Το νέο εκλογικό σενάριο (ζέστη κάνει!), το απεριτίφ του Αλέξη και οι νέοι μάγοι, η νέα φάση της TV, τα αμερικάνικα funds της Aktor, το στρατηγείο Μυστακίδη

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Όπως απλώθηκε το κόμμα «εκλογών τον Σεπτέμβριο» για να προλάβει ο Μητσοτάκης την ακρίβεια του χειμώνα, τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο. Λέει λοιπόν η πιάτσα μας (δωρεάν είναι οι κουβέντες) ότι ο Κ.Μ θα πάει από τον Απρίλιο και μετά. Όπως υπήρχαν επιχειρήματα για το φθινόπωρο, τώρα γεννήθηκαν και για το τέλος της θητείας. Πρώτα απ’ όλα ότι ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός και ο κόσμος (του) το γουστάρει αυτό, τον θεωρεί σοβαρό, αξιόπιστο και άνευ αντιπάλου στη διακυβέρνηση. Έπειτα αρχίζουν τα… προχωρημένα, σου λέει «όσο περνάει ο καιρός η αντιπολίτευση που έχουμε θα ξεδιπλώνει την απέραντη αρλουμπολογία, τα στελέχια του Τσίπρα θα πετάνε κορώνες για φόρους, το ΠΑΣΟΚ θα βυθίζεται στην εσωστρέφεια αλλά ο Νίκος δεν θα το κουνήσει με τίποτα να φύγει και 7% να τον δείχνουν τα γκάλοπ και η Καρυστιανού θα λιώνει σε ποσοστά λίγο λίγο». Για να καταλήξουν ότι στο τέλος ο Κ.Μ θα θέσει το δίλημμα Μάιο μήνα: «Σε λίγες ημέρες (Ιούλιος) αρχίζει η ελληνική προεδρία και όλη η Ευρώπη θα ''κοιτάει'' προς την Ελλάδα. Θέλετε κυβέρνηση και πρωθυπουργό ή εκλογική περιπέτεια και ακυβερνησία». Αν μάλιστα έχει καθαρίσει το δίπολο, (που μάλλον… καθαρισμένο είναι από τώρα), ο κόσμος θα έχει να διαλέξει για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη ή να ξαναγυρίσει στο πριν από το 2019 δηλαδή στην πολυχρονεμένο ηγέτη -μία φορά στα 100 χρόνια- Αλέξη.Το γαλάζιο κίνημα της πιτζάμας-Σας έγραψα τη Δευτέρα για την παρασκηνιακή οργή αρκετών βουλευτών της ΝΔ για την προοπτική το Μαξίμου να επιτρέψει σε εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες να είναι υποψήφιοι στις εθνικές εκλογές, προκειμένου να φέρουν σταυρό. Είχαν διάφορες σκέψεις, να ζητήσουν να νομοθετηθεί ασυμβίβαστο αντιπεριφερειάρχη-βουλευτή και άλλα τέτοια που είναι άσχετα με το Σύνταγμα. Το νομοσχέδιο του Λιβάνιου για τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης ψηφίζεται αύριο και κανένας από τους δυνητικούς αντάρτες, κάτι βουλευτές από Πιερία, Αιτωλοακαρνανία κ.λπ., δεν σηκώθηκε να πει μισή κουβέντα για το θέμα. Όλη η ιστορία θυμίζει το περίφημο "Κίνημα της Πιτζάμας" που προσπάθησε να ανατρέψει τη Δημοκρατία το 1975, αλλά οι αστυνομικοί έπιασαν στον ύπνο τους στρατιωτικούς που μετείχαν.Τσίπρας-Λοιπόν, είδα τη συνέντευξη του Αλέξη μας στον Σρόιτερ (Alpha), δεν είδα όμως κάτι φοβερό να λέει, τουλάχιστον στα οικονομικά που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν μπορούσε μια κυβέρνηση να δώσει όλο το πλεόνασμα -και ειδικά ο Μητσοτάκης με τον Πιερρακάκη, που την ξέρουν καλά αυτή τη δουλειά- θα το έδιναν, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και δημοσιονομικοί κανονισμοί στην Ευρώπη. Ε, για τους Συριζαίους τα 'παμε... κλωτσοσκούφι τούς έχει κάνει τους φουκαράδες, αλλά αφού δεν υπάρχει (όπου δεν υπάρχει) αξιοπρέπεια, καλά τους κάνει. Τώρα, εκεί με τη διαφθορά, του 'χωσε μια ξεγυριστή ο Μαρινάκης για τον ποινικό κώδικά του, αλλά έτσι είναι η ζωή...Στο απεριτίφ…-Για τους Συριζαίους τα είπε με έναν τρόπο και στη συνέντευξη. Μαθαίνω, όμως, μετά ότι ο Τσίπρας έγινε πιο συγκεκριμένος για την πόρτα σε Συριζαίους, όπου ήπιε ένα απεριτίφ στα γραφεία του Alpha. Στην πραγματικότητα, αυτό που είπε είναι ότι δεν χρειάζεται να πάρει κανέναν από τους νυν βουλευτές, εκτός ενδεχομένως από κάποιους που θα κρίνει αυτός, ανάλογα με τις ανάγκες του νέου κόμματος σε όλη την επικράτεια. Κοινώς, κανένας δεν πρέπει να θεωρεί ότι έχει προεξοφλημένη θέση. Όσο για τον Φάμελλο, είπε τη μυθική ατάκα «θα το πω με αγάπη, χωρίς συναισθηματισμούς», οπότε αντιλαμβάνεστε… Κάποια στιγμή η συζήτηση γύρισε και στην ιστορία με τα κότερα και τα όσα είπαν στα κανάλια διάφορα στελέχη του κόμματός του, όπου, μέσες άκρες, ο Αλέξης εμφανίστηκε ανεκτικός στα λάθη της Πρώτης Φοράς, λέγοντας ότι και οι πολίτες δίνουν περιθώριο σε νέα πρόσωπα που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, ενώ, αντίθετα, αν έλεγαν τα ίδια πράγματα έμπειρα πολιτικά στελέχη από τις παλιές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Τώρα, αυτή η… ανεκτικότητα του ηγέτη, ας μην ξεχνάμε ότι παραλίγο να μας βγάλει από το ευρώ, αδερφέ μου - και ο Βαρουφάκης νέος ήταν το 2015.Και στον ΣΥΡΙΖΑ…-Στο μεταξύ, σχεδόν πέντε ώρες συνεδρίαζε χθες η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δηλαδή μέχρι να φτάσει η ώρα της αναμετάδοσης της συνέντευξης Τσίπρα στον Alpha. Βλέπεις, περίμεναν τι θα πει ο «φυσικός ηγέτης» για τις τύχες τους, αν και μια πηγή μου ισχυρίζεται ότι «αν συνεχίσουν έτσι, στο τέλος βλέπω να μην παίρνει κανέναν». Πάντως, ήταν τόση η αγωνία, που όλες οι τηλεοράσεις στην Κουμουνδούρου έπαιζαν… Αλέξη, ενώ στον έβδομο όροφο, που συνεδρίαζαν τα στελέχη, είχε μείνει μόνος του ο Φάμελλος να υπερασπίζεται τη γραμμή της στήριξης της ΕΛ.ΑΣ. Οι «τσιπρικοί» δεν μιλούσαν, οι Παππάς, Πολάκης, Δούρου ξεσπάθωσαν και οι «φαμελλίστας», με πρώτο τον Θεοχαρόπουλο, κράτησαν αποστάσεις από τον νυν πρόεδρο… Και αφού άκουσαν τον Αλέξη, οι περισσότεροι του ΣΥΡΙΖΑ πήραν την άγουσα για το ΕΑΤ-ΕΣΑ, για να παρευρεθούν στην εκδήλωση του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, με ομιλητή και τον Χάρη Δούκα. «Για την ανθρωπογεωγραφία πάμε», έλεγαν με νόημα, αλλά τώρα τι νόημα έχουν όλα αυτά, ένας Θεός ξέρει…Κανάλια – κινητικότητα-Συχνά-πυκνά ερωτώ την αξιόπιστη πηγή μου από τον χώρο της TV έτσι για να ξέρω τι μου γίνεται, αλλά και να σας ενημερώνω. Μου είπε ότι φέτος η διαφημιστική αγορά έχει για την ώρα μία κάμψη της τάξεως του 3% αλλά και μία αύξηση της δαπάνης της τάξεως του 5%-6%. «Μην περιμένεις να δεις πανάκριβα σήριαλ και μεταγραφές αεροδρομίου στους τηλεστάρ, αυτά τα έχουμε πει και έχουν συμφωνήσει οι βασικοί παίκτες μεταξύ τους, δηλαδή εκείνοι οι τρελοί μισθοί των 20 και 30 χιλιάδων ευρώ για μία εκπομπή σ’ έναν παρουσιαστή δεν ξαναγίνονται». Σαφές ότι το μοντέλο της Free to Air τηλεόρασης φεύγει και έρχονται οι πλατφόρμες και νομίζω ότι θα πάει και πιο γρήγορα απ’ ό,τι δείχνει όλος ο επανασχεδιασμός των καναλιών.Αktor: Τα 950 εκατ. και ο δεύτερος γύρος (από Δευτέρα)