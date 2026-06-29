Τα έξυπνα γιλέκα των ποδοσφαιριστών δεν λένε όλη την αλήθεια

Μπορεί η καταγραφή δεδομένων υψηλής ακρίβειας να έχει φέρει επανάσταση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ωστόσο ένας ευφυής ποδοσφαιριστής μπορεί να τρέχει πολύ λιγότερο από τους συμπαίκτες και να είναι πιο πολύτιμος