Πλωτή αρχοντιά στις ελληνικές θάλασσες

Τα ξύλινα, φιλόξενα decks, τα καλογυαλισμένα νίκελ,οι δερμάτινες ταπετσαρίες, το ιδιαίτερο interior design με custom-made έπιπλα και η διάχυτη αίσθηση πολυτέλειας αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ταυτότητας των μεγάλων διαστάσεων yachts που βρέχουν τα σκαριά τους με αλμύρα στις υπέροχες ελληνικές θάλασσες. Αυτές οι... Rolls-Royce του νερού, σχεδιασμένες από τον σταρ αρχιτέκτονα του είδους Τζώρτζη Βαφειάδη και κατασκευασμένες οι περισσότερες σε ελληνικά ναυπηγεία, μοιάζουν με σύγχρονα παλάτια. Ξεκινάνε από τα 50 μέτρα, διαθέτουν πολυμελή πληρώματα και προσφέρουν τη δυνατότητα άνετης φιλοξενίας πολλών ατόμων. Στα plus των διακοπών πάνω σε yacht, η απόλαυση της ανακάλυψης υπέροχων, κρυφών όρμων για μπάνιο, τα μοναδικά ηλιοβασιλέματα από το κατάστρωμα και η πολυτέλεια της αδιατάραχτης ιδιωτικότητας. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για βραβευμένα megayachts με τις ανέσεις μιας έπαυλης.85 μέτραΕνα κορυφαιο megayachtΕίναι το σκάφος που πριν από δύο χρόνια βρέθηκε στο εξώφυλλο του διακεκριμένου περιοδικού «Boat International». Πανέμορφο, υπερπολυτελές και πολυβραβευμένο, συγκαταλέγεται στα πέντε ωραιότερα yachts του κόσμου, με τον διεθνή Τύπο κάνει συχνά εκτενείς αναφορές σε αυτό. Μία από τις διακρίσεις του είναι το τρόπαιο που απέσπασε στα International Superyacht Society Design Awards 2019 ως το καλύτερο design του 2018. Εντυπωσιάζουν τόσο το αεροδυναμικό του σχήμα όσο και οι εσωτερικοί του χώροι όπου κυριαρχούν το σκούρο ξύλο, ενώ πολυθρόνες και καναπέδες είναι ντυμένοι με δέρμα και σαμουά. Οι καμπίνες παραπέμπουν σε πολυτελείς σουίτες, ενώ η άνεση και η πολυτέλεια χαρακτηρίζουν όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Η υψηλή τεχνολογία είναι άλλο ένα από τα ατού του, καθώς σε κάθε χώρο υπάρχουν δορυφορική τηλεόραση, home cinema, Internet και υπερσύγχρονα ηχοσυστήματα. Η τραπεζαρία μπορεί να φιλοξενήσει 20 άτομα και είναι εξοπλισμένη με φίνα πορσελάνινα σερβίτσια, κρυστάλλινες κανάτες, πανάκριβα ποτήρια και επάργυρα μαχαιροπίρουνα. Στην πλώρη του σκάφους το ειδικής κατασκευής ξύλινο σαλόνι προσφέρεται για απογευματινά cocktails με θέα στον ορίζοντα.50 μέτρα Ρεκόρ like στο InstagramΠολυτελές κότερο με πέντε καμπίνες, δύο υπερλούξ σαλόνια, sundeck με jacuzzi και μοντέρνο εσωτερικό. Κατασκευάστηκε στην Ιταλία από το ονομαστό ναυπηγείο Codecasa και ανακατασκευάστηκε πλήρως με νέο interior design του Studio Vafiadis. Πρόκειται για ένα πλωτό παλάτι που αποθεώνει τη μίνιμαλ αισθητική. Φέτος το καλοκαίρι με την εμφάνισή του στις ελληνικές θάλασσες έχει κλέψει τις εντυπώσεις κάνοντας τους πάντες να μιλούν γι’ αυτό. Η custom made τραπεζαρία του, οι δερμάτινες ταπετσαρίες και οι πολυτελέστατες καμπίνες προκαλούν τον θαυμασμό κάθε επισκέπτη. Τα αξεσουάρ, από τα βάζα μέχρι τα σουπλά, είναι όλα ειδική παραγγελία, φτιαγμένα στην Ιταλία και φέρουν πάνω τους τα αρχικά του επιχειρηματία ιδιοκτήτη του σκάφους. Εξίσου πολυτελές είναι και το συνοδευτικό τέντερ με το αεροδυναμικό design. Οσοι το συναντούν στη μαρίνα του Αλίμου δεν διστάζουν να το ανεβάσουν -για μία ακόμη φορά- στο Instagram.50 μέτραΦιναλίστ στα World Superyacht AwardsΣτα 50 μέτρα αυτού του cozy yacht χωρούν έξι καμπίνες, δύο άνετα σαλόνια, sundeck με μοντέρνες εξωτερικές τραπεζαρίες και μια πισίνα. Κατασκευάστηκε στην Ολλανδία από το γνωστό ναυπηγείο Amels και ανακατασκευάστηκε πλήρως στην Ελλάδα από την Golden Yachts. Ολο το design έγινε από το διακεκριμένο Studio Vafiadis. Οι ειδικοί το χαρακτηρίζουν πραγματικό κόσμημα των θαλασσών και δεν έχουν άδικο. Το «Jaz», το οποίο έχει βρεθεί τόσο στα ελληνικά όσο και σε διεθνή ύδατα, είναι φιναλίστ στα φετινά βραβεία World Superyacht Awards 2020, στην κατηγορία της καλύτερης ανακατασκευής σκάφους για το 2019.106 μέτραονειρο εν πλωΤο 2019 κέρδισε βραβείο στο World Superyacht Awards. Εκτοτε μπήκε στη λίστα με τα κορυφαία megayachts της υφηλίου. Πολυτελές κότερο με εκπληκτική εσωτερική διακόσμηση που λόγω του μεγέθους του διαθέτει μοναδικά προνόμια. Εχει δώδεκα σουίτες, δέκα καμπίνες και πολλούς εντυπωσιακούς εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης πισίνας με μπαρ. Μικρές -και μεγαλύτερες- λεπτομέρειες μαρτυρούν τις υψηλές απαιτήσεις του ιδιοκτήτη του. Σίγουρα το ελικοδρόμιο που διαθέτει για πιο εύκολες και γρήγορες μετακινήσεις, ακόμη και αρόδο, δεν είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στον νου όταν σκέφτεται κανείς τις πιο εξεζητημένες ανέσεις που μπορεί να συναντήσει σε ένα yacht.57 μέτραΣτην πισίνα με θέα στον ορίζονταΠενήντα επτά μέτρα σκαρί, μοντέρνο interior design και ένα deck απόλυτα εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του πλοιοκτήτη. Διαθέτει εντυπωσιακούς εξωτερικούς χώρους που προσφέρονται για ηλιοθεραπεία και χαλάρωση, τζακούζι, ενώ υπάρχουν επτά υπερπολυτελείς καμπίνες που μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 20 άτομα. Εκτός από τις απίθανου design σεζλόνγκ, στο deck υπάρχει και μπαρ για δροσερά smoothies και κοκτέιλ. Ειδικός μηχανισμός επιτρέπει στις τζαμαρίες να ανοίγουν πλήρως έτσι ώστε να δίνεται η αίσθηση της συνέχειας μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων. Υπάρχει ακόμα γυμναστήριο, αλλά και εξωτερική πισίνα για όσους επιθυμούν μια δροσερή βουτιά ακόμη και την ώρα που το σκάφος είναι εν κινήσει με κατεύθυνση το επόμενο λιμάνι.95 μέτραΕξώφυλλο στο «Boat International»Εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες με μια λιτή τελετή, παρουσία των υπουργών Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ναυτιλίας. Μοντέρνο και classy, το σκάφος διαθέτει δύο σαλόνια, τρεις τραπεζαρίες, full gym, γραφείο, δύο ευρύχωρες σουίτες, οκτώ καμπίνες, εξωτερική πισίνα 6 μέτρων και τεράστιους εξωτερικούς χώρους άριστα διακοσμημένους. Επιπλέον, με το πρωτοποριακό σύστημα audio/video, έχει κερδίσει την εκτίμηση των ανθρώπων που γνωρίζουν πώς να αξιολογούν ένα τέτοιου είδους σκαρί. Η ανάρτησή του στα social media συγκέντρωσε μόνο σε μία ημέρα περισσότερα από 15.000 like. Κατασκευάστηκε από την Golden Yachts με exterior και interior design του Studio Vafiadis. Αυτό το σκάφος που διεκδικεί άξια τον τίτλο ενός από τα πιο εντυπωσιακά στον κόσμο σχεδιάστηκε από Ελληνα, κατασκευάστηκε στην Ελλάδα και έχει μια εξ ολοκλήρου ελληνική ταυτότητα. Στο τελευταίο Ναυτικό Σαλόνι του Μονακό, οι φαν των yachts είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τους χώρους του στο διάσημο περιοδικό «Boat International», του οποίου ήταν εξώφυλλο.