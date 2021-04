Nικόλας Δαφνιάς - Σοφία Λιβέρα: Βασιλικά γιοτ με ελληνική υπογραφή

Ο Νικόλας Δαφνιάς και η σύζυγός του Σοφία Λιβέρα υπογράφουν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές κατασκευές πολυτελών γιοτ για τους πλέον απαιτητικούς πελάτες από όλο τον κόσμο, καθώς ο άτυπος ανταγωνισμός των ιδιοκτητών μέσω των σκαφών τους μαίνεται

Με μότο το «Live comfortable life into the sea» οι άνθρωποι της Alpha Marine Ltd δημιουργούν εδώ και 36 χρόνια τις ιδανικές συνθήκες πολυτελούς διαβίωσης σε πλωτές επαύλεις





Οταν πριν από 36 χρόνια ο ναυπηγόςδημιούργησε την εταιρεία, στην οποία αργότερα εμπλέκεται και η σύζυγός του, με αντικείμενο την εξ ολοκλήρου κατασκευήστην Ελλάδα, το πρότζεκτ θεωρήθηκε υπερβολικά φιλόδοξο για τα δεδομένα της εποχής αλλά και της αγοράς. Η Σοφία Λιβέρα, τότε, λειτουργούσε ως διευθύντρια σε μία από τις leader charter yachting εταιρείες στον κόσμο, γεγονός που τη βοήθησε πολύ στη μετέπειτα δράση της στην Alpha Marine Ltd. Σύντομα αποδείχτηκε ότι το όραμά τους όχι μόνο δεν ήταν ουτοπικό, αλλά αντιθέτως απόλυτα συμβατό με τα γεωγραφικά δεδομένα μιας χώρας που, αν και μικρή, βρίσκεται στην 11η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε εκείνες με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή και με 6.000 νησιά. Σήμερα έχουν κάθε λόγο να νιώθουν δικαιωμένοι για την απόφασή τους.«Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων έχουμε δημιουργήσει πάνω από 25 νέες κατασκευές και 40 μεγάλες μετασκευές», αναφέρει ο Νικόλας Δαφνιάς που, ως κατασκευαστής, τρέφει σχεδόν πατρικά αισθήματα για ταδημιουργήματά του ώστε να δυσκολεύεται ιδιαίτερα να ξεχωρίσει κάποια από αυτά. «Είναι όλα υπερπολυτελή, καθώς αυτό είναι και το ζητούμενο από τους πελάτες μας. Θα κάνω, όμως, μια ιδιαίτερη αναφορά στο πιο πρόσφατο. Πρόκειται για το γιοτ “Elements”, ένα σκάφος 80 μ. που κατασκευάστηκε σε ναυπηγείο του εξωτερικού και διαθέτει πολύ υψηλού επιπέδου interior design, με κυρίαρχη την oriental αισθητική, αφού ο ιδιοκτήτης του είναι αραβικής καταγωγής».Στην ερώτηση τι είναι αυτό που προσδιορίζει την ακριβή κατασκευή σε ένα σκάφος, ο Νικόλας Δαφνιάς θέτει σε κυρίαρχο ρόλο τα υλικά κατασκευής: «Στο “Elements”, για παράδειγμα, όλα τα υλικά που επιλέχθηκαν είναι αυτό που λέμε ψαγμένα, με κριτήριο όχι μόνο την ομορφιά, αλλά και την ποιότητά τους. Από πανάκριβους καπλαμάδες και δέρματα από καρχαρία μέχρι τα μάρμαρα, τους όνυχες και τα ειδικά διαμορφωμένα πάνελ. Ολα ένα κι ένα».Η Alpha Marine Ltd πρωτοπορεί συνδυάζοντας hi-tech τεχνολογία και καλαισθησία εν πλω έχοντας πάντα ως κεντρικό άξονα το όραμα και τις ανάγκες του ιδιοκτήτη. Με ουσιαστικό σλόγκαν «», το δυναμικό της εταιρείας δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες πολυτελούς διαβίωσης σε πλωτά σαλόνια όπου ακόμα και η πιο εκκεντρική απαίτηση των πελατών μπορεί να είναι εφικτή.«Εχουμε σχεδιάσει τα πάντα», λένε οι ιδρυτές της εταιρείας χαμογελώντας. «Από απόλυτα εξοπλισμένομέχρι τεράστια ενυδρεία. Στο θέμα του spa πρωτοπορήσαμε μάλιστα, καθώς υπήρξαμε οι πρώτοι που κατασκευάσαμε εν πλω οργανωμένες αίθουσες θεραπειών και περιποίησης». Η φιλοσοφία στην κατασκευή αλλά και την εσωτερική διαμόρφωση των χώρων βασίζεται στην αρχαιοελληνική έννοια «το όλον». «Για εμάς κάθε σκάφος είναι μια οντότητα από κομμάτια που χρειάζεται να δεθούν αρμονικά μεταξύ τους. Οταν ενωθούν, υπάρχει μια δυναμική και αισθητική συνέπεια συνολικά. Η καθημερινότητα στο σκάφος μετατρέπεται σε μια luxurious πραγματικότητα».. Οι πλωτές «καλλονές» της Alpha Marine Ltd κατασκευάζονται άλλοτε σε ελληνικά και άλλοτε σε ξένα ναυπηγεία. Οι ίδιοι διευκρινίζουν ότι αυτό πολλές φορές εξαρτάται από το τι επιθυμεί ο ιδιοκτήτης. «Τα κότερα που προορίζονται για ιδιωτική χρήση είναι σαφώς συνυφασμένα με την οικονομική δύναμη που επιθυμεί να επιδείξει ο ιδιοκτήτης. Ενα αξιοπρόσεκτο γιοτ αποδεικνύει ένα δυνατό status. Ο άτυπος ανταγωνισμός των ιδιοκτητών μέσω των σκαφών τους είναι δεδομένος».Ο Nικόλας Δαφνιάς και η Σοφία Λιβέρα μέσω της εταιρείας και της ομάδας τους κατασκευάζουν σκάφη για πολλά μέλη αραβικών βασιλικών οικογενειών. Εχουν σχεδιάσει και κατασκευάσει τη θαλαμηγό για τον βασιλιά του Μπαχρέιν, για έναν από τους πιο ισχυρούς πρίγκιπες του, καθώς και για άλλους κοντινούς και μακρινούς συγγενείς τους. «Συνήθως μας μεταφέρονται οι απαιτήσεις και η γνώμη τέτοιων υψηλών ατόμων μέσω του επιτελείου τους. Αλλες φορές μπορεί να κάνουμε και ένα ραντεβού απευθείας μαζί τους. Σπανιότερα βέβαια. Σε αυτές τις περιπτώσεις η συνάντηση διαρκεί ελάχιστο χρόνο, στη διάρκεια του οποίου η συζήτηση πρέπει να είναι ακριβής και περιεκτική προκειμένου το μέλος της βασιλικής οικογένειας να κατανοήσει άμεσα τις προτάσεις μας. Στην κατασκευή ενός σκάφους παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής του ιδιοκτήτη. Οι Αραβες έχουν συχνά καμπίνες προσευχής, αλλά και μεγάλα meeting rooms για τις επαγγελματικές τους συναντήσεις. Πρέπει να είναι τόσο καλά μελετημένος ένας χώρος ώστε όταν κάθεται ο βασιλιάς να μη βλέπει την πλάτη κανενός από τους συνδαιτυμόνες του». Για τον Νικόλα Δαφνιά η πραγματοποίηση ενός ταξιδιού σε άλλοτε πιο κοντινούς και άλλοτε πιο μακρινούς προορισμούς είναι η καλύτερη ευκαιρία για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την εμπειρία από την κατασκευή ενός σκάφους στη δράση. «Δεν υπάρχει με όλους τους νέους ιδιοκτήτες η οικειότητα μιας πρόσκλησης, όπου έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε αυτό που ονειρευτήκαμε και εν συνεχεία κατασκευάσαμε. Οποτε όμως συμβαίνει αυτό, η αλήθεια είναι ότι το χαιρόμαστε».Με γιοτ που έχουν κερδίσει το διεθνές ενδιαφέρον, όπως το «Elements», που ήταν υποψήφιο για τα βραβεία World Superyacht Awards 2020, και το «Moonlight», μήκους 91,40, μέτρων που το 2006 κέρδισε το βραβείο του yacht trendsetter «Showboat Awards» στο Μονακό, οι άνθρωποι της Alpha Marine Ltd συνεχίζουν να εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο τη μελέτη και κατασκευή πλωτών παλατιών ελληνικής υπογραφής. Στην ερώτησή μας αν ένα πολυτελές σκάφος μπορεί να υποκαταστήσει μια έπαυλη ως ονειρική τοποθεσία, ένα μεγαλεπήβολο εξοχικό σε νησί ή ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ο Νικόλας Δαφνιάς δεν το σκέφτεται καθόλου: «Είναι όλα αυτά μαζί και πολλά παραπάνω. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Eλάχιστα ξενοδοχεία -πεντάστερα και πάνω- προσφέρουν τέτοια μυθική ζωή. Υπάρχουν η ταχύτητα, η ενέργεια του νερού, η καλαισθησία, οι ανέσεις, η πολυτέλεια, η τεχνολογία και φυσικά η δυνατότητα να δεις πολλά μέρη σε ένα και μόνο ταξίδι. Η Ελλάδα έχει 6.000 νησιά. Από αυτά τα 227 είναι κατοικήσιμα. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε κανείς να προσεγγίσει τα περισσότερα; Με ένα σκάφος μπορεί κάποιος να πάει παντού, διεθνώς. Οπότε μιλάμε για κάτι πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ταξίδι στο όνειρο».. Παράλληλα, σε συνεργασία με το ΕΜΠ, πραγματοποιούν έρευνα και μελέτη για την κατασκευή σκαφών με υβριδική ή και μόνο ηλεκτρική πρόωση με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.