Το νέο εκλογικό σενάριο (ζέστη κάνει!), το απεριτίφ του Αλέξη και οι νέοι μάγοι, η νέα φάση της TV, τα αμερικάνικα funds της Aktor, το στρατηγείο Μυστακίδη
Το νέο εκλογικό σενάριο (ζέστη κάνει!), το απεριτίφ του Αλέξη και οι νέοι μάγοι, η νέα φάση της TV, τα αμερικάνικα funds της Aktor, το στρατηγείο Μυστακίδη
Χαίρετε, τρομερά νέα όπως είπαμε και χθες μην περιμένετε να υπάρξουν ενώ ζυγώνουμε πια στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, αλλά αυτές τις ημέρες -δουλειά δεν είχαμε, που λέει ο λόγος- κυκλοφορεί πάλι ένα «νέο» εκλογικό σενάριο
Όπως απλώθηκε το κόμμα «εκλογών τον Σεπτέμβριο» για να προλάβει ο Μητσοτάκης την ακρίβεια του χειμώνα, τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο. Λέει λοιπόν η πιάτσα μας (δωρεάν είναι οι κουβέντες) ότι ο Κ.Μ θα πάει από τον Απρίλιο και μετά. Όπως υπήρχαν επιχειρήματα για το φθινόπωρο, τώρα γεννήθηκαν και για το τέλος της θητείας. Πρώτα απ’ όλα ότι ο Μητσοτάκης είναι θεσμικός και ο κόσμος (του) το γουστάρει αυτό, τον θεωρεί σοβαρό, αξιόπιστο και άνευ αντιπάλου στη διακυβέρνηση. Έπειτα αρχίζουν τα… προχωρημένα, σου λέει «όσο περνάει ο καιρός η αντιπολίτευση που έχουμε θα ξεδιπλώνει την απέραντη αρλουμπολογία, τα στελέχια του Τσίπρα θα πετάνε κορώνες για φόρους, το ΠΑΣΟΚ θα βυθίζεται στην εσωστρέφεια αλλά ο Νίκος δεν θα το κουνήσει με τίποτα να φύγει και 7% να τον δείχνουν τα γκάλοπ και η Καρυστιανού θα λιώνει σε ποσοστά λίγο λίγο». Για να καταλήξουν ότι στο τέλος ο Κ.Μ θα θέσει το δίλημμα Μάιο μήνα: «Σε λίγες ημέρες (Ιούλιος) αρχίζει η ελληνική προεδρία και όλη η Ευρώπη θα ''κοιτάει'' προς την Ελλάδα. Θέλετε κυβέρνηση και πρωθυπουργό ή εκλογική περιπέτεια και ακυβερνησία». Αν μάλιστα έχει καθαρίσει το δίπολο, (που μάλλον… καθαρισμένο είναι από τώρα), ο κόσμος θα έχει να διαλέξει για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη ή να ξαναγυρίσει στο πριν από το 2019 δηλαδή στην πολυχρονεμένο ηγέτη -μία φορά στα 100 χρόνια- Αλέξη.
Το γαλάζιο κίνημα της πιτζάμας
-Σας έγραψα τη Δευτέρα για την παρασκηνιακή οργή αρκετών βουλευτών της ΝΔ για την προοπτική το Μαξίμου να επιτρέψει σε εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες να είναι υποψήφιοι στις εθνικές εκλογές, προκειμένου να φέρουν σταυρό. Είχαν διάφορες σκέψεις, να ζητήσουν να νομοθετηθεί ασυμβίβαστο αντιπεριφερειάρχη-βουλευτή και άλλα τέτοια που είναι άσχετα με το Σύνταγμα. Το νομοσχέδιο του Λιβάνιου για τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης ψηφίζεται αύριο και κανένας από τους δυνητικούς αντάρτες, κάτι βουλευτές από Πιερία, Αιτωλοακαρνανία κ.λπ., δεν σηκώθηκε να πει μισή κουβέντα για το θέμα. Όλη η ιστορία θυμίζει το περίφημο "Κίνημα της Πιτζάμας" που προσπάθησε να ανατρέψει τη Δημοκρατία το 1975, αλλά οι αστυνομικοί έπιασαν στον ύπνο τους στρατιωτικούς που μετείχαν.
Τσίπρας
-Λοιπόν, είδα τη συνέντευξη του Αλέξη μας στον Σρόιτερ (Alpha), δεν είδα όμως κάτι φοβερό να λέει, τουλάχιστον στα οικονομικά που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν μπορούσε μια κυβέρνηση να δώσει όλο το πλεόνασμα -και ειδικά ο Μητσοτάκης με τον Πιερρακάκη, που την ξέρουν καλά αυτή τη δουλειά- θα το έδιναν, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και δημοσιονομικοί κανονισμοί στην Ευρώπη. Ε, για τους Συριζαίους τα 'παμε... κλωτσοσκούφι τούς έχει κάνει τους φουκαράδες, αλλά αφού δεν υπάρχει (όπου δεν υπάρχει) αξιοπρέπεια, καλά τους κάνει. Τώρα, εκεί με τη διαφθορά, του 'χωσε μια ξεγυριστή ο Μαρινάκης για τον ποινικό κώδικά του, αλλά έτσι είναι η ζωή...
Στο απεριτίφ…
-Για τους Συριζαίους τα είπε με έναν τρόπο και στη συνέντευξη. Μαθαίνω, όμως, μετά ότι ο Τσίπρας έγινε πιο συγκεκριμένος για την πόρτα σε Συριζαίους, όπου ήπιε ένα απεριτίφ στα γραφεία του Alpha. Στην πραγματικότητα, αυτό που είπε είναι ότι δεν χρειάζεται να πάρει κανέναν από τους νυν βουλευτές, εκτός ενδεχομένως από κάποιους που θα κρίνει αυτός, ανάλογα με τις ανάγκες του νέου κόμματος σε όλη την επικράτεια. Κοινώς, κανένας δεν πρέπει να θεωρεί ότι έχει προεξοφλημένη θέση. Όσο για τον Φάμελλο, είπε τη μυθική ατάκα «θα το πω με αγάπη, χωρίς συναισθηματισμούς», οπότε αντιλαμβάνεστε… Κάποια στιγμή η συζήτηση γύρισε και στην ιστορία με τα κότερα και τα όσα είπαν στα κανάλια διάφορα στελέχη του κόμματός του, όπου, μέσες άκρες, ο Αλέξης εμφανίστηκε ανεκτικός στα λάθη της Πρώτης Φοράς, λέγοντας ότι και οι πολίτες δίνουν περιθώριο σε νέα πρόσωπα που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, ενώ, αντίθετα, αν έλεγαν τα ίδια πράγματα έμπειρα πολιτικά στελέχη από τις παλιές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Τώρα, αυτή η… ανεκτικότητα του ηγέτη, ας μην ξεχνάμε ότι παραλίγο να μας βγάλει από το ευρώ, αδερφέ μου - και ο Βαρουφάκης νέος ήταν το 2015.
Και στον ΣΥΡΙΖΑ…
-Στο μεταξύ, σχεδόν πέντε ώρες συνεδρίαζε χθες η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δηλαδή μέχρι να φτάσει η ώρα της αναμετάδοσης της συνέντευξης Τσίπρα στον Alpha. Βλέπεις, περίμεναν τι θα πει ο «φυσικός ηγέτης» για τις τύχες τους, αν και μια πηγή μου ισχυρίζεται ότι «αν συνεχίσουν έτσι, στο τέλος βλέπω να μην παίρνει κανέναν». Πάντως, ήταν τόση η αγωνία, που όλες οι τηλεοράσεις στην Κουμουνδούρου έπαιζαν… Αλέξη, ενώ στον έβδομο όροφο, που συνεδρίαζαν τα στελέχη, είχε μείνει μόνος του ο Φάμελλος να υπερασπίζεται τη γραμμή της στήριξης της ΕΛ.ΑΣ. Οι «τσιπρικοί» δεν μιλούσαν, οι Παππάς, Πολάκης, Δούρου ξεσπάθωσαν και οι «φαμελλίστας», με πρώτο τον Θεοχαρόπουλο, κράτησαν αποστάσεις από τον νυν πρόεδρο… Και αφού άκουσαν τον Αλέξη, οι περισσότεροι του ΣΥΡΙΖΑ πήραν την άγουσα για το ΕΑΤ-ΕΣΑ, για να παρευρεθούν στην εκδήλωση του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, με ομιλητή και τον Χάρη Δούκα. «Για την ανθρωπογεωγραφία πάμε», έλεγαν με νόημα, αλλά τώρα τι νόημα έχουν όλα αυτά, ένας Θεός ξέρει…
Κανάλια – κινητικότητα
-Συχνά-πυκνά ερωτώ την αξιόπιστη πηγή μου από τον χώρο της TV έτσι για να ξέρω τι μου γίνεται, αλλά και να σας ενημερώνω. Μου είπε ότι φέτος η διαφημιστική αγορά έχει για την ώρα μία κάμψη της τάξεως του 3% αλλά και μία αύξηση της δαπάνης της τάξεως του 5%-6%. «Μην περιμένεις να δεις πανάκριβα σήριαλ και μεταγραφές αεροδρομίου στους τηλεστάρ, αυτά τα έχουμε πει και έχουν συμφωνήσει οι βασικοί παίκτες μεταξύ τους, δηλαδή εκείνοι οι τρελοί μισθοί των 20 και 30 χιλιάδων ευρώ για μία εκπομπή σ’ έναν παρουσιαστή δεν ξαναγίνονται». Σαφές ότι το μοντέλο της Free to Air τηλεόρασης φεύγει και έρχονται οι πλατφόρμες και νομίζω ότι θα πάει και πιο γρήγορα απ’ ό,τι δείχνει όλος ο επανασχεδιασμός των καναλιών.
Αktor: Τα 950 εκατ. και ο δεύτερος γύρος (από Δευτέρα)
Το γαλάζιο κίνημα της πιτζάμας
-Σας έγραψα τη Δευτέρα για την παρασκηνιακή οργή αρκετών βουλευτών της ΝΔ για την προοπτική το Μαξίμου να επιτρέψει σε εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες να είναι υποψήφιοι στις εθνικές εκλογές, προκειμένου να φέρουν σταυρό. Είχαν διάφορες σκέψεις, να ζητήσουν να νομοθετηθεί ασυμβίβαστο αντιπεριφερειάρχη-βουλευτή και άλλα τέτοια που είναι άσχετα με το Σύνταγμα. Το νομοσχέδιο του Λιβάνιου για τον Κώδικα της Αυτοδιοίκησης ψηφίζεται αύριο και κανένας από τους δυνητικούς αντάρτες, κάτι βουλευτές από Πιερία, Αιτωλοακαρνανία κ.λπ., δεν σηκώθηκε να πει μισή κουβέντα για το θέμα. Όλη η ιστορία θυμίζει το περίφημο "Κίνημα της Πιτζάμας" που προσπάθησε να ανατρέψει τη Δημοκρατία το 1975, αλλά οι αστυνομικοί έπιασαν στον ύπνο τους στρατιωτικούς που μετείχαν.
Τσίπρας
-Λοιπόν, είδα τη συνέντευξη του Αλέξη μας στον Σρόιτερ (Alpha), δεν είδα όμως κάτι φοβερό να λέει, τουλάχιστον στα οικονομικά που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν μπορούσε μια κυβέρνηση να δώσει όλο το πλεόνασμα -και ειδικά ο Μητσοτάκης με τον Πιερρακάκη, που την ξέρουν καλά αυτή τη δουλειά- θα το έδιναν, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και δημοσιονομικοί κανονισμοί στην Ευρώπη. Ε, για τους Συριζαίους τα 'παμε... κλωτσοσκούφι τούς έχει κάνει τους φουκαράδες, αλλά αφού δεν υπάρχει (όπου δεν υπάρχει) αξιοπρέπεια, καλά τους κάνει. Τώρα, εκεί με τη διαφθορά, του 'χωσε μια ξεγυριστή ο Μαρινάκης για τον ποινικό κώδικά του, αλλά έτσι είναι η ζωή...
Στο απεριτίφ…
-Για τους Συριζαίους τα είπε με έναν τρόπο και στη συνέντευξη. Μαθαίνω, όμως, μετά ότι ο Τσίπρας έγινε πιο συγκεκριμένος για την πόρτα σε Συριζαίους, όπου ήπιε ένα απεριτίφ στα γραφεία του Alpha. Στην πραγματικότητα, αυτό που είπε είναι ότι δεν χρειάζεται να πάρει κανέναν από τους νυν βουλευτές, εκτός ενδεχομένως από κάποιους που θα κρίνει αυτός, ανάλογα με τις ανάγκες του νέου κόμματος σε όλη την επικράτεια. Κοινώς, κανένας δεν πρέπει να θεωρεί ότι έχει προεξοφλημένη θέση. Όσο για τον Φάμελλο, είπε τη μυθική ατάκα «θα το πω με αγάπη, χωρίς συναισθηματισμούς», οπότε αντιλαμβάνεστε… Κάποια στιγμή η συζήτηση γύρισε και στην ιστορία με τα κότερα και τα όσα είπαν στα κανάλια διάφορα στελέχη του κόμματός του, όπου, μέσες άκρες, ο Αλέξης εμφανίστηκε ανεκτικός στα λάθη της Πρώτης Φοράς, λέγοντας ότι και οι πολίτες δίνουν περιθώριο σε νέα πρόσωπα που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, ενώ, αντίθετα, αν έλεγαν τα ίδια πράγματα έμπειρα πολιτικά στελέχη από τις παλιές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Τώρα, αυτή η… ανεκτικότητα του ηγέτη, ας μην ξεχνάμε ότι παραλίγο να μας βγάλει από το ευρώ, αδερφέ μου - και ο Βαρουφάκης νέος ήταν το 2015.
Και στον ΣΥΡΙΖΑ…
-Στο μεταξύ, σχεδόν πέντε ώρες συνεδρίαζε χθες η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δηλαδή μέχρι να φτάσει η ώρα της αναμετάδοσης της συνέντευξης Τσίπρα στον Alpha. Βλέπεις, περίμεναν τι θα πει ο «φυσικός ηγέτης» για τις τύχες τους, αν και μια πηγή μου ισχυρίζεται ότι «αν συνεχίσουν έτσι, στο τέλος βλέπω να μην παίρνει κανέναν». Πάντως, ήταν τόση η αγωνία, που όλες οι τηλεοράσεις στην Κουμουνδούρου έπαιζαν… Αλέξη, ενώ στον έβδομο όροφο, που συνεδρίαζαν τα στελέχη, είχε μείνει μόνος του ο Φάμελλος να υπερασπίζεται τη γραμμή της στήριξης της ΕΛ.ΑΣ. Οι «τσιπρικοί» δεν μιλούσαν, οι Παππάς, Πολάκης, Δούρου ξεσπάθωσαν και οι «φαμελλίστας», με πρώτο τον Θεοχαρόπουλο, κράτησαν αποστάσεις από τον νυν πρόεδρο… Και αφού άκουσαν τον Αλέξη, οι περισσότεροι του ΣΥΡΙΖΑ πήραν την άγουσα για το ΕΑΤ-ΕΣΑ, για να παρευρεθούν στην εκδήλωση του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, με ομιλητή και τον Χάρη Δούκα. «Για την ανθρωπογεωγραφία πάμε», έλεγαν με νόημα, αλλά τώρα τι νόημα έχουν όλα αυτά, ένας Θεός ξέρει…
Κανάλια – κινητικότητα
-Συχνά-πυκνά ερωτώ την αξιόπιστη πηγή μου από τον χώρο της TV έτσι για να ξέρω τι μου γίνεται, αλλά και να σας ενημερώνω. Μου είπε ότι φέτος η διαφημιστική αγορά έχει για την ώρα μία κάμψη της τάξεως του 3% αλλά και μία αύξηση της δαπάνης της τάξεως του 5%-6%. «Μην περιμένεις να δεις πανάκριβα σήριαλ και μεταγραφές αεροδρομίου στους τηλεστάρ, αυτά τα έχουμε πει και έχουν συμφωνήσει οι βασικοί παίκτες μεταξύ τους, δηλαδή εκείνοι οι τρελοί μισθοί των 20 και 30 χιλιάδων ευρώ για μία εκπομπή σ’ έναν παρουσιαστή δεν ξαναγίνονται». Σαφές ότι το μοντέλο της Free to Air τηλεόρασης φεύγει και έρχονται οι πλατφόρμες και νομίζω ότι θα πάει και πιο γρήγορα απ’ ό,τι δείχνει όλος ο επανασχεδιασμός των καναλιών.
Αktor: Τα 950 εκατ. και ο δεύτερος γύρος (από Δευτέρα)
-Δεν θα πόνταρα πως ο Α. Εξάρχου τα είπε όλα στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε για τα 950 εκατ. που σηκώνει ο όμιλος ΑKTOR. Φαίνεται πως υπάρχει από πίσω μια σοβαρή προετοιμασία όπως προκύπτει και από τα βαριά ονόματα των ξένων επενδυτικών τραπεζών, τη συμφωνία αναδοχής και κυρίως την απόφαση των βασικών μετόχων να καλύψουν τα 300 εκατ. της ΑΜΚ. Οι φήμες λένε πως είμαστε στο πρώτο βήμα μιας πορείας που θα καταλήξει με συμμετοχή στον όμιλο δύο μεγάλων αμερικανικών funds. Το βέβαιο πάντως είναι ότι δεν τελειώσαμε εδώ και από Δευτέρα θα έχουμε δεύτερο γύρο εκπλήξεων από Εξάρχου/Αktor.
Attica: Υπερκάλυψη 2 φορές και έπεται συνέχεια
-Μια χαρά εξελίσσεται η Δημόσια Προσφορά της Αττικά Πολυκαταστήματα καθώς, κατά πληροφορίες, έχει ήδη υπερκαλυφθεί δύο φορές. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σήμερα και η διάθεση των μετοχών πραγματοποιείται σε εύρος τιμών από 3 ευρώ έως 3,20 ευρώ ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία μεταξύ 180 και 193 εκατ. Η αποτίμηση χαρακτηρίζεται ελκυστική, εάν συνυπολογίσουμε τα οικονομικά μεγέθη, τις ισχυρές ταμειακές ροές, τη θέση που κατέχουν τα attica την αγορά, αλλά και την αξιοπιστία του πλειοψηφικού μετόχου, της IDEAL Holdings.
Το στρατηγείο του Μυστακίδη στη Θεσσαλονίκη και το 1 δισ. αξία ακινήτων
-Ο Τέλης Μυστακίδης δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν φωτογραφίζεται εύκολα και περνά αρκετό καιρό εκτός Ελλάδας. Ωστόσο, ο «βασιλιάς του χαλκού» από την Glencore, με περιουσία περίπου 3,5 δισ. δολ. κατά Forbes, χτίζει στη Θεσσαλονίκη ένα χαρτοφυλάκιο που αγγίζει τράπεζες, ακίνητα, ξενοδοχεία φυσικά και μπάσκετ. Επίκεντρο, η πλατεία Ελευθερίας. Στο «κτίριο Ρούσβελτ», το νεοκλασικό του 1926 που κάποτε ήταν ιδιοκτησία της πρώην Ιονικής με θέα στην Παλιά Παραλία, η συνολική επένδυση έφτασε τα 20 εκατ. ευρώ, με τους άνω ορόφους να στεγάζουν τα κεντρικά γραφεία των επιχειρήσεών του. Η τελευταία μόδα στη Θεσσαλονίκη κρύβεται στα κάτω πατώματα. Ένα διαχρονικό εστιατόριο, το Clochard, από τα κορυφαία fine-dining της πόλης, μεταφέρθηκε στο υπόγειο, στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο, ενώ τους θερινούς μήνες θα λειτουργεί και στην ταράτσα του κτηρίου. Λίγα μέτρα πιο κάτω, η Aegean Baltic Bank την οποία ο Μυστακίδης ελέγχει από το 2024, με το πρώτο της κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Η συνολική αξία των ακινήτων του Μυστακίδη στην Ελλάδα, υπολογίζεται κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Η πιο συναισθηματική επενδυτική του κίνηση παραμένει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ την οποία απέκτησε τον Νοέμβριο του 2025. Για τον μπασκετικό Δικέφαλο χτίζει νέο προπονητικό κέντρο 8.000 τ.μ. στην Πυλαία, με ολοκλήρωση το φθινόπωρο του 2026.
Τα σενάρια (και οι επιλογές) για το ΙΑΤΡΙΚΟ
-Με το «καλημέρα», στη χθεσινή συνεδρίαση η μετοχή του Ιατρικού Αθηνών εκτινάχθηκε. Από τα 1,78 έφτασε στα 2,19 ευρώ, αφού νωρίτερα είχε γράψει 2,07 (+17,96%), με αυξημένες συναλλαγές που αντιστοιχούσαν σε κινητικότητα ενός μηνός. Στο τέλος, η ευφορία περιορίστηκε και η μετοχή έκλεισε στα €1,96 με άνοδο +11,68%. Στην αγορά -φυσικά- αμέσως κυκλοφόρησαν πολλά σενάρια. Κάποιοι μιλούσαν ανοιχτά για το ενδιαφέρον ξένου fund ακόμη και για επικείμενη δημόσια πρόταση εξόδου από το Euronext Athens. Η διοίκηση του ΙΑΤΡΙΚΟΥ υποχρεώθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα, αναφέροντας ότι τα δημοσιεύματα δεν είναι αληθή και δεν υφίσταται «καμία απολύτως βάση». Η οικογένεια Αποστολόπουλου ελέγχει περίπου το 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Ο εξειδικευμένος γερμανικός όμιλος Asklepios το 36%, οι μετοχές σε ελεύθερη διασπορά μόλις στο 14%, κάτω από τα νόμιμα όρια. Η διοίκηση έχει 2 επιλογές, είτε δημόσια πρόταση για έξοδο ή placement. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση, θεωρεί τη σημερινή αποτίμηση «εξαιρετικά χαμηλή» για placement.
Oι Φινλανδοί ενισχύουν την παρουσία τους στην Αθήνα... για κατασκευή δορυφόρων
-Η παρουσία της ICEYE στην Ελλάδα κλείνει μόλις δύο χρόνια, αλλά οι Φινλανδοί δείχνουν να έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες από μια απλή συμμετοχή στο πρόγραμμα των ελληνικών μικροδορυφόρων. Όπως προκύπτει, προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω την παραγωγική της βάση στην Αθήνα, μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις της σε κόμβο κατασκευής δορυφόρων για ευρωπαϊκές και διεθνείς αποστολές. Η ICEYE έχει εγκαταστήσει στην Αθήνα έναν ολοκληρωμένο κόμβο παραγωγής δορυφόρων, με στόχο να γίνει σύντομα ακόμη ένα σημείο στην Ευρώπη όπου κατασκευάζει δορυφόρους από το μηδέν. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 1 δισ. ευρώ που ανέβασε την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 10 δισ. ευρώ. Εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για μια εταιρεία που ιδρύθηκε μόλις το 2014 ως spin-off του Aalto University και σήμερα αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας, γνωστή κυρίως για τον μεγαλύτερο ιδιωτικό αστερισμό δορυφόρων SAR (Synthetic Aperture Radar) παγκοσμίως.
Το Χρηματιστήριο αργεί να «ωριμάσει»
-Ώρα 5 το απόγευμα, χθες. Μία ολόκληρη μέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι η DECA Investments αγόρασε το 40% της Dotsoft μέσω του Diorama II, με τον Αναστάσιο Μάνο να παραμένει επικεφαλής, η «μετοχική σύνθεση» στην επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου της Αθήνας «ενημέρωνε» τους επενδυτές με πληροφορίες που καταρρίπτουν τις αρχές της αριθμητικής. Τα ποσοστά των μετόχων αθροίζουν σχεδόν 128%. Οι τέσσερις προϋπάρχοντες μέτοχοι συγκεντρώνουν περίπου 88% όπως ήταν το προ-εξαγοράς μετοχολόγιο. Πάνω σ΄ αυτό προστέθηκε, σαν αυτοκόλλητο, το 40% του νέου επενδυτή, χωρίς να μειωθεί κανενός άλλου το ποσοστό. Η εταιρική πράξη καταχωρήθηκε, οι μέτοχοι «ενημερώθηκαν». Για μια αγορά που πανηγυρίζει την αναβάθμισή της σε «ανεπτυγμένη», η εικόνα δεν είναι ελκυστική. Η πλέον στοιχειώδης πληροφορία, ποιος κατέχει τι, εμφανίζεται λανθασμένη μια μέρα μετά τη συναλλαγή-ορόσημο. Στην Εναλλακτική Αγορά η εποπτεία είναι λίγο πιο χαλαρή. Η ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμένων στοιχείων βαραίνει τον ίδιο τον διαχειριστή της αγοράς.
Σε υψηλό 18 ετών ο ΟΤΕ - Στο βάθος... κεφαλαιοποίηση 8 δισ.
-Σε τροχιά πολυετών ρεκόρ κινείται ο ΟΤΕ, ο οποίος προέρχεται από διήμερο ανοδικό σερί. Στη συνεδρίαση της Πέμπτης η μετοχή ενισχύθηκε κατά 1,6% και έκλεισε στα 19,42 ευρώ. Η τιμή αυτή αποτελεί νέο υψηλό 18 ετών, φέρνοντας τον όμιλο ένα βήμα πιο κοντά στο ορόσημο των 20 ευρώ, το οποίο έχει να συναντήσει από τα μέσα Μαΐου του 2008. Χθες έκανε τζίρο 13 εκατ. ευρώ (670 χιλ. τεμάχια), που ήταν ο αμέσως υψηλότερος μετά από εκείνον των συστημικών τραπεζών και της ΔΕΗ. Το ράλι αντανακλά το εξαιρετικό κλίμα γύρω από τον όμιλο, ο οποίος ολοκληρώνει το πρώτο εξάμηνο του 2026 με κέρδη που ξεπερνούν το 15%. Παράλληλα, η συνολική κεφαλαιοποίηση προσεγγίζει πλέον τα 8 δισ. ευρώ. Η επενδυτική εμπιστοσύνη στη διοικητική και οικονομική σταθερότητα του ΟΤΕ επιβεβαιώθηκε και στο πεδίο της χρηματοδότησης. Ο οργανισμός ανακοίνωσε την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ, με μονοετή διάρκεια (λήξη Ιουνίου 2027) και ανταγωνιστική ετήσια απόδοση της τάξης του 2,951%. Το γεγονός ότι το δάνειο αναλήφθηκε πλήρως από τη μητρική Deutsche Telekom, υπογραμμίζει τη διαρκή στρατηγική στήριξη του γερμανικού ομίλου και θωρακίζει περαιτέρω τη ρευστότητα του ΟΤΕ για την κάλυψη των επιχειρησιακών του αναγκών.
Πότε θα δει τα πρώτα οφέλη από το Durogesic η Lavipharm
-Αποκαλυπτική ήταν η διοίκηση της Lavipharm στη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων για τα οφέλη που αναμένει από την εξαγορά των δικαιωμάτων του διαδερμικού αναλγητικού Durogesic της Janssen της J&J σε 24 χώρες, μια συναλλαγή που προσθέτει περίπου 40 εκατ. ευρώ ετήσιων πωλήσεων. Σύμφωνα με τον CFO, Βασίλη Μπαλούμη, λόγω του Durogesic η Lavipharm ετοιμάζεται να δεχθεί έναν τεράστιο όγκο πωλήσεων προς το τέλος του 2026. Οι πωλήσεις του προϊόντος σε συγκεκριμένες μεγάλες διεθνείς αγορές θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο, ενώ έως τον Δεκέμβριο η Lavipharm θα έχει παρουσία σε όλες τις αγορές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος που έχει επιλέξει η διοίκηση. Μάλιστα, η Lavipharm θα ξεκινήσει την παραγωγή του Durogesic στις εγκαταστάσεις της στην Παιανία για να χτίσει απόθεμα αρκετούς μήνες πριν σταματήσει η Janssen να παράγει το διαδερμικό φάρμακο στις μονάδες της.
Εκτέρ: Ρεκόρ 26 ετών με «καύσιμο» το ανεκτέλεστο των 208 εκατ. ευρώ
-H Εκτέρ κλείνει το έργο μετά το άλλο, κάτι που αποτυπώνεται και σε χρηματιστηριακό επίπεδο. Η μετοχή της εταιρείας προέρχεται από τετραήμερο ανοδικό σερί, καταγράφοντας χθες κέρδη 2,3% για να κλείσει στα 5,41 ευρώ. Πρόκειται για νέο υψηλό 26 ετών, καθώς η Εκτέρ είχε να συναντήσει αυτές τις τιμές από τις αρχές Μαρτίου του 2000. Η κατακόρυφη άνοδος της μετοχής αντανακλάται και στις αποδόσεις της, με τα κέρδη από τις αρχές του έτους να ξεπερνούν το 43%, ενώ η κεφαλαιοποίηση του ομίλου αγγίζει πλέον τα 150 εκατ. ευρώ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον τροφοδοτείται άμεσα από τη συνεχή ροή νέων έργων που θωρακίζουν τη μελλοντική της κερδοφορία. Η Εκτέρ ανακοίνωσε την υπογραφή δύο νέων συμβάσεων συνολικού άνω των 9,7 εκατ. ευρώ (μελέτες αναβάθμισης για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας και ανέγερση ειδικού σχολείου στη Χίο). Με τις προσθήκες αυτές, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της εταιρείας ανέρχεται στα 208,4 εκατ. ευρώ.
Το ρεκόρ του αμυντικού πρωταθλητή
-Νέο ιστορικό υψηλό για τη μετοχή της Coca-Cola 3Ε στο ταμπλό της Αθήνας, στα €55,6 (+1,09%), με την κεφαλαιοποίηση να προσεγγίζει τα 20,8 δισ. ευρώ. Πίσω από το ρεκόρ, τα θεμελιώδη μεγέθη που δικαιολογούν την αποτίμηση. Εκτός από τη χθεσινή καλή χρονιά (κέρδη ανά μετοχή €2,59), με περιθώριο στο 8,1%, σε βάθος τριετίας, τα κέρδη ανά μετοχή τρέχουν με +23% ετησίως και η μετοχή με +31%. Οι μέτοχοι είναι ικανοποιημένοι με τις σταθερές χρηματικές διανομές. Μέρισμα €1,20 καταβλήθηκε στις 9 Ιουνίου, ενώ η γενική συνέλευση της 8ης Μαΐου ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων. Η συνταγή της διοίκησης είναι αμυντικός χαρακτήρας με ανάπτυξη και αποτυπώνεται στις προβλέψεις της. Αύξηση εσόδων της τάξης του +7% ετησίως, διπλάσια από το +3,5% του κλάδου. Στο εξάμηνο η μετοχή υπεραποδίδει του FTSE All-Share κατά περίπου +12%. Οι αγοραστές στην Ελλάδα είναι διπλάσιοι των αγοραστών της ίδιας μετοχής που διαπραγματεύεται στο Λονδίνο. Εκεί, η μέση τιμή-στόχος των αναλυτών υποχώρησε στις £46,00 από £47,00 οριακά κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα. Σύντομα θα φανεί ποιος έχει δίκιο.
«Βλέπουν» Αντίπαρο
-Δεν είναι μυστικό ότι η Αντίπαρος ανήκει στους πιο ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς, συγκεντρώνοντας από σταρ του Χόλιγουντ μέχρι τον… Ομπάμα. Το συγκεκριμένο νησί έχουν στο μυαλό τους προφανώς οι επιχειρηματίες που ίδρυσαν την εταιρεία Everantiparos με έδρα επί της Ηρώδου Αττικού στην Αθήνα. Στον σκοπό της περιλαμβάνονται πολλά και διάφορα με βασικό τα ξενοδοχειακά καταλύματα και τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 235.000 ευρώ, που διαιρείται σε 235.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Αυτά κατεβλήθησαν ως εξής: Ο Γεώργιος Μπιθαράς, γιος του Βασίλη Μπιθαρά, κατέβαλε 74.025 ευρώ (ποσοστό 31,5%), ο Αθανάσιος Πανουργιάς έβαλε 70.500 ευρώ (ποσοστό 30%), ο Νικόλαος Οικονομίδης έβαλε 16.450 ευρώ (7%), ενώ τα υπόλοιπα 74.025 ευρώ (ποσοστό 31,5%) τα κάλυψε η «EverExcel Όμιλος Εταιρειών Α.Ε.». Πρόκειται για σχήμα holding που συστάθηκε το 2023, στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν ο Νικόλαος-Λέων Παπαπολίτης ως Πρόεδρος, ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης ως Αντιπρόεδρος και ο Αντώνης Καρακατσάνης ως Διευθύνων Σύμβουλος.
Holding από την οικογένεια Καίσαρη
-Της… μόδας έχουν γίνει οι εταιρείες holding. Έτσι, χθες, στη σύσταση όχι μιας, αλλά τριών τέτοιων εταιρειών προχώρησε η οικογένεια Καίσαρη που ελέγχει το ομώνυμο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Η πρώτη με την επωνυμία Dundee 68 Μ.Α.Ε. έχει μετοχικό κεφάλαιο 6.524.070 ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Το μετοχικό κεφάλαιο αντιστοιχεί σε 5.010,12 ευρώ μετρητά και 6.519.059,88 ευρώ εισφορές σε είδος. Ο επικεφαλής των εκπαιδευτηρίων Ηλίας Καίσαρης κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 6.524.070 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 217.469 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 100% στην εταιρεία). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο ίδιος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και οι Αικατερίνη Μηλιαρέση και Ανδρέας Καίσαρης ως μέλη. Η δεύτερη holding, με την επωνυμία Blueholic 60 Μ.Α.Ε., έχει μετοχικό κεφάλαιο 848.460 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 5.013,58 ευρώ μετρητά και 843.446,42 ευρώ εισφορές σε είδος. Σε αυτή το κεφάλαιο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Αικατερίνη Μηλιαρέση που είναι και επικεφαλής της εταιρείας, ενώ πλαισιώνεται στο Δ.Σ. από τους Ηλία Καίσαρη και Πολυξένη Καίσαρη. Η τρίτη εταιρεία είναι η Hermis 98 Μ.Α.Ε και έχει μετοχικό κεφάλαιο 575.910 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 5.021,73 ευρώ μετρητά και 570.888,27 ευρώ εισφορές σε είδος. Εδώ βασικό πρόσωπο είναι η Πολυξένη Καίσαρη που κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 575.910 ευρώ (19.197 μετοχές - ποσοστό συμμετοχής 100% στην εταιρεία). Στο Δ.Σ. επικεφαλής είναι η ίδια και μέλη ο Ηλίας Καίσαρης και η Αικατερίνη Μηλιαρέση. Η ιστορία των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη ξεκίνησε το 1960, όταν ο Ανδρέας Καίσαρης οραματίστηκε ένα σχολείο το οποίο να διατηρεί προσωπική σχέση με τους μαθητές αλλά και τους γονείς τους, μια μοντέρνα προσέγγιση που μέχρι τότε συναντούσαμε κυρίως στο εξωτερικό. Με αργά και σταθερά βήματα, κατάφεραν να αναδειχθούν σε έναν από τους πιο σημαντικούς σχολικούς οργανισμούς. Το 1995 έγινε η μετεγκατάστασή τους στη Βάρη, σε μία ιδιόκτητη έκταση 50 στρεμμάτων, όπου μέχρι και σήμερα καλύπτονται όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης, από παιδικό σταθμό έως και λύκειο.
Τι συζητήθηκε στους διαδρόμους του Euronext Athens για τους Ελληνες εφοπλιστές
-Μια φράση του Mathieu Caron, επικεφαλής Πρωτογενών Αγορών της Euronext, στην εκδήλωση της περασμένης Δευτέρας, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Όταν είπε ότι η εισαγωγή στις αμερικανικές αγορές «δεν είναι πλέον η αυτονόητη επιλογή», ουσιαστικά περιέγραψε τη νέα μάχη που ανοίγει για τη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας. Πίσω από τα επίσημα χαμόγελα και τις αναφορές σε ρευστότητα, ομίλους και τεχνολογικές πλατφόρμες, το μήνυμα ήταν σαφές. Η Euronext θέλει να φέρει ένα μέρος της ναυτιλιακής χρηματοδότησης που επί δεκαετίες κατευθυνόταν στη Νέα Υόρκη πιο κοντά στην Ευρώπη και, γιατί όχι, στην Αθήνα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Χρήστος Μεγάλου, ο οποίος δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τον ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς στις πρώτες κινήσεις σύνδεσης της ναυτιλίας με την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η αναφορά στη Safe Bulkers ερμηνεύθηκε από αρκετούς ως υπενθύμιση ότι η συγκεκριμένη παράλληλη εισαγωγή ίσως να μην είναι η τελευταία. Στελέχη που βρέθηκαν στην εκδήλωση έλεγαν ότι η πραγματική στόχευση δεν είναι απλώς περισσότερες συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι η δημιουργία ενός νέου ναυτιλιακού χρηματοοικονομικού κόμβου μέσα στο δίκτυο της Euronext, με την Αθήνα να διεκδικεί ρόλο γέφυρας ανάμεσα στους Έλληνες πλοιοκτήτες και τους Ευρωπαίους επενδυτές. Το αν το εγχείρημα θα αποδώσει μένει να φανεί. Το βέβαιο είναι ότι η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει.
Μήνυμα προς την Αθήνα από τη Seanergy;
-Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Seanergy Maritime Holdings, Σταμάτη Τσαντάνη, στη διασύνδεση της ναυτιλίας με τις κεφαλαιαγορές και στις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται για τους επενδυτές. Ο επικεφαλής της εισηγμένης στο Nasdaq ναυτιλιακής, μιλώντας πρόσφατα στο newmoney.gr δεν περιορίστηκε μόνο στη διεθνή διάσταση της αγοράς, αλλά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι πλέον ο Έλληνας ιδιώτης επενδυτής μπορεί να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση σε έναν κλάδο όπου η Ελλάδα διατηρεί ηγετική θέση παγκοσμίως. Οι πιο υποψιασμένοι της αγοράς δεν πέρασαν απαρατήρητη αυτή τη ρητορική. Και αυτό γιατί έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για την επανασύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά έχει αναθερμανθεί, μετά και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται γύρω από τη νέα Euronext Athens. Πρόκειται απλώς για μια γενική τοποθέτηση υπέρ της επενδυτικής συμμετοχής στη ναυτιλία ή για μια πρώτη ένδειξη ότι εταιρείες με διεθνή χρηματιστηριακή παρουσία εξετάζουν πιο προσεκτικά και την ελληνική αγορά; Ωστόσο, όταν ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους Έλληνες CEOs της Wall Street μιλά για μεγαλύτερη πρόσβαση των Ελλήνων επενδυτών στη ναυτιλία, η αγορά ακούει προσεκτικά. Άλλωστε, η ενδεχόμενη προσέγγιση ναυτιλιακών ομίλων που είναι ήδη εισηγμένοι στις ΗΠΑ προς τη Euronext Athens αποτελεί ένα από τα σενάρια που συζητούνται ολοένα και συχνότερα στους χρηματιστηριακούς και ναυτιλιακούς κύκλους.
Ποιες ελληνόκτητες ναυτιλιακές γράφουν μίλια στα ναυλομεσιτικά γραφεία
-Μπορεί οι διεθνείς αγορές να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όμως οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν ακάθεκτοι το γνωστό τους παιχνίδι: αγοράζουν, πουλάνε και παραγγέλνουν πλοία με ρυθμούς που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλη ναυτιλιακή δύναμη. Αν κάποιοι αναρωτιούνται ποιοι πρωταγωνιστούν σήμερα στα ναυπηγεία της Ασίας, οι απαντήσεις έρχονται από την ίδια εβδομάδα. Η Cape Shipping προχώρησε σε παραγγελία δύο capesize bulk carriers 181.000 dwt στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli Heavy Industries, η Capital Maritime & Trading έκλεισε τέσσερα συν δύο προαιρετικά Kamsarmax bulkers 82.000 dwt στο ίδιο ναυπηγείο, ενώ η Sea World Management παρήγγειλε τρία δεξαμενόπλοια 50.000 dwt στη νοτιοκορεατική K Shipbuilding. Στο μέτωπο των containerships, η Euroseas συνεχίζει να επενδύει μεθοδικά, παραγγέλλοντας δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 1.800 teu στα κινεζικά ναυπηγεία Nantong CIMC SOE. Την εβδομάδα που πέρασε, οι ελληνικές υπογραφές ήταν έντονες κυρίως στην αγορά ξηρού φορτίου και στα δεξαμενόπλοια προϊόντων. Στην αγορά των bulkers, ελληνικά συμφέροντα απέκτησαν το Post-Panamax Cornelie Oldendorff, χωρητικότητας 93.246 dwt, κατασκευής 2011 στα κινεζικά ναυπηγεία Yangfan Group, έναντι περίπου 15,5 εκατ. δολαρίων. Στην ίδια κατηγορία, το Kamsarmax Mont Blanc Hawk, χωρητικότητας 81.638 dwt και κατασκευής 2017 από την ιαπωνική Imabari Shipbuilding, φέρεται να πέρασε επίσης σε ελληνικά χέρια έναντι 32,8 εκατ. δολαρίων. Από την άλλη πλευρά του ταμπλό, Έλληνες πωλητές εκμεταλλεύτηκαν τη ζήτηση και διέθεσαν το Handysize Astro Propus (38.271 dwt, κατασκευής 2014 από την Imabari Shipbuilding) σε τουρκικά συμφέροντα, με το τίμημα να αγγίζει τα 19 εκατ. δολάρια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κινητικότητα στα δεξαμενόπλοια, όπου ελληνικοί όμιλοι απέκτησαν τα LR1 Cape Tempest και Cape Taura, χωρητικότητας περίπου 74.000 dwt έκαστο, κατασκευής 2008 και 2007 αντίστοιχα στα κινεζικά ναυπηγεία New Times Shipbuilding. Το συνολικό τίμημα ξεπέρασε τα 43 εκατ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι αρκετοί Έλληνες επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν αξία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα tankers
Το πετρέλαιο κατέρρευσε, ο φόβος έμεινε
-Η τιμή του αργού Αμερικανικού πετρελαίου (WTI) εκτοξεύτηκε από τα $57 στην αρχή του έτους, στην κορυφή των $113 τον Απρίλιο, για να υποχωρήσει πρόσφατα γύρω από τα 76, ακολουθώντας κατά βήμα τις ανακοινώσεις περί προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν. Την ίδια όμως περίοδο, τα Overnight Index Swaps της 25ης Ιουνίου τιμολογούν περίπου μιάμιση αύξηση επιτοκίων του δολαρίου έως το τέλος του έτους. Ο νέος στόχος είναι επιτόκιο στο 3,75% και το effective στο 3,63%. Η στροφή σφραγίστηκε στις 17 Ιουνίου. Η Fed κράτησε το εύρος στο 3,50%–3,75% για τέταρτη φορά, αλλά το σενάριο άλλαξε. Η μέση πρόβλεψη για το τέλος του 2026 ανέβηκε στο 3,8% από 3,4% τον Μάρτιο, ενώ 17 στους 18 αξιωματούχους της FED βλέπουν τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού. Ο Δείκτης Τιμών Δαπανών Προσωπικής Κατανάλωσης αναθεωρήθηκε στο 3,6% για φέτος, με τον πληθωρισμό του Μαΐου στο 4,2%. Η αγορά αντέδρασε. Οι πιθανότητες αύξησης έως τον Δεκέμβριο εκτινάχθηκαν προς το 77%, από περίπου 24% έναν μήνα νωρίτερα. Την ίδια στιγμή το 2ετές κρατικό αμερικανικό ομόλογο αγγίζει το 4,15%. Όλο αυτό το σκηνικό είναι εντελώς παράδοξο. Η αντίθετη άποψη που θέλει μηδέν αυξήσεις στα επιτόκια του δολαρίου, στηρίζεται στην προσδοκία ομαλοποίησης της προσφοράς, αλλά και σε μια Fed που εγκαταλείπει την υπερβολική εξάρτηση από τα δεδομένα. Όμως αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία του νέου προέδρου της FED. O Κέβιν Γουόρς υποστηρίζει ότι ο πληθωρισμός από το σοκ της προσφοράς πρέπει να αγνοείται, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα δράσει αποπληθωριστικά. Ήδη ανακοίνωσε ότι καταργεί την ανακοίνωση των εκτιμήσεων της FED (forward guidance) και δεν κατέθεσε δική του πρόβλεψη, προτιμώντας να συγκροτήσει 5 ομάδες αναθεώρησης. Πάντως στην Αμερική σήμερα ουδείς «βλέπει» μείωση του κόστους χρήματος. Αντιθέτως.
Όταν το bitcoin μοιράζει… εγκεφαλικά
-Οι τεχνικοί αναλυτές ορκίζονται ότι πρόκειται για τεχνική διόρθωση και όχι για το τέλος του bull market. Γεγονός είναι ότι το bitcoin διαπραγματεύεται αυτές τις μέρες κάτω από τα $60.000 (χθες στα $59.500), καταγράφοντας πτώση -53% από το ιστορικό υψηλό των $126.080 του Οκτωβρίου 2025. Βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο 2024. Ο Δείκτης Fear & Greed βρίσκεται στο 24 (Υπερβολικός Φόβος), με τον μηνιαίο μέσο όρο στο 19. Με άλλα λόγια, ο φόβος είναι επίμονος και δεν είναι ένα παροδικό σοκ. Αυτή τη φορά, η πτώση του bitcoin δεν οφείλεται σε προβλήματα της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Δεν έχει καταρρεύσει κάποιο ανταλλακτήριο, δεν αποσυνδέθηκε κάποιο stablecoin. Αυτή η «διόρθωση» οφείλεται στους θεσμικούς επενδυτές, αυτούς δηλαδή που οδήγησαν στα πρωτοφανή ρεκόρ της περυσινής χρονιάς. Καταγράφονται μαζικές εξαγορές μεριδίων στα διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF), υλοποιούνται στρατηγικές βραχυπρόθεσμων κινήσεων. Καταγράφεται επίσης μια τάση ανακατανομής χαρτοφυλακίων προς όφελος των μετοχών Τεχνητής Νοημοσύνης και ημιαγωγών. Τα επιτόκια παραμένουν ακριβά, το δολάριο είναι ισχυρό, οι αγορές περιορίζουν τον επενδυτικό κίνδυνο (risk assets). Τα spot Bitcoin ETFs κατέγραψαν την 6η διαδοχική εβδομάδα εκροών, ύψους $5,94 δισ. Τα μοχλευμένα Αμοιβαία, βλέποντας τις εκροές, αντιμετωπίζουν $48,6 εκατ. ρευστοποιήσεις σε 24 ώρες, με το 82,7% από long θέσεις. Είναι μηχανικές πωλήσεις που επιταχύνουν την πτώση. Σε κάθε περίπτωση, το bitcoin δεν έχει θεμελιώδη δεδομένα που να επιτρέπουν αναλύσεις περί «δίκαιης αποτίμησης». Υπάρχουν μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές που εκδηλώνουν έμπρακτα την πίστη τους στο bitcoin, παράδειγμα η Strategy που αγόρασε 520 BTC και η Strive που πρόσθεσε 759 BTC στα $65.850. Αυτοί που αγοράζουν πιστεύουν ότι θα πουλήσουν ακριβότερα. Αυτοί που πωλούν, φοβούνται ότι το πάρτι τελείωσε. Τουλάχιστον, προς το παρόν.
Πηγή: newmoney.gr
Attica: Υπερκάλυψη 2 φορές και έπεται συνέχεια
-Μια χαρά εξελίσσεται η Δημόσια Προσφορά της Αττικά Πολυκαταστήματα καθώς, κατά πληροφορίες, έχει ήδη υπερκαλυφθεί δύο φορές. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σήμερα και η διάθεση των μετοχών πραγματοποιείται σε εύρος τιμών από 3 ευρώ έως 3,20 ευρώ ανά μετοχή, αποτιμώντας την εταιρεία μεταξύ 180 και 193 εκατ. Η αποτίμηση χαρακτηρίζεται ελκυστική, εάν συνυπολογίσουμε τα οικονομικά μεγέθη, τις ισχυρές ταμειακές ροές, τη θέση που κατέχουν τα attica την αγορά, αλλά και την αξιοπιστία του πλειοψηφικού μετόχου, της IDEAL Holdings.
Το στρατηγείο του Μυστακίδη στη Θεσσαλονίκη και το 1 δισ. αξία ακινήτων
-Ο Τέλης Μυστακίδης δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν φωτογραφίζεται εύκολα και περνά αρκετό καιρό εκτός Ελλάδας. Ωστόσο, ο «βασιλιάς του χαλκού» από την Glencore, με περιουσία περίπου 3,5 δισ. δολ. κατά Forbes, χτίζει στη Θεσσαλονίκη ένα χαρτοφυλάκιο που αγγίζει τράπεζες, ακίνητα, ξενοδοχεία φυσικά και μπάσκετ. Επίκεντρο, η πλατεία Ελευθερίας. Στο «κτίριο Ρούσβελτ», το νεοκλασικό του 1926 που κάποτε ήταν ιδιοκτησία της πρώην Ιονικής με θέα στην Παλιά Παραλία, η συνολική επένδυση έφτασε τα 20 εκατ. ευρώ, με τους άνω ορόφους να στεγάζουν τα κεντρικά γραφεία των επιχειρήσεών του. Η τελευταία μόδα στη Θεσσαλονίκη κρύβεται στα κάτω πατώματα. Ένα διαχρονικό εστιατόριο, το Clochard, από τα κορυφαία fine-dining της πόλης, μεταφέρθηκε στο υπόγειο, στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο, ενώ τους θερινούς μήνες θα λειτουργεί και στην ταράτσα του κτηρίου. Λίγα μέτρα πιο κάτω, η Aegean Baltic Bank την οποία ο Μυστακίδης ελέγχει από το 2024, με το πρώτο της κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Η συνολική αξία των ακινήτων του Μυστακίδη στην Ελλάδα, υπολογίζεται κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Η πιο συναισθηματική επενδυτική του κίνηση παραμένει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ την οποία απέκτησε τον Νοέμβριο του 2025. Για τον μπασκετικό Δικέφαλο χτίζει νέο προπονητικό κέντρο 8.000 τ.μ. στην Πυλαία, με ολοκλήρωση το φθινόπωρο του 2026.
Τα σενάρια (και οι επιλογές) για το ΙΑΤΡΙΚΟ
-Με το «καλημέρα», στη χθεσινή συνεδρίαση η μετοχή του Ιατρικού Αθηνών εκτινάχθηκε. Από τα 1,78 έφτασε στα 2,19 ευρώ, αφού νωρίτερα είχε γράψει 2,07 (+17,96%), με αυξημένες συναλλαγές που αντιστοιχούσαν σε κινητικότητα ενός μηνός. Στο τέλος, η ευφορία περιορίστηκε και η μετοχή έκλεισε στα €1,96 με άνοδο +11,68%. Στην αγορά -φυσικά- αμέσως κυκλοφόρησαν πολλά σενάρια. Κάποιοι μιλούσαν ανοιχτά για το ενδιαφέρον ξένου fund ακόμη και για επικείμενη δημόσια πρόταση εξόδου από το Euronext Athens. Η διοίκηση του ΙΑΤΡΙΚΟΥ υποχρεώθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα, αναφέροντας ότι τα δημοσιεύματα δεν είναι αληθή και δεν υφίσταται «καμία απολύτως βάση». Η οικογένεια Αποστολόπουλου ελέγχει περίπου το 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Ο εξειδικευμένος γερμανικός όμιλος Asklepios το 36%, οι μετοχές σε ελεύθερη διασπορά μόλις στο 14%, κάτω από τα νόμιμα όρια. Η διοίκηση έχει 2 επιλογές, είτε δημόσια πρόταση για έξοδο ή placement. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση, θεωρεί τη σημερινή αποτίμηση «εξαιρετικά χαμηλή» για placement.
Oι Φινλανδοί ενισχύουν την παρουσία τους στην Αθήνα... για κατασκευή δορυφόρων
-Η παρουσία της ICEYE στην Ελλάδα κλείνει μόλις δύο χρόνια, αλλά οι Φινλανδοί δείχνουν να έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες από μια απλή συμμετοχή στο πρόγραμμα των ελληνικών μικροδορυφόρων. Όπως προκύπτει, προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω την παραγωγική της βάση στην Αθήνα, μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις της σε κόμβο κατασκευής δορυφόρων για ευρωπαϊκές και διεθνείς αποστολές. Η ICEYE έχει εγκαταστήσει στην Αθήνα έναν ολοκληρωμένο κόμβο παραγωγής δορυφόρων, με στόχο να γίνει σύντομα ακόμη ένα σημείο στην Ευρώπη όπου κατασκευάζει δορυφόρους από το μηδέν. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον νέο γύρο χρηματοδότησης ύψους 1 δισ. ευρώ που ανέβασε την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 10 δισ. ευρώ. Εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για μια εταιρεία που ιδρύθηκε μόλις το 2014 ως spin-off του Aalto University και σήμερα αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας, γνωστή κυρίως για τον μεγαλύτερο ιδιωτικό αστερισμό δορυφόρων SAR (Synthetic Aperture Radar) παγκοσμίως.
Το Χρηματιστήριο αργεί να «ωριμάσει»
-Ώρα 5 το απόγευμα, χθες. Μία ολόκληρη μέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση ότι η DECA Investments αγόρασε το 40% της Dotsoft μέσω του Diorama II, με τον Αναστάσιο Μάνο να παραμένει επικεφαλής, η «μετοχική σύνθεση» στην επίσημη ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου της Αθήνας «ενημέρωνε» τους επενδυτές με πληροφορίες που καταρρίπτουν τις αρχές της αριθμητικής. Τα ποσοστά των μετόχων αθροίζουν σχεδόν 128%. Οι τέσσερις προϋπάρχοντες μέτοχοι συγκεντρώνουν περίπου 88% όπως ήταν το προ-εξαγοράς μετοχολόγιο. Πάνω σ΄ αυτό προστέθηκε, σαν αυτοκόλλητο, το 40% του νέου επενδυτή, χωρίς να μειωθεί κανενός άλλου το ποσοστό. Η εταιρική πράξη καταχωρήθηκε, οι μέτοχοι «ενημερώθηκαν». Για μια αγορά που πανηγυρίζει την αναβάθμισή της σε «ανεπτυγμένη», η εικόνα δεν είναι ελκυστική. Η πλέον στοιχειώδης πληροφορία, ποιος κατέχει τι, εμφανίζεται λανθασμένη μια μέρα μετά τη συναλλαγή-ορόσημο. Στην Εναλλακτική Αγορά η εποπτεία είναι λίγο πιο χαλαρή. Η ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμένων στοιχείων βαραίνει τον ίδιο τον διαχειριστή της αγοράς.
Σε υψηλό 18 ετών ο ΟΤΕ - Στο βάθος... κεφαλαιοποίηση 8 δισ.
-Σε τροχιά πολυετών ρεκόρ κινείται ο ΟΤΕ, ο οποίος προέρχεται από διήμερο ανοδικό σερί. Στη συνεδρίαση της Πέμπτης η μετοχή ενισχύθηκε κατά 1,6% και έκλεισε στα 19,42 ευρώ. Η τιμή αυτή αποτελεί νέο υψηλό 18 ετών, φέρνοντας τον όμιλο ένα βήμα πιο κοντά στο ορόσημο των 20 ευρώ, το οποίο έχει να συναντήσει από τα μέσα Μαΐου του 2008. Χθες έκανε τζίρο 13 εκατ. ευρώ (670 χιλ. τεμάχια), που ήταν ο αμέσως υψηλότερος μετά από εκείνον των συστημικών τραπεζών και της ΔΕΗ. Το ράλι αντανακλά το εξαιρετικό κλίμα γύρω από τον όμιλο, ο οποίος ολοκληρώνει το πρώτο εξάμηνο του 2026 με κέρδη που ξεπερνούν το 15%. Παράλληλα, η συνολική κεφαλαιοποίηση προσεγγίζει πλέον τα 8 δισ. ευρώ. Η επενδυτική εμπιστοσύνη στη διοικητική και οικονομική σταθερότητα του ΟΤΕ επιβεβαιώθηκε και στο πεδίο της χρηματοδότησης. Ο οργανισμός ανακοίνωσε την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ, με μονοετή διάρκεια (λήξη Ιουνίου 2027) και ανταγωνιστική ετήσια απόδοση της τάξης του 2,951%. Το γεγονός ότι το δάνειο αναλήφθηκε πλήρως από τη μητρική Deutsche Telekom, υπογραμμίζει τη διαρκή στρατηγική στήριξη του γερμανικού ομίλου και θωρακίζει περαιτέρω τη ρευστότητα του ΟΤΕ για την κάλυψη των επιχειρησιακών του αναγκών.
Πότε θα δει τα πρώτα οφέλη από το Durogesic η Lavipharm
-Αποκαλυπτική ήταν η διοίκηση της Lavipharm στη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων για τα οφέλη που αναμένει από την εξαγορά των δικαιωμάτων του διαδερμικού αναλγητικού Durogesic της Janssen της J&J σε 24 χώρες, μια συναλλαγή που προσθέτει περίπου 40 εκατ. ευρώ ετήσιων πωλήσεων. Σύμφωνα με τον CFO, Βασίλη Μπαλούμη, λόγω του Durogesic η Lavipharm ετοιμάζεται να δεχθεί έναν τεράστιο όγκο πωλήσεων προς το τέλος του 2026. Οι πωλήσεις του προϊόντος σε συγκεκριμένες μεγάλες διεθνείς αγορές θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο, ενώ έως τον Δεκέμβριο η Lavipharm θα έχει παρουσία σε όλες τις αγορές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος που έχει επιλέξει η διοίκηση. Μάλιστα, η Lavipharm θα ξεκινήσει την παραγωγή του Durogesic στις εγκαταστάσεις της στην Παιανία για να χτίσει απόθεμα αρκετούς μήνες πριν σταματήσει η Janssen να παράγει το διαδερμικό φάρμακο στις μονάδες της.
Εκτέρ: Ρεκόρ 26 ετών με «καύσιμο» το ανεκτέλεστο των 208 εκατ. ευρώ
-H Εκτέρ κλείνει το έργο μετά το άλλο, κάτι που αποτυπώνεται και σε χρηματιστηριακό επίπεδο. Η μετοχή της εταιρείας προέρχεται από τετραήμερο ανοδικό σερί, καταγράφοντας χθες κέρδη 2,3% για να κλείσει στα 5,41 ευρώ. Πρόκειται για νέο υψηλό 26 ετών, καθώς η Εκτέρ είχε να συναντήσει αυτές τις τιμές από τις αρχές Μαρτίου του 2000. Η κατακόρυφη άνοδος της μετοχής αντανακλάται και στις αποδόσεις της, με τα κέρδη από τις αρχές του έτους να ξεπερνούν το 43%, ενώ η κεφαλαιοποίηση του ομίλου αγγίζει πλέον τα 150 εκατ. ευρώ. Το αγοραστικό ενδιαφέρον τροφοδοτείται άμεσα από τη συνεχή ροή νέων έργων που θωρακίζουν τη μελλοντική της κερδοφορία. Η Εκτέρ ανακοίνωσε την υπογραφή δύο νέων συμβάσεων συνολικού άνω των 9,7 εκατ. ευρώ (μελέτες αναβάθμισης για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας και ανέγερση ειδικού σχολείου στη Χίο). Με τις προσθήκες αυτές, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της εταιρείας ανέρχεται στα 208,4 εκατ. ευρώ.
Το ρεκόρ του αμυντικού πρωταθλητή
-Νέο ιστορικό υψηλό για τη μετοχή της Coca-Cola 3Ε στο ταμπλό της Αθήνας, στα €55,6 (+1,09%), με την κεφαλαιοποίηση να προσεγγίζει τα 20,8 δισ. ευρώ. Πίσω από το ρεκόρ, τα θεμελιώδη μεγέθη που δικαιολογούν την αποτίμηση. Εκτός από τη χθεσινή καλή χρονιά (κέρδη ανά μετοχή €2,59), με περιθώριο στο 8,1%, σε βάθος τριετίας, τα κέρδη ανά μετοχή τρέχουν με +23% ετησίως και η μετοχή με +31%. Οι μέτοχοι είναι ικανοποιημένοι με τις σταθερές χρηματικές διανομές. Μέρισμα €1,20 καταβλήθηκε στις 9 Ιουνίου, ενώ η γενική συνέλευση της 8ης Μαΐου ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων. Η συνταγή της διοίκησης είναι αμυντικός χαρακτήρας με ανάπτυξη και αποτυπώνεται στις προβλέψεις της. Αύξηση εσόδων της τάξης του +7% ετησίως, διπλάσια από το +3,5% του κλάδου. Στο εξάμηνο η μετοχή υπεραποδίδει του FTSE All-Share κατά περίπου +12%. Οι αγοραστές στην Ελλάδα είναι διπλάσιοι των αγοραστών της ίδιας μετοχής που διαπραγματεύεται στο Λονδίνο. Εκεί, η μέση τιμή-στόχος των αναλυτών υποχώρησε στις £46,00 από £47,00 οριακά κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα. Σύντομα θα φανεί ποιος έχει δίκιο.
«Βλέπουν» Αντίπαρο
-Δεν είναι μυστικό ότι η Αντίπαρος ανήκει στους πιο ανερχόμενους τουριστικούς προορισμούς, συγκεντρώνοντας από σταρ του Χόλιγουντ μέχρι τον… Ομπάμα. Το συγκεκριμένο νησί έχουν στο μυαλό τους προφανώς οι επιχειρηματίες που ίδρυσαν την εταιρεία Everantiparos με έδρα επί της Ηρώδου Αττικού στην Αθήνα. Στον σκοπό της περιλαμβάνονται πολλά και διάφορα με βασικό τα ξενοδοχειακά καταλύματα και τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 235.000 ευρώ, που διαιρείται σε 235.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Αυτά κατεβλήθησαν ως εξής: Ο Γεώργιος Μπιθαράς, γιος του Βασίλη Μπιθαρά, κατέβαλε 74.025 ευρώ (ποσοστό 31,5%), ο Αθανάσιος Πανουργιάς έβαλε 70.500 ευρώ (ποσοστό 30%), ο Νικόλαος Οικονομίδης έβαλε 16.450 ευρώ (7%), ενώ τα υπόλοιπα 74.025 ευρώ (ποσοστό 31,5%) τα κάλυψε η «EverExcel Όμιλος Εταιρειών Α.Ε.». Πρόκειται για σχήμα holding που συστάθηκε το 2023, στη διοίκηση του οποίου συμμετέχουν ο Νικόλαος-Λέων Παπαπολίτης ως Πρόεδρος, ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης ως Αντιπρόεδρος και ο Αντώνης Καρακατσάνης ως Διευθύνων Σύμβουλος.
Holding από την οικογένεια Καίσαρη
-Της… μόδας έχουν γίνει οι εταιρείες holding. Έτσι, χθες, στη σύσταση όχι μιας, αλλά τριών τέτοιων εταιρειών προχώρησε η οικογένεια Καίσαρη που ελέγχει το ομώνυμο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Η πρώτη με την επωνυμία Dundee 68 Μ.Α.Ε. έχει μετοχικό κεφάλαιο 6.524.070 ευρώ, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα κατά τη σύσταση. Το μετοχικό κεφάλαιο αντιστοιχεί σε 5.010,12 ευρώ μετρητά και 6.519.059,88 ευρώ εισφορές σε είδος. Ο επικεφαλής των εκπαιδευτηρίων Ηλίας Καίσαρης κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 6.524.070 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 217.469 μετοχές (ποσοστό συμμετοχής 100% στην εταιρεία). Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ο ίδιος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και οι Αικατερίνη Μηλιαρέση και Ανδρέας Καίσαρης ως μέλη. Η δεύτερη holding, με την επωνυμία Blueholic 60 Μ.Α.Ε., έχει μετοχικό κεφάλαιο 848.460 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 5.013,58 ευρώ μετρητά και 843.446,42 ευρώ εισφορές σε είδος. Σε αυτή το κεφάλαιο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Αικατερίνη Μηλιαρέση που είναι και επικεφαλής της εταιρείας, ενώ πλαισιώνεται στο Δ.Σ. από τους Ηλία Καίσαρη και Πολυξένη Καίσαρη. Η τρίτη εταιρεία είναι η Hermis 98 Μ.Α.Ε και έχει μετοχικό κεφάλαιο 575.910 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 5.021,73 ευρώ μετρητά και 570.888,27 ευρώ εισφορές σε είδος. Εδώ βασικό πρόσωπο είναι η Πολυξένη Καίσαρη που κατέβαλε συνολικά εισφορές αξίας 575.910 ευρώ (19.197 μετοχές - ποσοστό συμμετοχής 100% στην εταιρεία). Στο Δ.Σ. επικεφαλής είναι η ίδια και μέλη ο Ηλίας Καίσαρης και η Αικατερίνη Μηλιαρέση. Η ιστορία των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη ξεκίνησε το 1960, όταν ο Ανδρέας Καίσαρης οραματίστηκε ένα σχολείο το οποίο να διατηρεί προσωπική σχέση με τους μαθητές αλλά και τους γονείς τους, μια μοντέρνα προσέγγιση που μέχρι τότε συναντούσαμε κυρίως στο εξωτερικό. Με αργά και σταθερά βήματα, κατάφεραν να αναδειχθούν σε έναν από τους πιο σημαντικούς σχολικούς οργανισμούς. Το 1995 έγινε η μετεγκατάστασή τους στη Βάρη, σε μία ιδιόκτητη έκταση 50 στρεμμάτων, όπου μέχρι και σήμερα καλύπτονται όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης, από παιδικό σταθμό έως και λύκειο.
Τι συζητήθηκε στους διαδρόμους του Euronext Athens για τους Ελληνες εφοπλιστές
-Μια φράση του Mathieu Caron, επικεφαλής Πρωτογενών Αγορών της Euronext, στην εκδήλωση της περασμένης Δευτέρας, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Όταν είπε ότι η εισαγωγή στις αμερικανικές αγορές «δεν είναι πλέον η αυτονόητη επιλογή», ουσιαστικά περιέγραψε τη νέα μάχη που ανοίγει για τη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας. Πίσω από τα επίσημα χαμόγελα και τις αναφορές σε ρευστότητα, ομίλους και τεχνολογικές πλατφόρμες, το μήνυμα ήταν σαφές. Η Euronext θέλει να φέρει ένα μέρος της ναυτιλιακής χρηματοδότησης που επί δεκαετίες κατευθυνόταν στη Νέα Υόρκη πιο κοντά στην Ευρώπη και, γιατί όχι, στην Αθήνα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Χρήστος Μεγάλου, ο οποίος δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει τον ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς στις πρώτες κινήσεις σύνδεσης της ναυτιλίας με την ελληνική κεφαλαιαγορά. Η αναφορά στη Safe Bulkers ερμηνεύθηκε από αρκετούς ως υπενθύμιση ότι η συγκεκριμένη παράλληλη εισαγωγή ίσως να μην είναι η τελευταία. Στελέχη που βρέθηκαν στην εκδήλωση έλεγαν ότι η πραγματική στόχευση δεν είναι απλώς περισσότερες συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι η δημιουργία ενός νέου ναυτιλιακού χρηματοοικονομικού κόμβου μέσα στο δίκτυο της Euronext, με την Αθήνα να διεκδικεί ρόλο γέφυρας ανάμεσα στους Έλληνες πλοιοκτήτες και τους Ευρωπαίους επενδυτές. Το αν το εγχείρημα θα αποδώσει μένει να φανεί. Το βέβαιο είναι ότι η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει.
Μήνυμα προς την Αθήνα από τη Seanergy;
-Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Seanergy Maritime Holdings, Σταμάτη Τσαντάνη, στη διασύνδεση της ναυτιλίας με τις κεφαλαιαγορές και στις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται για τους επενδυτές. Ο επικεφαλής της εισηγμένης στο Nasdaq ναυτιλιακής, μιλώντας πρόσφατα στο newmoney.gr δεν περιορίστηκε μόνο στη διεθνή διάσταση της αγοράς, αλλά έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι πλέον ο Έλληνας ιδιώτης επενδυτής μπορεί να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση σε έναν κλάδο όπου η Ελλάδα διατηρεί ηγετική θέση παγκοσμίως. Οι πιο υποψιασμένοι της αγοράς δεν πέρασαν απαρατήρητη αυτή τη ρητορική. Και αυτό γιατί έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για την επανασύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά έχει αναθερμανθεί, μετά και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται γύρω από τη νέα Euronext Athens. Πρόκειται απλώς για μια γενική τοποθέτηση υπέρ της επενδυτικής συμμετοχής στη ναυτιλία ή για μια πρώτη ένδειξη ότι εταιρείες με διεθνή χρηματιστηριακή παρουσία εξετάζουν πιο προσεκτικά και την ελληνική αγορά; Ωστόσο, όταν ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους Έλληνες CEOs της Wall Street μιλά για μεγαλύτερη πρόσβαση των Ελλήνων επενδυτών στη ναυτιλία, η αγορά ακούει προσεκτικά. Άλλωστε, η ενδεχόμενη προσέγγιση ναυτιλιακών ομίλων που είναι ήδη εισηγμένοι στις ΗΠΑ προς τη Euronext Athens αποτελεί ένα από τα σενάρια που συζητούνται ολοένα και συχνότερα στους χρηματιστηριακούς και ναυτιλιακούς κύκλους.
Ποιες ελληνόκτητες ναυτιλιακές γράφουν μίλια στα ναυλομεσιτικά γραφεία
-Μπορεί οι διεθνείς αγορές να παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις γεωπολιτικές εξελίξεις, όμως οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν ακάθεκτοι το γνωστό τους παιχνίδι: αγοράζουν, πουλάνε και παραγγέλνουν πλοία με ρυθμούς που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλη ναυτιλιακή δύναμη. Αν κάποιοι αναρωτιούνται ποιοι πρωταγωνιστούν σήμερα στα ναυπηγεία της Ασίας, οι απαντήσεις έρχονται από την ίδια εβδομάδα. Η Cape Shipping προχώρησε σε παραγγελία δύο capesize bulk carriers 181.000 dwt στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli Heavy Industries, η Capital Maritime & Trading έκλεισε τέσσερα συν δύο προαιρετικά Kamsarmax bulkers 82.000 dwt στο ίδιο ναυπηγείο, ενώ η Sea World Management παρήγγειλε τρία δεξαμενόπλοια 50.000 dwt στη νοτιοκορεατική K Shipbuilding. Στο μέτωπο των containerships, η Euroseas συνεχίζει να επενδύει μεθοδικά, παραγγέλλοντας δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 1.800 teu στα κινεζικά ναυπηγεία Nantong CIMC SOE. Την εβδομάδα που πέρασε, οι ελληνικές υπογραφές ήταν έντονες κυρίως στην αγορά ξηρού φορτίου και στα δεξαμενόπλοια προϊόντων. Στην αγορά των bulkers, ελληνικά συμφέροντα απέκτησαν το Post-Panamax Cornelie Oldendorff, χωρητικότητας 93.246 dwt, κατασκευής 2011 στα κινεζικά ναυπηγεία Yangfan Group, έναντι περίπου 15,5 εκατ. δολαρίων. Στην ίδια κατηγορία, το Kamsarmax Mont Blanc Hawk, χωρητικότητας 81.638 dwt και κατασκευής 2017 από την ιαπωνική Imabari Shipbuilding, φέρεται να πέρασε επίσης σε ελληνικά χέρια έναντι 32,8 εκατ. δολαρίων. Από την άλλη πλευρά του ταμπλό, Έλληνες πωλητές εκμεταλλεύτηκαν τη ζήτηση και διέθεσαν το Handysize Astro Propus (38.271 dwt, κατασκευής 2014 από την Imabari Shipbuilding) σε τουρκικά συμφέροντα, με το τίμημα να αγγίζει τα 19 εκατ. δολάρια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κινητικότητα στα δεξαμενόπλοια, όπου ελληνικοί όμιλοι απέκτησαν τα LR1 Cape Tempest και Cape Taura, χωρητικότητας περίπου 74.000 dwt έκαστο, κατασκευής 2008 και 2007 αντίστοιχα στα κινεζικά ναυπηγεία New Times Shipbuilding. Το συνολικό τίμημα ξεπέρασε τα 43 εκατ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι αρκετοί Έλληνες επενδυτές εξακολουθούν να βλέπουν αξία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα tankers
Το πετρέλαιο κατέρρευσε, ο φόβος έμεινε
-Η τιμή του αργού Αμερικανικού πετρελαίου (WTI) εκτοξεύτηκε από τα $57 στην αρχή του έτους, στην κορυφή των $113 τον Απρίλιο, για να υποχωρήσει πρόσφατα γύρω από τα 76, ακολουθώντας κατά βήμα τις ανακοινώσεις περί προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν. Την ίδια όμως περίοδο, τα Overnight Index Swaps της 25ης Ιουνίου τιμολογούν περίπου μιάμιση αύξηση επιτοκίων του δολαρίου έως το τέλος του έτους. Ο νέος στόχος είναι επιτόκιο στο 3,75% και το effective στο 3,63%. Η στροφή σφραγίστηκε στις 17 Ιουνίου. Η Fed κράτησε το εύρος στο 3,50%–3,75% για τέταρτη φορά, αλλά το σενάριο άλλαξε. Η μέση πρόβλεψη για το τέλος του 2026 ανέβηκε στο 3,8% από 3,4% τον Μάρτιο, ενώ 17 στους 18 αξιωματούχους της FED βλέπουν τον κίνδυνο ανόδου του πληθωρισμού. Ο Δείκτης Τιμών Δαπανών Προσωπικής Κατανάλωσης αναθεωρήθηκε στο 3,6% για φέτος, με τον πληθωρισμό του Μαΐου στο 4,2%. Η αγορά αντέδρασε. Οι πιθανότητες αύξησης έως τον Δεκέμβριο εκτινάχθηκαν προς το 77%, από περίπου 24% έναν μήνα νωρίτερα. Την ίδια στιγμή το 2ετές κρατικό αμερικανικό ομόλογο αγγίζει το 4,15%. Όλο αυτό το σκηνικό είναι εντελώς παράδοξο. Η αντίθετη άποψη που θέλει μηδέν αυξήσεις στα επιτόκια του δολαρίου, στηρίζεται στην προσδοκία ομαλοποίησης της προσφοράς, αλλά και σε μια Fed που εγκαταλείπει την υπερβολική εξάρτηση από τα δεδομένα. Όμως αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία του νέου προέδρου της FED. O Κέβιν Γουόρς υποστηρίζει ότι ο πληθωρισμός από το σοκ της προσφοράς πρέπει να αγνοείται, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα δράσει αποπληθωριστικά. Ήδη ανακοίνωσε ότι καταργεί την ανακοίνωση των εκτιμήσεων της FED (forward guidance) και δεν κατέθεσε δική του πρόβλεψη, προτιμώντας να συγκροτήσει 5 ομάδες αναθεώρησης. Πάντως στην Αμερική σήμερα ουδείς «βλέπει» μείωση του κόστους χρήματος. Αντιθέτως.
Όταν το bitcoin μοιράζει… εγκεφαλικά
-Οι τεχνικοί αναλυτές ορκίζονται ότι πρόκειται για τεχνική διόρθωση και όχι για το τέλος του bull market. Γεγονός είναι ότι το bitcoin διαπραγματεύεται αυτές τις μέρες κάτω από τα $60.000 (χθες στα $59.500), καταγράφοντας πτώση -53% από το ιστορικό υψηλό των $126.080 του Οκτωβρίου 2025. Βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο 2024. Ο Δείκτης Fear & Greed βρίσκεται στο 24 (Υπερβολικός Φόβος), με τον μηνιαίο μέσο όρο στο 19. Με άλλα λόγια, ο φόβος είναι επίμονος και δεν είναι ένα παροδικό σοκ. Αυτή τη φορά, η πτώση του bitcoin δεν οφείλεται σε προβλήματα της αγοράς κρυπτονομισμάτων. Δεν έχει καταρρεύσει κάποιο ανταλλακτήριο, δεν αποσυνδέθηκε κάποιο stablecoin. Αυτή η «διόρθωση» οφείλεται στους θεσμικούς επενδυτές, αυτούς δηλαδή που οδήγησαν στα πρωτοφανή ρεκόρ της περυσινής χρονιάς. Καταγράφονται μαζικές εξαγορές μεριδίων στα διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF), υλοποιούνται στρατηγικές βραχυπρόθεσμων κινήσεων. Καταγράφεται επίσης μια τάση ανακατανομής χαρτοφυλακίων προς όφελος των μετοχών Τεχνητής Νοημοσύνης και ημιαγωγών. Τα επιτόκια παραμένουν ακριβά, το δολάριο είναι ισχυρό, οι αγορές περιορίζουν τον επενδυτικό κίνδυνο (risk assets). Τα spot Bitcoin ETFs κατέγραψαν την 6η διαδοχική εβδομάδα εκροών, ύψους $5,94 δισ. Τα μοχλευμένα Αμοιβαία, βλέποντας τις εκροές, αντιμετωπίζουν $48,6 εκατ. ρευστοποιήσεις σε 24 ώρες, με το 82,7% από long θέσεις. Είναι μηχανικές πωλήσεις που επιταχύνουν την πτώση. Σε κάθε περίπτωση, το bitcoin δεν έχει θεμελιώδη δεδομένα που να επιτρέπουν αναλύσεις περί «δίκαιης αποτίμησης». Υπάρχουν μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές που εκδηλώνουν έμπρακτα την πίστη τους στο bitcoin, παράδειγμα η Strategy που αγόρασε 520 BTC και η Strive που πρόσθεσε 759 BTC στα $65.850. Αυτοί που αγοράζουν πιστεύουν ότι θα πουλήσουν ακριβότερα. Αυτοί που πωλούν, φοβούνται ότι το πάρτι τελείωσε. Τουλάχιστον, προς το παρόν.
Πηγή: newmoney.gr
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