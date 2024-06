ΟΗΕ: Αύξηση - ρεκόρ για την ιχθυοκαλλιέργεια και υδατοκαλλιέργεια - Ξεπερνούν τη συμβατική αλιεία

Κλείσιμο

Η παγκόσμια ιχθυοκαλλιέργεια και υδατοκαλλιέργεια έχει αυξηθεί κατακορυφα, με αποτέλεσα να, σύμφωνα με νέα έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) που δημοσιεύθηκε σήμερα, 7 Ιουνίου.Η έκδοση 2024 της έκθεσης The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) αναφέρει ότι η παγκόσμια παραγωγή αλιευτικών προϊόντων και υδατοκαλλιέργειας το 2022, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το έτος 2020.«Ο FAO χαιρετίζει τα σημαντικά επιτεύγματα μέχρι στιγμής, αλλά απαιτούνται περαιτέρω μετασχηματιστικές και προσαρμοστικές δράσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της συμμετοχικότητας, της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των υδάτινων συστημάτων διατροφής και την εδραίωση του ρόλου τους στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας, της μείωσης της φτώχειας και της βιώσιμης διακυβέρνησης», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του FAO QU Dongyu.Η έκθεση SOFIA θα παρουσιαστεί επίσημα στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου για τη δράση για τους ωκεανούς «Βυθισμένη στην αλλαγή» στο Σαν Χοσέ της Κόστα Ρίκα.Το 2022 και για πρώτη φορά στην ιστορία,Η παγκόσμια παραγωγή υδατοκαλλιέργειας έφτασε τοεκ των οποίων 94,4 εκατομμύρια τόνοι είναι υδρόβια ζώα, δηλαδήΗ αύξηση της υδατοκαλλιέργειας δείχνει την ικανότητά της να συμβάλει περαιτέρω στην κάλυψη της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για υδρόβια τρόφιμα, αλλά η μελλοντική επέκταση και εντατικοποίηση πρέπει να θέτει ως προτεραιότητα τηκαι να ωφελεί τις περιοχές και τις κοινότητες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.Επί του παρόντος, ένας μικρός αριθμός χωρών κυριαρχεί στην υδατοκαλλιέργεια. Δέκα από αυτές - Κίνα, Ινδονησία, Ινδία, Βιετνάμ, Μπαγκλαντές, Φιλιππίνες, Δημοκρατία της Κορέας, Νορβηγία, Αίγυπτος και Χιλή - παρήγαγαν πάνω από το 89,8% του συνόλου.Το ρεκόρ παραγωγής υδρόβιων ζωικών τροφίμων υπογραμμίζει τις δυνατότητες του τομέα για τηνΗ παγκόσμια φαινομενική κατανάλωση υδρόβιων ζωικών τροφίμων έφτασε τους 162,5 εκατομμύρια τόνους το 2021. Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο πληθυσμό από το 1961, με την παγκόσμια κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση να αυξάνεται από 9,1 κιλά το 1961 σε 20,7 κιλά το 2022.Από τη συνολική παραγωγή υδρόβιων ζώων,, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη διατήρηση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Το υπόλοιπο προοριζόταν για έμμεσες ή μη διατροφικές χρήσεις, κυρίως για την παραγωγή ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων.