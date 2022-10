Λώρα Τσουκαλά: Μια γκαλερίστα στο Λονδίνο

Πολυθρόνα, Victoria Τοτέμ, Κάρλος Καρλ

Η αριστουργηματική κονσόλα των Φιλίπ και Κέλβιν Λα Βερν από το 1968 Καθίσματα, Βίνσεντ Κορμπιέρ

Λάμπα τρίποδο, Ρομέν Μπαρ Objects d'art, Λιάνα Βασσάλου Black Sentinel, Μαρίνα Καρέλλα

Μια ήσυχη δύναμη στον χώρο της τέχνης, η Λώρα Τσουκαλά, κόρη της Βέτας Τσουκαλά που επιμελείται τα ωραιότερα σπίτια της χώρας, είναι μυημένη στην υψηλή αισθητική από μικρή. Πλέον, είναι η ψυχή της Stefanidou Tsoukala Gallery που δημιούργησε πριν από πέντε χρόνια. Πρόκειται για έναν δημιουργικό χώρο, όπου μπορεί κανείς να ανακαλύψει μοναδικά vintage και contemporary έργα τέχνης . «Ο εκπληκτικός συνδυασμός στυλ είναι ο μόνος τρόπος για να αποπνέει ο χώρος μας μια ιδιαίτερη και διακεκριμένη αίσθηση προσωπικότητας και ζεστασιάς. Η ατμόσφαιρα κάθε σπιτιού είναι μοναδική. Είναι ένα κολάζ από προσωπικές εμπειρίες και αναμνήσεις. Ο καθρέφτης μας. Επιλέγουμε λοιπόν τα κατάλληλα συστατικά -χρώματα, αντικείμενα- και δημιουργούμε ένα απόλυτα προσωπικό ύφος. Μέσα από τις επιλογές μας το design απελευθερώνεται από το terra firma, επιτρέποντας έτσι στο πνεύμα και στη φαντασία μας να αναλάβουν δράση», εξηγεί η ίδια.Της ζητώ να μου μιλήσει για τη συμμετοχή της στη διεθνή έκθεση Pavilion of Art and Design που πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου η Λώρα Τσουκαλά θα είναι και η μοναδική παρουσία από την Ελλάδα. «Σε ένα ταξίδι στο Λονδίνο το 2008, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στην Αμερική, ανακάλυψα εντελώς τυχαία στην Berkeley Square την PAD. Αυτή η διεθνής έκθεση έχει στόχο να παρουσιάσει τις αισθητικές φιλοδοξίες της εποχής μας και να δώσει στον επισκέπτη την ευκαιρία να συμμετάσχει σε έναν ζωντανό διάλογο μεταξύ vintage και contemporary design. Βλέποντας αυτή τη διαφορετική προσέγγιση του design γεννήθηκε μέσα μου η ιδέα για μια γκαλερί in house, ώστε κι εμείς με τη σειρά μας να συμμετέχουμε σε τέτοιες διεθνείς διοργανώσεις παρουσιάζοντας τόσο τη δουλειά μας όσο και τις συνεργασίες μας με Ελληνες και ξένους καλλιτέχνες. Ετσι γεννήθηκε η Stefanidou Tsoukala Gallery, μια δημιουργική πλατφόρμα collectible design που συνδυάζει και εξερευνεί τη διακριτή σχέση του διαλόγου μεταξύ design και Ιστορίας. Μέσα από τις δραστηριότητες της γκαλερί και με τη συμμετοχή μας στην έκθεση ως η μόνη ελληνική γκαλερί, μας δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθούμε ζωντανά τις εξελίξεις στον κόσμο του design. Παρόλο που πρόκειται να παρουσιάσουμε 22 μοναδικά κομμάτια, το highlight της παρουσίας μας στην PAD London 2022 περιλαμβάνει ένα από τα πιο αγαπημένα μου κομμάτια: το εξαιρετικό έργο μιας συνεργασίας μεταξύ πατέρα και γιου από το 1968, των Φιλίπ και Κέλβιν Λα Βερν», λέει για το διάσημο σχεδιαστικό δίδυμο.Η Λώρα μού εξηγεί πως οι Λα Βερν δημιούργησαν έπιπλα ως τολμηρές καλλιτεχνικές δηλώσεις, ενώ μεγάλο μέρος της έμπνευσής τους προέρχεται από ελληνικές και από αιγυπτιακές εικόνες. Ο χαρακτηριστικός τρόπος του patinated bronze που μεταχειρίζονται δίνει μια διαχρονική γοητεία που ταιριάζει σε μοντέρνους αλλά και παραδοσιακούς χώρους. «Η συγκεκριμένη κονσόλα μεταφέρει μια μοναδική ζωντάνια μέσα από λεπτομερείς εικονικές παραστάσεις που παραπέμπουν σε ελληνιστικές μορφές αρχαίων αμφορέων αλλά και σε πίνακες σύγχρονων καλλιτεχνών, όπως οι Ματίς και Σεζάν. Οι overscale κολυμβητές μεταδίδουν μια λεπτομερή αίσθηση κίνησης, όπως οι χορευτές και οι λουόμενοι που εξερεύνησε για πρώτη φορά ο Ματίς το 1909. Αυτή η μοναδική αντιπαράθεση συναισθημάτων αφήνει μια μαγευτική αίσθηση». Υπάρχει όμως ένα ακόμα ξεχωριστό κομμάτι που θα παρουσιάσει στο απαιτητικό κοινό της μεγάλης διοργάνωσης. «Αυτός ο καναπές σε βελούδο με έντονο crimson χρώμα και το ξεχωριστό γεωμετρικό κέντημα, εμπνευσμένο από την αφρικάνικη τέχνη, είναι άλλο ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι. Η ιδιαίτερη τεχνική μαρκετερί στη βάση του είναι επηρεασμένη από τη γαλλική Art Deco και τα κυβιστικά σχήματα του Ζαν Ντουνάντ, με χαρακτηριστικό της τη συμμετρία των σχημάτων και τη δύναμη των χρωμάτων», καταλήγει.Με τη συμμετοχή της στην PAD London 2022 η Λώρα Τσουκαλά επιδιώκει να μεταφέρει το μήνυμα πως «μια γκαλερί με βάση την Ελλάδα δεν υπολείπεται σε τίποτα αντίστοιχων διεθνών συνεργατών μας, πως διαθέτει τη διεθνή ματιά και τεχνογνωσία για να υποστηρίξει συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες και να μεταφέρει και το δικό μας πάθος για την τέχνη. Σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο η τέχνη πρέπει να αναλάβει τον ρόλο της ως παράγοντας επιρροής του κοινωνικού συνόλου. Θα πρέπει να αποτελεί ένα εργαλείο, ώστε μέσα από τη δημιουργία να διαμορφώνει απόψεις, να περνά μηνύματα, να προβάλλει αξίες και να αφήνει ένα μοναδικό αποτύπωμα στον θεατή».Για τη Λώρα Τσουκαλά οι πολιτισμικές επιρροές αποτελούν πάντα ένα όχημα δημιουργικότητας και διαλόγου μεταξύ τέχνης και κοινωνίας. «Η τέχνη θα πρέπει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς ο χαρακτήρας της σπάει τα σύνορα δημιουργώντας ένα καλειδοσκόπιο εικόνων και συναισθημάτων, πάνω από φυλές, πολιτισμούς και έθνη». Οσο για την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας: «Είναι πανθομολογούμενη και διακρίνεται για τη μοναδικότητά της. Ο ελληνικός πολιτισμός έχει λαμπρά γεγονότα πολιτισμικής και συλλογικής μνήμης να παρουσιάσει, με αναφορές σε όλους τους τομείς των επιστημών, της αισθητικής, της διανόησης, της πολιτικής. Ειδικά σήμερα, οι αρχές και τα ιδεώδη του ελληνικού πολιτισμού είναι πιο επίκαιρα από ποτέ και ο σύγχρονος κόσμος έχει ανάγκη να βρει στον ελληνικό πολιτισμό τις βάσεις για ένα ελπιδοφόρο μέλλον» ◆