Ο καύσωνας δημιουργεί μια νέα αγορά δισεκατομμυρίων στην Ευρώπη – Γιατί η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα που λίγοι διαθέτουν

Η Ευρώπη πρέπει να μάθει να χτίζει όπως η Μεσόγειος - Η ελληνική εμπειρία, οι κλάδοι που διακρίνονται ήδη στο εξωτερικό, η πολύτιμη τεχνογνωσία των Ελλήνων μηχανικών και οι ευκαιρίες για επέκταση σε μία αγορά που θα αγγίζει τα 150 δισεκατομμύρια ετησίως - Γυάλινες προσόψεις, αφόρητη ζέστη: Η αρχιτεκτονική επιλογή που μετατρέπει τα σπίτια του Λονδίνου σε «θερμοκήπια»