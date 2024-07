Τα μυστικά του ποταμού Σαραντάπορου

Η διοργάνωση της Επιστημονικής Εβδομάδας στον Σαραντάπορο έγινε από το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) σε συνεργασία με τη Euronatur, το RiverWatch και την EcoAlbania, στο πλαίσιο της εκστρατείας Save the Blue Heart of Europe, με την υποστήριξη του Δήμου Κόνιτσας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).Υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Prespa Ohrid Nature Trust (PONT) μέσω του έργου “Ri-Connect - Aoos river as a transboundary ecological corridor”, την Patagonia, το Austrian Development Agency μέσω του έργου “ESPID4Vjosa”, το Manfred-Hermsen-Stiftung, το EU LIFE και τη Wetlands International Europe.Η πρωτοβουλία για την προστασία του Αώου/Vjosa αποτελεί μέρος της εκστρατείας Save the Blue Heart of Europe, που οργανώνουν το RiverWatch και το EuroNatur. Στόχος της εκστρατείας είναι η προστασία των ποταμών υψηλής φυσικής αξίας στα Βαλκάνια, οι οποίοι απειλούνται από περισσότερα από 3.300 υδροηλεκτρικά έργα. Ο τοπικός εταίρος στην Αλβανία είναι η EcoAlbania και στην Ελλάδα το MedINA. Στην προσπάθεια να προστατευθεί ο Αώος/Vjosa ως Εθνικό Πάρκο, υπάρχει συνεργασία με την εταιρεία υπαίθριων δραστηριοτήτων Patagonia.Η εκστρατεία Save the Blue Heart of Europe υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από το ίδρυμα Manfred-Hermsen-Stiftung.