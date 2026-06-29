Τα έξυπνα γιλέκα των ποδοσφαιριστών δεν λένε όλη την αλήθεια
Τα έξυπνα γιλέκα των ποδοσφαιριστών δεν λένε όλη την αλήθεια
Μπορεί η καταγραφή δεδομένων υψηλής ακρίβειας να έχει φέρει επανάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ωστόσο ένας ευφυής ποδοσφαιριστής μπορεί να τρέχει πολύ λιγότερο από τους συμπαίκτες και να είναι πιο πολύτιμος
«Μερικές φορές χρησιμοποιώντας τα νούμερα και τα στατιστικά στον αθλητισμό είναι ο πιο ασφαλής τρόπος να πεις ψέματα». Η άποψη του Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου ήχησε παράξενα το 1990, όταν ακόμη ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ, σε μια εποχή που δεν είχε καν ωριμάσει η ιδέα για sports data. Τον επιβεβαίωσε 12 χρόνια αργότερα ο Ράφα Μπενίτεθ, ως προπονητής της Βαλένθια, παρότι μανιώδης συλλέκτης στατιστικών και απίστευτων λεπτομερειών. Αμφότεροι, αν και υπηρετούσαν δύο διαφορετικά σπορ, ήθελαν να αποδείξουν ότι δεν αρέσκονται σε δόγματα, οπότε δεν υπήρχε λόγος να παγιδεύονται σε ανούσια συμπεράσματα.
Στην εποχή των «έξυπνων γιλέκων» και της τεχνητής νοημοσύνης, όπου τα πάντα καταγράφονται σε αριθμούς και προσφέρουν δεδομένα υψηλής ακρίβειας για κάθε αθλητή (από την ταχύτητα και τα σπριντ, μέχρι τους καρδιακούς παλμούς, την κόπωση και την αποκατάσταση από τραυματισμούς αλλά και πολλά περισσότερα), η ανθρώπινη κρίση και πιθανότατα η σοφία των προπονητών διατηρεί την ίδια άποψη. Σύμφωνοι, είναι εντυπωσιακό να υπάρχουν αισθητήρες που μετρούν τα πάντα κάτω από τη φανέλα ενός ποδοσφαιριστή, διότι όλα αποσκοπούν πλέον στη βελτίωση της απόδοσής του και συνολικά βοηθούν το τεχνικό τιμ να αποφασίσει για την τακτική, τη διαχείριση της ομάδας και στα διαφορετικά αγωνιστικά σενάρια που θα ακολουθήσουν την ώρα του αγώνα. Όμως παραμένει ξεκάθαρο ότι τα νούμερα δεν λένε ολόκληρη την αλήθεια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Στην εποχή των «έξυπνων γιλέκων» και της τεχνητής νοημοσύνης, όπου τα πάντα καταγράφονται σε αριθμούς και προσφέρουν δεδομένα υψηλής ακρίβειας για κάθε αθλητή (από την ταχύτητα και τα σπριντ, μέχρι τους καρδιακούς παλμούς, την κόπωση και την αποκατάσταση από τραυματισμούς αλλά και πολλά περισσότερα), η ανθρώπινη κρίση και πιθανότατα η σοφία των προπονητών διατηρεί την ίδια άποψη. Σύμφωνοι, είναι εντυπωσιακό να υπάρχουν αισθητήρες που μετρούν τα πάντα κάτω από τη φανέλα ενός ποδοσφαιριστή, διότι όλα αποσκοπούν πλέον στη βελτίωση της απόδοσής του και συνολικά βοηθούν το τεχνικό τιμ να αποφασίσει για την τακτική, τη διαχείριση της ομάδας και στα διαφορετικά αγωνιστικά σενάρια που θα ακολουθήσουν την ώρα του αγώνα. Όμως παραμένει ξεκάθαρο ότι τα νούμερα δεν λένε ολόκληρη την αλήθεια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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