The Residences: Πεντάστερες κατοικίες στο ιστορικό στρατηγείο του Τσόρτσιλ

Το κτίριο-τοπόσημο για την πόλη του Λονδίνου είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν ως κέντρο επιχειρήσεων από σημαντικές προσωπικότητες που αποτέλεσαν μέρος της Νεότερης Ιστορίας της Μεγάλης Βρετανίας

Η κλασική εδουαρδιανή αρχιτεκτονική προσαρμόζεται στο σήμερα και το Old War Office μετονομάζεται σε «Τhe OWO Residences by Raffles» συνδυάζοντας πολυτελείς κατοικίες προς πώληση με το άνοιγμα του πρώτου ξενοδοχείου «Raffles» στη Μ. Βρετανία

Το αρχικό συγκρότημα Old War Office ολοκληρώθηκε το 1906 και περιελάμβανε 1.100 δωμάτια περιτριγυρισμένα από 40 χλμ. διαδρόμων στους 7 ορόφους του. Το 2022, όπου αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση, νέοι ιδιοκτήτες και ένοικοι θα απολαμβάνουν καθημερινά μοναδικές εμπειρίες καλής ζωής στους ατμοσφαιρικούς χώρους του

Aυθεντικά χαρακτηριστικά του αρχικού κτιρίου, όπως δάπεδα από μωσαϊκό, ξύλινες επενδύσεις από μασίφ ξύλο βελανιδιάς, θεόρατες πόρτες, περίτεχνα τζάκια και οροφές που ξεπερνούν τα 4 μέτρα ύψος, διατηρούν την αίγλη του παρελθόντος στο ιστορικό και μοντέρνο πλέον συγκρότημα κατοικιών

Το κτίριο-τοπόσημο για την πόλη του Λονδίνου είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν ως κέντρο επιχειρήσεων από σημαντικές προσωπικότητες που αποτέλεσαν μέρος της Νεότερης Ιστορίας της Μεγάλης Βρετανίας Υπερσύγχρονο γυμναστήριο, πισίνα 20 μέτρων, υπηρεσίες ευεξίας και ένα εντυπωσιακό Rooftop Restaurant & Bar είναι μερικά μόνο από τα προνόμια που θα απολαμβάνουν στο άμεσο μέλλον οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του «OWO Residences by Raffles» σύμφωνα με την επικεφαλής του project Σαλίνι Χιντούτζα (κάτω)





Από κατοικία μοναρχών και κέντρο επιχειρήσεων επιδραστικών πολιτικών και στρατιωτικών προσωπικοτήτων μέχρι έμπνευση για τη γέννηση ενός εκ των πιο μυθικών κινηματογραφικών ηρώων, το εντυπωσιακό κτίριο στον αριθμό 57 της οδού Γουάιτχολ, στο κέντρο του, είναι κομμάτι της Ιστορίας, η οποία μας πηγαίνει πίσω στο 1906, όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή του. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά, ένα από τα πιο σημαντικά τοπόσημα της βρετανικής μητρόπολης ζωντανεύει ξανά με ένα πολλά υποσχόμενο project που φέρει την υπογραφή δύο κολοσσών στον κλάδο τους αντίστοιχα, τουκαι της. Με την ονομασία «», o ασιατικός ξενοδοχειακός όμιλος σηματοδοτεί την άφιξη των πρώτων πολυτελών κατοικιών του στην Ευρώπη και του πρώτου ξενοδοχείου του brand στοπροσφέροντας στο ευρύ κοινό ένα κομμάτι της βρετανικής Ιστορίας.Σε μία από τις πιο σημαντικές διευθύνσεις του Λονδίνου και έχοντας χαρακτηριστεί διατηρητέο κτίριο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, η πορεία του Old War Office αποτυπώνει τη Σύγχρονη Ιστορία μέσα από τους ανθρώπους που πέρασαν τις πύλες του στο βάθος του χρόνου. Οντας αρχικά το Παλάτι του Γουάιτχολ, κατοικία του Ερρίκου Η’ της Αγγλίας και άλλων μοναρχών από το 1530 έως το 1698, το κτίριο έγινε ζωντανός μάρτυρας πολλών γεγονότων που άλλαξαν τον κόσμο. Στη σημερινή του μορφή σχεδιάστηκε από τον καταξιωμένο Σκωτσέζο αρχιτέκτονα Γουίλιαμ Γιανγκ και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1906 από τον γιο του, Κλάιντ. Χρειάστηκαν πέντε χρόνια και 1,2 εκατ. λίρες για να ανοίξουν οι πύλες του κτιρίου που εκτείνεται σε 54.000 τ.μ. και αποτελείται από 1.100 δωμάτια τα οποία καταλαμβάνουν 7 ορόφους, περιτριγυρισμένα από 40 χλμ. διαδρόμων. Στους χώρους του διατηρούσαν τα γραφεία τους επιδραστικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί αρχηγοί όπως ο σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Ντέιβιντ Λόιντ Τζορτζ και ο λόρδος Κίτσενερ. Το εμβληματικό κτίριο εξάλλου ήταν η βάση του Τζον Προφούμο όταν διετέλεσε υπουργός Πολέμου και ενέπνευσε τον σερ Ιαν Φλέμινγκ, ο οποίος είχε εργαστεί εκεί, να γράψει τη σειρά βιβλίων «Τζέιμς Μποντ». Αποτέλεσε επίσης το σκηνικό για πολλές από τις ταινίες του 007, καθώς και της πιο πρόσφατης τηλεοπτικής παραγωγής «».Αποτελώντας σύμβολο εξουσίας της βρετανικής μοναρχίας, το εντυπωσιακό κτίριο επανασυστήνεται ως πολυτελείς κατοικίες και το πρώτο ξενοδοχείο «Raffles» στο, με το έργο της αποκατάστασής του να αναλαμβάνει το κορυφαίο αρχιτεκτονικό γραφείο EPR Architects. H κλασική εδουαρδιανή αρχιτεκτονική προσαρμόζεται στον σύγχρονο τρόπο ζωής αναδεικνύοντας ένα μοναδικό περιβάλλον για να ζει κανείς στις 85 ιδιωτικές κατοικίες -διαθέσιμες προς πώληση- και προσφέροντας μια απαράμιλλη εμπειρία φιλοξενίας στα 125 δωμάτια και σουίτες του «Raffles Hotel London».Το εσωτερικό των κατοικιών -από studios μέχρι 5 υπνοδωματίων και δύο εντυπωσιακές στους πυργίσκους- έχει επιμεληθεί το design studio 1508 London με bespoke χειροποίητες κουζίνες από τη Smallbone of Devizes και μάρμαρα από όνυχα, ενώ πολλές από αυτές διατηρούν ορισμένα από τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως δάπεδα από μωσαϊκό και ξύλινες επενδύσεις από βελανιδιά. Oι ιδιοκτήτες θα επωφελούνται από μοναδικές παροχές και high-end υπηρεσίες από έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο ξενοδοχειακό όμιλο απολαμβάνοντας την ιδιωτικότητα της προσωπικής τους κατοικίας. Με το project να ολοκληρώνεται μέσα στο 2022,Παράλληλα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουν οι κοσμπολίτες ταξιδιώτες και το άνοιγμα του «Raffles London at the OWO», το οποίο θα συνδυάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που διακρίνουν τον ξενοδοχειακό όμιλο -άρτια προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και διαχρονική luxury ατμόσφαιρα- με σύγχρονες ανέσεις όπως, μεταξύ άλλων, signature εστιατόρια και μπαρ, υπηρεσίες ευεξίας και εντυπωσιακούς χώρους για κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις.Στο τιμόνι του μεγαλεπίβολου project βρίσκεται ο όμιλος Hinduja, ο οποίος με ιστορία από το 1914 και κύκλο εργασιών πολλών δισεκατομμυρίων αφοσιώθηκε με πάθος στο κτίριο από την πρώτη μέρα που περιήλθε στην ιδιοκτησία του το 2014. Μέσω της σύμπραξης με την Accor και τη διεθνώς αναγνωρισμένη Raffles Hotels & Resorts, η οποία θα αναλάβει το λειτουργικό κομμάτι του ξενοδοχείου και των κατοικιών, έρχονται να συστήσουν ένα νέο σημείο αναφοράς στο Λονδίνο και όχι μόνο. Εχοντας αναμειχθεί ενεργά στη διαδικασία του design και συνεργαστεί στενά με τους EPR Architects και 1508 London, μιλώντας αποκλειστικά στο «Gala Greece» εκ μέρους της οικογένειας Χιντούτζα, η Σαλίνι Χιντούτζα αναφέρει:«Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το λανσάρισμα του OWO Residences by Raffles καθώς αρχίζουμε να αποκαλύπτουμε έναν νέο μοναδικό προορισμό σε μία από τις πιο ξεχωριστές πόλεις του κόσμου, το Λονδίνο.Επειτα από μια μνημειώδη μεταμόρφωση, το Old War Office επαναπροσδιορίζεται από ένα πρώην κυβερνητικό κτίριο σε ένα flagship ξενοδοχείο και κατοικίες διαποτισμένες με το πνεύμα του Raffles.Ο σχεδιασμός των κατοικιών και των παροχών τους συμβαδίζει με την ιστορία αυτού του σημαντικότατου κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει τη λειτουργικότητα και τις προδιαγραφές του σύγχρονου τρόπου ζωής. Σε αρκετές από τις κατοικίες έχουν ενσωματωθεί χαρακτηριστικά από την κληρονομιά του Old War Office, όπως τα δωμάτια που χρησιμοποιούσαν οι αγγελιαφόροι πρόσκοποι κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα οποία πλέον έχουν μετατραπεί σε γραφεία, διατηρώντας τις αυθεντικές λεπτομέρειες από μασίφ ξύλο βελανιδιάς. Από τα τζάκια, που διατηρούνται από την αρχική κατασκευή, μέχρι τα δάπεδα από μωσαϊκό και τις οροφές που φτάνουν τα 4,4 μέτρα, κάθε διαμέρισμα έχει διατηρήσει τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό από το παρελθόν του κτιρίου, το οποίο προσφέρει την ξεχωριστή προσωπικότητα που κάθε σχεδιαστής επιθυμεί.Οι παροχές περιλαμβάνουν επίσης όλα όσα αναζητούν οι μελλοντικοί κάτοικοι, όπως ιδιωτική τραπεζαρία, club lounge, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, πισίνα 20 μέτρων, καθώς και ένα ξεχωριστό rooftop restaurant & bar, μέρος μιας προσεκτικά επιλεγμένης συλλογής εστιατορίων και μπαρ με την υπογραφή μερικών εκ των κορυφαίων brands, καθιστώντας το ΟWO και έναν νέο γαστρονομικό προορισμό».