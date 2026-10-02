Proficiency σε τρεις ημέρες: Η αγορά των πιστοποιητικών και η απαίτηση για ελέγχους

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δαπανούν οι ελληνικές οικογένειες για ξένες γλώσσες - Πιστοποιητικά προς πώληση, γνώσεις στα χαρτιά - Η ALTE απευθύνεται στις ελληνικές αρχές, άμεσες παρεμβάσεις ζητά ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ