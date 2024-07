Euro 2024: Η UEFA ερευνά τον Ρονάλντο για πρακτικές αθέμιτης διαφήμισης

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει την κατηγορία της «αθέμιτης διαφήμισης» μετά την κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των δεδομένων των καρδιακών παλμών του κατά τη διάρκεια της δραματικής νίκης της Πορτογαλίας στα πέναλτι επί της Σλοβενίας στο Euro2024.



Η παράνομη πρακτική προβλέπει ότι μια εταιρεία προσπαθεί να συνδέσει το προϊόν ή τις υπηρεσίες της με ένα γεγονός που έχει ήδη επίσημους χορηγούς. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα συνέβη κατά τη διάρκεια του Euro 2012, όταν ο Nicklas Bendtner ανέβασε τη φανέλα του κατά τη διάρκεια ενός πανηγυρισμού γκολ για να αποκαλύψει ένα ζευγάρι εσώρουχα με την επωνυμία Paddy Power.

Cristiano Ronaldo's heart rate was tracked during yesterday's game. Surprisingly, it was at its lowest when he stepped up for Portugal's first penalty in the shootout 😮‍💨



Talk about composure 🥶️🇵🇹



[Via @WHOOP] pic.twitter.com/gTl8F7svqR