειδί γι’ αυτό το συγκρότημα με τις διακριτικές μαρμάρινες επιφάνειες Arabescato, τα ειδικά ντουλάπια φινιρισμένα με ραβδωτό γυαλί, τις πιο εξελιγμένες συσκευές και τις ευρύχωρες ανεξάρτητες μπανιέρες. Τα εσωτερικά που δημιούργησαν οι βραβευμένοι σχεδιαστές της MKV Design είναι πανέμορφα αισθητικά αλλά και εξαιρετικά ευχάριστα στη χρήση.στο Marina Residences by Kengo Kuma δεν περιορίζεται στις κατοικίες. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να απολαύσουν τα αποκλειστικά προνόμια της φιλοξενίας στο Private Members Club, το οποίο επίσης σχεδίασε ο Κένγκο Κούμα, αλλά και την περίφημη Riviera Galleria, μια εμπορική και ψυχαγωγική πρόταση από το μέλλον που ο αρχιτέκτονας εμπνεύστηκε για τον παραλιακό δρόμο της μαρίνας.Συνδυάζοντας το φιλόξενο ελληνικό τοπίο με το ζεν της Ανατολής, αν μη τι άλλο, ο Κένγκο Κούμα εγγυάται πως όλα θα κυλήσουν με ποιότητα, αρμονία και class στην επόμενη μέρα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.