Ποιος είναι ο ταχέως ανερχόμενος ηθοποιός Χάρις Ντίκινσον

Κλείσιμο

, ετών 28, είναι περήφανο μέλος της νέας γενιάς Βρετανών ηθοποιών που έχουν κάνει απόβαση στο Χόλιγουντ. Γέννημα-θρέμμα Λονδρέζος, δηλώνει επίσης σεναριογράφος και σκηνοθέτης τεσσάρων ταινιών μικρού μήκους - η πέμπτη είναι στα σκαριά. Και ο ίδιος, όμως, με ένα φιλμ βραχύβιας διάρκειας, το «Battle Lines», έκανε την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση το 2014, βάζοντας το πρώτο, έστω και μικροσκοπικό, λιθαράκι σε μια καριέρα που χρόνο με τον χρόνο χτίζεται πιο στέρεα.του έκλεισε το μάτι το 2017, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ο Φράνκι στην παραλία», για να ακολουθήσουν μερικοί ακόμα ρόλοι, πριν φτάσουμε στη δική του χρονιά-ορόσημο, το 2022, όπου ο φέρελπις νέος έπαιξε σε τέσσερις ταινίες («», «», «Κοίτα τους πώς τρέχουν» και «Don’t look at the demon»), οπότε δικαίως κέρδισε μια υποψηφιότητα στα BAFTA στην κατηγορία «Ανερχόμενο αστέρι» - και ίσως αδίκως δεν πήρε και το τρόπαιο.ήταν ο Ντέιβιντ φον Εριχ, ο ένας από τους διάσημους αδερφούς παλαιστές στην ταινία «Σιδερένια γροθιά», ρόλος που τον ανάγκασε να σπαταλήσει πολλές εργατοώρες στα γυμναστήρια, ο Τζέισον στην ταινία «Το αλάνι», για τον οποίο χρειάστηκε να βάψει τα μαλλιά του ξανθά και ο Μπιλ στη μίνι σειρά του Hulu «Φόνος στην άκρη του κόσμου», που του χάρισε μια υποψηφιότητα στα τηλεοπτικά BAFTA για τον Β’ Καλύτερο Αντρικό Ρόλο.περιζήτητος και μάλλον δεν λέει εύκολα «όχι» στις προτάσεις που του κάνουν - πώς να αρνηθεί, αλήθεια, κάποιος στην Prada και την Burberry να πρωταγωνιστήσει στις καμπάνιες τους; Ωστόσο, πάντα βρίσκει τον χρόνο να τραβήξει τις δικές του καλλιτεχνικές φωτογραφίες -πρόσωπα ή τοπία που του γεμίζουν το μάτι- και να τα ανεβάσει στον λογαριασμό του στο Instagram.με στυλ με δύο ακόμα ταινίες, το «Blitz» όπου συμπρωταγωνιστεί με τη Σίρσα Ρόναν (παλιά του γνώριμη από το «Κοίτα τους πώς τρέχουν») και το «Babygirl», όπου θα υποδύεται το ερωτικό αντικείμενο του πόθου της Νικόλ Κίντμαν (επίσης παλιά του γνώριμη, αλλά από τις ταινίες της που παρακολουθούσε ο ίδιος ως θεατής).Παρά το συνεχόμενο σουξέ του, πάντως, ο ίδιος παραμένει προσγειωμένος και χαμηλών τόνων και προτιμά να αποδομεί τον εαυτό του με ατάκες όπως «Είμαι ανόητο άτομο. Ο στόχος μου είναι πάντα να γελάω». Και γιατί να μη γελάει, άλλωστε, όλα καλά του πάνε.