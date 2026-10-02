Proficiency σε τρεις ημέρες: Η αγορά των πιστοποιητικών και η απαίτηση για ελέγχους
Proficiency σε τρεις ημέρες: Η αγορά των πιστοποιητικών και η απαίτηση για ελέγχους
Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δαπανούν οι ελληνικές οικογένειες για ξένες γλώσσες - Πιστοποιητικά προς πώληση, γνώσεις στα χαρτιά - Η ALTE απευθύνεται στις ελληνικές αρχές, άμεσες παρεμβάσεις ζητά ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ
Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μια όχι συνηθισμένη εκδήλωση. Και όσοι συμμετείχαν δεν είχαν μόνο καλά λόγια να πουν για την ελληνική αγορά πιστοποίησης προσόντων. Στο Ινστιτούτο Γκαίτε, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, εκπρόσωποι εξεταστικών φορέων, πανεπιστημίων και της εκπαίδευσης από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, έθεσαν στο επίκεντρο την ποιότητα και την εμπιστοσύνη στους τίτλους γλωσσομάθειας που χορηγούνται στην Ελλάδα.
Οι καταγγελίες ανέδειξαν το χάσμα ανάμεσα στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού που δίνει μόρια και στις πραγματικές γνώσεις του κατόχου του.
Διοργανώτρια ήταν η ALTE, η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία της προέκυψε από τις ανησυχίες για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, όπως εξήγησε στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Ντάρεν Πέρετ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής και ελεγκτής της ένωσης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι καταγγελίες ανέδειξαν το χάσμα ανάμεσα στην απόκτηση ενός πιστοποιητικού που δίνει μόρια και στις πραγματικές γνώσεις του κατόχου του.
Διοργανώτρια ήταν η ALTE, η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία της προέκυψε από τις ανησυχίες για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, όπως εξήγησε στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Ντάρεν Πέρετ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής και ελεγκτής της ένωσης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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