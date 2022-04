O Τζάρεντ Λέτο είναι ο νέος αντιήρωας της Marvel: «Μου αρέσει να ψάχνω τις σκοτεινές πτυχές»

Εκτός από ηθοποιός, είναι τραγουδιστής και συνθέτης. Εδώ, στη σκηνή του Milano Rocks Festival (2018)

Το 2014 τα Οσκαρ πήγαν στους Μάθιου Mακόναχι, Κέιτ Μπλάνσετ, Λουπίτα Νιόγκο και Τζάρετ Λέτο «Morbius»

Με τη συμπρωταγωνίστριά του Lady Gaga στον «Οίκο των Γκούτσι» Αυτή την εποχή πρωταγωνιστεί και με την Αν Χάθαγουεϊ στη σειρά «WeCrashed»

μάς έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις και σε ερμηνείες οριακών χαρακτήρων: από τελειωμένο τζάνκι στο «Requiem for a Dream» (2000) ή τον οσκαρικό ρόλο στο «Dallas Byers Club» (2013) έως τον τρελό Πάολο Γκούτσι στο πρόσφατο «House of Gucci». Ωστόσο η πρόκληση του «Morbius» φάνηκε να του δίνει μια ακόμα αφορμή για να αποδείξει το ταλέντο του, που εξέπληξε ακόμα και τον ίδιο τον σκηνοθέτη Ντάνιελ Εσπινόζα και τους κριτικούς. Ξέροντας να παίρνει θέση όταν χρειάζεται, ο Λέτο δεν είχε, επίσης, ξεχάσει το 2014, κερδίζοντας το χρυσό αγαλματίδιο, να αποτίσει φόρο τιμής στον λαό της Ουκρανίας αφού είχε ζήσει από κοντά τον πόλεμο και είχε δει προφητικά την εξέλιξή του. Για έναν οριακό, σκοτεινό αλλά με γενναίες δόσεις χιούμορ ρόλο μιλάει και στην αποκλειστική συνέντευξή του στο «Gala».Αρκεί να φανταστεί κανείς τον Τζάρεντ Λέτο σε ένα από τα πλέον επιβλητικά στούντιο του δυτικού Λονδίνου, να στέκεται μπροστά από τον καταπράσινο τοίχο που σε λίγο θα γεμίσει με εικόνες από το τροπικό δάσος του Αμαζονίου ενώ πίσω του ξεχωρίζει ένα τεράστιο ελικόπτερο. Η σκοτεινή σπηλιά, όπως και η ατμοσφαιρική ομίχλη, που δεσπόζουν ως φόντο στη σκηνή, έχουν πολλά να αποκαλύψουν για τον χαρακτήρα που ερμηνεύει, πέρα από τα όρια της ζωής και του θανάτου. Ως πρωταγωνιστής της σκηνής, ο Λέτο σέρνει αργά τα πόδια του κουτσαίνοντας, με τα χαρακτηριστικά, κατάμαυρα μακριά μαλλιά μέχρι τους ώμους φορώντας μια εντυπωσιακή, τεράστια κάπα. «Αυτές οι νυχτερίδες ζουν εδώ και 55 εκατομμύρια χρόνια», μουρμουράει φτάνοντας στην άκρη ενός βράχου, «ενώ οι άνθρωποι μετά βίας μετρούν τα 300.000. Η αλήθεια είναι πως θα μας θάψουν όλους».Ο Λέτο ξέρει τι λέει αφού μιλάει ως Δρ Μόρμπιους, στη νέα ταινία της Sony Pictures, στη σειρά των χαρακτήρων της Marvel. Για την ακρίβεια ερμηνεύει τον περίφημο δρα Μάικλ Μόρμπιους, έναν επιστήμονα της Νέας Υόρκης με μια σπάνια, ανίατη ασθένεια του αίματος που τον σκοτώνει αργά και βασανιστικά. Οι μοναδικές ελπίδες για να σωθεί είναι μόνο αν πετύχουν τα επαναστατικά πειράματα που εφαρμόζει κυνηγώντας νυχτερίδες μέσα σε σκοτεινές σπηλιές. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι θα θεραπευτεί όχι μόνο ο ίδιος αλλά όλοι όσοι πάσχουν από την ίδια ασθένεια. Μόνο που αυτές οι προσπάθειές του έχουν και ένα ηθικό τίμημα, αμφιβόλου ηθικής, καθώς το πείραμα μπορεί να του σώσει τη ζωή αλλά ταυτόχρονα του χαρίζει περίεργες υπερφυσικές ικανότητες.Και φυσικά χρειάζεται διαρκώς όλο και πιο πολύ ανθρώπινο αίμα, με αποτέλεσμα κάποιοι να πρέπει να πεθάνουν για να κρατηθεί αυτός στη ζωή. «Ο Μάικλ Μόρμπιους φαίνεται να ακολουθεί τον δικό του αντισυμβατικό δρόμο», λέει ο Τζάρεντ Λέτο μιλώντας για τον ρόλο του. «Είναι ένας ανορθόδοξος τύπος, ένας εικονοκλάστης. Επιπλέον δείχνει να έχει επιτυχία σε αυτά που δοκιμάζει και αυτοπεποίθηση λειτουργώντας έξω και πέρα από τους κανόνες. Δεν φοβάται μάλιστα να παίρνει μεγάλα ρίσκα προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του, επειδή ακριβώς νομίζει ότι έχει αναλάβει υψηλή αποστολή».Κάπως αντίστοιχα ταγμένος στη δική του αποστολή είναι και ο Λέτο, αφού έχει αποδείξει ότι είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην τέχνη του ερμηνεύοντας δύσκολους ρόλους, είτε πρόκειται για τον ηρωινομανή στο «Requiem for a Dream» ή τον οριακό ρόλο που του χάρισε ένα Οσκαρ στο «Dallas Byers Club». Ωστόσο η πρόκληση του «Morbius» φάνηκε να του δίνει μια νέα ευκαιρία να δοκιμάσει έναν ρόλο «έξω από το κουτί». «Είναι σπάνιες οι φορές που σου δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρεις στην οθόνη έναν χαρακτήρα που δεν έχουμε δει να ερμηνεύεται ποτέ σε ταινία από ηθοποιό. Αυτό από μόνο του μου κίνησε πολύ την περιέργεια», εξομολογείται χαρακτηριστικά.Επιπλέον φαίνεται να πρόκειται για μια ιστορία εντελώς αντισυμβατική: «Παρότι πρόκειται για την κλασική πλοκή που έχουν οι ιστορίες με τους υπερήρωες, δεν είναι καθόλου απλή. Νομίζω ότι οι καιροί μάλλον προστάζουν πιο εκλεπτυσμένους, ας το πω έτσι, υπερήρωες. Γι’ αυτό τολμώ να πω ότι ο Μόρμπιους είναι ένα “υπερ-κάτι”. Μπορεί, από πολλές απόψεις, να μην ακολουθεί τα κλασικά πρότυπα του υπερήρωα, αλλά είναι ένας τύπος με υψηλό σθένος και ψυχή και με καλές προθέσεις.Μου αρέσει λοιπόν να συστήνω, μέσα από αυτόν, τον νέο κόσμο των υπερηρώων 3.0. Ηταν για μένα ένα καταπληκτικό ταξίδι».Πάντως, το ταξίδι του Μόρμπιους στη σειρά της Marvel ξεκίνησε όταν τον είδαμε να ντεμπουτάρει ως ανταγωνιστής του Σπάιντερμαν στο «The Amazing Spider-Man#101», τον Οκτώβρη του 1971. Δημιούργημα του αξέχαστου κομίστα Γκιλ Κέιν και του συγγραφέα Ρόι Τόμας, φάνηκε πολύ σύντομα να αποκτά αυτονομία και να εμπνέει μια σειρά από ιστορίες, οι οποίες έκαναν τους δημιουργούς της Marvel να προχωρήσουν σε ταινία με αυτόν μόνο πρωταγωνιστή. Η ταινία αφορά λοιπόν το περιβάλλον των χαρακτήρων της Marvel της Sony Pictures που μας έχει χαρίσει και τα Spider-Man και Venom, αλλά αυτή τη φορά ο Μόρμπιους αποκτά δικό του αυτόνομο κινηματογραφικό περιβάλλον. Σκηνοθέτης είναι ο Σουηδός Ντάνιελ Εσπινόζα, γνωστός για τα «Life», «Κρησφύγετο», «Child 44» και συμπρωταγωνιστές ο Ματ Σμιθ, γνωστός και από τον ρόλο του Dr. Who, ο οποίος ερμηνεύει τον Μίλο, έναν στενό φίλο του Μόρμπιους που καταλήγει να είναι ο σκοτεινός συνομιλητής του.Μια πιο ελαφρά και κάπως σκωπτική διάσταση των σοβαρών ρόλων των πρακτόρων του FBI που καταδιώκουν τον Μόρμπιους φαίνεται να δίνουν οι Ταϊρίζ Γκίμπσον και Αλ Μαντριγκάλ. Παρότι λοιπόν πρόκειται για σκοτεινή ταινία, δεν λείπουν αυτά τα πιο ανάλαφρα ενσταντανέ, τα οποία τονίζει, επίσης, ο Λέτο. Γι’ αυτό και λέει ότι «η ταινία θα εκπλήξει με πολλούς τρόπους τους θεατές». Εξομολογείται, μάλιστα, ότι έχει δώσει όλη του την ψυχή και την ενέργεια για να αναζητήσει όλες τις διαστάσεις του ρόλου, κάτι για το οποίο είναι ήδη γνωστός: «Πραγματικά έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Παρότι πρόκειται για έναν καθαρά μυθοπλαστικό χαρακτήρα ήθελα να τον καταλάβω όσο γίνεται περισσότερο, από όλες τις πλευρές».Μας λέει μάλιστα ότι πέρασε ώρες με ασθενείς με σπάνιες αιματολογικού τύπου παθήσεις αλλά και σοβαρά ασθενείς προκειμένου να καταλάβει τι σημαίνει να πάσχει κανείς από τέτοιου είδους πάθηση στο αίμα: «Ηθελα με αυτό τον τρόπο να κάνω το παν ώστε να αποδώσω τον πρωταγωνιστή με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται και σε αυτό το ιδιαίτερα παράδοξο περιβάλλον». Είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που δείχνει να ασπάζεται την αγωνία του Μόρμπιους «να προλάβει τον χρόνο, γιατί για να μιλήσω ξεκάθαρα αυτό είναι που τον απασχολεί. Μάχεται ενάντια στον χρόνο για να σώσει όχι μόνο τη δική του ζωή αλλά και τη ζωή των άλλων. Αυτός ο άνισος αγώνας είναι που κινεί όλη την ιστορία με τόσο έντονο τρόπο». Γι’ αυτό δεν μπορεί κανείς ούτε να διανοηθεί πόσα στάδια έπρεπε να περάσει ο ίδιος ο Λέτο για να μπορέσει να ενσαρκώσει με επιτυχία έναν τόσο πολύπλοκο ρόλο μεταφέροντας στην οθόνη έναν ασθενή και για να αποδώσει τη μεταμόρφωσή του από άρρωστο σε υπερήρωα με υπερφυσικές δυνάμεις.«Πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση όχι μόνο σε σωματικό επίπεδο αλλά κυρίως σε ψυχολογικό», λέει. «Δεν ήταν κάτι καθόλου εύκολο αν και μου ταιριάζουν τέτοιου είδους ρόλοι, ειδικά με οριακές σωματικές και εξωτερικές μεταμορφώσεις, όπου οι προκλήσεις είναι ακόμα περισσότερες. Και είναι σίγουρα όλο και πιο σπάνιο να συναντάς τέτοιους ρόλους σε τέτοιου είδους ταινίες. Είναι εντελώς απροσδόκητο να βλέπεις κάποιον να μπορεί από ετοιμοθάνατος να εμφανίζεται ξαφνικά με σθένος και γεμάτος υγεία».Ωστόσο αυτό που τον ιντρίγκαρε πιο πολύ από όλα είναι αυτός ο διχασμός του χαρακτήρα του που τον κάνει να μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο και από εκεί που ξεκινά ως κάποιος ταγμένος στην αποστολή του να σώσει την ανθρωπότητα να περνάει στην απέναντι, σκοτεινή όχθη. Οπως υποστηρίζει ο Λέτο, σίγουρα ήθελε να κάνει το καλό στον κόσμο αλλά οι συνθήκες τον εξώθησαν σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. «Προσωπικά μού άρεσε πολύ που μπόρεσα να εξερευνήσω τις σκοτεινές γωνιές του σύμπαντος και του χαρακτήρα του Μόρμπιους», καταλήγει ομολογώντας πως δεν ήταν κάτι εύκολο, αφού έπρεπε να έρθει σε επαφή με τα δικά του σκοτάδια. Στο τέλος, όμως, το χάρηκε: «Πραγματικά απολαμβάνω την επαναστατικότητα, την αποφασιστικότητα, ακόμα και τη σκοτεινή φύση του Μόρμπιους. Είμαι ενθουσιασμένoς με τον ρόλο και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που ο κόσμος θα δει μια τέτοια ταινία» ◆