Πρόστιμο μαμούθ $1,2 δισ. στην Bank of America για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ξεπλύματος

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ δεν ανέφερε ύποπτες συναλλαγές άνω των 5 δισ. δολαρίων - Η μετοχή της υποχώρησε πάνω από 2,5%

1,2 δισεκατομμύρια δολάρια καλείται να καταβάλει η



Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η τράπεζα απέτυχε να περιορίσει και να αναφέρει «κινδύνους προτεραιότητας για την εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών δικτύων ξεπλύματος χρήματος και της παράνομης χρηματοδότησης κατά μήκος των νοτιοδυτικών συνόρων» των ΗΠΑ.



«Όταν μια τράπεζα αυτού του μεγέθους δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και την εφαρμογή των κυρώσεων, οι συνέπειες εκτείνονται πολύ πέρα από τα όριά της, εκθέτοντας ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ σε σημαντικούς κινδύνους παράνομης χρηματοδότησης», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.



«Οι σημερινές ενέργειες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι ακόμη και τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου», πρόσθεσε ο Μπέσεντ.



Bank of America ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές για την οριστικοποίηση των σχετικών κυρώσεων. «Έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνολογία και έχουμε διαθέσει χιλιάδες εργαζομένους για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Η ομάδα μας έχει προχωρήσει σημαντικά και παραμένει προσηλωμένη στην ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έθεσαν οι ρυθμιστικές αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις ομοσπονδιακές και τοπικές διωκτικές αρχές σε χιλιάδες έρευνες και να υποβάλλουμε εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές ύποπτης δραστηριότητας κάθε χρόνο».



Ο εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι το πρόστιμο θα επηρεάσει τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. «Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου θα περιλαμβάνουν μη εκπιπτόμενη φορολογικά επιβάρυνση ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, η οποία θα μειώσει τα καθαρά κέρδη κατά περίπου 17 σεντς ανά μετοχή. Έχουμε ήδη διαθέσει σημαντικό προσωπικό και πόρους στις συνεχιζόμενες προσπάθειες αποκατάστασης και το σχετικό κόστος περιλαμβάνεται ήδη στις τρέχουσες δαπάνες», ανέφερε.



Το τρίτο μεγαλύτερο πρόστιμο Το πρόστιμο των 1,2 δισ. δολαρίων είναι το τρίτο μεγαλύτερο που έχει επιβάλει ποτέ το Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Είχαν προηγηθεί το πρόστιμο-ρεκόρ των 3,4 δισ. δολαρίων στην Binance το 2023 και εκείνο των 1,3 δισ. δολαρίων στην TD Bank το 2024.



Bank of America.



Η δεύτερη κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει μέτρα κατά των μεγάλων τραπεζών για την πρακτική του λεγόμενου «debanking», δηλαδή της διακοπής παροχής τραπεζικών υπηρεσιών σε πελάτες, μεταξύ άλλων μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων. Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ κατέθεσε επίσης προσωπική αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων κατά της JPMorgan Chase, υποστηρίζοντας ότι η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας έκλεισε τον λογαριασμό του για πολιτικούς λόγους.



Ωστόσο, το πρόστιμο στην Bank of America αποτελεί τη μεγαλύτερη κύρωση για παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος που έχει επιβάλει σε μεγάλη τράπεζα το υπουργείο Οικονομικών υπό την κυβέρνηση Τραμπ.



Κλείσιμο 750 εκατ. δολάρια θα καταβληθούν στην Υπηρεσία Ελέγχου Νομίσματος (OCC) ως αστική χρηματική ποινή, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της υπηρεσίας. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Bank of America παραδέχθηκε ότι εν γνώσει της δεν είχε θεσπίσει επαρκείς δικλίδες ασφαλείας και δεν ανέφερε ύποπτες δραστηριότητες, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.



Η τράπεζα δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα και ουσιαστικά σε προειδοποιητικές ενδείξεις που αφορούσαν ύποπτους πελάτες, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα με διασυνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών, ακόμη και όταν στελέχη συμμόρφωσης είχαν κλιμακώσει τις ανησυχίες τους. Ως αποτέλεσμα, η Bank of America, η οποία διαχειρίστηκε συναλλαγές άνω των 9 τρισ. δολαρίων το περασμένο έτος, δεν ανέφερε ύποπτη δραστηριότητα αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων.



Το σχεδιαστικό ελάττωμα Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, το φίλτρο ελέγχου κυρώσεων της τράπεζας παρουσίαζε σχεδιαστικό ελάττωμα, το οποίο δεν του επέτρεπε να χαρακτηρίζει ως υψηλής προτεραιότητας ορισμένες συναλλαγές που ενδέχεται να απαγορεύονταν. Ειδικότερα, όταν τα στοιχεία μιας συναλλαγής ταίριαζαν με το όνομα και την ημερομηνία γέννησης προσώπου που περιλαμβανόταν στον κατάλογο κυρώσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το σύστημα δεν τη χαρακτήριζε ως υψηλής προτεραιότητας.



Ο συγκεκριμένος κατάλογος περιλαμβάνει χιλιάδες πρόσωπα και οντότητες, όπως τρομοκράτες, διακινητές ναρκωτικών και εταιρείες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων και των οντοτήτων αυτών ενδέχεται να δεσμεύονται, ενώ κατά κανόνα τους απαγορεύεται να πραγματοποιούν συναλλαγές με Αμερικανούς πολίτες ή οντότητες.



Πρόστιμο μαμούθ που ξεπερνά τακαλείται να καταβάλει η Bank of America στο αμερικανικό δημόσιο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, κατηγορώντας το δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα της χώρας για παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων.Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η τράπεζα απέτυχε να περιορίσει και να αναφέρει «κινδύνους προτεραιότητας για την εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών δικτύων ξεπλύματος χρήματος και της παράνομης χρηματοδότησης κατά μήκος των νοτιοδυτικών συνόρων» των ΗΠΑ.«Όταν μια τράπεζα αυτού του μεγέθους δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και την εφαρμογή των κυρώσεων, οι συνέπειες εκτείνονται πολύ πέρα από τα όριά της, εκθέτοντας ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ σε σημαντικούς κινδύνους παράνομης χρηματοδότησης», ανέφερε σε δήλωσή του ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών«Οι σημερινές ενέργειες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ότι ακόμη και τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου», πρόσθεσε οΣε ανακοίνωσή της, ηανέφερε ότι συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές για την οριστικοποίηση των σχετικών κυρώσεων. «Έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνολογία και έχουμε διαθέσει χιλιάδες εργαζομένους για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Η ομάδα μας έχει προχωρήσει σημαντικά και παραμένει προσηλωμένη στην ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που έθεσαν οι ρυθμιστικές αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις ομοσπονδιακές και τοπικές διωκτικές αρχές σε χιλιάδες έρευνες και να υποβάλλουμε εκατοντάδες χιλιάδες αναφορές ύποπτης δραστηριότητας κάθε χρόνο».Ο εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι το πρόστιμο θα επηρεάσει τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. «Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου θα περιλαμβάνουν μη εκπιπτόμενη φορολογικά επιβάρυνση ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, η οποία θα μειώσει τα καθαρά κέρδη κατά περίπου 17 σεντς ανά μετοχή. Έχουμε ήδη διαθέσει σημαντικό προσωπικό και πόρους στις συνεχιζόμενες προσπάθειες αποκατάστασης και το σχετικό κόστος περιλαμβάνεται ήδη στις τρέχουσες δαπάνες», ανέφερε.Το πρόστιμο των 1,2 δισ. δολαρίων είναι το τρίτο μεγαλύτερο που έχει επιβάλει ποτέ το Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων () του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών. Είχαν προηγηθεί το πρόστιμο-ρεκόρ των 3,4 δισ. δολαρίων στην Binance το 2023 και εκείνο των 1,3 δισ. δολαρίων στην TD Bank το 2024.Και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις είχαν απαγγελθεί παράλληλα κατηγορίες από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι που δεν συμβαίνει με το πρόστιμο στηνΗ δεύτερη κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρουέχει λάβει μέτρα κατά των μεγάλων τραπεζών για την πρακτική του λεγόμενου «», δηλαδή της διακοπής παροχής τραπεζικών υπηρεσιών σε πελάτες, μεταξύ άλλων μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων. Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ κατέθεσε επίσης προσωπική αγωγή ύψους 5 δισ. δολαρίων κατά της, υποστηρίζοντας ότι η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας έκλεισε τον λογαριασμό του για πολιτικούς λόγους.Ωστόσο, το πρόστιμο στηναποτελεί τη μεγαλύτερη κύρωση για παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος που έχει επιβάλει σε μεγάλη τράπεζα το υπουργείο Οικονομικών υπό την κυβέρνησηΑπό το συνολικό ποσό,θα καταβληθούν στηνως αστική χρηματική ποινή, η οποία είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της υπηρεσίας. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η Bank of America παραδέχθηκε ότι εν γνώσει της δεν είχε θεσπίσει επαρκείς δικλίδες ασφαλείας και δεν ανέφερε ύποπτες δραστηριότητες, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.Η τράπεζα δεν ανταποκρίθηκε έγκαιρα και ουσιαστικά σε προειδοποιητικές ενδείξεις που αφορούσαν ύποπτους πελάτες, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα με διασυνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών, ακόμη και όταν στελέχη συμμόρφωσης είχαν κλιμακώσει τις ανησυχίες τους. Ως αποτέλεσμα, η, η οποία διαχειρίστηκε συναλλαγές άνω τωντο περασμένο έτος, δεν ανέφερε ύποπτη δραστηριότητα αξίας άνω τωνΣύμφωνα με πληροφορίες του CNN, το φίλτρο ελέγχου κυρώσεων της τράπεζας παρουσίαζε σχεδιαστικό ελάττωμα, το οποίο δεν του επέτρεπε να χαρακτηρίζει ως υψηλής προτεραιότητας ορισμένες συναλλαγές που ενδέχεται να απαγορεύονταν. Ειδικότερα, όταν τα στοιχεία μιας συναλλαγής ταίριαζαν με το όνομα και την ημερομηνία γέννησης προσώπου που περιλαμβανόταν στον κατάλογο κυρώσεων του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το σύστημα δεν τη χαρακτήριζε ως υψηλής προτεραιότητας.Ο συγκεκριμένος κατάλογος περιλαμβάνει χιλιάδες πρόσωπα και οντότητες, όπως τρομοκράτες, διακινητές ναρκωτικών και εταιρείες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων και των οντοτήτων αυτών ενδέχεται να δεσμεύονται, ενώ κατά κανόνα τους απαγορεύεται να πραγματοποιούν συναλλαγές με Αμερικανούς πολίτες ή οντότητες.

Τέτοιου είδους αστοχίες μπορούν να υπονομεύσουν τα αμερικανικά προγράμματα κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Ιράν και την καταπολέμηση των ναρκωτικών, όπως συνέβη στην περίπτωση της Bank of America, σύμφωνα με το CNN.



Ο διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης Better Markets, Ντένις Κέλεχερ, η οποία τάσσεται υπέρ αυστηρότερων ρυθμίσεων για τις τράπεζες, δήλωσε ότι το πρόστιμο των 1,2 δισ. δολαρίων είναι μικρό σε σύγκριση με τα έσοδα της Bank of America. «Δεν είναι οι τράπεζες που παραβιάζουν τους νόμους, αλλά οι άνθρωποι. Και μέχρι αυτοί οι άνθρωποι - κυρίως τα διευθυντικά και εποπτικά στελέχη - να τιμωρούνται προσωπικά και ουσιαστικά με απολύσεις, ποινικές διώξεις, πρόστιμα και αποκλεισμό από την απασχόληση στον κλάδο, αυτά τα εγκλήματα δεν πρόκειται να σταματήσουν», ανέφερε ο Κέλεχερ.



Η μετοχή της Bank of America υποχώρησε περισσότερο από 2,5% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές μετά την ανακοίνωση του προστίμου.



«Η OCC και η FinCEN στέλνουν ένα μήνυμα στην Bank of America και σε όλες τις τράπεζες: εάν δεν διορθώσετε γρήγορα το πρόβλημα, θα επιβληθεί μεγάλο πρόστιμο», δήλωσε ο Άαρον Κλάιν, πρώην αναπληρωτής υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για την οικονομική πολιτική επί προεδρίας του Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. «Η OCC και η FinCEN διαθέτουν πολλές κυρώσεις πέρα από τα χρηματικά πρόστιμα. Μπορούν ουσιαστικά να απομακρύνουν πρόσωπα όχι μόνο από την Bank of America, αλλά από ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο», πρόσθεσε ο Κλάιν. «Όλα όσα ζητεί η OCC από την Bank of America για την ενίσχυση του προγράμματος συμμόρφωσης κατά του ξεπλύματος χρήματος κοστίζουν και μειώνουν τα κέρδη της τράπεζας».

14.10.2026, 11:57