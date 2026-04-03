Οι αφελείς, οι βαλτοί και ο… Γκόρτσος, ποιοι και γιατί πιέζουν για εκλογές τον Μητσοτάκη, γιατί αισιοδοξούν (ακόμα) για τις τράπεζες, τι λέει η Φράγκου για τη ναυτιλία

Πάμε λοιπόν για άρτον και θεάματα λίγο πριν από το Πάσχα, ποιος βουλευτής, υφυπουργός ή και υπουργός έπαιρνε τον κύριο Μελά του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ζήταγε κανένα ρουσφέτι για να προωθήσει την επιδότηση του… κοινοτάρχη της Κάτω Μαγούλας που τυγχάνει και κομματάρχης του στην περιοχή; Κάτι σαν ταινία με τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο που ζητωκραύγαζε για τον βουλευτή του «Γκόρτσος, Γκόρτσος, Γκόρτσοοοος». Και ξέρετε, σ’ αυτή τη χώρα που ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα (που λέγανε και οι παλαιότεροι εξ ημών) δεν ξέρει κανείς ότι οι πολιτικοί παίρνουν τηλέφωνο για να διορίσουν, να προχωρήσουν καμιά επιδοτησούλα ή να παρακάμψουν τη διαδικασία (χεράτο αν γίνεται, που ακούγεται να ζητάει ο Σκρέκας από τον Μελά για ψηφοφόρο του). Θα έλεγα λοιπόν να δούμε τους ηχογραφημένους διαλόγους, να τους… απολαύσουμε και να καγχάσουμε με όσους πολιτικούς την πάτησαν ζητώντας χάρες κι όχι οικονομικές συναλλαγές και μετά να πάμε να σουβλίσουμε χαρούμενοι στα χωριά και στα νησιά μας. Αν όμως κανείς εξ ημών υπάρχει που να μη γνωρίζει πολιτευτή ή πολιτικό που να μην έχει κάνει αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα ας το πει. Όχι ότι ο νόμος δεν είναι νόμος, αλλά μην τρελαθούμε τώρα και ξεχάσουμε πού ζούμε.Να ρίξουμε και την κυβέρνηση, τι λέτε;-Και επειδή από προχθές έχει φουντώσει και το σενάριο εκλογές τώρα να μη μας καπακώσουν τα σκάνδαλα και δυστυχώς του Μητσοτάκη τού το εισηγούνται και δικοί του ή «δικοί του» άνθρωποι, θέλω να πω κι εγώ μία γνώμη (όλοι έχουν… και μία γνώμη, όπως είναι γνωστόν) δίχως να είμαι κανενός. Λοιπόν, όποιος λέει στον Κ.Μ να πάει τώρα σε εκλογές είναι ή ανόητος ή βαλτός. Και εξηγούμαι: Τις τελευταίες 20 ημέρες, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν ανεβάσει την κυβέρνηση, δημοσκοπικά στα old time high των τελευταίων 15-20 μηνών εξαιτίας κυρίως του πολέμου αλλά και των αυξήσεων στους μισθούς (μέτρα ΔΕΘ), το πολιτικό κλίμα αποπνέει μία βαριά τοξικότητα. Ο συνδυασμός των υποκλοπών μετά τις δηλώσεις του «κ. Predator» μαζί με τα δεκάδες ονόματα βουλευτών της ΝΔ που εμπεριέχονται στον «ΟΠΕΚΕΠΕ 2» έστω και για ψιλορουσφέτια σε αγρότες, έχουν δηλητηριάσει την ατμόσφαιρα. Για να σας το κάνω πιο λιανά, αν ο Μητσοτάκης προκηρύξει εκλογές κάπου τώρα, όσοι τον αντιπολιτεύονται θα γράψουν σ’ έναν τίτλο: «Πέφτει η κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα». Έχετε καμία αμφιβολία; Και φυσικά μαζί με τον Μητσοτάκη θα οδηγηθεί και η χώρα στην αποσταθεροποίηση. Θυμίζω ότι όταν απέδρασε ο Καραμανλής της Ραφήνας (αλήθεια, θα μας πει τη γνώμη του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2;), Αύγουστο του 2009, γνώριζε πάρα πολύ καλά τι τον περιμένει ή μάλλον επειδή είχε ρίξει έξω τη χώρα, άφησε να σκάσει η χρεοκοπία της χώρας πάνω στον ΓΑΠ, ο οποίος οκτώ μήνες μετά προσέφυγε στο ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ και υπόγραψε το πρώτο μνημόνιο. Η ήττα της απόδρασης ήταν συντριπτική, έχασε με δέκα μονάδες. Αλλά τουλάχιστον ο Καραμανλής είχε λόγο να φύγει, γιατί απλούστατα ήξερε τι τον περιμένει. Ποιος θέλει λοιπόν σήμερα εκλογές; Κόψτε «φάτσες και βγάλτε συμπεράσματα», με την καλή έννοια το λέω. Όλοι οι εχθροί του Μητσοτάκη εντός και εκτός της ΝΔ, πολιτικοί και επιχειρηματίες. Δεν θα συμπεριλάβω τις απόψεις των δημοσιογράφων γιατί είναι η δουλειά τους να εκφέρουν (και) τις προσωπικές τους απόψεις. Έχει κάθε λόγο να ζητάει εκλογές ο Ανδρουλάκης γιατί βλέπει ότι τώρα - κατά τη γνώμη μου εντελώς συγκυριακά - το κλίμα είναι κακό. Και το ότι ζητάει εκλογές ο Ανδρουλάκης αποδεικνύει μεταξύ άλλων και γιατί όποιος προτείνει στον Κ.Μ εκλογές ξαναλέω είναι ή αφελής ή θέλει να μην ξαναεκλεγεί ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Όχι ότι πιστεύω ότι θα κάνει εκλογές, αλλά για να μην ξεχάσουμε και τα βασικά. Αυτή είναι η γνώμη μου λοιπόν και την αφήνω εδώ να υπάρχει. Υ.Γ.: Το… παρακράτος της ΝΔ στο μεταξύ ήταν τόσο καλά οργανωμένο που επί των ημερών της, από το 2021, ο νόμιμος κοριός της ΕΥΠ είχε… ξεπατώσει τους γαλάζιους βουλευτές στην παρακολούθηση. Αν πέσουν από τις νόμιμες παρακολουθήσεις που έκαναν οι ίδιοι στον εαυτό τους και τους κατηγορήσουν μαζί και για υποκλοπές, είναι για Δελφινάριο!Τρεις σοβαρές περιπτώσεις-Πάντως, μου λένε ότι κάπου ακούγεται ένας πρώην υπουργός και μάλιστα αρμόδιος να συναινεί σε απόδοση ποσού 900.000 ευρώ για 30 βιοκαλλιεργητές του νομού Σερρών λόγω παράκλησης άλλου γραφείου υπουργού. Να δούμε σήμερα επακριβώς την εμπλοκή. Μια δεύτερη περίπτωση είναι η ανάμιξη μιας υφυπουργού για να δοθεί με πλαστογράφηση ποσό άνω των 150.000 ευρώ (κακούργημα). Ένα τρίτο επίσης που λέει υπουργός στον επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ «δώστο κι ας είναι παράνομο» ή κάπως έτσι. Όλα τα υπόλοιπα είναι μικρά ρουσφέτια.Δίκη Τεμπών-Ένα σχόλιο για τη δίκη των Τεμπών και όπως εξελίσσεται, η Κωνσταντοπούλου και η Καρυστιανού είναι σαφές ότι κάνουν κομματική καμπάνια μέσα και έξω στην αίθουσα του δικαστηρίου. Χθες είχαμε μια πρώτη «απώλεια» ενός δικαστή που δεν άντεξε τον τραμπουκισμό. Αν δεν το μαζέψουν όλο αυτό, την ιεροσυλία και τυμβωρυχία μαζί που ξεκίνησε εκεί μέσα, οι ίδιοι οι δικαστές αλλά και η κυβέρνηση, η δίκη θα ευτελιστεί τελείως. Αυτό θέλουν: να μην τελειώσει ποτέ ή να χαθεί από τους ανθρώπους κάθε ελπίδα δικαιοσύνης.Wood: Αισιοδοξία υπό τη σκιά τού πολέμου-Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναπόφευκτα αποτέλεσαν το κεντρικό θέμα συζήτησης στο χρηματοοικονομικό συνέδριο της Wood που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη και στο οποίο μετείχαν οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank. Ένας σημαντικός αριθμός επενδυτών δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες θεωρώντας πως τα επιχειρησιακά τους σχέδια έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα σημαντικών υποσχέσεων. Επιτόκια, έσοδα και πιστωτική επέκταση ήταν σε πρώτο πλάνο. Οι τράπεζες αναμένουν μέχρι δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, με την επιφύλαξη απρόβλεπτων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το πιο ευχάριστο είναι ότι οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές αντιμετωπίζουν θετικά την αναβάθμιση του ΧΑ γιατί θεωρούν πως η αγορά συνδυάζει μια μίξη χαρακτηριστικών: τις ευκαιρίες μιας αναπτυσσόμενης αγοράς με τη σταθερότητα μιας αναπτυγμένης αγοράς. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε αυτό που σημείωσε σε πρόσφατη έκθεσή της η Morgan Stanley, πως υπάρχουν επενδυτές αναδυόμενων αγορών που σκοπεύουν να διατηρήσουν το μεγαλύτερο μέρος των θέσεών τους στην Ελλάδα και μετά την αναβάθμιση.Τι είπε ο Τσέχος billionaire στα πηγαδάκια-Μεγάλη Πέμπτη χθες για τους καθολικούς και σύσσωμη η διοικητική ομάδα της Allwyn, παρουσία του Κάρελ Κομάρεκ, βρέθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την εισαγωγή των νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συνένωσης Allwyn-ΟΠΑΠ. Μαζί στελέχη του ομίλου και συνεργάτες αλλά και δημοσιογράφοι από την Τσεχία, καθώς η εισαγωγή της Allwyn είναι big news στην Τσεχία και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι ο όμιλος αποτελεί μετεξέλιξη της Sazka, του πρώην κρατικού οργανισμού τυχερών παιχνιδιών που βγήκε εκτός συνόρων με εξαγορές και σήμερα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος πάροχος τυχερών παιχνιδιών διεθνώς. Ο Τσέχος billionaire είχε αρκετές συνομιλίες στο περιθώριο της εκδήλωσης, εξάλλου γνωρίζει πολύ καλά την πραγματικότητα στη χώρα μας, την οποία επισκέπτεται συχνά-πυκνά για δουλειές και συναντήσεις. Όπως έλεγε, από την Ελλάδα μας ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι εκτός συνόρων για να δημιουργηθεί η Allwyn, αφού το 2013 έγινε η πρώτη επένδυση στον ΟΠΑΠ. Το νέο σχήμα μετά την επιχειρηματική συνένωση έχει πλέον δραστηριότητες σε Ευρώπη και ΗΠΑ και αποτιμάται στο ταμπλό σχεδόν 12 δισ. ευρώ. Όσο για τα σχέδια δευτερογενούς εισαγωγής σε κάποια από τις μεγάλες αγορές, στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn σχολίασε πως είναι ακόμη νωρίς για να υπάρξει οριστική απόφαση. Πάντως το τελευταίο διήμερο η μετοχή πραγματοποίησε ένα ισχυρό rebound και χθες πλησίασε ξανά τα επίπεδα των 15 ευρώ.Ο Κ.Μ για την δωρεά της Allwyn