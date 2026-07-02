Η δολοφονική επίθεση και οι αντοχές της (κανονικής) κοινωνίας, τα μπλεξίματα της Μαρίας Κ. (δύσκολο σπορ η πολιτική), ο Νίκος και η γωνία της Τζάκρη, πυρετός στην Πληροφορική
Η δολοφονική επίθεση και οι αντοχές της (κανονικής) κοινωνίας, τα μπλεξίματα της Μαρίας Κ. (δύσκολο σπορ η πολιτική), ο Νίκος και η γωνία της Τζάκρη, πυρετός στην Πληροφορική
Χαίρετε, η χθεσινή δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον «καθημερινών ανθρώπων» που είναι απλώς ενταγμένοι σε ένα κόμμα, τη ΝΔ, αποδεικνύει περίτρανα αυτό που λέμε εδώ και πολλά χρόνια: ότι… light τρομοκρατία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, αφού όταν πετάει κάποιος μια μολότοφ ή βάζει ένα γκαζάκι μπορεί εύκολα να σκοτώσει ανθρώπους
Έχει αποδειχθεί στην υπόθεση της Marfin που κάηκαν τρεις αθώοι άνθρωποι με τις μολότοφ και φυσικά αποδεικνύεται και με τα γκαζάκια χθες, αφού έχασε τη ζωή της η 70χρονη μητέρα μιας δικηγόρου, πολιτεύτριας της ΝΔ, της Αφροδίτης Νέστορα, που απλώς κατέβηκε να δει τι συνέβη στην πολυκατοικία που έμενε. Τραγική σύμπτωση ότι τέτοια ημέρα προ πέντε ετών η Αφροδίτη Νέστορα έχασε την αδελφή της και χθες δολοφονήθηκε η μητέρα της που μεγάλωνε το ανήλικο ανίψι της. Ας τελειώνουν λοιπόν με αυτά γιατί ο κανονικός κόσμος, μεταξύ των οποίων και οι ψηφοφόροι της ΝΔ, μπορεί να κατανοούν την ακρίβεια, ενδεχομένως και τα φαινόμενα διαφθοράς, αλλά δεν αντέχουν τη βία και την τρομοκρατία γύρω τους έτσι χωρίς λόγο. Η ΝΔ έδειξε χθες κάποια γρήγορα αντανακλαστικά στο τραγικό γεγονός, πήγε επιτόπου στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης με τον Χρυσοχοΐδη και τον Αδωνι, ενώ ο Κυρανάκης από νωρίς χθες το πρωί ξεκίνησε κινητοποίηση, προκειμένου να γίνει συγκέντρωση σήμερα το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» και αντίστοιχα μπλουζάκια, η ΟΝΝΕΔ κάνει κάλεσμα σήμερα, στο οποίο προφανώς και θα δώσουν το «παρών» και οι βουλευτές της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Το θέμα είναι βέβαια να τους βρουν και να τους μαζέψουν κιόλας.
Το μήνυμα Χατζηδάκη σε υπουργούς-Μια από τις βασικές επιλογές που θα έχει το application που σχεδίασε ο βουλευτής της ΝΔ Βαγγέλης Λιάκος, τιτλοφορείται iKO και θα ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες στα κινητά των γαλάζιων βουλευτών, είναι η δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού με κάποιον υπουργό. Πρόκειται για ένα από τα πιο διαχρονικά παράπονα των βουλευτών, ότι δηλαδή οι υπουργοί τους αγνοούν. Χθες λοιπόν και αφού τελείωσε η παρουσίαση του Λιάκου, ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης επέστησε την προσοχή στους υπουργούς, λέγοντας ότι τώρα θα υπάρχουν στοιχεία και ντοκουμέντα για την περίπτωση που δεν «βγαίνουν» στους βουλευτές.
Ο συμβιβασμός για τους αντιπεριφερειάρχες-Ο Μητσοτάκης έδωσε χθες και τυπικά το «πράσινο φως» στους εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες που το επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ, αρκεί βεβαίως να παραιτηθούν εντός Ιουλίου. Πρόκειται για έναν ουσιαστικό συμβιβασμό με τους γαλάζιους βουλευτές που γκρίνιαζαν, καθώς οι παραιτήσεις των εν ενεργεία θα απαλείψουν τις ενστάσεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Μου λένε ότι υπάρχουν πάνω από 10 αντιπεριφερειάρχες που ψάχνονται για τα ψηφοδέλτια, για τα οποία βεβαίως δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις. Και γιατί να υπάρχουν άλλωστε, από τη στιγμή που έχει αρχίσει να κυκλοφορεί όλο και πιο έντονα στο σύστημα το σενάριο που σας έλεγα και τις προάλλες ότι ο Μητσοτάκης σκέφτεται να κάνει εκλογές προς το τέλος της άνοιξης του 2027, ακόμα και το καλοκαίρι.
Τα μπλεξίματα της Μαρίας-Μπορεί η Μαρία Κ. να ξεκίνησε την πολιτική της σταδιοδρομία με πύρινες διακηρύξεις για τα funds, χθες όμως αποκαλύφθηκε ότι είναι και η ίδια ιδιοκτήτρια διαμερίσματος που αγοράστηκε από την Do Value μέσω της εταιρείας Where About Travels που διατηρεί μαζί με τον πρώην σύντροφό της Γιάννη Μωυσίδη. Η ίδια είναι μέτοχος κατά 50% και βεβαίως διαχειρίστρια της εταιρείας και μέσω αυτής αγοράστηκε από ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ένα ακίνητο επί της Ιουλιανού μιας οικογένειας Ινδών που προφανώς δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις. Ο σκοπός της αγοράς προφανής, να γίνει το διαμέρισμα AirBnB σε μια κάπως υποβαθμισμένη, αλλά πολύ κεντρική γειτονιά της Αθήνας. Τίποτα παράνομο δεν υπάρχει σε όλο αυτό, νόμιμη αγορά έγινε και νόμιμα συμμετέχει η Καρυστιανού στην εταιρεία αυτή ως ιδρυτική εταίρος. Όμως δεν μπορείς από τη μια να κουνάς το δάχτυλο για τα funds και από την άλλη να αγοράζεις από servicer ακίνητο, ακόμα και αν μετά προσποιείσαι την ανήξερη.
Η εκδίκηση… κρύο πιάτο-Η αποκάλυψη της υπόθεσης με το σπίτι της Ιουλιανού είναι προφανώς η απάντηση πρώην συνεργατών της Καρυστιανού στα όσα έλεγε μέσα στο ΣΚ εν εξάλλω καταστάσει για «αρχηγιλίκια» και ότι θα καθαρίσει την Ελπίδα. Την υπόθεση αυτή γνώριζαν ο εμπειρογνώμονας Κοκοτσάκης και ένας επίσης επιχειρηματίας από την Κρήτη ονόματι Φρονιμάκης που αποχώρησαν από το κομματικό εγχείρημα της αρχηγού και είχαν πέσει πάνω στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να της χτυπήσουν οι πολιτικοί της αντίπαλοι. Η γραμμή άμυνας της αρχηγού Μαρίας πάντως είναι προβληματική. Μέσω κύκλων είπε το ασθενέστατο επιχείρημα ότι… μπήκε στη συγκεκριμένη εταιρεία (με 50% και διαχειρίστρια, για να μην ξεχνιόμαστε), προκειμένου να διευκολύνει τον πρώην σύντροφο Μωυσίδη, ο οποίος ήταν φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και ότι δεν είναι πραγματική διαχειρίστρια, γιατί όλη τη δουλειά την έκανε ο Μωυσίδης. Οι «κύκλοι» δε το κάνουν ακόμα καλύτερο, λέγοντας ότι η Καρυστιανού «δεν θα μπορούσε να ασχολείται με τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία» την περίοδο που έγινε (Σεπτέμβριο του 2023), γιατί πριν από λίγους μήνες είχε χάσει το παιδί της. Τώρα, ξέρετε πολλούς που είναι κατά 50% μέτοχοι σε μια εταιρεία να μη συμβουλεύονται αυτόν που έχει το άλλο 50% πριν κάνουν μια αγορά τέτοιου είδους; Μπορεί, αλλά στην πολιτική αυτά δεν υπάρχουν. Για να μην το ψειρίζουμε, η εκδίκηση στην πολιτική, όπως και αλλού, είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο.
Στη γωνία για την Τζάκρη-Μια σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ περιμένουν κυριολεκτικά τον πρόεδρο Νίκο στη γωνία να φέρει στα όργανα συζήτηση για να επιστρέψει στο κόμμα η Τζάκρη ως συνεργαζόμενη. Ήδη ο Γερουλάνος έριξε ορισμένες προειδοποιητικές βολές, η Διαμαντοπούλου είναι γνωστό ότι βγάζει φλύκταινες με το συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ και πολλοί άλλοι λένε ότι δεν μπορεί να αποκλείστηκε από τα ψηφοδέλτια ο Καστανίδης με το επιχείρημα ότι έχει ξεπεράσει τις επιτρεπόμενες από το καταστατικό βουλευτικές θητείες και να έρθει η Τζάκρη ως συνεργαζόμενη. Είναι δεδομένο πάντως ότι ο Νίκος θα αργήσει να φέρει το συγκεκριμένο θέμα, αν το φέρει κιόλας έτσι όπως έγινε το πράγμα.
Καταδικάστηκε ο Φ. Βρυώνης για χειραγώγηση-Να περάσουμε στα νέα της αγοράς με έναν επιχειρηματία από τα παλιά: Χθες το Εφετείο Κακουργημάτων καταδίκασε για χειραγώγηση τον Φίλιππο Βρυώνη, την κόρη του και έναν συνεργάτη του. Η χειραγώγηση αφορά τη μετοχή της ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ κατά την περίοδο 2007-2009, διερευνήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία και είχε επιβάλει πρόστιμα. Ο Φ. Βρυώνης καταδικάστηκε σε 5 χρόνια κάθειρξη για χειραγώγηση και συνολικά 9 χρόνια κάθειρξη. Η κόρη του καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση για χειραγώγηση και συνολικά 6 χρόνια φυλάκιση, ενώ ο συνεργάτης του σε 2 χρόνια φυλάκιση και 3 χρόνια συνολικά. Όλες οι ποινές επιβλήθηκαν με αναστολή και στον Φ. Βρυώνη επιβλήθηκε εγγύηση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέστη στην εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο ως πολιτική αγωγή.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει ο δρόμος για τον MSCI Developed Markets-Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659,3 εκατ. ευρώ δεν ενισχύει μόνο τα ταμειακά διαθέσιμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματός της, αλλά δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για μια σημαντική χρηματιστηριακή εξέλιξη: την ένταξη της μετοχής στον δείκτη MSCI Developed Markets. Η σημαντική διεύρυνση του free float που προκύπτει από την έκδοση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς βελτιώνει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και αυξάνει τις πιθανότητες να πληροί τα κριτήρια του διεθνούς δείκτη, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες εισροές κεφαλαίων από μεγάλα παθητικά και ενεργητικά διεθνή χαρτοφυλάκια.
ΕΟS Capital: Ερχονται νέες επιχειρηματικές κινήσεις ως το τέλος του χρόνου-Νέες κινήσεις πρέπει να περιμένουμε από την ΕΟS Capital του Απόστολου Ταμβακάκη. Η εταιρεία ανακοίνωσε το πρώτο κλείσιμο των κεφαλαίων του τρίτου fund της, το οποίο ξεκινά με 209 εκατ. ευρώ και θα καταλήξει με συνολικά κεφάλαια ύψους 300 εκατ. Ταυτόχρονα ο Απ. Ταμβακάκης δραστηριοποιείται στην αγορά σχεδιάζοντας νέες κινήσεις οι οποίες θα εκδηλωθούν μέχρι το τέλος του έτους.
Υψηλός πυρετός στην Πληροφορική-Πριν από δύο χρόνια, στην ελληνική αγορά πληροφορικής κυριαρχούσαν τα μεγάλα deals συνένωσης δυνάμεων. Φέτος περάσαμε στη δεύτερη φάση της συγκέντρωσης. Οι «χρυσές» συμφωνίες του 2024 άφησαν το Χρηματιστήριο της Αθήνας χωρίς τους δύο κορυφαίους παίκτες του επιχειρηματικού λογισμικού, την Epsilon Net και την Entersoft. Πριν καν κλείσει το α' εξάμηνο του 2026, οι συναλλαγές του κλάδου έφτασαν ήδη σε διψήφιο αριθμό. Ελληνικά private equity, ξένα funds και στρατηγικοί παίκτες διεκδικούν μερίδια των μεγάλων της πληροφορικής. Η Real Consulting του Νίκου Β. Βαρδινογιάννη ολοκλήρωσε την εξαγορά της OTS. Το fund Diorama II, με διαχειρίστρια την Deca Investments, απέκτησε το 40% της Dotsoft. Η Softweb εξαγοράζει το 51% της Alphabit Cybersecurity. Η QnR φέρεται να κινείται για δύο ακόμη εξαγορές σε Defence Tech και ναυτιλία, ενώ Uni Systems και Byte παραμένουν ενεργές, με ανοιχτά «ραντάρ». Άλλαξε και η στόχευση. Από το «compliance play» του παρελθόντος (myDATA, ηλεκτρονική τιμολόγηση), περάσαμε στην εποχή του acqui-hiring δηλαδή στην εξαγορά έτοιμων ομάδων developers σε μια αγορά που δεν χαρακτηρίζεται από την πληθώρα ταλέντων. Νέος ορίζοντας, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η τεχνολογία της άμυνας. Οι δουλειές του Ταμείου Ανάκαμψης παραδόθηκαν και τώρα αξιολογούνται για να πληρωθούν. Η αμυντική τεχνολογία «διπλής χρήσης» είναι το νέο πεδίο και η ΝΑ Ευρώπη εμφανίζεται το πεδίο στρατηγικής επέκτασης (Ρουμανία, Βουλγαρία κ.λπ.). Στα χρηματιστηριακά γραφεία, το όνομα της Entersoftone ακούγεται συχνότερα από κάθε άλλο. Ο εγχώριος πρωταθλητής του business software, προϊόν της συγχώνευσης Entersoft–SoftOne υπό την Olympia του Πάνου Γερμανού και την Imker Capital, φέρεται να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ξένων ομίλων. Πρόσφατα κυκλοφορούσαν φήμες για ιταλικά συμφέροντα που όμως διαψεύστηκαν. Η διοίκηση έχει τοποθετήσει δημόσια την Entersoftone στον ρόλο του αγοραστή για το 2026–2027, με στοχευμένες κινήσεις κυρίως στη Ρουμανία. Στόχος εξαγοράς, λοιπόν, δεν φαίνεται. Συμμαχίας, ίσως; Το βέβαιο είναι πως όσο λιγοστεύουν οι ανεξάρτητοι στόχοι, τόσο εκτοξεύονται οι αποτιμήσεις και η φημολογία τρέχει πιο γρήγορα από τις υπογραφές.
Τα γήπεδα του Βαρδινογιάννη-Στις αθλητικές δραστηριότητες επενδύουν όλο και περισσότεροι ισχυροί επιχειρηματίες. Και δεν εννοώ μόνο τα… γνωστά πεδία του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, αλλά και διάφορα άλλα σπορ. Μαθαίνω ότι από την τάση δεν ξέφυγε ούτε ο Νίκος Βαρδινογιάννης. Ο γιος του αείμνηστου Βαρδή Βαρδινογιάννη που ελέγχει τον πολυσχιδή όμιλο AVE, προχώρησε χθες Τετάρτη 1η Ιουλίου στη σύσταση της εταιρείας «Tennis Gardens», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι. Ο σκοπός της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού καθώς και οι υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ που διαιρείται σε 25.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα και κατεβλήθησαν από τον Νικόλαο Βαρδινογιάννη. Τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε η Αγγελική Καίρη, που έχει σχέση με το αντικείμενο καθότι υπήρξε αθλήτρια του τένις με σημαντική πορεία στα ελληνικά και διεθνή κορτ.
Seanergy: Πού θα πάνε τα κεφάλαια από το ομόλογο-Ενδιαφέροντα στοιχεία αποτυπώνονται στο ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά ομολογιών που θα εκδώσει η Seanergy Maritime Holdings, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 100 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη δημόσια προσφορά να πραγματοποιείται από 6 έως 8 Ιουλίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου. Η έκδοση συνδέεται άμεσα με το επενδυτικό πρόγραμμα της Seanergy, το οποίο αφορά την ανανέωση και επέκταση του στόλου της με ένα νεότευκτο Newcastlemax και έξι Capesize. Έτσι, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, που σε περίπτωση πλήρους κάλυψης υπολογίζονται σε 95,6 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθούν κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, καθώς περίπου 76 εκατ. ευρώ (86,6 εκατ. δολάρια) θα χρηματοδοτήσουν μέρος του τιμήματος για τα επτά υπό ναυπήγηση πλοία του στόλου της ή, εφόσον προκύψουν ελκυστικές ευκαιρίες, την απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων. Το υπόλοιπο ποσό, περίπου 19,6 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Σήμερα ο στόλος της εταιρείας αριθμεί 19 πλοία με συνολική χωρητικότητα 3.463.843 DWT και μέση ηλικία στόλου 14,9 έτη και η λογιστική αξία του υπολογίστηκε σε 530,5 εκατ. δολάρια.
Οι δυσκολίες στην αποτίμηση αμυντικών εταιρειών-Σειρά ζητημάτων που αποτελούν τροχοπέδη στην προσέλκυση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων στον χώρο της άμυνας στην Ευρώπη ανέδειξε ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Corporate & Ιnvestment Banking της Πειραιώς, Θοδωρής Τζούρος, μιλώντας σε συνέδριο. Το γεγονός, είπε, ότι η άμυνα είναι ένας κλάδος όπου μεγάλο μέρος των σημαντικότερων εμπορικών πληροφοριών είναι διαβαθμισμένο ή εμπορικά ευαίσθητο, δυσκολεύει τους επενδυτές στην αποτίμηση των επιχειρήσεων. Οι επενδυτές δημόσιων αγορών δυσκολεύονται να αποτιμήσουν σωστά τις αμυντικές εταιρείες χωρίς πρόσβαση σε στοιχεία υπολοίπου παραγγελιών ή αδειών εξαγωγής. Τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μοντέλα υποτιμούν την αξία μιας υπογεγραμμένης κυβερνητικής σύμβασης σε σχέση με δείκτες ισολογισμού. Αυτό δημιουργεί μια δυναμική «ο νικητής παίρνει τα πάντα», όπου ένας μικρός αριθμός εξειδικευμένων επενδυτών αποσπά το μεγαλύτερο μέρος της ευκαιρίας.
Προ αποφάσεων η ΕΚΤ-Η ΕΚΤ εξετάζει να αυξήσει τον συντελεστή των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών στο 2%, από 1% σήμερα, με στόχο να περιορίσει το κόστος των τόκων που καταβάλλει στις τράπεζες (κατά περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως) και παράλληλα να απορροφήσει μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος. Η πρόταση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο συζήτησης και οποιαδήποτε απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένεται το φθινόπωρο του 2026. Η επίδραση πάντως θα είναι οριακή έως ασήμαντη στο επιτοκιακό εισόδημα των τραπεζών.
Η Motor Oil ανακυκλώνει το χαρτοφυλάκιό της-Η Motor Oil μπήκε σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για να μεταβιβάσει στην AKTOR το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis, δηλαδή τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της στη διαχείριση αποβλήτων. Η κίνηση αυτή σε πρώτη ανάγνωση παραπέμπει σε αλλαγή προτεραιοτήτων από την κυκλική οικονομία στην διύλιση. Ίσως τελικά να πρόκειται για κάτι πιο περίπλοκο. Λίγες μόλις μέρες νωρίτερα, η ίδια εταιρεία αγόραζε το 60% της ΕΝ.ACT (2/6) στην ίδια αγορά, ενώ στη ΓΣ της (17/6) η διοίκηση δήλωνε ρητά ότι θα πωλεί «ώριμες» επενδύσεις και θα κυνηγά «πρώιμες» με μεγαλύτερα περιθώρια. Η πώληση του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ, με το διυλιστήριο να κρατά το 25% και έναν εξειδικευμένο εταίρο υποδομών να αναλαμβάνει τη λειτουργική πλειοψηφία, είναι ακριβώς αυτό, ρευστοποίηση ενός ώριμου asset. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται με την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών/αιολικών πάρκων στη ΔΕΗ (€237 εκατ., 4/6) και ευρωομόλογο €400 εκατ. (8/6, επιτόκιο 3,75%, υπερκάλυψη άνω των €1,4 δισ.). Πάλι το ίδιο. Πωλήσεις ώριμων επενδύσεων, φθηνό χρήμα, νέες θέσεις. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες της στήλης, η προσοχή επικεντρώνεται πάλι στη διύλιση, τον πυρήνα που παραμένει η «μηχανή» ταμειακών ροών. Το asset rotation, με άλλα λόγια, δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το καύσιμο μιας αλλαγής προτεραιοτήτων, υπό το φως της συμμαχίας Εξάρχου–Βαρδινογιάννη (που περιλαμβάνει και μη δεσμευτικές, προς το παρόν, επαφές για FSRU/LNG). Η αγορά επικρότησε: η μετοχή στα €39,96 (+4,12%), λίγες ημέρες μετά την αποκοπή μερίσματος €1,40 (26/6).
Ψήφος εμπιστοσύνης στη HELLENiQ ENERGY-Η HELLENiQ ENERGY επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία της, έχοντας πρόσφατα αγγίξει υψηλά 18,5 ετών στα 11 ευρώ (επίπεδα Ιανουαρίου 2008). Στη χθεσινή συνεδρίαση ο τίτλος υποχώρησε κατά 2,4%, κλείνοντας στα 10,78 ευρώ, μια κίνηση που κρίνεται απολύτως τεχνική καθώς οφείλεται στην αποκοπή του τελικού μερίσματος ύψους 0,38 ευρώ ανά μετοχή. Για τη HELLENiQ ENERGY, η Eurobank Equities αναβάθμισε τη σύστασή της σε «buy» με στόχο τα 12,6 ευρώ, ενώ και η Pantelakis Securities δίνει τιμή στόχο τα 12,5 ευρώ.
ΕΥΔΑΠ: Έπιασε τα 11 ευρώ για πρώτη φορά έπειτα από 18 χρόνια-Σε τροχιά ρεκόρ επέστρεψε η ΕΥΔΑΠ, μαγνητίζοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών στη Λεωφόρο Αθηνών. Με κλείσιμο στα 10,86 ευρώ και υψηλό ημέρας πάνω από τα 11 ευρώ -συγκεκριμένα έφτασε έως τα 11,12 ευρώ- η μετοχή έπιασε επίπεδα που είχε να δει από τον Ιούνιο του 2008 (υψηλό 18 ετών). Η επιστροφή στα ρεκόρ συνοδεύτηκε από έντονη κινητικότητα για τα δεδομένα της μετοχής. Ο τζίρος ανήλθε σε 1,37 εκατ. ευρώ, με τον όγκο των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 126 χιλ. τεμάχια. Η φετινή απόδοση της ΕΥΔΑΠ ξεπερνά πλέον το +38% και η χρηματιστηριακή της αξία διαμορφώνεται σε 1,15 δισ. ευρώ.
Οι Έλληνες εμπιστεύονται τα Αμοιβαία Κεφάλαια, όχι απαραίτητα τα μετοχικά-Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, όπως τα δίνει η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, δείχνουν ότι στο πρώτο εξάμηνου του έτους, τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής απέδωσαν +19,65%, τα Α/Κ του Δείκτη +18,39% και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ελληνικής αγοράς +17,85%. Οι αγορές μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ωστόσο δεν ακολούθησαν αυτή την διαδρομή. Το «φρέσκο» χρήμα δεν έτρεξε πίσω από τους νικητές. Η μεγαλύτερη μερίδα των εισροών (€794,75 εκατ.) κατευθύνθηκε στα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή που είναι η κατηγορία με τη χαμηλή απόδοση αλλά και το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (37%). Οι Έλληνες αποταμιευτές χτίζουν το χαρτοφυλάκιό τους πιο προσεκτικά. Το Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα έφτασε πλέον στα €32,82 δισ. (+11,48% από το τέλος του 2025, +€3,38 δισ.). Οι καθαρές εισροές (αγορές μεριδίων) ύψους €1,98 δισ. καλύπτουν το 58,56% της αύξησης. Με απλά λόγια, η άνοδος δεν στηρίχθηκε μόνο στο ράλι των αγορών, αλλά και σε συνειδητή τοποθέτηση κεφαλαίων με προοπτική αποταμίευσης και όχι παρακολούθησης του ενθουσιασμού των αγορών. Μετά τα Διεθνή Ομολογιακά, οι εισροές μοιράστηκαν σε Μεικτά (€263 εκατ.), Σύνθετα Ειδικού Τύπου (€251 εκατ.) και Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών (€219 εκατ.). Αυτή η κατανομή δείχνει διάθεση διαφοροποίησης και λιγότερο κερδοσκοπίας. Το Ενεργητικό των Α/Κ απέχει πλέον μόλις €1,72 δισ. από το ιστορικό του υψηλό. Το ερώτημα πλέον είναι αν η νέα, πειθαρχημένη επενδυτική κουλτούρα θα αντέξει στην πρώτη πραγματική διόρθωση των αγορών.
Η Σεμίραμις δεν κάνει ούτε βήμα πίσω για την Genco-Η απόφαση της Diana Shipping να παρατείνει την πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση της δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της Genco Shipping & Trading ερμηνεύεται από αναλυτές της Wall Street ως μια προσεκτικά υπολογισμένη κίνηση που ξεπερνά το χρηματοδοτικό σκέλος της συμφωνίας. Στόχος είναι να σταλεί σαφές μήνυμα ότι η ελληνική εταιρεία διαθέτει τόσο τα κεφάλαια όσο και την αποφασιστικότητα να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, ενώ ενισχύει την πίεση προς τη διοίκηση της Genco. Στις δημόσιες εξαγορές, η διατήρηση της χρηματοδότησης, ύψους 1,412 δισ. δολαρίων από διεθνείς τράπεζες, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα αξιοπιστίας και αφαιρεί από το τραπέζι κάθε αμφιβολία για την ικανότητά της να χρηματοδοτήσει την εξαγορά, παρά την παράταση της διαδικασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι η εταιρεία δεν αναθεώρησε το τίμημα της προσφοράς που είναι στα 27,34 δολάρια ανά μετοχή. Η μικρή προσαρμογή του χρηματοδοτικού σχήματος συνδέεται αποκλειστικά με την πώληση δύο πλοίων από την Genco και όχι με αλλαγή στρατηγικής ή περιορισμό της τραπεζικής στήριξης. Παράλληλα, η Diana συνεχίζει να καλεί το διοικητικό συμβούλιο της Genco σε διαπραγματεύσεις, αποφεύγοντας την ανοιχτή σύγκρουση. Ωστόσο, η αναφορά στην αυξανόμενη συμμετοχή των μετόχων στη δημόσια πρόταση ενισχύει σταδιακά την πίεση προς τη διοίκηση της αμερικανικής εταιρείας. Για τη Wall Street, το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται σε ένα ερώτημα. Πόσο ακόμη θα μπορεί η Genco να αποφεύγει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όσο η Diana συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της.
Η Γκίλφοϊλ έδειξε τον άνθρωπο της Ουάσιγκτον στην ελληνική ναυτιλία-Η παρέμβαση της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην Τακτική Γ.Σ. του Propeller Club Port of Piraeus που πραγματοποιήθηκε στo Hotel Ilissia, στο κέντρο της Αθήνας, ανέδειξε, δημόσια, τον ρόλο που διαδραμάτισε ο απελθών πλέον και επί τρεις θητείες πρόεδρος του Club Κωστής Φραγκούλης στη σύσφιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στη ναυτιλία. Αποκάλυψε ότι από τις πρώτες ημέρες της παρουσίας της στην Ελλάδα, ο Φραγκούλης ήταν εκείνος που της άνοιξε τις πόρτες της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, φέρνοντάς τη σε επαφή με κορυφαίους εκπροσώπους του ελληνικού εφοπλισμού. Μίλησε ακόμη για μια στενή συνεργασία που, όπως είπε, οδήγησε σε επιχειρηματικές αποστολές, συνέδρια, συναντήσεις υψηλού επιπέδου και κοινές πρωτοβουλίες σε Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτείες, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο ότι η Αμερικανίδα πρέσβης επέλεξε να δώσει δημόσια τόσο μεγάλη έμφαση, όχι μόνο στα πεπραγμένα του Propeller Club, αλλά κυρίως στο πρόσωπο που, κατά την ίδια, λειτούργησε ως γέφυρα μεταξύ της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής και της ισχυρότερης ναυτιλιακής κοινότητας στον κόσμο. Οι δηλώσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ξεπέρασαν τα όρια μιας εθιμοτυπικής εκδήλωσης και ανέδειξε τον ρόλο που διαδραματίζουν οι προσωπικές σχέσεις στην άσκηση της λεγόμενης ήπιας διπλωματίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον. Άλλωστε ο Κωστής Φραγκούλης συνεχίζει την πορεία του ως ο πρώτος μη Αμερικανός πρόεδρος του International Propeller Club.
Το νέο ευρωπαϊκό «πορτοφόλι» και το στοίχημα της ελληνικής ναυτιλίας-Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας δεν είναι απλώς ακόμη ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα των Βρυξελλών. Είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια της ΕΕ να περάσει από τις υποχρεώσεις που επιβάλει στη ναυτιλιακή βιομηχανία στην οικονομική στήριξη. Μέχρι σήμερα, η ευρωπαϊκή πολιτική ζητούσε από τη ναυτιλία να επενδύσει σε ακριβά πράσινα πλοία, νέα καύσιμα και ψηφιακές υποδομές, χωρίς να ανοίγει αντίστοιχα τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης. Το παρασκήνιο δείχνει ότι στις Βρυξέλλες έχει ωριμάσει η άποψη πως η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνο με κανονισμούς. Χρειάζονται κεφάλαια, ιδιαίτερα απέναντι στις γενναίες κρατικές ενισχύσεις που προσφέρουν η Κίνα, η Νότια Κορέα και άλλες ασιατικές οικονομίες στη ναυπηγική και στη ναυτιλιακή τεχνολογία. Για την Ελλάδα, το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι μόνο αν θα αντλήσει κονδύλια, αλλά αν θα καταφέρει να τοποθετήσει ελληνικά ναυπηγεία, λιμάνια, εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά κέντρα στον πυρήνα των ευρωπαϊκών συμπράξεων. Όποιος συμμετάσχει από την αρχή στον σχεδιασμό, θα διεκδικήσει και το μεγαλύτερο μερίδιο της επόμενης ημέρας. Οι υπόλοιποι θα περιοριστούν στον ρόλο του απλού αποδέκτη των νέων κανόνων.
Έσοδα 2,2 δισ. είχε ο POTUS το 2025-Στις ΗΠΑ δεν έχουν «Πόθεν Έσχες». Έχουν όμως την ετήσια έκθεση του Office of Government Ethics. Στις 927 σελίδες της φετινής έκθεσης που δημοσιοποίησε το αμερικανικό OGE, στις 30 Ιουνίου, υπάρχει ένας αριθμός που αλλάζει τη φυσιογνωμία της περιουσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Από τα 2,2 δισ. δολάρια συνολικών εσόδων για το 2025, περισσότερα από 1,4 δισ. προήλθαν από κρυπτονομίσματα και ψηφιακά tokens. Ο Τραμπ πιστεύει στα κρυπτονομίσματα και δεν το κρύβει. Το περιβόητο νόμισμα-μιμίδιο, memecoin $TRUMP, του απέφερε 635 εκατ. δολάρια σε royalties. Η World Liberty Financial, με συνιδρυτές τους γιους του Προέδρου και τα παιδιά του προεδρικού απεσταλμένου Στίβ Γουίτκοφ, προσέθεσε περίπου 580 εκατ. από πωλήσεις tokens και μεριδίων. Πέρυσι, η ίδια εταιρεία είχε δηλώσει μόλις 57,35 εκατ. Φέτος δεκαπλάσια. Τα ιστορικά «διαμάντια» της αυτοκρατορίας Τραμπ, το γκολφ και τα θέρετρα, απέφεραν πάνω από 500 εκατ. (Doral 122, Mar-a-Lago 77), ποσά που πλέον μοιάζουν μικρά αν συγκριθούν με έσοδα από κρυπτονομίσματα. Την ίδια στιγμή που η οικογένεια εισέπραττε τα κέρδη της, η συναλλακτική αξία των tokens κατέρρεε. Το $TRUMP διαπραγματεύεται περίπου στο $1,68 (κάποτε είχε φτάσει πάνω από $74) ενώ τα WLFI έχουν χάσει -80%. Οι μικροεπενδυτές που τα εμπιστεύθηκαν, μάλλον έμειναν με τη δόξα και τις ζημιές. Ο Πρόεδρος εξαιρείται νομικά από τους κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ η κυβέρνησή του υλοποιεί ένα φιλικό προς τα crypto νομοθετικό πλαίσιο. Εκκρεμεί μάλιστα απόφαση του OCC για τραπεζική άδεια στην WLF η οποία υπενθυμίζουμε είναι οικογενειακή εταιρεία. O Λευκός Οίκος αρνείται κάθε σύγκρουση συμφέροντος, επικαλούμενος ότι υπάρχει ένα trust υπό τη διαχείριση των γιων. Όταν ο ρυθμιστής και ο ρυθμιζόμενος μοιράζονται το ίδιο επώνυμο, ποιος τιμολογεί το ρίσκο;
Οι τύψεις της Λαγκάρντ στη Σίντρα-Κάθε χρόνο, στα τέλη Ιουνίου, η ΕΚΤ συγκεντρώνει στην πορτογαλική Σίντρα, έξω από τη Λισαβόνα, την αφρόκρεμα της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής. Το ετήσιο ECB Forum on Central Banking είναι το ευρωπαϊκό αντίστοιχο του αμερικανικού Jackson Hole. Οι τοποθετήσεις όλων των τραπεζιτών και των συμμετεχόντων εκεί διαβάζονται προσεκτικά ως στίγμα κατεύθυνσης. Φέτος στο πάνελ των κεντρικών τραπεζιτών, η επικεφαλής της ΕΚΤ δεν μάσησε τα λόγια της. «Μετανιώνω για ένα πράγμα. Ένιωθα δεσμευμένη από το forward guidance». Τώρα προφανώς απελευθερώθηκε. Με τη φράση αυτή η Κριστίν Λαγκάρντ επισημοποίησε μια στροφή που κυοφορούνταν μήνες. Το πέρασμα από την «καθοδήγηση προσδοκιών» (forward guidance) στην «καθοδήγηση πλαισίου» (framework guidance). Το forward guidance έλεγε στις αγορές τι θα κάνει η ΕΚΤ. Αντιθέτως, η «καθοδήγηση πλαισίου» λέει μόνο πώς θα οδηγηθεί σε αποφάσεις, με βάση 3 κριτήρια. Τις προοπτικές πληθωρισμού, τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ισχύ της νομισματικής μετάδοσης. Επομένως στο εξής ουδεμία δέσμευση για τη διαδρομή των επιτοκίων. Αυτό είναι το νέο μήνυμα προς τις αγορές. Οι επενδυτές οφείλουν να προσαρμόζουν τις χρηματοοικονομικές συνθήκες μόνοι τους, χωρίς να περιμένουν την Κεντρική Τράπεζα. Οι αγορές, δηλαδή, θα κάνουν τη δουλειά τους και η ΕΚΤ θα «αγοράζει χρόνο». Όταν οι εκρήξεις στη Μέση Ανατολή άρχισαν να περνούν στον πληθωρισμό, τα επιτόκια στις αγορές έσφιξαν ήδη τον Μάρτιο, πολύ πριν από την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση του επιτοκίου του ευρώ, τον Ιούνιο. Στο ίδιο πάνελ, ο νέος επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, δήλωσε ότι «βρήκαμε κοινό σκοπό», ενώ ο Μπέιλι (BoE) και ο Μάκλεμ (BoC) τάχθηκαν επίσης κατά του forward guidance. Άρα οι κεντρικοί τραπεζίτες συμφωνούν, επιστρέφουν στη βασική τους δουλειά, σε μια εποχή, όμως, με συχνότερους πληθωριστικούς κραδασμούς από την πλευρά της προσφοράς, που κλιμακώνονται και εκτονώνονται απότομα. Με λίγα λόγια, οι ανακοινώσεις μετά τη συνεδρίαση των Κεντρικών Τραπεζών θα αποπνέουν λιγότερη βεβαιότητα για τις εξελίξεις και θα απαιτούν περισσότερη ευθύνη στην ανάγνωση των δεδομένων. Η εποχή όπου η κεντρική τράπεζα «κρατούσε το χέρι» των αγορών τελείωσε.
Πηγή: www.newmoney.gr
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