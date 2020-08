Αννα-Μαρία Σιεκλούτσκα: Το νέο σύμβολο του σεξ και οι «365 Μέρες» που της άλλαξαν τη ζωή

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αφορμή για τη συνέντευξη στάθηκε η συμμετοχή της στο project «Close to nature» που προτρέπει τους καταναλωτές να αγκαλιάσουν τη βιωσιμότητα στη μόδα προτιμώντας για τις αγορές τους τα μικρά πολωνικά brands με οικολογική συνείδηση. Η, άνθρωπος χαμογελαστός και πολυταξιδεμένος, πριν από δύο χρόνια δεν θα μπορούσε ούτε στα πιο τολμηρά της όνειρα να φανταστεί την τροπή που θα έπαιρνε η ζωή της. Η πρώτη της μεγάλη δουλειά την τοποθέτησε κατευθείαν στις ανδρικές φαντασιώσεις και της έδωσε το διαβατήριο για τη διασημότητα.Στην ταινία «» (365 ημέρες), το σενάριο της οποίας είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο της αισθητικούπου έγινε best seller στην, υποδύεται τη σέξι και αστεία Λόρα, που καταπιέζεται μέσα σε μια αδιάφορη σχέση και την ημέρα των γενεθλίων της πέφτει θύμα απαγωγής από γοητευτικό Ιταλό μαφιόζο ο οποίος την έχει ερωτευτεί παράφορα και της δίνει προθεσμία 365 ημέρες για να ανταποδώσει τον έρωτά του αλλιώς θα την αφήσει ελεύθερη. Φυσικά το σεξ και ο έρωτας -με αυτή τη σειρά- έρχονται νωρίτερα, μέσα σχεδόν σε δύο εβδομάδες και κάπως έτσι η Αννα-Μαρία, με το 1,60 ύψος και τα ζεστά γήινα χαρακτηριστικά, σκαρφαλώνει στην κορυφή του κινηματογραφικού ερωτισμού και γίνεται ητης Βαλτικής.Οι γυναικείες οργανώσεις πυροβολούν την ταινία, οι κριτικοί μιλούν για ερωτικό δράμα αμφιβόλου πλοκής αλλά και αισθητικής και οι followers της Σιεκλούτσκα από κάποιες χιλιάδες φτάνουν τα 2,4 εκατομμύρια χάρη στις πολωνικές «»! Η Σιεκλούτσκα γίνεται περιζήτητη, αλλά κλείνει τα αυτιά της στις σειρήνες και επιλέγει να παίξει στη συνέχεια έναν μικρό ρόλο στην ιταλική σειρά του Netflix «Η δίκη» χωρίς να εγκαταλείψει την Πολωνία., μιλώντας στο «Gala»,: «Συνέβησαν τόσα πολλά τον τελευταίο χρόνο που θα έλεγα ότι κάθε μέρα βίωνα και ένα διαφορετικό συναίσθημα. Αρχικά μετακόμισα στη Βαρσοβία, μια πόλη με πολύ γρήγορους ρυθμούς, όπου όλοι τρέχουν αγχωμένοι να προλάβουν δουλειές και προθεσμίες κι αυτό με ζόρισε στην αρχή. Κάποιες στιγμές ένιωθα να χάνομαι μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες ζωής, όμως τελικά η νέα πόλη έφερε καινούριες γνωριμίες, νέες συνεργασίες, άλλα ενδιαφέροντα και κατάλαβα ότι είμαι πολύ πιο ανεξάρτητη και πιο δυνατή απ’ όσο πίστευα και πλέον μπορώ να πω ότι δεν μου φαντάζει τίποτα ακατόρθωτο».Γεννήθηκε τον Μάιο του 1992 στη Λούμπλιν της Πολωνίας.Κόρη μεγαλοδικηγόρου, με τεράστια αδυναμία στον πατέρα της, δεν ακολούθησε την πεπατημένη, αλλά σπούδασε στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου με τις ευλογίες των γονιών της. Παρά την τεράστια επιτυχία της ταινίας, δηλώνει άνθρωπος προσγειωμένος, ενώ η μόνη φορά που άνοιξε ένα παράθυρο στην προσωπική της ζωή ήταν όταν πόσταρε στο Instagram φωτογραφία του αγαπημένου της, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και 18 χρόνια μεγαλύτερός της, προκειμένου να κοπάσουν οι φήμες που την ήθελαν ζευγάρι με τον συμπρωταγωνιστή της. Φυσικά και δεν θέλει καμία κουβέντα για τα προσωπικά της.«Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινούσα αυτή τη δουλειά ονειρευόμουν ότι μια μέρα θα γινόμουν γνωστή. Δεν περίμενα με τίποτα όμως ότι η ταινία θα έμενε για τόσο μεγάλο διάστημα στα πιο δημοφιλή μιας παγκόσμιας πλατφόρμας - κι αυτό μου έδωσε τεράστια χαρά. Ωστόσο η όποια δημοσιότητα δεν με επηρέασε. Απλώς θεωρώ ότι η ταινία αυτή αποτελεί την αρχή στο μεγάλο μονοπάτι που έχω να διανύσω. Πλέον έχω πολλές επαγγελματικές προσφορές, συζητάω τα πάντα και προχωράω χωρίς να φοβάμαι τίποτα γιατί πιστεύω πως όταν δουλεύεις πολύ και είσαι σε επαφή με τον εαυτό σου και τα θέλω σου, χωρίς να κάνεις εκπτώσεις στον αξιακό σου κώδικα, τότε δεν έχεις να φοβάσαι το παραμικρό».Εξηγεί ότι προκειμένου να δεχτεί να υποδυθεί τη Λόρα συζήτησε πολλές φορές με τους παραγωγούς και τον σκηνοθέτη, ενώ χρειάστηκε να υπερκεράσει αναστολές και φοβίες σχετικά με τις. «Ηταν η πρώτη μου ταινία και μάλιστα σε έναν ρόλο πρωταγωνιστικό. Αναρωτιόμουν αν θα έπρεπε να είναι αυτό το ξεκίνημά μου, αν θα μου έκανε καλό. Από τη στιγμή που είπα “ναι” έπεσα κατευθείαν στα βαθιά. Αρχικά δυσκολεύτηκα να ξεπεράσω τη συστολή μου και να βγάλω συναίσθημα στις γυμνές σκηνές, ενώ παράλληλα έπρεπε να δουλέψω με τον εαυτό μου ώστε να πάψει να με νοιάζει το τι θα πουν ή θα σκεφτούν οι άλλοι που θα δουν τις σκηνές αυτές. Φυσικά και δεν μετάνιωσα που δέχτηκα τον ρόλο γιατί καταρχήν ήρθα σε άμεση επαφή με τη θηλυκότητά μου και απέκτησα περισσότερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με το σώμα μου».Οι αντιδράσεις για την ταινία ήταν σφοδρές, κυρίως για το πρότυπο γυναίκας που προάγεται μέσα από το σενάριο αλλά και για την ωραιοποίηση της βίας και του. Ολα αυτά είναι πολύ μακριά από τις δικές της προθέσεις, όπως εξηγεί: «Κοιτάξτε, εγώ νιώθω περήφανη για τον εαυτό μου γιατί πραγματικά σε κάθε δουλειά μου καταφέρνω να επιδείξω και μια άλλη πλευρά του χαρακτήρα μου. Στην προσωπική μου ζωή, πάλι, υποστηρίζω καθετί που αφορά στην ενδυνάμωση των γυναικών και στο να αποδέχονται τον εαυτό τους και το σώμα τους».Τον Αύγουστο ήταν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα του σίκουελ αλλά η πανδημία ανέτρεψε τα σχέδια. Στα διάφορα φόρα των φανατικών μαθαίνουμε ότι η Λόρα, που είναι έγκυος και πέφτει θύμα αντιπάλων του αγαπημένου της, στην αρχή θα εμφανίζεται μέσα από flashback ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι είναι νεκρή, αλλά τελικά ο Μάσιμο θα τη σώσει. Η ίδια αρνείται να αποκαλύψει το παραμικρό, εκτός από το ότι «τα γυρίσματα μεταφέρονται για το 2021 και αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι θα δείτε πολλές φλογερές στιγμές».Μιλώντας για την πρωτοφανή κατάσταση του lockdown που έζησε ο πλανήτης, λέει: «Παραδόξως εμένα μου έκανε καλό. Μπόρεσα και αφιέρωσα χρόνο στους αγαπημένους μου και είχα άπλετο χρόνο να σκεφτώ ήρεμα τα επόμενα επαγγελματικά μου βήματα». Λατρεύει να τραγουδάει και δεν αποκλείει μελλοντικά να κάνει κι ένα ντουέτο με τον συμπρωταγωνιστή της, ενώ η μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή της είναι το φαγητό. Το σμιλεμένο από το μπαλέτο σώμα της βέβαια δεν μαρτυρά κάτι τέτοιο. «Ορκίζομαι ότι το φαγητό αποτελεί τη μεγαλύτερή μου απόλαυση. Αλήθεια! Αναζητώ συνέχεια νέες συνταγές και γεύσεις». Μότο της ζωής της είναι το all time classic «Οσο αναπνέω ελπίζω», ενώ το μεγαλύτερό της όνειρο είναι να πάρει off για έναν χρόνο και με ένα σακίδιο ώμου να ταξιδέψει στον κόσμο: «Λατρεύω να γνωρίζω άλλους πολιτισμούς, ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας και ενέργειας. Εννοείται ότι ένα από τα μέρη που θέλω να επισκεφτώ είναι η Ελλάδα, ειδικά αυτή τη στιγμή που εδώ στη Βαρσοβία μου λείπουν οι ηλιόλουστες μέρες».Περιγράφει τον εαυτό της ως «», «» και «» και μας εκμυστηρεύεται ότι είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά ανοιχτός στους άλλους: «Μου αρέσει να επικοινωνώ, είμαι ανοιχτή και δεν χάνω εύκολα το χαμόγελό μου. Αυτό που πραγματικά με εξιτάρει είναι να νιώθω ότι οι άνθρωποι γίνονται πιο χαρούμενοι όταν βρίσκονται μαζί μου».Αναφορικά με το project «Close to nature» της Fashion Production και τους δημιουργούς του τονίζει: «Στις μέρες μας είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη να έρθουμε σε επαφή με τη φύση και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Δημιουργήσαμε το project προκειμένου να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να αλλάξουν τις καταναλωτικές τους συνήθειες. Θέλουμε να προωθήσουμε τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις με οικολογική συνείδηση. Η μόδα πλέον έχει στραφεί στη βιωσιμότητα, στα ανακυκλωμένα υλικά κι εμείς οι καταναλωτές θα πρέπει να επιλέγουμε ρούχα από οργανικό βαμβάκι, ανακυκλώσιμα υλικά και μόνο από εταιρείες που υιοθετούν τη βιωσιμότητα. Για τον λόγο αυτό κι εμείς έχουμε στραφεί σε τοπικά πολωνικά brands».Το μοναδικό είδωλο που έχει είναι ο Αντονι Χόπκινς, τον οποίο θεωρεί κορυφαίο ηθοποιό. Στα σχέδιά της δεν υπάρχει το Χόλιγουντ αλλά το θέατρο. «Βάζω πάντα τον πήχη ψηλά και ό,τι κι αν κάνω στη ζωή μου, από δω και πέρα, το θέατρο θα αποτελεί πάντα ένα μεγάλο κομμάτι της. Δεν πρόκειται να το εγκαταλείψω», λέει ◆