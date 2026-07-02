Η δολοφονική επίθεση και οι αντοχές της (κανονικής) κοινωνίας, τα μπλεξίματα της Μαρίας Κ. (δύσκολο σπορ η πολιτική), ο Νίκος και η γωνία της Τζάκρη, πυρετός στην Πληροφορική

Το μήνυμα Χατζηδάκη σε υπουργούς

Ο συμβιβασμός για τους αντιπεριφερειάρχες

Τα μπλεξίματα της Μαρίας

Η εκδίκηση… κρύο πιάτο

Στη γωνία για την Τζάκρη

Καταδικάστηκε ο Φ. Βρυώνης για χειραγώγηση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει ο δρόμος για τον MSCI Developed Markets

Κλείσιμο

ΕΟS Capital: Ερχονται νέες επιχειρηματικές κινήσεις ως το τέλος του χρόνου

Υψηλός πυρετός στην Πληροφορική

Τα γήπεδα του Βαρδινογιάννη

Seanergy: Πού θα πάνε τα κεφάλαια από το ομόλογο

Έχει αποδειχθεί στην υπόθεση της Marfin που κάηκαν τρεις αθώοι άνθρωποι με τις μολότοφ και φυσικά αποδεικνύεται και με τα γκαζάκια χθες, αφού έχασε τη ζωή της η 70χρονη μητέρα μιας δικηγόρου, πολιτεύτριας της ΝΔ, της Αφροδίτης Νέστορα, που απλώς κατέβηκε να δει τι συνέβη στην πολυκατοικία που έμενε. Τραγική σύμπτωση ότι τέτοια ημέρα προ πέντε ετών η Αφροδίτη Νέστορα έχασε την αδελφή της και χθες δολοφονήθηκε η μητέρα της που μεγάλωνε το ανήλικο ανίψι της. Ας τελειώνουν λοιπόν με αυτά γιατί ο κανονικός κόσμος, μεταξύ των οποίων και οι ψηφοφόροι της ΝΔ, μπορεί να κατανοούν την ακρίβεια, ενδεχομένως και τα φαινόμενα διαφθοράς, αλλά δεν αντέχουν τη βία και την τρομοκρατία γύρω τους έτσι χωρίς λόγο. Η ΝΔ έδειξε χθες κάποια γρήγορα αντανακλαστικά στο τραγικό γεγονός, πήγε επιτόπου στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης με τον Χρυσοχοΐδη και τον Αδωνι, ενώ ο Κυρανάκης από νωρίς χθες το πρωί ξεκίνησε κινητοποίηση, προκειμένου να γίνει συγκέντρωση σήμερα το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» και αντίστοιχα μπλουζάκια, η ΟΝΝΕΔ κάνει κάλεσμα σήμερα, στο οποίο προφανώς και θα δώσουν το «παρών» και οι βουλευτές της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Το θέμα είναι βέβαια να τους βρουν και να τους μαζέψουν κιόλας.-Μια από τις βασικές επιλογές που θα έχει το application που σχεδίασε ο βουλευτής της ΝΔ Βαγγέλης Λιάκος, τιτλοφορείται iKO και θα ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες στα κινητά των γαλάζιων βουλευτών, είναι η δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού με κάποιον υπουργό. Πρόκειται για ένα από τα πιο διαχρονικά παράπονα των βουλευτών, ότι δηλαδή οι υπουργοί τους αγνοούν. Χθες λοιπόν και αφού τελείωσε η παρουσίαση του Λιάκου, ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης επέστησε την προσοχή στους υπουργούς, λέγοντας ότι τώρα θα υπάρχουν στοιχεία και ντοκουμέντα για την περίπτωση που δεν «βγαίνουν» στους βουλευτές.-Ο Μητσοτάκης έδωσε χθες και τυπικά το «πράσινο φως» στους εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες που το επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ, αρκεί βεβαίως να παραιτηθούν εντός Ιουλίου. Πρόκειται για έναν ουσιαστικό συμβιβασμό με τους γαλάζιους βουλευτές που γκρίνιαζαν, καθώς οι παραιτήσεις των εν ενεργεία θα απαλείψουν τις ενστάσεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού. Μου λένε ότι υπάρχουν πάνω από 10 αντιπεριφερειάρχες που ψάχνονται για τα ψηφοδέλτια, για τα οποία βεβαίως δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις. Και γιατί να υπάρχουν άλλωστε, από τη στιγμή που έχει αρχίσει να κυκλοφορεί όλο και πιο έντονα στο σύστημα το σενάριο που σας έλεγα και τις προάλλες ότι ο Μητσοτάκης σκέφτεται να κάνει εκλογές προς το τέλος της άνοιξης του 2027, ακόμα και το καλοκαίρι.-Μπορεί η Μαρία Κ. να ξεκίνησε την πολιτική της σταδιοδρομία με πύρινες διακηρύξεις για τα funds, χθες όμως αποκαλύφθηκε ότι είναι και η ίδια ιδιοκτήτρια διαμερίσματος που αγοράστηκε από την Do Value μέσω της εταιρείας Where About Travels που διατηρεί μαζί με τον πρώην σύντροφό της Γιάννη Μωυσίδη. Η ίδια είναι μέτοχος κατά 50% και βεβαίως διαχειρίστρια της εταιρείας και μέσω αυτής αγοράστηκε από ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ένα ακίνητο επί της Ιουλιανού μιας οικογένειας Ινδών που προφανώς δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις δόσεις. Ο σκοπός της αγοράς προφανής, να γίνει το διαμέρισμα AirBnB σε μια κάπως υποβαθμισμένη, αλλά πολύ κεντρική γειτονιά της Αθήνας. Τίποτα παράνομο δεν υπάρχει σε όλο αυτό, νόμιμη αγορά έγινε και νόμιμα συμμετέχει η Καρυστιανού στην εταιρεία αυτή ως ιδρυτική εταίρος. Όμως δεν μπορείς από τη μια να κουνάς το δάχτυλο για τα funds και από την άλλη να αγοράζεις από servicer ακίνητο, ακόμα και αν μετά προσποιείσαι την ανήξερη.-Η αποκάλυψη της υπόθεσης με το σπίτι της Ιουλιανού είναι προφανώς η απάντηση πρώην συνεργατών της Καρυστιανού στα όσα έλεγε μέσα στο ΣΚ εν εξάλλω καταστάσει για «αρχηγιλίκια» και ότι θα καθαρίσει την Ελπίδα. Την υπόθεση αυτή γνώριζαν ο εμπειρογνώμονας Κοκοτσάκης και ένας επίσης επιχειρηματίας από την Κρήτη ονόματι Φρονιμάκης που αποχώρησαν από το κομματικό εγχείρημα της αρχηγού και είχαν πέσει πάνω στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να της χτυπήσουν οι πολιτικοί της αντίπαλοι. Η γραμμή άμυνας της αρχηγού Μαρίας πάντως είναι προβληματική. Μέσω κύκλων είπε το ασθενέστατο επιχείρημα ότι… μπήκε στη συγκεκριμένη εταιρεία (με 50% και διαχειρίστρια, για να μην ξεχνιόμαστε), προκειμένου να διευκολύνει τον πρώην σύντροφο Μωυσίδη, ο οποίος ήταν φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και ότι δεν είναι πραγματική διαχειρίστρια, γιατί όλη τη δουλειά την έκανε ο Μωυσίδης. Οι «κύκλοι» δε το κάνουν ακόμα καλύτερο, λέγοντας ότι η Καρυστιανού «δεν θα μπορούσε να ασχολείται με τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία» την περίοδο που έγινε (Σεπτέμβριο του 2023), γιατί πριν από λίγους μήνες είχε χάσει το παιδί της. Τώρα, ξέρετε πολλούς που είναι κατά 50% μέτοχοι σε μια εταιρεία να μη συμβουλεύονται αυτόν που έχει το άλλο 50% πριν κάνουν μια αγορά τέτοιου είδους; Μπορεί, αλλά στην πολιτική αυτά δεν υπάρχουν. Για να μην το ψειρίζουμε, η εκδίκηση στην πολιτική, όπως και αλλού, είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο.-Μια σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ περιμένουν κυριολεκτικά τον πρόεδρο Νίκο στη γωνία να φέρει στα όργανα συζήτηση για να επιστρέψει στο κόμμα η Τζάκρη ως συνεργαζόμενη. Ήδη ο Γερουλάνος έριξε ορισμένες προειδοποιητικές βολές, η Διαμαντοπούλου είναι γνωστό ότι βγάζει φλύκταινες με το συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ και πολλοί άλλοι λένε ότι δεν μπορεί να αποκλείστηκε από τα ψηφοδέλτια ο Καστανίδης με το επιχείρημα ότι έχει ξεπεράσει τις επιτρεπόμενες από το καταστατικό βουλευτικές θητείες και να έρθει η Τζάκρη ως συνεργαζόμενη. Είναι δεδομένο πάντως ότι ο Νίκος θα αργήσει να φέρει το συγκεκριμένο θέμα, αν το φέρει κιόλας έτσι όπως έγινε το πράγμα.-Να περάσουμε στα νέα της αγοράς με έναν επιχειρηματία από τα παλιά: Χθες το Εφετείο Κακουργημάτων καταδίκασε για χειραγώγηση τον Φίλιππο Βρυώνη, την κόρη του και έναν συνεργάτη του. Η χειραγώγηση αφορά τη μετοχή της ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ κατά την περίοδο 2007-2009, διερευνήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία και είχε επιβάλει πρόστιμα. Ο Φ. Βρυώνης καταδικάστηκε σε 5 χρόνια κάθειρξη για χειραγώγηση και συνολικά 9 χρόνια κάθειρξη. Η κόρη του καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση για χειραγώγηση και συνολικά 6 χρόνια φυλάκιση, ενώ ο συνεργάτης του σε 2 χρόνια φυλάκιση και 3 χρόνια συνολικά. Όλες οι ποινές επιβλήθηκαν με αναστολή και στον Φ. Βρυώνη επιβλήθηκε εγγύηση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέστη στην εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο ως πολιτική αγωγή.-Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659,3 εκατ. ευρώ δεν ενισχύει μόνο τα ταμειακά διαθέσιμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματός της, αλλά δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για μια σημαντική χρηματιστηριακή εξέλιξη: την ένταξη της μετοχής στον δείκτη MSCI Developed Markets. Η σημαντική διεύρυνση του free float που προκύπτει από την έκδοση θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς βελτιώνει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και αυξάνει τις πιθανότητες να πληροί τα κριτήρια του διεθνούς δείκτη, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες εισροές κεφαλαίων από μεγάλα παθητικά και ενεργητικά διεθνή χαρτοφυλάκια.-Νέες κινήσεις πρέπει να περιμένουμε από την ΕΟS Capital του Απόστολου Ταμβακάκη. Η εταιρεία ανακοίνωσε το πρώτο κλείσιμο των κεφαλαίων του τρίτου fund της, το οποίο ξεκινά με 209 εκατ. ευρώ και θα καταλήξει με συνολικά κεφάλαια ύψους 300 εκατ. Ταυτόχρονα ο Απ. Ταμβακάκης δραστηριοποιείται στην αγορά σχεδιάζοντας νέες κινήσεις οι οποίες θα εκδηλωθούν μέχρι το τέλος του έτους.-Πριν από δύο χρόνια, στην ελληνική αγορά πληροφορικής κυριαρχούσαν τα μεγάλα deals συνένωσης δυνάμεων. Φέτος περάσαμε στη δεύτερη φάση της συγκέντρωσης. Οι «χρυσές» συμφωνίες του 2024 άφησαν το Χρηματιστήριο της Αθήνας χωρίς τους δύο κορυφαίους παίκτες του επιχειρηματικού λογισμικού, την Epsilon Net και την Entersoft. Πριν καν κλείσει το α' εξάμηνο του 2026, οι συναλλαγές του κλάδου έφτασαν ήδη σε διψήφιο αριθμό. Ελληνικά private equity, ξένα funds και στρατηγικοί παίκτες διεκδικούν μερίδια των μεγάλων της πληροφορικής. Η Real Consulting του Νίκου Β. Βαρδινογιάννη ολοκλήρωσε την εξαγορά της OTS. Το fund Diorama II, με διαχειρίστρια την Deca Investments, απέκτησε το 40% της Dotsoft. Η Softweb εξαγοράζει το 51% της Alphabit Cybersecurity. Η QnR φέρεται να κινείται για δύο ακόμη εξαγορές σε Defence Tech και ναυτιλία, ενώ Uni Systems και Byte παραμένουν ενεργές, με ανοιχτά «ραντάρ». Άλλαξε και η στόχευση. Από το «compliance play» του παρελθόντος (myDATA, ηλεκτρονική τιμολόγηση), περάσαμε στην εποχή του acqui-hiring δηλαδή στην εξαγορά έτοιμων ομάδων developers σε μια αγορά που δεν χαρακτηρίζεται από την πληθώρα ταλέντων. Νέος ορίζοντας, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η τεχνολογία της άμυνας. Οι δουλειές του Ταμείου Ανάκαμψης παραδόθηκαν και τώρα αξιολογούνται για να πληρωθούν. Η αμυντική τεχνολογία «διπλής χρήσης» είναι το νέο πεδίο και η ΝΑ Ευρώπη εμφανίζεται το πεδίο στρατηγικής επέκτασης (Ρουμανία, Βουλγαρία κ.λπ.). Στα χρηματιστηριακά γραφεία, το όνομα της Entersoftone ακούγεται συχνότερα από κάθε άλλο. Ο εγχώριος πρωταθλητής του business software, προϊόν της συγχώνευσης Entersoft–SoftOne υπό την Olympia του Πάνου Γερμανού και την Imker Capital, φέρεται να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ξένων ομίλων. Πρόσφατα κυκλοφορούσαν φήμες για ιταλικά συμφέροντα που όμως διαψεύστηκαν. Η διοίκηση έχει τοποθετήσει δημόσια την Entersoftone στον ρόλο του αγοραστή για το 2026–2027, με στοχευμένες κινήσεις κυρίως στη Ρουμανία. Στόχος εξαγοράς, λοιπόν, δεν φαίνεται. Συμμαχίας, ίσως; Το βέβαιο είναι πως όσο λιγοστεύουν οι ανεξάρτητοι στόχοι, τόσο εκτοξεύονται οι αποτιμήσεις και η φημολογία τρέχει πιο γρήγορα από τις υπογραφές.-Στις αθλητικές δραστηριότητες επενδύουν όλο και περισσότεροι ισχυροί επιχειρηματίες. Και δεν εννοώ μόνο τα… γνωστά πεδία του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, αλλά και διάφορα άλλα σπορ. Μαθαίνω ότι από την τάση δεν ξέφυγε ούτε ο Νίκος Βαρδινογιάννης. Ο γιος του αείμνηστου Βαρδή Βαρδινογιάννη που ελέγχει τον πολυσχιδή όμιλο AVE, προχώρησε χθες Τετάρτη 1η Ιουλίου στη σύσταση της εταιρείας «Tennis Gardens», με έδρα επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι. Ο σκοπός της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού καθώς και οι υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 25.000 ευρώ που διαιρείται σε 25.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα και κατεβλήθησαν από τον Νικόλαο Βαρδινογιάννη. Τη διοίκηση της εταιρείας ανέλαβε η Αγγελική Καίρη, που έχει σχέση με το αντικείμενο καθότι υπήρξε αθλήτρια του τένις με σημαντική πορεία στα ελληνικά και διεθνή κορτ.-Ενδιαφέροντα στοιχεία αποτυπώνονται στο ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά ομολογιών που θα εκδώσει η Seanergy Maritime Holdings, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 100 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη δημόσια προσφορά να πραγματοποιείται από 6 έως 8 Ιουλίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου. Η έκδοση συνδέεται άμεσα με το επενδυτικό πρόγραμμα της Seanergy, το οποίο αφορά την ανανέωση και επέκταση του στόλου της με ένα νεότευκτο Newcastlemax και έξι Capesize. Έτσι, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, που σε περίπτωση πλήρους κάλυψης υπολογίζονται σε 95,6 εκατ. ευρώ, θα κατευθυνθούν κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, καθώς περίπου 76 εκατ. ευρώ (86,6 εκατ. δολάρια) θα χρηματοδοτήσουν μέρος του τιμήματος για τα επτά υπό ναυπήγηση πλοία του στόλου της ή, εφόσον προκύψουν ελκυστικές ευκαιρίες, την απόκτηση μεταχειρισμένων πλοίων. Το υπόλοιπο ποσό, περίπου 19,6 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Σήμερα ο στόλος της εταιρείας αριθμεί 19 πλοία με συνολική χωρητικότητα 3.463.843 DWT και μέση ηλικία στόλου 14,9 έτη και η λογιστική αξία του υπολογίστηκε σε 530,5 εκατ. δολάρια.