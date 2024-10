Temple of Wings: Η αρχαιοελληνική έπαυλη των Γκέτι πωλείται 5 εκατ. δολάρια

Ο δισεκατομμυριούχος Γκόρντον Γκέτι και η σύζυγός του Αν αγόρασαν το Μέγαρο των Φτερών αντί 950.000 δολαρίων το 1994 και το μεταμόρφωσαν σε μια έπαυλη-αξιοθέατο του Μπέρκλεϊ, αξίας 5 εκατ. σήμερα

Αρχαία κληρονομιά και σύγχρονη πολυτέλεια συνδυάζονται αριστοτεχνικά στα ευρύχωρα δωμάτια με τις ψηλές οροφές που προσφέρουν άμεση επαφή με τη φύση. Η ειδυλλιακή έπαυλη των Γκέτι είναι πολλά παραπάνω από ένα πανάκριβο ακίνητο στην Καλιφόρνια

του Μπέρκλεϊ, στην Καλιφόρνια, βρίσκεται ένα από τα πιο επιβλητικά και ιστορικά ακίνητα των ΗΠΑ, το Temple of Wings. Ιδιοκτησία του βαθύπλουτου Γκόρντον Γκέτι και της συζύγου του Αν αποτελεί ένα εντυπωσιακό δείγμα ελληνορωμαϊκής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, που συνδυάζει το μεγαλείο της αρχαιότητας με τη σύγχρονη πολυτέλεια.Το εντυπωσιακό μέγαρο χτίστηκε το 1914 για τον δικηγόρο Τσαρλς Φ. Μπόιντον και τη σύζυγό του, δασκάλα χορού, Φλόρενς Τρέντγουελ Μπόιντον. Το πάθος της για τον χορό και τη φύση, καθώς και η βαθιά αγάπη της για την κλασική αρχιτεκτονική και την αρχαία ελληνική κουλτούρα υπήρξαν καθοριστικά. Το κτίριο σχεδιάστηκε με βάση τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της αρχαίας Ελλάδας και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, συνδυάζοντας στοιχεία από τον Παρθενώνα και τα ρωμαϊκά θέατρα. Οι κορινθιακού ρυθμού κίονες, οι ανοιχτοί χώροι και η έντονη σύνδεση με τη φύση αντανακλούν την επιθυμία της Φλόρενς Μπόιντον να δημιουργήσει ένα ιδιωτικό καταφύγιο που θα ενσωματώνει τις αρχές της αρμονίας, της ισορροπίας και της πνευματικής ανύψωσης που συναντώνται στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.Ούτε η ονομασία «Temple of Wings» (Ναός των Φτερών) είναι τυχαία, καθώς η έπαυλη σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει την αίσθηση ότι ο επισκέπτης βρίσκεται σε ένα πνευματικό ταξίδι που τον ανυψώνει από τη Γη στον ουρανό. Η αρχιτεκτονική του ανοιχτού σχεδίου, με τις μεγάλες εισόδους και τις ψηλές οροφές, δίνει την εντύπωση ότι το ακίνητο αιωρείται πάνω από το φυσικό τοπίο, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει την προαιώνια σοφία με τη σύγχρονη ζωή.Το περίφημο οίκημα άλλαξε χέρια το 1994, όταν ο δισεκατομμυριούχος Γκόρντον Γκέτι, το τέταρτο παιδί του μεγιστάνα του πετρελαίου Ζαν Πολ Γκέτι, και η σύζυγός του Αν το αγόρασαν αντί 950.000 δολαρίων. Η Αν Γκέτι, μια διακεκριμένη συλλέκτρια τέχνης και σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων, ανέλαβε την αποκατάσταση του οικήματος με σεβασμό στην ιστορία του και την αρχιτεκτονική του σημασία.Οπως και το τολμηρό προσωπικό της στυλ, οι εσωτερικοί χώροι της Αν Γκέτι ξεχώριζαν πάντα για τον πολυεπίπεδο μαξιμαλισμό τους. Μαζί με τον σύζυγό της Γκόρντον Γκέτι, εκτός από κροίσο, φιλάνθρωπο και συνθέτη κλασικής μουσικής, δημιούργησε σε αυτούς χώρους μία από τις σημαντικότερες συλλογές έργων τέχνης τα τελευταία πενήντα χρόνια.Το ζευγάρι διατήρησε τα κλασικά στοιχεία του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα εισήγαγε μοντέρνα στοιχεία και σύγχρονα έργα, δημιουργώντας ένα συγκλονιστικό σκηνικό που σε κάθε σπιθαμή του συνδυάζει την ιστορική κληρονομιά με τη σημερινή αισθητική. Το Temple of Wings αξιοποιήθηκε ως μια ειδυλλιακή έπαυλη αναψυχής των Γκέτι αλλά και ως ένας διακεκριμένος χώρος φιλοξενίας καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, φίλων και εικαστικών από όλο τον κόσμο.Μέχρι που το 2020 η Αν απεβίωσε και ο Γκόρντον, δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, αποφάσισε να προσφέρει τις πολύτιμες συλλογές του στον οίκο Christie’s, προκειμένου να βγουν σε δημοπρασία. Τα έσοδα-ρεκόρ, που υπολογίζονται σε 150 εκατ. δολάρια, διατέθηκαν στο ίδρυμα Ann and Gordon Getty for the Arts. «Χωρίς αυτές (σ.σ.: τις συλλογές), το σπίτι είναι έτοιμο να το αναλάβει μια νέα γενιά», δήλωσε τότε ο εκπρόσωπός του.Πριν από μερικούς μήνες ο 90χρονος σήμερα Γκόρντον Γκέτι ομολόγησε πως «αν και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε, το Temple of Wings θα αντιπροσωπεύει πάντα έναν γαλήνιο τόπο, όπου η ομορφιά έχει χρόνο να ξεκουραστεί πριν ανθήσει», καθώς η εφημερίδα «Wall Street Journal» κατέγραφε μια πρωτιά αποκαλύπτοντας ότι το ιστορικό μέγαρο βγαίνει προς πώληση έναντι 5 εκατ. δολαρίων.Μέχρι να περάσει στα χέρια του επόμενου οικοδεσπότη, το Temple of Wings θα αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα αρχιτεκτονικής που συνδυάζει το παρελθόν με το παρόν, αναδεικνύοντας την απέριττη ομορφιά και τη διαχρονικότητα της κλασικής τέχνης. Και ίσως να παραμείνει.