Η Τζόντι Φόστερ παραμένει case study

έχει βασιστεί στην αληθινή ιστορία μιας βετεράνας κολυμβήτριας, της Νταϊάνα Ναϊάντ, και της στενής φίλης και προπονήτριάς της Μπόνι Στολ, που τη στήριξε να εκπληρώσει το όνειρό της: να διασχίσει κολυμπώντας στα 64 της τα 117 χιλιόμετρα από την Κούβα στη Φλόριντα. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στις αρχές Νοεμβρίου σε επιλεγμένες αίθουσες στις ΗΠΑ, με σχεδόν ταυτόχρονη προβολή στο Netflix. Η Τζόντι Φόστερ υποδύεται την προπονήτρια τόσο υποδειγματικά που η αληθινή Στολ δήλωσε ότι ήταν σαν να παρακολουθεί τον εαυτό της.στους επαίνους και τις εκθειαστικές κριτικές από μικρό κοριτσάκι ακόμα, όταν σαγήνευε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον θρυλικό «Ταξιτζή» (1976) ως η ανήλικη πόρνη Αϊρις, ερμηνεία που της χάρισε και την πρώτη της υποψηφιότητα στα Οσκαρ. Ηταν μόλις 14 ετών, αλλά ήδη βετεράνα ηθοποιός με συμμετοχές σε σειρές και ταινίες της Disney από το 1968.ταλέντο της, φημίζεται και για τον υψηλό δείκτη ευφυΐας της, που της επέτρεψε να μάθει να διαβάζει από τα 3 της, να φοιτήσει σε γαλλικό σχολείο και να μπορεί να μιλάει τη γλώσσα σαν βέρα συμπατριώτισσα του Μακρόν, να φοιτήσει στο Γέιλ και να πάρει με άριστα το πτυχίο της στην Αφρικανική-Αμερικανική Λογοτεχνία, ενώ παράλληλα και αδιαλείπτως έπαιζε σε ταινίες.βραβεία περιλαμβάνει δύο Οσκαρ («Οι κατηγορούμενοι» και « Η σιωπή των αμνών »), τρία BAFTA, δύο Χρυσές Σφαίρες και έναν τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών το 2021. Φυσικά κάνει παράλληλη καριέρα και πίσω από την κάμερα και έχει βρεθεί υποψήφια για Primetime Emmy για τη σκηνοθεσία ενός επεισοδίου της σειράς «Orange is the new black».τα κάνει όλα και τα κάνει καλά. Για να υποδυθεί τη Στολ διέθεσε έναν χρόνο από τη ζωή της ώστε να μάθει τα πάντα για την προπονητική και να γίνει η σκιά της γυναίκας που θα ενσάρκωνε για να ξεπατικώσει τον τρόπο που μιλάει και κινείται και να γίνει η τέλεια ρεπλίκα της, όπως πιστοποιεί και το ίδιο το αντικείμενο της μίμησής της. Ετσι κάνει όμως για όλους τους ρόλους της, εξ ου και θεωρείται -δικαίως- μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της και σταθερή αξία στο Χόλιγουντ. Το επόμενο project της είναι ο τέταρτος κύκλος της σειράς «True Detective» -κάθε κύκλος κι άλλη ιστορία με άλλους πρωταγωνιστές- που θα προβληθεί στο HBO το 2024.