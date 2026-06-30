Η αλήθεια για τα μερίσματα, οι ασφαλιστικές και τα νοσοκομεία (άλλη αλήθεια), τα τηλεφωνήματα Σαμαρά, η Aktor και η Motor Oil (έχει συνέχεια…), οι αγωνίες του Φεύγα

Χαίρετε, σήμερα συνεδριάζει το Υπουργικό και η ατζέντα περιλαμβάνει ένα θέμα που «υποστηρίζει» την επιχειρηματολογία όσων εκτιμούν ότι ο Μητσοτάκης θα πάει μέχρι τέλους και δεν θα κάνει εκλογές το φθινόπωρο





H μπάλα στην Τσαγγάρη για το deal με τα σούπερ μάρκετ

-Η χθεσινή σύσκεψη στο Μ.Μ. υπό τον Κ.Μ. με τον Θεοδωρικάκο, τον Χατζηδάκη και τους παράγοντες της αγοράς είχε περίπου ένα προδιαγεγραμμένο πλαίσιο: η κυβέρνηση ήθελε να άρει το πλαφόν, αλλά ήθελε και την ισχυρή δέσμευση των σουπερμαρκετάδων ότι δεν θα ανεβάσουν τις τιμές για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Και πλέον η μπάλα θα περάσει στη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη που θα δουλέψει με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη με κανονικές εκπτώσεις, σε μια σειρά βασικών, καταναλωτικών αγαθών.



Γιατί αγωνιά ο Φεύγας για τα ομόφυλα





Το σκάουτινγκ του Σαμαρά για τα ψηφοδέλτια

-Κόσμος και ντουνιάς περνάει αυτές τις μέρες από το γραφείο του Σαμαρά, ο οποίος επίσης παίρνει επί προσωπικού τηλέφωνα πολιτευτές και στελέχη. Όπως μου ανέφερε άνθρωπος που τα λέει τακτικά με τον πρώην πρωθυπουργό και θα έχει ρόλο στο εγχείρημα, εφόσον πατήσει το κουμπί του κόμματος, είναι ότι έχει δώσει μια εντολή: «Φέρτε όποιον έχετε». Κοινώς, θέλει και πολλά νέα πρόσωπα, επαγγελματίες και αυτοδιοικητικούς, όχι μόνο τους «αρχαίους» της ΝΔ που βεβαίως έχουν κάποιο κοινό, αλλά δεν μπορούν να είναι μόνο αυτοί στη μόστρα. Έχει χρεώσει επίσης «σκάουτινγκ» σε περιφέρειες σε έμπειρα στελέχη, π.χ. ο πρώην υπουργός Κώστας Μαρκόπουλος έχει πάρει τη Στερεά Ελλάδα, ο Μανώλης Αγγελάκας την Πελοπόννησο κ.ο.κ. Όμως, την τελική επιλογή και το τελικό φιλτράρισμα κάνει ο στενός συνεργάτης Σαμαρά Κώστας Μπούρας, ο οποίος επίσης βλέπει κόσμο και δίνει το τελικό πράσινο φως.



Τσίπρας stats

-Τώρα, παρακολουθώ διάφορες αναρτήσεις του κόμματος Τσίπρα με στατιστικές που θέλουν να «αποδείξουν» ότι η οικονομία, οι επενδύσεις κ.λπ. δεν έχουν βελτιωθεί από το 2019. Νομίζω ότι το μόνο που κατορθώνουν είναι να γελοιοποιούνται, με τέτοιου είδους «στατιστικές» για στασιμότητα σε επενδύσεις, γιατί απλούστατα όποιος… καταλαβαίνει από νούμερα τα ξέρει, τα έχει δει από μόνος του και αντιλαμβάνεται ότι το νέο κόμμα Τσίπρα αρλουμπολογεί. Αν θέλουν, ας πουν τα κλασικά και τετριμμένα αλλά αληθή για την ακρίβεια κ.λπ.



Φόρος μερισμάτων, η αλήθεια…





Ασφαλιστικές, νοσοκομεία και αυξήσεις

-Κι αφού βρήκαμε άκρη με το τι συμβαίνει πραγματικά με τα μερίσματα, να ξεκινήσουμε τα νέα της αγοράς λέγοντας πως λύθηκε επιτέλους ένας άλλος γρίφος που βασάνιζε την πιάτσα, δηλαδή ποιος ευθύνεται για τις μεγάλες αυξήσεις στα μακροχρόνια ασφαλιστικά συμβόλαια. Ως γνωστόν, οι ασφαλιστικές εταιρείες κατηγορούν την ιδιωτική υγεία για μεγάλες αυξήσεις, η ιδιωτική υγεία κατηγορεί τις ασφαλιστικές εταιρείες για εξωπραγματικές αυξήσεις κ.ο.κ. Το γαϊτανάκι αυτό κρατάει χρόνια και δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος τον οποίο, ευτυχώς, έσπασε η ΕΛΣΤΑΤ. Η απάντηση λοιπόν είναι πως οι ευθύνες για τις μεγάλες αυξήσεις των ασφαλίστρων βαραίνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες και ειδικά για τις προβλέψεις που έχουν περιλάβει στα συμβόλαια να αυξάνουν γενναία τα ασφάλιστρα ανάλογα με την ηλικία κάθε πελάτη τους. Η κυβέρνηση το 2025 νομοθέτησε (ν.5170) να δημοσιεύεται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε χρόνο ο Δείκτης Αναπροσαρμογής (ΔΕΑ) για τα μακροχρόνια ασφαλιστικά συμβόλαια. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος δείκτης διαχωρίζει την αύξηση των υπηρεσιών υγείας από την επίδραση της γήρανσης των ασφαλισμένων. Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2024 ο ΔΕΑ αυξήθηκε κατά 6,24%. Η αύξηση από το αυξημένο κόστος υγείας ήταν μόλις 1,24%, δηλαδή χαμηλότερα και από τον μέσο πληθωρισμό του έτους που ήταν 2,7%. Όλη η υπόλοιπη επιβάρυνση που οδήγησε τον δείκτη σε αύξηση 6,24% προήλθε από την ηλικιακή επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Πιεσμένες οι ασφαλιστικές εταιρείες από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που έχουν και υπό το φόβο να μη γράψουν ζημίες, αυξάνουν σημαντικά τα ασφάλιστρα όσο μεγαλώνει ηλικιακά ο ασφαλισμένος. Το αποτέλεσμα είναι τα ασφάλιστρα να γίνονται δυσβάστακτα όταν ο ασφαλισμένος έχει περισσότερο ανάγκη την κάλυψη. Αν έχει χρήματα όλα καλά. Αν όχι, καλή του τύχη.



H σύμπλευση Αktor – Motor Oil

-Δεν θα ησυχάσουμε αυτήν την εβδομάδα -και θυμηθείτε το- γιατί η στήλη περιμένει μπαράζ ανακοινώσεων για σοβαρές επιχειρηματικές κινήσεις. Για δεύτερη φορά ο όμιλος ΑΚΤΩΡ αιφνιδίασε με την πρόταση για αγορά του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της ΘΑΛΗΣ. Όπως είναι γνωστό αυτές οι δουλειές όταν μπαίνουν στη φάση της αποκλειστικής διαπραγμάτευσης είναι συζητημένες και κλεισμένες. Οπότε στην αγορά διαμορφώνονται νέα δεδομένα και ισορροπίες. Το πρώτο που πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα, είναι τι ακριβώς σημαίνει η σύμπλευση Αktor – Motor Oil. Γιατί όπως ανακοίνωσε χθες ο όμιλος Αktor σε σχέση με το FSRU "υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ άλλων και με τον Όμιλο «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», ωστόσο, κατά τον παρόντα χρόνο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία". Το FSRU επίκειται και τα υπόλοιπα είναι ζήτημα χρόνου, ενώ φαίνεται ότι δεν τελειώνουμε εδώ και οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν. Το δεύτερο θέμα που έχει ενδιαφέρον είναι πώς θα αντιδράσει ο ανταγωνισμός απέναντι στις κινήσεις της Αktor.



Ο ΑΔΜΗΕ, η συμφωνία μετόχων και οι εξελίξεις

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Η κλεψύδρα του free float άδειασε – 7 εισηγμένες δεν προσαρμόστηκαν

-Σήμερα, τελευταία μέρα του πρώτου εξαμήνου, αδειάζει οριστικά η κλεψύδρα για τις εισηγμένες με ισχνή ελεύθερη διασπορά μετοχών. Εκπνέει κι επισήμως η 6μηνη περίοδος προσαρμογής που είχε θέσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με αρκετές εταιρείες να υπολείπονται ακόμη του ελάχιστου ποσοστού και να κινδυνεύουν με μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ο κανονισμός απαιτεί ελεύθερη διασπορά 25% για εταιρείες αξίας κάτω των 200 εκατ. ευρώ και 15% για τις μεγαλύτερες. Μέσα στην εβδομάδα θα συνεδριάσει η αρμόδια Επιτροπή του Χρηματιστηρίου της Αθήνας για να εξετάσει κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά, αξιολογώντας τις προσπάθειες και τις προθέσεις προσαρμογής τους. Ο κανονισμός προβλέπει εναλλακτικές «τιμωρίες» όπως η αναστολή διαπραγμάτευσης ή ο «υποβιβασμός» στην Εναλλακτική Αγορά, όπου οι κανόνες είναι λιγότερο απαιτητικοί. Παρά το κύμα αυξήσεων κεφαλαίου και placements (βλ. Trastor, CrediaBank, ΕΛΤΟΝ και Βογιατζόγλου που έχουν ευθυγραμμιστεί) 7 ονόματα εισηγμένων παραμένουν εκτός γραμμής. Είναι η Καπνοβιομηχανία Καρέλιας (με διασπορά περίπου στο 4,5% και ελάχιστο όριο 15%), η Βαρβέρης–Moda Bagno (12,09% αντί 25%), η Attica Group (13,3%/15%), Ιατρικό Αθηνών (13,96%/25%), Alpha Αστικά Ακίνητα (14,12%/25%), Δάιος Πλαστικά (16,66%/25%) και Αττικές Εκδόσεις (19,95%/25%). Στην περίπτωση της Καρέλιας η διακύβευση είναι σοβαρή, δεδομένων και των ευαίσθητων ενδοοικογενειακών ισορροπιών, καθώς πρόκειται για εισηγμένη αξίας €1,17 δισ., με το 94,5% να ανήκει στην οικογένεια και στο Ίδρυμα Καρέλια. Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής του Euronext Athens αναμένονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Από την πλευρά της διοίκησης του Χρηματιστηρίου υπάρχει ένα κλίμα συναίνεσης και συνεννόησης. Όσες εταιρείες έχουν δρομολογήσει διορθώσεις όπως π.χ. νωρίτερα η Trastor και το Attica Group αναμένεται να διευκολυνθούν, ενώ οι «σιωπηλές» οδεύουν προς Επιτήρηση. Στο βάθος του χρόνου, υπάρχει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός Listing Act που προβλέπει ελαστικότερα όρια (κατώφλι έως 10%, ακόμη και κάτω του 25% υπό προϋποθέσεις, με ελάχιστο όριο το 5%). Όμως, το Χρηματιστήριο Αθηνών θα προχωρήσει κανονικά στην αξιολόγηση με βάση τον ισχύοντα κανονισμό. Σε χρονιά αναβαθμίσεων και εισροής ξένων κεφαλαίων, η διασπορά γίνεται εισιτήριο για τους διεθνείς δείκτες.



Dotsoft: Η Diorama πλήρωσε 19,23 ευρώ ανά μετοχή

-Πολλή συζήτηση έγινε στη χρηματιστηριακή αγορά για την πρόσφατη συναλλαγή όπου η Diorama απέκτησε το 40% της Dotsoft σε σχέση με το τίμημα που πληρώθηκε. Η ρευστότητα των μετοχών στην ΕΝ.Α. είναι ούτως ή άλλως περιορισμένη, οπότε η συναλλαγή είχε βαθύ discount. Συγκεκριμένα, με τιμή διαπραγμάτευσης στα 29 ευρώ, η Diorama πλήρωσε 19,23 ευρώ ανά μετοχή.



Οι τράπεζες περνούν στην (πολιτική) αντεπίθεση

-Οι τράπεζες αλλάζουν πολιτική και αποφάσισαν να απαντούν στις πολιτικές αιτιάσεις των κομμάτων που τις αφορούν, εκτιμώντας ότι ζητήματα που άπτονται της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους πολιτικής αντιπαράθεσης ή απλουστευτικών προσεγγίσεων. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η επιλογή αυτή σηματοδοτεί μια πιο ενεργή στάση στη δημόσια συζήτηση, καθώς θεωρείται ότι ορισμένες αναφορές δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις για θέματα που βρίσκονται υπό διαρκή θεσμική παρακολούθηση. Με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τον αναβαλλόμενο φόρο (DTC), οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα ζήτημα γνωστό στις εποπτικές αρχές, το οποίο παρακολουθείται συστηματικά στο πλαίσιο της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Όπως επισημαίνουν, δεν πρόκειται για έναν κίνδυνο που εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά ούτε για μια εξέλιξη που μπορεί να αιφνιδιάσει τις αρχές ή τις αγορές. Παράλληλα, τονίζουν ότι οι ίδιες οι τράπεζες έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την επιτάχυνση της σταδιακής μείωσης της εξάρτησής τους από τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας την ενίσχυση της κερδοφορίας τους και τις διαθέσιμες εταιρικές επιλογές.



Ο Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος και η αγάπη του για το τένις

Ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος θα παρουσιάσουν στους υπουργούς τις κεντρικές προτεραιότητες των χαρτοφυλακίων τους για το β’ εξάμηνο του έτους, δηλαδή ως και το τέλος Δεκεμβρίου. Κοινώς, το μήνυμα στα υπουργεία είναι ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα κεντρικών προτεραιοτήτων π.χ. το εθνικό απολυτήριο, τα ειδικά χωροταξικά τουρισμού, βιομηχανίας, ΑΠΕ και η μεταφορά των Πολεοδομιών από δήμους στο Κτηματολόγιο.-Η χθεσινή σύσκεψη στο Μ.Μ. υπό τον Κ.Μ. με τον Θεοδωρικάκο, τον Χατζηδάκη και τους παράγοντες της αγοράς είχε περίπου ένα προδιαγεγραμμένο πλαίσιο: η κυβέρνηση ήθελε να άρει το πλαφόν, αλλά ήθελε και την ισχυρή δέσμευση των σουπερμαρκετάδων ότι δεν θα ανεβάσουν τις τιμές για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Και πλέον η μπάλα θα περάσει στη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη που θα δουλέψει με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη με κανονικές εκπτώσεις, σε μια σειρά βασικών, καταναλωτικών αγαθών.-Αρκετή συζήτηση έγινε χθες με αφορμή μια επιστολή που είχε στείλει ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ και πολιτευτής Αιτωλοακαρνανίας Βασίλης Φεύγας με αποδέκτη τον Μητσοτάκη, όπου του προτείνει να πάρει πίσω τον γάμο των ομόφυλων και επίσης να άρει τη διαγραφή Σαμαρά, ώστε η ΝΔ να επανασυνδεθεί με την «παραδοσιακή» της βάση. Ο Φεύγας δεν είναι κανένας πούρος δεξιός, 20 χρόνια στο περιβάλλον Μητσοτάκη, ενώ είχε μιλήσει με πολύ σκληρά λόγια για τον Σαμαρά όταν διεγράφη. Τι συνέβη στον άνθρωπο; Βλέπει τα ζόρια στην Αιτωλοακαρνανία, όπου πολιτεύεται, και επιχειρεί να πάρει παλιούς ψηφοφόρους του Μάριου Σαλμά που αποχωρεί από τον νομό, ενώ παράλληλα βλέπει αυτοδιοικητικούς σαν τον δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου ή κάποιον αντιπεριφερειάρχη να μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο. Ο Φεύγας δεν θα φύγει προφανώς επειδή είπε μια γνώμη, αλλά η συνέπεια απόψεων στην πολιτική είναι σημαντική και δεν βλέπω να το θυμάται.-Κόσμος και ντουνιάς περνάει αυτές τις μέρες από το γραφείο του Σαμαρά, ο οποίος επίσης παίρνει επί προσωπικού τηλέφωνα πολιτευτές και στελέχη. Όπως μου ανέφερε άνθρωπος που τα λέει τακτικά με τον πρώην πρωθυπουργό και θα έχει ρόλο στο εγχείρημα, εφόσον πατήσει το κουμπί του κόμματος, είναι ότι έχει δώσει μια εντολή: «Φέρτε όποιον έχετε». Κοινώς, θέλει και πολλά νέα πρόσωπα, επαγγελματίες και αυτοδιοικητικούς, όχι μόνο τους «αρχαίους» της ΝΔ που βεβαίως έχουν κάποιο κοινό, αλλά δεν μπορούν να είναι μόνο αυτοί στη μόστρα. Έχει χρεώσει επίσης «σκάουτινγκ» σε περιφέρειες σε έμπειρα στελέχη, π.χ. ο πρώην υπουργός Κώστας Μαρκόπουλος έχει πάρει τη Στερεά Ελλάδα, ο Μανώλης Αγγελάκας την Πελοπόννησο κ.ο.κ. Όμως, την τελική επιλογή και το τελικό φιλτράρισμα κάνει ο στενός συνεργάτης Σαμαρά Κώστας Μπούρας, ο οποίος επίσης βλέπει κόσμο και δίνει το τελικό πράσινο φως.-Τώρα, παρακολουθώ διάφορες αναρτήσεις του κόμματος Τσίπρα με στατιστικές που θέλουν να «αποδείξουν» ότι η οικονομία, οι επενδύσεις κ.λπ. δεν έχουν βελτιωθεί από το 2019. Νομίζω ότι το μόνο που κατορθώνουν είναι να γελοιοποιούνται, με τέτοιου είδους «στατιστικές» για στασιμότητα σε επενδύσεις, γιατί απλούστατα όποιος… καταλαβαίνει από νούμερα τα ξέρει, τα έχει δει από μόνος του και αντιλαμβάνεται ότι το νέο κόμμα Τσίπρα αρλουμπολογεί. Αν θέλουν, ας πουν τα κλασικά και τετριμμένα αλλά αληθή για την ακρίβεια κ.λπ.-Τους τελευταίους μήνες γίνεται μεγάλη κουβέντα από το νέο κόμμα(!) του Τσίπρα αλλά και από το ΠΑΣΟΚ για τη φορολογία των μερισμάτων. Θα το πω έτσι λαϊκά… έχουν λυσσάξει οι άνθρωποι να προτείνουν την αύξηση της φορολογίας από το 5% στο 10% η 15% για να πληρώσουν λέει και οι πλούσιοι κ.λπ. γιατί στις περισσότερες χώρες ισχύει μεγαλύτερος φόρος κ.λπ. Βεβαίως όλως τυχαίως παραλείπουν να πουν ότι προ της φορολογίας του μερίσματος έχει προηγηθεί και η φορολόγηση της εταιρείας κατά 22%, ποσοστό που είναι στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος πάντων, έψαξα και βρήκα ένα μικρό «ιστορικό» της φορολογίας των μερισμάτων τα τελευταία χρόνια. Ιδού: Ο φόρος μερισμάτων αυξήθηκε το 2017 από την κυβέρνηση Τσίπρα από 10% σε 15% (στους πλοιοκτήτες παρέμεινε στο 10%). Τα αντίστοιχα έσοδα ελαφρώς μειώθηκαν, από 196,2 εκατ. το 2016 σε 193,6 εκατ. το 2017. Το 2019 ο φόρος μερισμάτων ξαναμειώθηκε από την κυβέρνηση Τσίπρα στο 10% από 15%, τα δηλωθέντα εισοδήματα έμειναν σχεδόν σταθερά και τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν από 213 εκατ. σε 144 εκατ. Το 2020 (εν μέσω COVID) ο φόρος μερισμάτων μειώθηκε από το 10% στο 5%. Τα δηλωθέντα εισοδήματα αυξήθηκαν από 1,44 δισ. σε 5,48 δισ. και τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν από 144 εκατ. σε 274 εκατ. Σήμερα τα έσοδα είναι 361 εκατ. έναντι 144 εκατ. το 2019. Με τη μείωση του 2020, αυξήθηκε ο αριθμός των ατόμων που δηλώνουν μερίσματα πάνω από 1 εκατ. από 126 σε 741 και τα δηλωθέντα μερίσματα τους από 299 εκατ. σε 2,45 δις. Τα συμπεράσματα δικά σας...-Κι αφού βρήκαμε άκρη με το τι συμβαίνει πραγματικά με τα μερίσματα, να ξεκινήσουμε τα νέα της αγοράς λέγοντας πως λύθηκε επιτέλους ένας άλλος γρίφος που βασάνιζε την πιάτσα, δηλαδή ποιος ευθύνεται για τις μεγάλες αυξήσεις στα μακροχρόνια ασφαλιστικά συμβόλαια. Ως γνωστόν, οι ασφαλιστικές εταιρείες κατηγορούν την ιδιωτική υγεία για μεγάλες αυξήσεις, η ιδιωτική υγεία κατηγορεί τις ασφαλιστικές εταιρείες για εξωπραγματικές αυξήσεις κ.ο.κ. Το γαϊτανάκι αυτό κρατάει χρόνια και δημιουργείται έτσι ένας φαύλος κύκλος τον οποίο, ευτυχώς, έσπασε η ΕΛΣΤΑΤ. Η απάντηση λοιπόν είναι πως οι ευθύνες για τις μεγάλες αυξήσεις των ασφαλίστρων βαραίνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες και ειδικά για τις προβλέψεις που έχουν περιλάβει στα συμβόλαια να αυξάνουν γενναία τα ασφάλιστρα ανάλογα με την ηλικία κάθε πελάτη τους. Η κυβέρνηση το 2025 νομοθέτησε (ν.5170) να δημοσιεύεται από την ΕΛΣΤΑΤ κάθε χρόνο ο Δείκτης Αναπροσαρμογής (ΔΕΑ) για τα μακροχρόνια ασφαλιστικά συμβόλαια. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος δείκτης διαχωρίζει την αύξηση των υπηρεσιών υγείας από την επίδραση της γήρανσης των ασφαλισμένων. Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2024 ο ΔΕΑ αυξήθηκε κατά 6,24%. Η αύξηση από το αυξημένο κόστος υγείας ήταν μόλις 1,24%, δηλαδή χαμηλότερα και από τον μέσο πληθωρισμό του έτους που ήταν 2,7%. Όλη η υπόλοιπη επιβάρυνση που οδήγησε τον δείκτη σε αύξηση 6,24% προήλθε από την ηλικιακή επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Πιεσμένες οι ασφαλιστικές εταιρείες από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που έχουν και υπό το φόβο να μη γράψουν ζημίες, αυξάνουν σημαντικά τα ασφάλιστρα όσο μεγαλώνει ηλικιακά ο ασφαλισμένος. Το αποτέλεσμα είναι τα ασφάλιστρα να γίνονται δυσβάστακτα όταν ο ασφαλισμένος έχει περισσότερο ανάγκη την κάλυψη. Αν έχει χρήματα όλα καλά. Αν όχι, καλή του τύχη.-Δεν θα ησυχάσουμε αυτήν την εβδομάδα -και θυμηθείτε το- γιατί η στήλη περιμένει μπαράζ ανακοινώσεων για σοβαρές επιχειρηματικές κινήσεις. Για δεύτερη φορά ο όμιλος ΑΚΤΩΡ αιφνιδίασε με την πρόταση για αγορά του 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της ΘΑΛΗΣ. Όπως είναι γνωστό αυτές οι δουλειές όταν μπαίνουν στη φάση της αποκλειστικής διαπραγμάτευσης είναι συζητημένες και κλεισμένες. Οπότε στην αγορά διαμορφώνονται νέα δεδομένα και ισορροπίες. Το πρώτο που πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα, είναι τι ακριβώς σημαίνει η σύμπλευση Αktor – Motor Oil. Γιατί όπως ανακοίνωσε χθες ο όμιλος Αktor σε σχέση με το FSRU "υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ άλλων και με τον Όμιλο «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», ωστόσο, κατά τον παρόντα χρόνο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία". Το FSRU επίκειται και τα υπόλοιπα είναι ζήτημα χρόνου, ενώ φαίνεται ότι δεν τελειώνουμε εδώ και οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν. Το δεύτερο θέμα που έχει ενδιαφέρον είναι πώς θα αντιδράσει ο ανταγωνισμός απέναντι στις κινήσεις της Αktor.-Πορεία προς τα 5 ευρώ δείχνει να έχει βάλει η μετοχή του ΑΔΜΗΕ μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου. Το αυξημένο ενδιαφέρον φαίνεται πως συνδέεται με τις εξελίξεις που δρομολογούνται και τον μελλοντικό ρόλο του διαχειριστή. Όχι ότι θα έχουμε μείωση ποσοστών ή απόσυρση κάποιου εκ των δυο βασικών μετόχων (Δημόσιο και State Grid), αλλά αν θυμάμαι καλά, η συμφωνία μετόχων στον ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει ημερομηνίες λήξης για ορισμένα από τα δικαιώματα των δυο βασικών μετόχων. Κάπου μάλιστα πήρε το αυτί μου ότι του χρόνου φτάνουμε στο χρονικό ορόσημο που περιορίζονται κάποια από τα δικαιώματα veto που προβλέπει η συμφωνία, οπότε υποθέτω ότι θα υπάρχει από τους μετόχους μεγαλύτερη ευελιξία για αποφάσεις και στρατηγική. Είναι έτσι;-Σήμερα, τελευταία μέρα του πρώτου εξαμήνου, αδειάζει οριστικά η κλεψύδρα για τις εισηγμένες με ισχνή ελεύθερη διασπορά μετοχών. Εκπνέει κι επισήμως η 6μηνη περίοδος προσαρμογής που είχε θέσει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με αρκετές εταιρείες να υπολείπονται ακόμη του ελάχιστου ποσοστού και να κινδυνεύουν με μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ο κανονισμός απαιτεί ελεύθερη διασπορά 25% για εταιρείες αξίας κάτω των 200 εκατ. ευρώ και 15% για τις μεγαλύτερες. Μέσα στην εβδομάδα θα συνεδριάσει η αρμόδια Επιτροπή του Χρηματιστηρίου της Αθήνας για να εξετάσει κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά, αξιολογώντας τις προσπάθειες και τις προθέσεις προσαρμογής τους. Ο κανονισμός προβλέπει εναλλακτικές «τιμωρίες» όπως η αναστολή διαπραγμάτευσης ή ο «υποβιβασμός» στην Εναλλακτική Αγορά, όπου οι κανόνες είναι λιγότερο απαιτητικοί. Παρά το κύμα αυξήσεων κεφαλαίου και placements (βλ. Trastor, CrediaBank, ΕΛΤΟΝ και Βογιατζόγλου που έχουν ευθυγραμμιστεί) 7 ονόματα εισηγμένων παραμένουν εκτός γραμμής. Είναι η Καπνοβιομηχανία Καρέλιας (με διασπορά περίπου στο 4,5% και ελάχιστο όριο 15%), η Βαρβέρης–Moda Bagno (12,09% αντί 25%), η Attica Group (13,3%/15%), Ιατρικό Αθηνών (13,96%/25%), Alpha Αστικά Ακίνητα (14,12%/25%), Δάιος Πλαστικά (16,66%/25%) και Αττικές Εκδόσεις (19,95%/25%). Στην περίπτωση της Καρέλιας η διακύβευση είναι σοβαρή, δεδομένων και των ευαίσθητων ενδοοικογενειακών ισορροπιών, καθώς πρόκειται για εισηγμένη αξίας €1,17 δισ., με το 94,5% να ανήκει στην οικογένεια και στο Ίδρυμα Καρέλια. Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής του Euronext Athens αναμένονται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Από την πλευρά της διοίκησης του Χρηματιστηρίου υπάρχει ένα κλίμα συναίνεσης και συνεννόησης. Όσες εταιρείες έχουν δρομολογήσει διορθώσεις όπως π.χ. νωρίτερα η Trastor και το Attica Group αναμένεται να διευκολυνθούν, ενώ οι «σιωπηλές» οδεύουν προς Επιτήρηση. Στο βάθος του χρόνου, υπάρχει ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός Listing Act που προβλέπει ελαστικότερα όρια (κατώφλι έως 10%, ακόμη και κάτω του 25% υπό προϋποθέσεις, με ελάχιστο όριο το 5%). Όμως, το Χρηματιστήριο Αθηνών θα προχωρήσει κανονικά στην αξιολόγηση με βάση τον ισχύοντα κανονισμό. Σε χρονιά αναβαθμίσεων και εισροής ξένων κεφαλαίων, η διασπορά γίνεται εισιτήριο για τους διεθνείς δείκτες.-Πολλή συζήτηση έγινε στη χρηματιστηριακή αγορά για την πρόσφατη συναλλαγή όπου η Diorama απέκτησε το 40% της Dotsoft σε σχέση με το τίμημα που πληρώθηκε. Η ρευστότητα των μετοχών στην ΕΝ.Α. είναι ούτως ή άλλως περιορισμένη, οπότε η συναλλαγή είχε βαθύ discount. Συγκεκριμένα, με τιμή διαπραγμάτευσης στα 29 ευρώ, η Diorama πλήρωσε 19,23 ευρώ ανά μετοχή.-Οι τράπεζες αλλάζουν πολιτική και αποφάσισαν να απαντούν στις πολιτικές αιτιάσεις των κομμάτων που τις αφορούν, εκτιμώντας ότι ζητήματα που άπτονται της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους πολιτικής αντιπαράθεσης ή απλουστευτικών προσεγγίσεων. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η επιλογή αυτή σηματοδοτεί μια πιο ενεργή στάση στη δημόσια συζήτηση, καθώς θεωρείται ότι ορισμένες αναφορές δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις για θέματα που βρίσκονται υπό διαρκή θεσμική παρακολούθηση. Με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τον αναβαλλόμενο φόρο (DTC), οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα ζήτημα γνωστό στις εποπτικές αρχές, το οποίο παρακολουθείται συστηματικά στο πλαίσιο της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Όπως επισημαίνουν, δεν πρόκειται για έναν κίνδυνο που εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά ούτε για μια εξέλιξη που μπορεί να αιφνιδιάσει τις αρχές ή τις αγορές. Παράλληλα, τονίζουν ότι οι ίδιες οι τράπεζες έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο την επιτάχυνση της σταδιακής μείωσης της εξάρτησής τους από τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας την ενίσχυση της κερδοφορίας τους και τις διαθέσιμες εταιρικές επιλογές.

-Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας προχώρησε χθες, Δευτέρα 29 Ιουνίου, ο Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος της γνωστής ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας που ελέγχει τον Όμιλο Viohalco. Πρόκειται για τη “Stadion Performance Μ.Α.Ε.”, με έδρα στο Μαρούσι. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: -Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εκπροσώπησης, διαχείρισης δικαιωμάτων και επαγγελματικής σταδιοδρομίας και προώθησης επαγγελματιών ή ερασιτεχνών αθλητών αντισφαίρισης και άλλων αθλημάτων, προπονητών και λοιπών στελεχών του αθλητισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό έναντι αμοιβής. Η εκπροσώπηση αυτών ενώπιον παντός είδους αθλητικών αρχών, ομοσπονδιών και τρίτων και η διαπραγμάτευση παντός είδους συμβάσεων. -Η χρηματοδότηση και η επένδυση κεφαλαίων για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των λειτουργικών εξόδων (προετοιμασίας, προπόνησης, εξοπλισμού και συμμετοχής σε αγώνες κ.λπ.) προς αθλητές αντισφαίρισης (παιδιά, εφήβους και νέους, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες) και συναφών αθλημάτων (ενδεικτικά: πάντελ τένις, ξυλορακέτα, τοιχοσφαίριση (σκουός) και τένις παραλίας (beach tennis) και άλλων αθλημάτων, με αντάλλαγμα την είσπραξη μέρους των εσόδων αυτών από χρηματικά έπαθλα, μπόνους απόδοσης, εμπορικά συμβόλαια χορηγιών, διαφήμισης κλπ. σύμφωνα με τις ειδικότερες συμφωνίες. -Η διαμεσολάβηση και η διαπραγμάτευση για τη σύναψη, ανανέωση ή λύση συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή συνεργασίας μεταξύ αθλητών και αθλητικών σωματείων ή άλλων αθλητικών φορέων. -Η εξεύρεση χορηγών, η διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών και η διαχείριση των δικαιωμάτων εικόνας και εμπορικών σημάτων των αθλητών. -Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με θέματα εμπορικής αξιοποίησης και διαχείρισης δικαιωμάτων εικόνας, ονόματος και φήμης αθλητών, μάρκετινγκ, στρατηγικού σχεδιασμού και δημοσίων σχέσεων στον χώρο του αθλητισμού. -Η οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, επιδείξεων, προπονητικών προγραμμάτων, τουρνουά, δοκιμαστικών και σεμιναρίων επιμόρφωσης αθλητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. -Η διενέργεια ερευνών αγοράς και η αξιολόγηση του αγωνιστικού δυναμικού αθλητών. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των 200.000 ευρώ και διαιρείται σε 200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία, το οποίο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο / ιδρυτή Ιπποκράτη-Ιωάννη Στασινόπουλο. Σύμβουλος-Διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε ο Αλέξανδρος Δημήτριος Σκαρλατίδης και αναπληρωτής Σύμβουλος - Διαχειριστής ο Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος. Να θυμίσω ότι η «Στάδιο 2020 Αθλητικές και Αναψυχής Εγκαταστάσεις Μ.Α.Ε.» που συστάθηκε αρχικά με μοναδικό μέτοχο τον Αλέξανδρο-Δημήτριο Σκαρλατίδη, ήταν το «όχημα» για το deal μεταξύ του Ιπποκράτη Ιωάννη Στασινόπουλου και της ΤΕΜΕΣ, της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, με το οποίο έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης με το ΟΑΚΑ, διάρκειας έως τον Απρίλιο του 2057 που αφορά την εκμετάλλευση του Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ (συμπεριλαμβανομένων των 16 γηπέδων του). Στο εν λόγω σχήμα εισήλθε αργότερα και ο Όμιλος Φάις, με ποσοστό 15%.



Κρήτη αλλά και αρχοντικό στη Μύκονο για τη Fais

-Νέες εξαγορές στο retail έως το τέλος του έτους, προσθήκη νέων brands, επένδυση στον τουρισμό αλλά και είσοδο στην αγορά του wellness, όπως ανέφερε η Λούση Φάις περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του ομίλου Fais όπως αποκάλυψε η διοίκηση στη χθεσινή γενική συνέλευση της εταιρείας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το σχέδιο ανάπτυξης ξενοδοχειακής μονάδας σε ιδιόκτητη παραθαλάσσια έκταση 170 στρεμμάτων στην Αγία Πελαγία Κρήτης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, όπως τόνισε ο Σάμι Φάις. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως η εταιρεία έλαβε όλες τις εγκρίσεις από το υπουργείο Πολιτισμού και μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινά να λειτουργεί κατάστημα Καλογήρου σε ένα ιστορικό νεοκλασικό αρχοντικό στα Ματογιάννια της Χώρας Μυκόνου, το φημισμένο Αρχοντικό Βενιέρη. Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής, Χασδάι Καπόν, ανέφερε ότι στο πρώτο εξάμηνο και παρά τις αναταράξεις από τη Μ. Ανατολή, οι λιανικές πωλήσεις του ομίλου έτρεξαν με ένα εντυπωσιακό +13%, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι το 2026 εάν δεν προκύψει άλλη αντιξοότητα θα είναι χρονιά ισχυρής ανάπτυξης, με ενίσχυση της κερδοφορίας και περαιτέρω μείωση του δανεισμού.



Τα νέα τέλη στα δέματα και τo πλεονέκτημα των Jumbo, Μουστάκας, Praktiker

-Ο νέος ευρωπαϊκός δασμός 3 ευρώ ανά δασμολογική κατηγορία προϊόντος για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ, καταργώντας ουσιαστικά τη μέχρι σήμερα απαλλαγή των μικροδεμάτων από τελωνειακούς δασμούς. Παράλληλα, βρίσκεται υπό επεξεργασία ένα δεύτερο μέτρο: ένα ενιαίο ευρωπαϊκό τέλος διαχείρισης δεμάτων, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το αργότερο έως τον Νοέμβριο του 2026. Σε αντίθεση με τον προσωρινό δασμό των 3 ευρώ, το τέλος αυτό αποσκοπεί στην κάλυψη του αυξημένου κόστους που επωμίζονται οι τελωνειακές αρχές λόγω της εκρηκτικής αύξησης των εισαγωγών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Η σχετική πρόταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής για ασφαλέστερο και βιώσιμο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ ενσωματώθηκε στην εντολή διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση του τελωνειακού πλαισίου τον Ιούνιο του 2025. Το τέλος αυτό θα χρηματοδοτεί το αυξανόμενο κόστος των τελωνειακών ελέγχων, όπως η επαλήθευση στοιχείων, οι αναλύσεις κινδύνου, οι έλεγχοι εγγράφων και, όπου απαιτείται, οι φυσικοί έλεγχοι των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η αξία των μικροδεμάτων που καταφθάνουν από την Κίνα είναι της τάξης των 850-880 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Μια τέτοια εξέλιξη δίνει ένα πλεονέκτημα σε δίκτυα λιανικής όπως οι Jumbo, Max Stores, Μουστάκας, Praktiker και λιγότερο στη Zara Home, JYSK και H&M Home καθώς δέχονται μέρος του ανταγωνισμού από τις πλατφόρμες.



Εκρηκτική ζήτηση για κλιματιστικά – ανεμιστήρες

-Η παρατεταμένη ζέστη που πλήττει την Ευρώπη οδηγεί σε εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για κλιματιστικά και ανεμιστήρες, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες μιας ηπείρου που παραδοσιακά είχε περιορισμένες ανάγκες ψύξης. Στη Γαλλία, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Carrefour πούλησε στις 22 Ιουνίου περισσότερες από 30.000 συσκευές ψύξης, όπως ανεμιστήρες και κλιματιστικά, μέσα σε μία μόνο ημέρα, δηλαδή περίπου 1.000 φορές περισσότερες από έναν συνηθισμένο ημερήσιο όγκο πωλήσεων. Αντίστοιχα, στη Βρετανία, η αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Currys κατέγραψε αύξηση 3.000% στις πωλήσεις ανεμιστήρων και 330% στις πωλήσεις κλιματιστικών. Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει και κύμα αιτημάτων για εγκαταστάσεις κλιματισμού, με τους τεχνικούς στη Γαλλία να δηλώνουν ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στον όγκο των επειγόντων εργασιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως επηρεάζουν πλέον και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στη Γερμανία, η DHL έχει εφοδιάσει περισσότερους από 111.000 ταχυδρομικούς διανομείς με ειδικά κιτ προστασίας από τη ζέστη. Παράλληλα, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες οι κλάδοι των κατασκευών και της γεωργίας μεταφέρουν τις βάρδιες εργασίας νωρίς το πρωί ή κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αποφύγουν τις ακραίες θερμοκρασίες.



Γιατί η Cosco είναι ο μεγάλος πονοκέφαλος των Αμερικανών στη Λιβύη

-Το όνομα που προκαλεί τη μεγαλύτερη νευρικότητα στην Ουάσιγκτον για το ποιος θα ελέγξει τις πύλες εισόδου της Βόρειας Αφρικής. δεν είναι ούτε του Χαφτάρ ούτε του Ντμπεϊμπά. Είναι της Cosco. Η κινεζική παρουσία στο λιμάνι της Μισράτα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια απλή εμπορική επένδυση. Για τους Αμερικανούς αποτελεί κρίκο της αλυσίδας που το Πεκίνο χτίζει από τον Ινδικό Ωκεανό μέχρι τη Μεσόγειο, συνδέοντας λιμάνια, εφοδιαστικές αλυσίδες και θαλάσσιους διαδρόμους. Η πρόσφατη απευθείας σύνδεση της Μισράτα με κινεζικό λιμάνι μόνο τυχαία δεν θεωρείται στα δυτικά επιτελεία. Γι' αυτό και η παρουσία του προσωπικού απεσταλμένου του Τραμπ, Μασάντ Μπούλος αποκτά ευρύτερη γεωοικονομική διάσταση. Η πολιτική σταθεροποίηση της Λιβύης μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες ενεργειακές και λιμενικές συμφωνίες, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί το ερώτημα ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο στις υποδομές. Οι ΗΠΑ βλέπουν ότι η Cosco έχει ήδη προλάβει να αποκτήσει στρατηγικό αποτύπωμα σε μια περιοχή όπου η Τουρκία διαθέτει ισχυρή στρατιωτική παρουσία και η Ρωσία εξακολουθεί να διατηρεί ερείσματα. Το πραγματικό διακύβευμα, λοιπόν, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο της Λιβύης. Είναι ποιος θα ελέγχει τις θαλάσσιες λεωφόρους μεταξύ Σουέζ, Κεντρικής Μεσογείου και Αφρικής. Και όσο η Cosco παραμένει εγκατεστημένη στη Μισράτα, κάθε αμερικανική πρωτοβουλία θα έχει απέναντί της έναν αντίπαλο που δεν κινείται με πολεμικά πλοία, αλλά με εμπορικά λιμάνια και επενδύσεις δισεκατομμυρίων.



Ζήτηση για το χαρτί της Navios

-Η Navios Maritime Partners της Αγγελικής Φράγκου φαίνεται πως κερδίζει πόντους. Το γεγονός ότι τα ομόλογά της διαπραγματεύονται πάνω από το άρτιο και ότι οι συμπληρωματικές εκδόσεις πραγματοποιούνται με χαμηλότερο κόστος δανεισμού, είναι ένδειξη ότι οι επενδυτές αξιολογούν θετικά τη στρατηγική, τη διαχείριση κινδύνου και τις προοπτικές της εταιρείας. Η τελευταία έκδοση των 30 εκατ. δολαρίων, που τιμολογήθηκε στο 102,75% της ονομαστικής αξίας, επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ζήτηση για το χαρτί της Navios ακόμη και σε μια περίοδο όπου το κόστος χρήματος παραμένει υψηλό διεθνώς.



Η κίνηση του Ανδρέα Μαρτίνου jr

-Η Minerva Marine του Ανδρέα Α. Μαρτίνου προχώρησε σε μια νέα δωρεά ενός υπερσύγχρονου υπερηχοτομογράφου Voluson Signature 18 της GE Healthcare, αξίας 59.500 ευρώ, προς το Νοσοκομείο Καλύμνου. Είναι μια ακόμη πράξη στήριξης του «Βουβαλείου», το οποίο γίνεται το πρώτο νοσοκομείο της χώρας που αποκτά το συγκεκριμένο μηχάνημα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κάλυμνος βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο αυτής της στήριξης, καθώς πρόκειται για ένα νησί με βαθιές ρίζες στη ναυτική παράδοση, γι' αυτό και οι συνεχείς πρωτοβουλίες της Minerva.



Η έκπληξη από τα ΑΣΤΑΚ

-Μια ενδιαφέρουσα προσδοκία πλανάται στο Χρηματιστήριο γύρω από τη μετοχή της Alpha Real Estate (πρώην Alpha Αστικά Ακίνητα, ΑΣΤΑΚ), ενόψει της τακτικής γενικής συνέλευσης της 17ης Ιουλίου. Η διοίκηση της θυγατρικής του ομίλου της Alpha Bank έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προτείνει τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025. Στην ημερήσια διάταξη ωστόσο υπάρχει μια διατύπωση που κάνει λόγο για διάθεση κερδών «άλλων προηγούμενων οικονομικών χρήσεων». Αυτή η μικρή φράση τροφοδοτεί την υποψία για μια ευχάριστη έκπληξη μεγαλύτερης διανομής από συσσωρευμένα αποθεματικά. Υπάρχει άλλωστε προηγούμενο. Το όχι και τόσο μακρινό 2022, με αφορμή το Project Skyline, η ΑΣΤΑΚ διένειμε μέρισμα-«μαμούθ» 3,42 ευρώ ανά μετοχή, εξορθολογίζοντας την κεφαλαιακή της διάρθρωση. Από τότε βέβαια επέστρεψε στην «κανονικότητα» με 0,26 ευρώ για τη χρήση 2022, ομοίως για το 2023, και 0,50 ευρώ (μικτό) για το 2024. Φέτος όμως είναι και τα θεμελιώδη που στηρίζουν τις προσδοκίες. Το 2025 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανέβηκε στα 24,92 εκατ. ευρώ από 21,07 εκατ., με κέρδη μετά φόρων 7,52 εκατ. Με 14.000.000 μετοχές και κεφαλαιοποίηση άνω των 107 εκατ. ευρώ, το προτεινόμενο μέρισμα αντιστοιχεί σε απόδοση περί το 6,5%. Τυχόν έκτακτη διανομή θα την εκτόξευε.



Rebound για τη Motor Oil - Βλέπει ξανά τα 40 ευρώ

-Σε απόσταση βολής από τα ιστορικά υψηλά της βρίσκεται η Motor Oil. Η συμπεριφορά της μετοχής αποτύπωσε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την υψηλή ζήτηση και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη του ομίλου, καθώς κατάφερε να απορροφήσει πλήρως και με ταχύτητα τις αναμενόμενες πιέσεις από την αποκοπή του μερίσματος. Πιο συγκεκριμένα, ενώ την Πέμπτη (25/6) η μετοχή είχε κλείσει στα 39,4 ευρώ, την Παρασκευή (26/6) υποχώρησε κατά 3,2% κλείνοντας στα 38,14 ευρώ λόγω της μερισματικής αποκοπής. Ωστόσο, η διόρθωση αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά βραχύβια. Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, η μετοχή αντέδρασε δυναμικά με άνοδο 3,3%, επιστρέφοντας στα 39,4 ευρώ και μηδενίζοντας τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας. Με αυτή την άμεση ανακατάληψη των επιπέδων, η Motor Oil βρίσκεται ξανά σε κοντινή απόσταση από το ιστορικό υψηλό των 40,66 ευρώ που κατέγραψε στις 11 Ιουνίου. Η χρηματιστηριακή πορεία του ομίλου για το 2026 κρίνεται εξαιρετική, με τα ετήσια κέρδη να διαμορφώνονται πλέον σε +25,5%, ανεβάζοντας τη συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 4,36 δισ. ευρώ. Η έναρξη, αποκλειστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Motor Oil και Αktor ενδεχομένως να λειτουργήσει ως πρόσθετος καταλύτης για τη μετοχή, καθώς η διαφαινόμενη αποεπένδυση από τον κλάδο απορριμμάτων αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντική ρευστότητα και υπεραξίες, ενισχύοντας περαιτέρω το αγοραστικό ενδιαφέρον.



Η Y/KNOT, το ρίσκο της ναυτιλίας και το… τάνκερ

-Η Y/KNOT Invest (πρώην «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.»), σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρά τη στροφή της προς την ποντοπόρο ναυτιλία. Φημολογείται ότι αποφάσισε να επενδύσει στην αγορά δεξαμενόπλοιου (τάνκερ). Η κίνηση θεωρείται τολμηρή και με ρίσκο καθώς οι τιμές των μεταχειρισμένων πλοίων είναι σε ιστορικά υψηλά ενώ το γεωπολιτικό σκηνικό δεν επιτρέπει αισιόδοξους σχεδιασμούς. Η αλλαγή σελίδας για την Y/KNOT ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025 με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων να ξεκινήσει τη μετάβαση σε πολυδιάστατη επενδυτική εταιρεία με παρουσία στο yachting, τις μαρίνες, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Νέος πυλώνας έγινε η ποντοπόρος ναυτιλία, με το πλοίο ξηρού φορτίου «Federica». Η πρώτη ναύλωση απέφερε έσοδα άνω των 700.000 δολαρίων μέσα σε 50 ημέρες, ενώ η δεύτερη (15.500 δολ./ημέρα, 4-6 μήνες) υπολογίστηκε σε 1,8-2,8 εκατ. δολάρια. Μετά ήρθε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 22,8 εκατ. ευρώ. Καλύφθηκε 1,5 φορά χωρίς ιδιωτική τοποθέτηση, με καθαρά έσοδα 21,9 εκατ. ευρώ που κατευθύνονται έως 11 εκατ. σε πλοία ποντοπόρου, 8 εκατ. στην αποπληρωμή ομολογιακού συνδεδεμένης και 2,9 εκατ. σε κεφάλαιο κίνησης. Η οικογένεια Τζώρτζη (Indigo Marine) ενίσχυσε τη θέση της με συμμετοχή 30% στο μετοχικό κεφάλαιο, ενώ η οικογένεια Κυριακούλη αποχωρεί συστηματικά, με τα ποσοστά Θεοφάνη και Σπυρίδωνα να υποχωρούν κάτω του 5% (1,79% και 1,25% αντίστοιχα).



Ο Dow Jones άλλαξε. Προσαρμόστηκε στην εποχή μας

-Από χθες, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average άλλαξε πρόσωπο. Η Alphabet (GOOGL), μητρική της Google, αντικατέστησε τη Verizon Communications (VZ) κι αυτή ήταν η πρώτη μεταβολή στη σύνθεση του δείκτη από τον Νοέμβριο 2024, όταν Nvidia και Sherwin-Williams εκτόπισαν την Intel και την Dow Inc. Yπάρχει μια λογική πίσω από την αλλαγή του δείκτη Dow Jones. H στάθμιση γίνεται με βάση την τιμή της μετοχής, όχι την κεφαλαιοποίηση. Η Verizon, με μετοχή γύρω στα 46-47 δολάρια, είχε συρρικνωθεί σε βάρος μόλις 0,5% του δείκτη. Η επιρροή της θεωρούνταν αμελητέα. Αντιθέτως, η Alphabet, στα 345 δολάρια, μπαίνει στον Δείκτη ως ο έκτος ισχυρότερος τίτλος, με κλάδο επιρροής επταπλάσιο εκείνου της Verizon. Με αυτή την προσθήκη, οι 5 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας (Nvidia, Amazon, Apple, Microsoft, Alphabet) βρίσκονται πλέον όλες στον δείκτη. Τα παθητικά κεφάλαια που ακολουθούν τον Dow, πρώτα απ’ όλα το ETF DIA, υποχρεώθηκαν σε αναδιάρθρωση πουλώντας Verizon αγοράζοντας Alphabet πριν το καμπανάκι της Δευτέρας. Για τους επενδυτές που κυνηγούν εισόδημα, χάνεται η υψηλή μερισματική απόδοση της Verizon (~7%) έναντι της ισχνής της Alphabet. Αυξάνεται όμως η συγκέντρωση του δείκτη στην τεχνολογία. Την ίδια ημέρα ολοκληρώνεται το spin-off της Honeywell Aerospace (HONA). Η μητρική παραμένει στον Dow ως Honeywell Technologies. Στο μέτωπο της Verizon, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παρουσιάσει ζημιές περίπου 700-800 εκατ. δολαρίων στο β' τρίμηνο, λόγω της κοινοπραξίας με την BT Group. Ξεχωριστά, προειδοποίησε για χρεώσεις αναδιάρθρωσης (350-450 εκατ. για περικοπές, 200-300 εκατ. για εξορθολογισμό ενεργητικού), στο πλαίσιο του μετασχηματισμού υπό τον CEO Dan Schulman, που από τον Οκτώβριο 2025 έχει προχωρήσει σε >13.000 απολύσεις.



Η τρέλα για Τεχνητή Νοημοσύνη θυμίζει εποχές σιδηρόδρομου και εξηλεκτρισμού

-Στην ετήσια έκθεσή της, που παρουσιάστηκε προχθές Κυριακή στη Βασιλεία, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) προειδοποιεί ότι το επενδυτικό μπουμ της τεχνητής νοημοσύνης μοιάζει με παλαιότερες «μανίες» που τελείωσαν άσχημα. Τα νούμερα είναι ιλιγγιώδη. Οι 5 μεγαλύτεροι hyperscalers αναμένεται να δαπανήσουν άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σε επενδύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης από το 2025 μέχρι το 2026. Οι δεσμεύσεις τους ξεπερνούν τα κέρδη και τις ταμειακές ροές τους ωθώντας ορισμένους στην έκδοση χρέους. Η BIS δημοσίευσε ένα γράφημα που δείχνει υπερτετραπλασιασμό των επενδύσεων μέσα σε μόλις 3 χρόνια. Αυτή η έκρηξη ξεπέρασε τη «μανία των διωρύγων» (1830) και των σιδηροδρόμων (1840), που, όπως και η ηλεκτροδότηση του 1920 και το dotcom, προσέλκυσαν κεφάλαια πέρα από όσα δικαιολογούσαν οι αποδόσεις και κατέληξαν σε υφέσεις. Η ανησυχία που εκφράζει η BIS είναι συστημική, όχι χρηματιστηριακή. Αν οι αποδόσεις απογοητεύσουν, η χρηματοδότηση μπορεί να αποσυρθεί απότομα, μετατρέποντας την έκρηξη σε διάλυση. Διατυπώνονται 3 προβληματισμοί. 1. Η αδιαφάνεια της κυκλικής χρηματοδότησης (hyperscalers–τσιπ–εργαστήρια), με κίνδυνο «το ίδιο ενέχυρο να δεσμεύεται πολλές φορές». 2. Η αυξημένη έκθεση των νοικοκυριών στις μετοχές, με τις αμερικανικές αξίες να αγγίζουν τα δύο τρίτα του παγκόσμιου MSCI 3. Το ενεργειακό «μποτιλιάρισμα» (ηλεκτρισμός, ημιαγωγοί, εξοπλισμός δικτύου) που ήδη πιέζει το κόστος και τον πληθωρισμό. Υπάρχει φυσικά και ο αντίλογος. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η δαπάνη για Τεχνητή Νοημοσύνη είναι περίπου 0,9% του ΑΕΠ των ΗΠΑ άρα περισσότερο «διαχειρίσιμη» έναντι του 4% των σιδηροδρόμων και επιπλέον χρηματοδοτείται κυρίως από ταμειακές ροές, άρα λιγότερο συστημικά επικίνδυνη. Η BIS απέφυγε να συστήσει αύξηση επιτοκίων. Η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται.

30.06.2026, 07:12