Γυναικεία δύναμη: Έξι ιστορίες επιτυχίας και επαγγελματικής καταξίωσης

«Ημουν τυχερή που ξεκίνησα την επαγγελματική μου ζωή ως χημικός μηχανικός στο Τμήμα Διαχείρισης Εργων της British Petroleum. Μέσω επαγγελματικών ταξιδιών είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ, να εργαστώ και να ζήσω σε πολλά μέρη, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε άλλες χώρες (Αυστραλία, Νότια Αμερική και Καραϊβική).Η εταιρεία, ως εργοδότης ίσων ευκαιριών, παρείχε απίστευτη κατάρτιση και ατομική επαγγελματική ανάπτυξη για την κατανόηση του χώρου της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων από κάθε οπτική γωνία, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης διεθνών έργων, τη σχέση μεταξύ κυβερνητικής πολιτικής, νόμου και χρηματοδότησης και τελικά την ευθύνη για τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και κινδύνων, που μου δόθηκε ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του MBA, όταν με συμπεριέλαβαν στο πρόγραμμα highflyer. Ηταν μια συναρπαστική στιγμή.Νέες πολιτικές, απορρύθμιση, αυξημένη πρόσβαση σε κεφάλαια και παγκόσμια ταξίδια άνοιξαν το μυαλό μιας νέας και φιλόδοξης γενιάς για ό, τι ήταν δυνατόν να επιτευχθεί. Οταν έστησα το Ikos Asset Management στα 28 μου χρόνια, επισκέφτηκα πολλά μέρη, όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος και το Μονακό. Ταξίδευα μόνη μου, επισκεπτόμουν γραφεία διεθνών τραπεζών, νομικών και λογιστικών εταιρειών και εστίασα με μεγάλη λεπτομέρεια προκειμένου να διενεργήσω τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσω την αξιοπιστία, την καταλληλότητα, την ικανότητα και τις διαδικασίες για την υποστήριξη -μέσω των στελεχών τους και μέσω των συστημάτων και του δικτύου επικοινωνίας τους- μιας παγκόσμιας αναπτυσσόμενης επενδυτικής δραστηριότητας και επιχείρησης, από τις πρώτες βασιζόμενες σε συστηματική ανάλυση και ταχεία επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων.Η προετοιμασία για μια θέση παγκόσμιας ευθύνης απαιτεί πολυετή πείρα και συνεχή κατάρτιση, καθώς και κατανόηση και συμμετοχή σε φιλανθρωπικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Χρειάζεται ενέργεια και αγάπη για τη ζωή και γι’ αυτό πάνω στο οποίο εργαζόμαστε. Να είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε την αλλαγή, να είμαστε ευέλικτοι, να κάνουμε θυσίες. Το πιο σημαντικό μήνυμα είναι να παρακολουθούμε τις πιθανές εξελίξεις στο μέλλον έχοντας επίγνωση των διαφωτισμένων επιλογών, είτε αυτό σημαίνει επένδυση σε καινοτόμες ιδέες και τεχνολογία, είτε συμμετέχοντας στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου μέλλοντος. Υπάρχουν απίστευτες ευκαιρίες και προκλήσεις και ο καθένας μας οφείλει να επικεντρωθεί και να συνεισφέρει στον επιλεγμένο τομέα του, έχοντας επίγνωση των τεράστιων εξελίξεων που επιτυγχάνονται από την επιστήμη και την τεχνολογία (π.χ. ενσωμάτωση βιολογικών συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης). Ταυτόχρονα, η διαχείριση των κινδύνων της παγκόσμιας οικονομικής συνδεσιμότητας, καθώς και η εξισορρόπηση των ευκαιριών όπου χρειάζεται (π.x. ίσες ευκαιρίες για αφρικανικές χώρες, γυναίκες και μειονότητες) αποτελούν τώρα διεθνές ζήτημα υψίστης σημασίας.Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η διαχείριση του κινδύνου στον τομέα της υγείας, στις γεωπολιτικές τάσεις και τη χρήση των πόρων, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται. Καλούμαστε, λοιπόν, να χαράξουμε την πορεία για το μέλλον υπό αυτές τις προϋποθέσεις και να φέρουμε τα σωστά αποτελέσματα».Η Δρ Ελενα Αμβροσιάδου είναι μία από τις κορυφαίες γυναίκες διεθνώς στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.«Οταν πριν από περίπου 20 χρόνια πρωτομπήκα στην οικογενειακή μας επιχείρηση Soya Mills έβαλα στοίχημα να εμπλουτίσω την ήδη υπάρχουσα παραγωγή. Ετσι δημιουργήσαμε τη θυγατρική εταιρεία Ελληνικά Εκλεκτά Ελαια μπαίνοντας στον κλάδο του ελαιολάδου.Περνώντας απ’ όλα τα πόστα και με σκληρή δουλειά και επιμονή κατάφερα να κερδίσω σιγά-σιγά την εμπιστοσύνη τόσο των συνεργατών μου όσο και της αγοράς. Με αποτέλεσμα να βγάζουμε αυτό το υπέροχο προϊόν, τον “χρυσό της διατροφής”, όπως αποκαλούμε το λάδι οι λαοί της Μεσογείου, τόσο σε μαζική παραγωγή όσο και σε premium - προσεγμένη συσκευασία για πιο επιλεκτικό κοινό.Θυμάμαι ακόμη την ημέρα που σε μια έκθεση γνωρίστηκα με κάποιους Αμερικανούς επιχειρηματίες και κλείσαμε ραντεβού στα γραφεία μας στην Ελλάδα. Η συνάντηση στην Αθήνα υπήρξε μεγάλη πρόκληση για μένα. Η αμερικανική αγορά δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά μετά από πολύωρη και εξαντλητική συνάντηση δώσαμε τα χέρια βάζοντας το λάδι μας σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ των HΠΑ. Σήμερα προμηθεύουμε τους Αμερικανούς με 250.000 φιάλες ελαιολάδου τον χρόνο και εγώ κατέχω πια στην εταιρεία τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου.Το όνειρό μου για το επόμενο βήμα της οικογενειακής μας επιχείρησης έγινε πραγματικότητα. Εκτοτε τα προϊόντα μας βρίσκονται στα ράφια 30 και πλέον χωρών. Από τις κοντινές Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία μέχρι τις μακρινές Σιγκαπούρη και Ιαπωνία».«Η μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή είναι η συμφιλίωση με τον εαυτό μας. Επιτυχία χωρίς εσωτερική αρμονία δεν νοείται. Αντιλαμβανόμαστε ποιοι είμαστε, αποδεχόμαστε τις ατέλειές μας και μετατρέπουμε τις ικανότητες και το ταλέντο μας σε περιουσιακά μας στοιχεία. Η πιο σημαντική σχέση στη ζωή είναι αυτή που έχουμε με τον εαυτό μας. Μόλις την κατακτήσουμε, κάθε άλλη σχέση είναι πλέον επιτυχής. Τόσο με το αντικείμενο της δουλειά μας όσο και με τους ανθρώπους μας. Εξάλλου, κυρίαρχο ρόλο παίζεουν η υπευθυνότητα και η δύναμη του χαρακτήρα. Η δυναμική, το drive, το όραμα. Μπορούμε να χάσουμε την υγεία μας, τον πλούτο μας, την οικογένειά μας, ακόμη και την ελευθερία μας, αλλά δεν χάνουμε ποτέ τον χαρακτήρα μας. Ολες αυτές οι αλήθειες μάς κάνουν να νιώθουμε πραγματικές πρωταγωνίστριες. Αλλωστε, είναι καθήκον και προνόμιό μας να χρησιμοποιήσουμε τη φωνή, τις εμπειρίες, τις προκλήσεις μας για να βοηθήσουμε άλλες γυναίκες να γίνουν οι γυναίκες που θέλουν».«Ολα είναι θέμα πάθους. Είμαι παθιασμένη με τη δουλειά μου και αυτό μου δίνει την ενέργεια να προχωρώ. Ερωτεύτηκα τα κοσμήματα από πολύ μικρή ηλικία. Ως έφηβη σχεδίασα το πρώτο μου κόσμημα: ένα παντατίφ κλόουν με πολύτιμες πέτρες που χόρευαν στην κοιλιά του. Το όνομά του ήταν Happy Clown. Ακόμα τον θυμάμαι και χαίρομαι.Ο πατέρας μου μού έκανε μια θαυμάσια έκπληξη όταν κατασκεύασε τον πρώτο κλόουν κρυφά και μου τον έκανε δώρο. Αυτό ήταν που με έσπρωξε στον κόσμο της δημιουργίας. Είμαι πάντα περήφανη γι’ αυτό το κομμάτι, μια και το 1985 ήταν η βάση για μια μεγάλη συλλογή Happy Diamonds και η αρχή της κοσμηματοποιίας για τη Chopard. Τον κλόουν ακολούθησαν ο ελέφαντας, η πασχαλίτσα, η αρκούδα και η πολυαγαπημένη καρδιά. Η Animal World Collection έχει μια σημαντική θέση στην καρδιά μου γιατί είναι η πρώτη μας signature collection στην υψηλή κοσμηματοποιία που λανσαρίστηκε το 2010, για τα 150 χρόνια της Chopard.Σχεδίασα όλη τη συλλογή που είχε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Ενα άλλο κομμάτι που αγαπώ πολύ είναι η Queen of Kalahari. Αυτό το σπανιότατο ακατέργαστο διαμάντι 342 καρατίων σε τέλειο D χρώμα και απόλυτη καθαρότητα έδωσε ένα σετ από 23 διαμάντια (The Garden of Kalahari), πέντε από τα οποία ζυγίζουν περισσότερο από 20 καράτια. Ηταν το πιο πολύτιμο σετ κοσμημάτων που κατασκεύασε ποτέ η Chopard. Οταν άγγιξα αυτή την απίστευτη ακατέργαστη πέτρα για πρώτη φορά, ένιωσα τη δυνατή της ενέργεια.Η επιτυχία οφείλεται στο γεγονός ότι η Chopard είναι 100% οικογενειακή επιχείρηση. Ο αδελφός μου Καρλ-Φρίντριχ και εγώ συνεργαζόμαστε αρμονικά. Μοιραζόμαστε το ίδιο γραφείο. Παίρνουμε μαζί όλες τις αποφάσεις για την ανάπτυξη, την παγκόσμια στρατηγική, την παραγωγή, τη διανομή, τα νέα σχέδια, τα νέα προϊόντα... Μαζί και με τους γονείς μας, βέβαια, κάτι που είναι πραγματική ευλογία.Ως οικογενειακή επιχείρηση έχουμε το πλεονέκτημα να προσδιορίσουμε τι θα συμβεί στο μέλλον και η επόμενη πρόκληση είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε τολμηρά και συναρπαστικά βήματα προς τη βιώσιμη πολυτέλεια, επιβεβαιώνοντας ότι η βιομηχανία αναγνωρίζει τη σημασία της στον κόσμο σήμερα. Αλλωστε, από το 2018 η Chopard έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηθικό χρυσό.Τέλος, ένας σημαντικός σταθμός για τον οποίο είμαι πολύ υπερήφανη είναι ότι είμαστε official partner του Φεστιβάλ των Καννών. Μια στενή σχέση που ξεκίνησε το 1998, όταν είχα την ευκαιρία να ξανασχεδιάσω τον Χρυσό Φοίνικα. Από τότε το διάσημο βραβείο κατασκευάζεται κάθε χρόνο στα ατελιέ μας στη Γενεύη».«Πριν από 20 χρόνια καθώς περπατούσα στο Μιλάνο είδα από το τζάμι της γκαλερί “Massimo de Carlo” ένα έργο με έναν ακροβάτη που έτρεχε πάνω κάτω σ’ ένα σκοινί και ένιωσα μαγεμένη. Ζήτησα πληροφορίες και μου ανέφεραν ότι επρόκειτο για έναν νέο καλλιτέχνη με το όνομα Μαουρίτσιο Κατελάν. Τότε δεν είχα ακόμη γκαλερί για να επενδύσω στα έργα του, αλλά μίλησα γι’ αυτόν σ’ έναν φίλο μου, τον Εμανουέλ Περοτέν, που διατηρούσε γκαλερί στο Παρίσι. Σήμερα τόσο ο Κατελάν όσο και ο Περοτέν είναι πασίγνωστοι στον χώρο της τέχνης.Πέρασαν τα χρόνια και απέκτησα τη δική μου γκαλερί στην Αθήνα. Κάποια στιγμή αγόρασα ένα έργο του Φέλιξ Γκονζάλες-Τόρες. Και πάλι, όχι τόσο γνωστού καλλιτέχνη. Δεν διέθετα πολλά χρήματα, αλλά αγαπούσα την τέχνη και τελικά αγόρασα το έργο στην τιμή των 1.200 δολαρίων. Πέρασαν κι άλλα χρόνια και ο Γκονζάλες-Τόρες έγραψε το δικό του success story. Την εποχή της κρίσης στην Ελλάδα κάποιος ενδιαφέρθηκε να το αγοράσει αντί 60.000 δολαρίων. Για καλή μου τύχη, η δουλειά χάλασε την τελευταία στιγμή. Μετά από δύο χρόνια το έργο πωλήθηκε 140.000 δολάρια.Αλλα δύο χρόνια αργότερα, ο Φέλιξ Γκονζάλες-Τόρες έγινε ακόμη πιο γνωστός και η αξία του έργου έφτασε τις 300.000 - έστω κι αν δεν βρισκόταν πια στα δικά μου χέρια.Το ένστικτο και η τόλμη ήταν πάντα για μένα τα συστατικά της επιτυχίας. Η πρώτη μου γκαλερί βρισκόταν στην οδό Σοφοκλέους. Κάποιοι φίλοι μου τότε με θεώρησαν τρελή. Ενα κορίτσι που είχε μεγαλώσει στο Ψυχικό και είχε ζήσει δέκα χρόνια στο Παρίσι άνοιγε έναν χώρο τέχνης στο underground κέντρο της Αθήνας; Σήμερα η γκαλερί “Ρεβέκκα Καμχή” βρίσκεται στο Μεταξουργείο και το κέντρο της Αθήνας έχει ξαναγίνει μόδα. Μας επισκέπτονται για να αγοράσουν τέχνη όλοι - ακόμη και από τα βόρεια προάστια. Οταν τολμάς, έστω κι αν πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα, είναι σίγουρο ότι θα πετύχεις».«Οταν επί 30 χρόνια δουλεύεις στην παραγωγή και παρουσίαση μεγάλων καλλιτεχνικών γεγονότων, σίγουρα έχεις δει πολλά. Τζέιμς Μπράουν, Ρέι Τσαρλς, Τζέρεμι Αϊρονς, Ρομπέρτο Μπενίνι, Σιλβί Γκιγέμ και τόσοι άλλοι. Καθένας μοναδικός. Το να πειστούν να εμφανιστούν στην Ελλάδα είναι από μόνο του περιπέτεια. Λίγο το ότι είμαστε μικρή αγορά, λίγο το ότι χάσαμε την αίγλη του ένδοξου παρελθόντος μας, οι πολύ μεγάλοι σταρ δεν επιθυμούν μια εμφάνιση εδώ. Πολλοί πιστεύουν ότι η διοργάνωση είναι κάτι απλό. Ωστόσο, είναι μια επίπονη, πολυεπίπεδη και εξαιρετικά απαιτητική εργασία.Μου πήρε τουλάχιστον πέντε χρόνια επιμονής για να πειστεί ο Γούντι Αλεν ότι η Αθήνα δεν είναι μια τρομερά ζεστή και άσχημη πόλη. Οτι διαθέτουμε υπέροχα κλειστά και ανοιχτά θέατρα και ένα μεγάλο κοινό που τον λατρεύει. Κάθε λεπτομέρεια του ταξιδιού, της διαμονής και της παράστασης ήταν μια ατέρμονη συζήτηση μηνών με χιλιάδες “αν” και “μήπως”. Το να δεχτεί να μείνει στην προεδρική σουίτα του “King George” με ιδιωτική πισίνα και θέα στην Ακρόπολη ήταν μεγάλο ζήτημα, γιατί στον ίδιο όροφο δεν υπήρχε η δυνατότητα να μείνουν ούτε η αδελφή του, ούτε τα παιδιά του με τις νταντάδες τους. Για να φτάσουμε από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο δεν έπρεπε να περάσουμε από κανένα τούνελ και για όσες ημέρες έμεινε εδώ έπρεπε να έχουμε μαζί μας συνεχώς έναν γιατρό. Φοβερά έξυπνος, φοβερά ευαίσθητος, τρομερά δύσκολος στην καθημερινότητα.H Lady Gaga στην Ελλάδα, εν μέσω κρίσης. Εμοιαζε ανέφικτο. Εκείνη γνώριζε τη χώρα, καθώς μικρή δούλευε σε ελληνικό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη. Οχι όμως και οι μάνατζέρ της. Ταξίδια και συναντήσεις και συζητήσεις γι’ αυτήν και μετά για την επόμενη και πιθανά για τη μεθεπόμενη περιοδεία. Και δεν μπαίναμε ποτέ στο κάδρο. Ωσπου, όταν είπα “ε, φτάνει πια”, χτύπησε το τηλέφωνο και μου ανακοίνωσαν ότι υπήρχε πιθανότητα να βρεθεί η πολυπόθητη ημερομηνία. Μόνο τα συμβόλαια πήραν δυο-τρεις μήνες διαπραγματεύσεων. Και τα καμαρίνια να είναι όλα ντυμένα στα λευκά, και τα λουλούδια λευκά, και η λιμουζίνα λευκή, και ειδική διατροφή με δικό της σεφ και... και... και... Απαιτήσεις των μάνατζερ ή δικές της, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να τρέξουν όλα όπως πρέπει χωρίς εκπλήξεις. Ενα στάδιο έχει μεγάλες απαιτήσεις και απαιτεί συντονισμό πολλών και μεγάλων ομάδων. Στις συναυλίες αυτού του επιπέδου δεν υπάρχει περιθώριο λάθους.Με χιλιάδες θεατές στην αρένα, εκατοντάδες τεχνικούς, security, καλλιτέχνες backstage, αλλά και το ΣΔΟΕ να έχει καταλάβει όλες τις εισόδους και τα ταμεία του ΟΑΚΑ, πρέπει κανείς να έχει, αν μη τι άλλο, γερά νεύρα».