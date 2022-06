«Lio Mykonos», τo cabaret club των σταρ - Από την Ίμπιζα στο νησί των ανέμων

Κλείσιμο

Η πολυπληθής οµάδα των καλλιτεχνών του «Lio Mykonos» παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με µερικά από τα καλύτερα νούµερα της ιστορίας του «Lio Ibiza», εµπλουτισµένο µε αρκετά καινούρια που ενθουσιάζουν το κοινό. Εδώ θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη live εμφάνιση της εκρηκτικής Φουρέιρα (αριστερά) στη Μύκονο, την Κυριακή 12 Ιουνίου

Tο «Lio» θα παρουσιάσει χορευτές, τραγουδιστές και ακροβάτες παγκόσμιας κλάσης

Ο ταλαντούχος σεφ Αλκης Βαρδαραµάτος εµπνέεται δηµιουργικά πιάτα με γεύσεις της Μεσογείου ενώ μια λίστα από επιλεγμένα κρασιά και σαμπάνιες ολοκληρώνουν ιδανικά τις βραδιές-γιορτή για όλες τις αισθήσεις

Το «Lio» είναι το club της Ιμπιζας που είναι μονίμως γεμάτο από διασημότητες που απολαμβάνουν το καλό φαγητό, το party mood κι ένα συναρπαστικό θέαμα. Στις λίστες των πελατών του συναντάς jet setters και παγκοσμίως δημοφιλείς καλλιτέχνες όπως ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, η Πενέλοπε Κρουζ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κ.ά. Φέτος, για δεύτερη χρονιά, το διεθνούς φήμης cabaret club concept αλλάζει τον χάρτη της νυχτερινής διασκέδασης και στη Μύκονο.«Πώς θα μπορούσε να λείπει ο ναός της διασκέδασης από το πιο φιλόξενο ελληνικό νησί;», αναρωτήθηκαν δικαίως οι Ισπανοί επιχειρηματίες πίσω από το διάσημο κλαμπ, δεδομένου ότι οι πλέον κοσμοπολίτες του κόσμου έχουν ήδη μυηθεί στις ξέφρενες νύχτες του «Lio». Και κάπως έτσι, η διεθνούς φήμης cabaret dining εταιρεία που έφερε για πρώτη φορά πέρσι το εμβληματικό brand μουσικής και φιλοξενίας Pacha Group από την Ιμπιζα, πριν από μερικές μέρες επέστρεψε στη Μύκονο με το νέο σόου «Simply the Best» και μάλιστα εμπλουτισμένο με νέα, συναρπαστικά στοιχεία. Αλλωστε πέρσι, λόγω των περιορισμών του COVID που δεν επέτρεπαν όρθιους στα μπαρ, η διασκέδαση συναντούσε εμπόδια.Το «Simply the Best» συγκεντρώνει τη μαγεία των σόου που διασκέδασαν τους λαμπερούς φιλοξενούμενους την τελευταία δεκαετία στη ναυαρχίδα του brand, το «Lio Ibiza». Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, το «Lio Mykonos» θα παρουσιάσει φαντασμαγορικές παραστάσεις χορευτών, τραγουδιστών και ακροβατών παγκόσμιας κλάσης, πολλοί από τους οποίους έχουν αναδειχθεί μέσα από δημοφιλή ριάλιτι χορού απ’ όλο τον κόσμο. Μάλιστα, χορευτές από την ομάδα του «Lio» συνόδευσαν την αποστολή της Ισπανίας στη φετινή Eurovision, με τη Σανέλ Τερέρο να εντυπωσιάζει από σκηνής με το τραγούδι «SloMo».Κρυμμένο σε ένα από τα πιο πολύβουα και φημισμένα σοκάκια της Χώρας της Μυκόνου και σε αρμονία με την ατμόσφαιρα του νησιού, ο μαγικός κήπος του «Lio Mykonos» συνδυάζει το glam, την κομψότητα και το joie de vivre. «Η δημιουργία μοναδικών εμπειριών διασκέδασης αποτελεί ειδικότητα για τον όμιλο Pacha που ήδη από το πρώτο του club στην Ιμπιζα έχει σφραγίσει τη νυχτερινή ζωή του νησιού», αναφέρει ο Μίλαν Γιοβάνοβιτς, γενικός διευθυντής του «Lio Mykonos». «Η εμπειρία δεν περιγράφεται αν δεν τη ζήσει κάποιος. Είναι ένα ξεχωριστό concept που συνδυάζει τόσο ιδανικά την ατμόσφαιρα μπουρλέσκ με τη φινέτσα ενός πολυτελούς εστιατορίου και το περίφημο κλάμπινγκ της Μυκόνου, ώστε όλα αυτά τα παράταιρα κομμάτια να ταιριάζουν υπέροχα». Με τις κατευθύνσεις του μοναδικού Tζοάν Γκρασία, του creative director της Pacha, η ομάδα των καλλιτεχνών του «Lio» παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με μερικά από τα καλύτερα νούμερα της ιστορίας του «Lio Ibiza», εμπλουτισμένο με αρκετά καινούρια που ενθουσιάζουν το κοινό, ενώ μια ομάδα από 50 χορευτές ανεβάζουν τη διάθεση ακόμα και των πιο δύσκολων καλεσμένων.Το γεγονός ότι το θέαμα και η ατμόσφαιρα πάρτυ μονοπωλούν το ενδιαφέρον δεν αποκλείει τις γαστρονομικές εμπειρίες εξαιρετικά υψηλού επιπέδου. Εξάλλου, στο «Lio» επικρατεί η φιλοσοφία ότι τα πάντα προσφέρονται με υψηλά στάνταρ. Στο «Lio Mykonos» ο ταλαντούχος σεφ Αλκης Βαρδαραμάτος εμπνέεται δημιουργικά πιάτα για το a la carte μενού συνδυάζοντας γεύσεις της Μεσογείου με κορυφαίας ποιότητας πρώτες ύλες, όπως το χταπόδι αλά πλάντζα και καρπάτσιο φρέσκου ανανά με χιόνι εσπεριδοειδών που μαγεύει τον ουρανίσκο.Οι καλεσμένοι απολαμβάνουν το δείπνο κατά τη διάρκεια του σόου συνοδεύοντάς το με επιλογές από μια εξαιρετική λίστα κρασιών από όλο τον κόσμο, με τη μίνιμουμ κατανάλωση να κοστολογείται στα 250 ευρώ το άτομο. Και μετά το σόου; Κλάμπινγκ φυσικά. Από το φετινό καλοκαίρι το «Lio Mykonos» προσφέρει έναν νέο χώρο club για όσους θέλουν το πάρτυ να συνεχίζεται ως το ξημέρωμα. Με resident house και RnB Djs και παράλληλα δύο special events κάθε εβδομάδα, το «Lio» γίνεται ο απόλυτος προορισμός για after party.Οσοι βρεθούν στη Μύκονο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, τους περιμένει μια μεγάλη έκπληξη στη σκηνή του «Lio», αφού στις 12 Ιουνίου η Ελένη Φουρέιρα θα πραγματοποιήσει το πρώτο της live στο νησί. Η εμφάνιση της εκρηκτικής show-woman θα ακολουθήσει μετά το κανονικό πρόγραμμα του κλαμπ, ενώ δεν αποκλείεται κι ένα συνδυαστικό σόου στο τέλος της βραδιάς.Το «Lio Ibiza», που πέρσι το καλοκαίρι γιόρτασε τα 10 χρόνια επιτυχίας, αποτελεί σύμβολο της νυχτερινής ζωής του νησιού της Ισπανίας. Ο Λίο Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τζέραρντ Μπάτλερ, ο Ιντρις Ελμπα και αμέτρητοι άλλοι διάσημοι έχουν δώσει το «παρών» στο «Lio Ibiza», ενώ ακόμα και το καλοκαίρι του 2021, που οι υγειονομικοί περιορισμοί δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο νησί σε όλους τους τακτικούς επισκέπτες του εμβληματικού κλαμπ, δεν ήταν λίγοι αυτοί που κατάφεραν να ζήσουν στους ρυθμούς του. Ανάμεσά τους ήταν ο Κρις Μπράουν, το μοντέλο της Victoria’s Secret Τζόαν Σμολς, αλλά και η θαμώνας του καμπαρέ Αν Χάθαγουεϊ, που γιόρτασε τα γενέθλιά της επί σκηνής μαζί με όλους τους καλλιτέχνες.To φαντασμαγορικό σόου ταξίδεψε και στο Λας Βέγκας πραγματοποιώντας μια σειρά εμφανίσεων στο θρυλικό ξενοδοχείο «Bellagio». Φέτος το φθινόπωρο το «Lio» ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο Λονδίνο, στον χώρο του εμβληματικού night club «Café de Paris», το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1924 και στη σκηνή του έχουν εμφανιστεί από τον Φρανκ Σινάτρα και τη Μάρλεν Ντίτριχ μέχρι τον Τζορτζ Μάικλ. Στα πλάνα του ομίλου Pacha είναι δύο ακόμη ανοίγματα, στο Μαϊάμι και στο Ντουμπάι.