Μάιλι Σάιρους: Η μυθιστορηματική ζωή του κοριτσιού που ξεκίνησε ως «Χάνα Μοντάνα»

Η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του Euphoria, το εκπληκτικό The Gilded Age και το αισιόδοξο Somebody Somewhere, έρχονται στις οθόνες μας από το Vodafone TV

Με την αδερφή της Νόα και την Ελεν ΝτεΤζένερις στο backstage των MTV Video Music Awards (2017)

Με τα αδέρφια της και τη μητέρα της

Εκρηκτική και τολμηρή στη σκηνή αλλά και στη ζωή της Με την παροδική σχέση της Κέιτλιν Κάρτερ

Ως οικοδέσποινα των MTV Video Music Awards του 2015 φρόντισε να κάνει τις πιο εξωφρενικές εμφανίσεις

Με τον πρώην σύζυγό της Λίαμ Χέμσγουορθ και τον Ελτον Τζον

Με τον Πιτ Ντέιβιντσον, φημολογούμενη σχέση της και συνοικοδεπότη στο «Miley's New Year Eve Party»

Λίγο πριν την προδώσει το τιραντάκι του τοπ





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το 2021 ήταν η τελευταία χρονιά που ημπήκε στην πολυπόθητη λίστα των «30 under 30» του «Forbes», που ειδικά φέτος γιόρταζε τη δέκατη επέτειό της και περιλάμβανε τους 30 πιο πλούσιους και επιτυχημένους σταρ κάτω των 30 όλων των εποχών. Η Σάιρους στα 29 της είναι ήδη αρκετά πλούσια για να αποσυρθεί και να καλλιεργεί κολοκυθάκια στην αυλή του σπιτιού της αν το θελήσει, αλλά είναι υπερβολικά ταλαντούχα και δημιουργική για να τα παρατήσει έτσι απλά και να ασχοληθεί με την κηπουρική. Στην αυλή της, άλλωστε, δεν έχει χώρο για παρτέρια και φυτώρια, αφού όλο τον χώρο τον καταλαμβάνει το τροχόσπιτο-στούντιο, στο οποίο καλλιεργεί τη μουσική της.Η Μάιλι Σάιρους ήξερε από πολύ μικρή τι ήθελε να κάνει στη ζωή της. Γεννημένη στο Νάσβιλ, την πατρίδα της κάντρι, μεγάλωσε ακούγοντας τα τραγούδια του πατέρα της Μπίλι Ρέι Σάιρους και της νονάς της Ντόλι Πάρτον. Βαφτίστηκε Ντέστινι-Χόουπ (Μοίρα-Ελπίδα), που το λες και εμπνευσμένο αν σκεφτείς την εξέλιξή της. Σύμφωνα με τον μύθο, όταν ήταν μωρό χαμογελούσε τόσο συχνά, ώστε οι γονείς της τη φώναζαν Σμάιλι (Χαμογελάκι), που το λες και γλυκερό αν σκεφτείς την προσωπικότητά της. Με τα χρόνια τής έμεινε το Μάιλι, αν και τα χαμόγελα μάλλον τα κρατάει πλέον περισσότερο για τις προσωπικές της στιγμές και τους δικούς της ανθρώπους. Σε όλους τους υπόλοιπους προτιμάει να βγάζει τη γλώσσα της.Αν και από τα 8 της δοκίμαζε την τύχη της στην υποκριτική κάνοντας τηλεοπτικά περάσματα, ο κόσμος τη γνώρισε στα 13 της, όταν βρέθηκε να υποδύεται τη Χάνα Μοντάνα, στην ομώνυμη σειρά του Disney Channel. Η Σάιρους έγινε τεράστιο εφηβικό είδωλο ως Χάνα, που το πρωί ήταν μαθήτρια και το βράδυ ποπ σταρ, ρόλο που αντέγραφε πιστά και στην πραγματικότητα. Μέχρι τα 18 της είχε γυρίσει κάμποσες ταινίες, είχε βγάλει τρία άλμπουμ, είχε αλλάξει δεκάδες χτενίσματα και χρώματα στα μαλλιά της και μετρούσε ήδη 134 εκατ. δολάρια στον τραπεζικό της λογαριασμό. Ηταν η καλύτερη πελάτισσα της μάνατζερ, παραγωγού και μητέρας της Τις Σάιρους.Το 2013 θεωρείται σταθμός στην καριέρα της. Είναι 21 χρόνων και αποφασίζει οριστικά ότι η φωνή της είναι υπερβολικά καλή για να τη χρησιμοποιεί μόνο σαν δεκανίκι στους χολιγουντιανούς ρόλους της. Βγάζει το αριστουργηματικό άλμπουμ «Bangerz» και μας επανασυστήνεται ως μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες του καιρού μας. Αυτό το άλμπουμ, στο οποίο είχε βάλει το χεράκι της στα 12 από τα 16 τραγούδια, στην ουσία σηματοδοτεί την εποχή της ενηλικίωσής της. Δεν είναι πια μια σέξι έφηβη. Είναι μια σούπερ σέξι γυναίκα, με κοντά ξανθά μαλλιά και ηδυπαθές ύφος, που ερωτοτροπεί γυμνή με μια μεταλλική μπάλα κατεδάφισης.Αυτό ήταν και το κόνσεπτ του βιντεοκλίπ για το single της «Wrecking Ball», που έμεινε στην Ιστορία ως το πρώτο που έπιασε με ταχύτητα αστραπής τα 100 εκατομμύρια views. Το τραγούδι στοίχειωνε για πολύ καιρό τα ραδιόφωνα του πλανήτη και είχε στήσει αντίσκηνο στην πρώτη θέση των charts για πολλές εβδομάδες. Ανάλογη τύχη είχαν και τα άλλα δύο singles που βγήκαν από το άλμπουμ, το «We can’t stop» και το «Adore you». Το «Bangerz» έγινε τριπλά πλατινένιο, της χάρισε μία υποψηφιότητα για Grammy και μία θέση στο «Forbes 2014 - 30 under 30». Η νέα εποχή της Σάιρους είχε ήδη ξεκινήσει και εκείνη την υποδέχτηκε κάνοντας twerking στα live και τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της.Μετά την τεράστια επιτυχία του «Bangerz» και τα μερικές δεκάδες ακόμα εκατομμύρια δολάρια που προσέθεσε στην περιουσία της, η Σάιρους αποφάσισε να δείξει την ευγνωμοσύνη της στο κοινό της, ανεβάζοντας το επόμενο άλμπουμ της «Miley Cyrus and the Dead Petz» κατευθείαν στο SoundCloud για να το ακούνε δωρεάν οι fans. Ναι, έβγαλε με θράσος τη γλώσσα στο δισκογραφικό κατεστημένο - και αυτή δεν θα ήταν η μοναδική φορά. Την ίδια γλώσσα βγάζει και στα κοινωνικά «πρέπει» και «δεν πρέπει», είτε γιατί της αρέσει να προκαλεί είτε γιατί θέλει να ρίξει μαύρη πέτρα στα χρόνια της παιδικής της αθωότητας, τότε που μεγάλωνε σύμφωνα με τα χριστιανικά ιδεώδη, πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και φορούσε δαχτυλίδι αγνότητας. Σήμερα δηλώνει πανσεξουαλική και πρόθυμη να κάνει σχέση με άτομα ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικής ταυτότητας, αρκεί να έχει μαζί τους καλή χημεία.Απόδειξη η σχέση-σφηνάκι που είχε κάνει το 2019 με την influencer Κέιτλιν Κάρτερ λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της από τον Λίαμ Χέμσγουορθ, ύστερα από μόλις έναν χρόνο γάμου. Αυτός ο γάμος, βέβαια, ήταν στην ουσία η αρχή του τέλους μιας σχέσης που είχε κρατήσει περίπου μια δεκαετία, με πολλά διαλείμματα στο ενδιάμεσο, στη διάρκεια των οποίων η Σάιρους πετούσε από αγκαλιά σε αγκαλιά για να αλλάζει παραστάσεις και να αποκτάει εμπειρίες. Από τη μεγάλη καρδιά της και το ακόμα μεγαλύτερο κρεβάτι της έχουν περάσει, μεταξύ άλλων, ο Τάιλερ Πόζεϊ, ο Ντίλαν Σπράους, ο Νικ Τζόνας, ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο Τζάρεντ Λέτο, ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ, το μοντέλο της Victoria’s Secret Στέλα Μάξγουελ και πιο πρόσφατα ο Αυστραλός τραγουδιστής Κόντι Σίμπσον, που κάποτε ήταν ο καλύτερός της φίλος, αλλά μετά το τέλος της σχέσης τους τον περασμένο Αύγουστο κατέληξαν να κάνουν ο ένας στον άλλο unfollow στο Instagram. Αυτά έχει η ζωή.Τις τελευταίες εβδομάδες τής χρεώνουν ως σχέση τον ηθοποιό Πιτ Ντέιβιντσον, με τον οποίο ανεβάζει αδιάκοπα φωτογραφίες στο Instagram. Αν και άβυσσος η καρδιά της, μάλλον ήταν διαφημιστικό κόλπο για την προώθηση του πρωτοχρονιάτικου live «Miley’s New Year Eve Party», το οποίο συμπαρουσίασαν οι δυο τους στο Μαϊάμι. Με τη Μάιλι να τα δίνει όλα στη σκηνή η επιτυχία του live ήταν δεδομένη, αλλά το virality εξασφαλίστηκε από το τιραντάκι του τοπ της που κόπηκε αναπάντεχα την ώρα του σόου. Η Σάιρους κάλυψε έξυπνα το ατύχημα με ένα κόκκινο σακάκι και πρόσθεσε μερικούς ακόμα πόντους στο έτσι κι αλλιώς προκλητικό image της.Η πάμπλουτη σταρ αγαπάει τη διαφάνεια και προτιμά να αποκαλύπτει η ίδια στους θαυμαστές της ό,τι κανονικά θα αφορούσε τον κίτρινο Τύπο. Ανάμεσα στα πράγματα που της αρέσει να μοιράζεται μαζί τους είναι και η εξάρτησή της από το αλκοόλ και τη μαριχουάνα. Τα άγρια πάρτυ που έκανε με τους πλούσιους και διάσημους φίλους της στην πολυτελή έπαυλή της στο Λος Αντζελες -το πρώτο σπίτι που αγόρασε όταν έκλεισε τα 18- ακόμα τα θυμούνται οι γείτονες που δεν ήταν καλεσμένοι και απλώς μάζευαν σπασμένα μπουκάλια από τους κήπους τους. Η Σάιρους πλέον δηλώνει ότι αποφάσισε να κόψει τις καταχρήσεις και προτιμά να κάνει μια πιο ήσυχη ζωή στο καινούριο της σπίτι στο Χίντενς Χιλ -μια ονειρεμένη έπαυλη της δεκαετίας του ’50 που αγόρασε το καλοκαίρι του 2020 αντί 5 εκατ. δολαρίων. Οποτε νιώθει νοσταλγία για τη γενέτειρά της, το Τενεσί, πάντως, πετάγεται μέχρι το παραμυθένιο ράντσο της που αγόρασε το 2017, το οποίο μεταξύ άλλων διαθέτει σπα μέσα στο υπνοδωμάτιό της, εσωτερική πισίνα για να κολυμπάει και τον χειμώνα και ασανσέρ για να ανεβοκατεβαίνει τους ορόφους. Δεν είναι καθόλου τυχαία αγαπημένο όνομα στις λίστες του «Forbes».Η Μάιλι Σάιρους δεν είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Βαριέται εύκολα, αλλά έχει το ταλέντο να μετατρέπει την ανία της σε δημιουργικότητα. Οπως αλλάζει χτενίσματα και ερωτικούς παρτενέρ, με την ίδια ευκολία μεταπηδάει από το ένα μουσικό είδος στο άλλο. Η κάντρι, η ποπ, η χιπ-χοπ, η ψυχεδελική ροκ, είναι όλες φίλες της και κάθε επόμενο άλμπουμ της είναι μια νέα μουσική έκπληξη. «Αν πιστεύω ότι η ανταμοιβή θα είναι μεγαλύτερη μέσω του μεγαλύτερου ρίσκου, συνήθως θα πάρω αυτό το ρίσκο. Και αυτό ισχύει στα πάντα: στη δουλειά μου, στις σχέσεις μου, στον έρωτα, στη ζωή», εξηγεί. Αυτές τις μέρες πάντως, όπως λέει, εξερευνά την πιο ευαίσθητη πλευρά της ροκ, προετοιμάζοντάς μας για το τι θα ακούσουμε από την ίδια στη συνέχεια.Μέχρι να ολοκληρώσει το επόμενο μουσικό project της, η Σάιρους κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: επικοινωνεί με τους θαυμαστές της. Επίσης επενδύει χρήματα και χρόνο στο Miley’s World, το fan site που είχε δημιουργήσει η μητέρα της, Τις, από την εποχή της Χάνα Μοντάνα. Η Σάιρους θέλει να έχει απευθείας επαφή με το κοινό της και να μοιράζεται μαζί του τις σκέψεις της για όσα συμβαίνουν μέσα της και γύρω της. Φυσικά, συχνά-πυκνά κερνάει τους θαυμαστές της και αποκλειστικά βίντεο από τις εμφανίσεις της. Παράλληλα συνεχίζει να ασχολείται ενεργά με το Happy Hippy Foundation, που ίδρυσε η ίδια το 2015, για να προστατέψει τα δικαιώματα των νέων της LGTBQ+ κοινότητας. «Ο κόσμος θα μιλάει για μένα. Τι μπορώ να τους δώσω για να συζητάνε που να έχει πραγματικά σημασία; Το να μιλάνε για μένα επειδή ντύνομαι σαν αρκουδάκι και κουνάω τα οπίσθιά μου δεν σημαίνει και τίποτα. Το ότι έστησα το Happy Hippy πριν από έξι χρόνια και εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα, είναι μία από τις πιο περήφανες στιγμές της καριέρας μου», λέει η ίδια.Στις περήφανες στιγμές της η Σάιρους υπολογίζει και το συμβόλαιο των 40 εκατ. δολαρίων που υπέγραψε τον περασμένο Μάιο με την UBS Universal, το οποίο προβλέπει τρία τηλεοπτικά live και τη συμπαραγωγή σε άλλα projects μέσω της Hopetown Entertainment, την εταιρεία παραγωγής που έχει με τη μητέρα της. Σε αυτά τα εκατομμύρια ας προσθέσουμε κι εκείνα που της αποφέρουν οι συνεργασίες της με τον Gucci και την εταιρεία τηλεπώλησης προϊόντων υγείας Hims & Hers, όπου έχει μερίδιο στις μετοχές και στο δημιουργικό της γυναικείας σειράς περιποίησης δέρματος. Οι 155 εκατομμύρια followers της στο Instagram είναι ένα κοινό που δύσκολα θα αγνοούσαν εταιρείες που αναζητούν λαοφιλή πρόσωπα για να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Αυτό η Μάιλι Σάιρους το γνωρίζει εδώ και χρόνια πολύ καλά.Φυσικά, δεν την αγαπάνε όλοι. Οι επικριτές της την κατηγορούν ότι σπαταλά υπερβολικό χρόνο και ενέργεια στο κυνήγι της δημοσιότητας και πως ό,τι κάνει έχει στόχο τους προβολείς και τα πρωτοσέλιδα. Σκασίλα της. Ετσι κι αλλιώς, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για σπάνιο ταλέντο και πως ό,τι κι αν τραγουδήσει, το κάνει με την καρδιά της. Και υπέροχα.