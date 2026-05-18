Στην αγορά οι 12 «επώνυμες» βίλες Six Senses αξίας άνω των 8 εκατ. στο Πόρτο Χέλι (pics)
Στην αγορά οι 12 «επώνυμες» βίλες Six Senses αξίας άνω των 8 εκατ. στο Πόρτο Χέλι (pics)
Το project συμπληρώνεται από το ξενοδοχείο Six Senses Porto Heli δυναμικότητας 61 κλειδιών με παράδοση για λειτουργία το 2028
Στην αγορά βρίσκονται πλέον κι επισήμως οι νέες «επώνυμες» βίλες Six Senses στο Πόρτο Χέλι στο πλαίσιο της μεγάλης επένδυσης που πραγματοποιείται στη θέση του παλιού τουριστικού καταλύματος Costa Perla και αναμένεται να λειτουργήσει το 2028.
Με βάση το σχετικό ενημερωτικό, οι 12 νέες βίλες διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους αγοραστές από όλο τον κόσμο θα διαθέτουν από 5 έως 10 υπνοδωμάτια, κατασκευάζονται με «περιβαλλοντικές» πιστοποιήσεις Leed Gold και θα παραδοθούν «με το κλειδί» στο χέρι. Οι τιμές, κατά τις πληροφορίες, ξεκινούν από τα 8 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι πρόκειται για μία περιορισμένης κλίμακας οικιστική ανάπτυξη με έμφαση στην ιδιωτικότητα και τη λειτουργικότητα: Οι 12 βίλες μάλιστα αποτελούν «την πιο περιορισμένης κλίμακας οικιστική συλλογή του brand της Six Senses, την πρώτη για τη χώρα μας», όπως επισημαίνεται για το project.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Με βάση το σχετικό ενημερωτικό, οι 12 νέες βίλες διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους αγοραστές από όλο τον κόσμο θα διαθέτουν από 5 έως 10 υπνοδωμάτια, κατασκευάζονται με «περιβαλλοντικές» πιστοποιήσεις Leed Gold και θα παραδοθούν «με το κλειδί» στο χέρι. Οι τιμές, κατά τις πληροφορίες, ξεκινούν από τα 8 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι πρόκειται για μία περιορισμένης κλίμακας οικιστική ανάπτυξη με έμφαση στην ιδιωτικότητα και τη λειτουργικότητα: Οι 12 βίλες μάλιστα αποτελούν «την πιο περιορισμένης κλίμακας οικιστική συλλογή του brand της Six Senses, την πρώτη για τη χώρα μας», όπως επισημαίνεται για το project.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα