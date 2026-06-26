Ο καύσωνας δημιουργεί μια νέα αγορά δισεκατομμυρίων στην Ευρώπη – Γιατί η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα που λίγοι διαθέτουν
Ο καύσωνας δημιουργεί μια νέα αγορά δισεκατομμυρίων στην Ευρώπη – Γιατί η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα που λίγοι διαθέτουν
Η Ευρώπη πρέπει να μάθει να χτίζει όπως η Μεσόγειος - Η ελληνική εμπειρία, οι κλάδοι που διακρίνονται ήδη στο εξωτερικό, η πολύτιμη τεχνογνωσία των Ελλήνων μηχανικών και οι ευκαιρίες για επέκταση σε μία αγορά που θα αγγίζει τα 150 δισεκατομμύρια ετησίως - Γυάλινες προσόψεις, αφόρητη ζέστη: Η αρχιτεκτονική επιλογή που μετατρέπει τα σπίτια του Λονδίνου σε «θερμοκήπια»
Στα καταστήματα οικοδομικών υλικών και χρωμάτων της Γαλλίας, ένα προϊόν έχει επιστρέψει απρόσμενα στο προσκήνιο. Πρόκειται για το Blanc de Meudon, μια λεπτή λευκή σκόνη κιμωλίας που χρησιμοποιούνταν εδώ και δεκαετίες για την προσωρινή κάλυψη των τζαμιών.
Η εφαρμογή της στην εξωτερική πλευρά των παραθύρων δημιουργεί ένα λεπτό λευκό φιλμ που αντανακλά μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας τη θερμοκρασία στο εσωτερικό των κατοικιών. Είναι μια απλή και οικονομική λύση, που γνωρίζει εντυπωσιακή αναβίωση καθώς ο φετινός καύσωνας σαρώνει τη Γαλλία και μεγάλο μέρος της Ευρώπης.
Ωστόσο, λύσεις σαν κι αυτή προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση.
Οι συχνότεροι και εντονότεροι καύσωνες αναγκάζουν την Ευρώπη να αναθεωρήσει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει και ανακαινίζει τα κτίριά της. Για περισσότερα από 50 χρόνια η προτεραιότητα ήταν να περιοριστούν οι απώλειες θερμότητας τον χειμώνα. Σήμερα η πρόκληση είναι πώς οι κατοικίες θα παραμένουν δροσερές το καλοκαίρι.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Η εφαρμογή της στην εξωτερική πλευρά των παραθύρων δημιουργεί ένα λεπτό λευκό φιλμ που αντανακλά μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, μειώνοντας τη θερμοκρασία στο εσωτερικό των κατοικιών. Είναι μια απλή και οικονομική λύση, που γνωρίζει εντυπωσιακή αναβίωση καθώς ο φετινός καύσωνας σαρώνει τη Γαλλία και μεγάλο μέρος της Ευρώπης.
Ωστόσο, λύσεις σαν κι αυτή προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση.
Οι συχνότεροι και εντονότεροι καύσωνες αναγκάζουν την Ευρώπη να αναθεωρήσει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει και ανακαινίζει τα κτίριά της. Για περισσότερα από 50 χρόνια η προτεραιότητα ήταν να περιοριστούν οι απώλειες θερμότητας τον χειμώνα. Σήμερα η πρόκληση είναι πώς οι κατοικίες θα παραμένουν δροσερές το καλοκαίρι.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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