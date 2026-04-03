Οι αφελείς, οι βαλτοί και ο… Γκόρτσος, ποιοι και γιατί πιέζουν για εκλογές τον Μητσοτάκη, γιατί αισιοδοξούν (ακόμα) για τις τράπεζες, τι λέει η Φράγκου για τη ναυτιλία
Χαίρετε, είμαστε από προχθές στον αστερισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ 2 και σήμερα αναμένεται η… κορύφωση του δράματος, κάτι σαν το μυστήριο της Μεγάλης Πέμπτης με τη Σταύρωση του Ιησού, ήτοι η κατάθεση και η ανάγνωση της δικογραφίας στη Βουλή
Πάμε λοιπόν για άρτον και θεάματα λίγο πριν από το Πάσχα, ποιος βουλευτής, υφυπουργός ή και υπουργός έπαιρνε τον κύριο Μελά του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ζήταγε κανένα ρουσφέτι για να προωθήσει την επιδότηση του… κοινοτάρχη της Κάτω Μαγούλας που τυγχάνει και κομματάρχης του στην περιοχή; Κάτι σαν ταινία με τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο που ζητωκραύγαζε για τον βουλευτή του «Γκόρτσος, Γκόρτσος, Γκόρτσοοοος». Και ξέρετε, σ’ αυτή τη χώρα που ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα (που λέγανε και οι παλαιότεροι εξ ημών) δεν ξέρει κανείς ότι οι πολιτικοί παίρνουν τηλέφωνο για να διορίσουν, να προχωρήσουν καμιά επιδοτησούλα ή να παρακάμψουν τη διαδικασία (χεράτο αν γίνεται, που ακούγεται να ζητάει ο Σκρέκας από τον Μελά για ψηφοφόρο του). Θα έλεγα λοιπόν να δούμε τους ηχογραφημένους διαλόγους, να τους… απολαύσουμε και να καγχάσουμε με όσους πολιτικούς την πάτησαν ζητώντας χάρες κι όχι οικονομικές συναλλαγές και μετά να πάμε να σουβλίσουμε χαρούμενοι στα χωριά και στα νησιά μας. Αν όμως κανείς εξ ημών υπάρχει που να μη γνωρίζει πολιτευτή ή πολιτικό που να μην έχει κάνει αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα ας το πει. Όχι ότι ο νόμος δεν είναι νόμος, αλλά μην τρελαθούμε τώρα και ξεχάσουμε πού ζούμε.
Να ρίξουμε και την κυβέρνηση, τι λέτε;
-Και επειδή από προχθές έχει φουντώσει και το σενάριο εκλογές τώρα να μη μας καπακώσουν τα σκάνδαλα και δυστυχώς του Μητσοτάκη τού το εισηγούνται και δικοί του ή «δικοί του» άνθρωποι, θέλω να πω κι εγώ μία γνώμη (όλοι έχουν… και μία γνώμη, όπως είναι γνωστόν) δίχως να είμαι κανενός. Λοιπόν, όποιος λέει στον Κ.Μ να πάει τώρα σε εκλογές είναι ή ανόητος ή βαλτός. Και εξηγούμαι: Τις τελευταίες 20 ημέρες, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν ανεβάσει την κυβέρνηση, δημοσκοπικά στα old time high των τελευταίων 15-20 μηνών εξαιτίας κυρίως του πολέμου αλλά και των αυξήσεων στους μισθούς (μέτρα ΔΕΘ), το πολιτικό κλίμα αποπνέει μία βαριά τοξικότητα. Ο συνδυασμός των υποκλοπών μετά τις δηλώσεις του «κ. Predator» μαζί με τα δεκάδες ονόματα βουλευτών της ΝΔ που εμπεριέχονται στον «ΟΠΕΚΕΠΕ 2» έστω και για ψιλορουσφέτια σε αγρότες, έχουν δηλητηριάσει την ατμόσφαιρα. Για να σας το κάνω πιο λιανά, αν ο Μητσοτάκης προκηρύξει εκλογές κάπου τώρα, όσοι τον αντιπολιτεύονται θα γράψουν σ’ έναν τίτλο: «Πέφτει η κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα». Έχετε καμία αμφιβολία; Και φυσικά μαζί με τον Μητσοτάκη θα οδηγηθεί και η χώρα στην αποσταθεροποίηση. Θυμίζω ότι όταν απέδρασε ο Καραμανλής της Ραφήνας (αλήθεια, θα μας πει τη γνώμη του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2;), Αύγουστο του 2009, γνώριζε πάρα πολύ καλά τι τον περιμένει ή μάλλον επειδή είχε ρίξει έξω τη χώρα, άφησε να σκάσει η χρεοκοπία της χώρας πάνω στον ΓΑΠ, ο οποίος οκτώ μήνες μετά προσέφυγε στο ΔΝΤ, την ΕΕ και την ΕΚΤ και υπόγραψε το πρώτο μνημόνιο. Η ήττα της απόδρασης ήταν συντριπτική, έχασε με δέκα μονάδες. Αλλά τουλάχιστον ο Καραμανλής είχε λόγο να φύγει, γιατί απλούστατα ήξερε τι τον περιμένει. Ποιος θέλει λοιπόν σήμερα εκλογές; Κόψτε «φάτσες και βγάλτε συμπεράσματα», με την καλή έννοια το λέω. Όλοι οι εχθροί του Μητσοτάκη εντός και εκτός της ΝΔ, πολιτικοί και επιχειρηματίες. Δεν θα συμπεριλάβω τις απόψεις των δημοσιογράφων γιατί είναι η δουλειά τους να εκφέρουν (και) τις προσωπικές τους απόψεις. Έχει κάθε λόγο να ζητάει εκλογές ο Ανδρουλάκης γιατί βλέπει ότι τώρα - κατά τη γνώμη μου εντελώς συγκυριακά - το κλίμα είναι κακό. Και το ότι ζητάει εκλογές ο Ανδρουλάκης αποδεικνύει μεταξύ άλλων και γιατί όποιος προτείνει στον Κ.Μ εκλογές ξαναλέω είναι ή αφελής ή θέλει να μην ξαναεκλεγεί ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Όχι ότι πιστεύω ότι θα κάνει εκλογές, αλλά για να μην ξεχάσουμε και τα βασικά. Αυτή είναι η γνώμη μου λοιπόν και την αφήνω εδώ να υπάρχει. Υ.Γ.: Το… παρακράτος της ΝΔ στο μεταξύ ήταν τόσο καλά οργανωμένο που επί των ημερών της, από το 2021, ο νόμιμος κοριός της ΕΥΠ είχε… ξεπατώσει τους γαλάζιους βουλευτές στην παρακολούθηση. Αν πέσουν από τις νόμιμες παρακολουθήσεις που έκαναν οι ίδιοι στον εαυτό τους και τους κατηγορήσουν μαζί και για υποκλοπές, είναι για Δελφινάριο!
Τρεις σοβαρές περιπτώσεις
-Πάντως, μου λένε ότι κάπου ακούγεται ένας πρώην υπουργός και μάλιστα αρμόδιος να συναινεί σε απόδοση ποσού 900.000 ευρώ για 30 βιοκαλλιεργητές του νομού Σερρών λόγω παράκλησης άλλου γραφείου υπουργού. Να δούμε σήμερα επακριβώς την εμπλοκή. Μια δεύτερη περίπτωση είναι η ανάμιξη μιας υφυπουργού για να δοθεί με πλαστογράφηση ποσό άνω των 150.000 ευρώ (κακούργημα). Ένα τρίτο επίσης που λέει υπουργός στον επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ «δώστο κι ας είναι παράνομο» ή κάπως έτσι. Όλα τα υπόλοιπα είναι μικρά ρουσφέτια.
Δίκη Τεμπών
-Ένα σχόλιο για τη δίκη των Τεμπών και όπως εξελίσσεται, η Κωνσταντοπούλου και η Καρυστιανού είναι σαφές ότι κάνουν κομματική καμπάνια μέσα και έξω στην αίθουσα του δικαστηρίου. Χθες είχαμε μια πρώτη «απώλεια» ενός δικαστή που δεν άντεξε τον τραμπουκισμό. Αν δεν το μαζέψουν όλο αυτό, την ιεροσυλία και τυμβωρυχία μαζί που ξεκίνησε εκεί μέσα, οι ίδιοι οι δικαστές αλλά και η κυβέρνηση, η δίκη θα ευτελιστεί τελείως. Αυτό θέλουν: να μην τελειώσει ποτέ ή να χαθεί από τους ανθρώπους κάθε ελπίδα δικαιοσύνης.
Wood: Αισιοδοξία υπό τη σκιά τού πολέμου
-Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναπόφευκτα αποτέλεσαν το κεντρικό θέμα συζήτησης στο χρηματοοικονομικό συνέδριο της Wood που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη και στο οποίο μετείχαν οι τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank. Ένας σημαντικός αριθμός επενδυτών δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες θεωρώντας πως τα επιχειρησιακά τους σχέδια έχουν διαμορφώσει ένα πλέγμα σημαντικών υποσχέσεων. Επιτόκια, έσοδα και πιστωτική επέκταση ήταν σε πρώτο πλάνο. Οι τράπεζες αναμένουν μέχρι δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, με την επιφύλαξη απρόβλεπτων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το πιο ευχάριστο είναι ότι οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές αντιμετωπίζουν θετικά την αναβάθμιση του ΧΑ γιατί θεωρούν πως η αγορά συνδυάζει μια μίξη χαρακτηριστικών: τις ευκαιρίες μιας αναπτυσσόμενης αγοράς με τη σταθερότητα μιας αναπτυγμένης αγοράς. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε αυτό που σημείωσε σε πρόσφατη έκθεσή της η Morgan Stanley, πως υπάρχουν επενδυτές αναδυόμενων αγορών που σκοπεύουν να διατηρήσουν το μεγαλύτερο μέρος των θέσεών τους στην Ελλάδα και μετά την αναβάθμιση.
Τι είπε ο Τσέχος billionaire στα πηγαδάκια
-Μεγάλη Πέμπτη χθες για τους καθολικούς και σύσσωμη η διοικητική ομάδα της Allwyn, παρουσία του Κάρελ Κομάρεκ, βρέθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την εισαγωγή των νέων μετοχών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της συνένωσης Allwyn-ΟΠΑΠ. Μαζί στελέχη του ομίλου και συνεργάτες αλλά και δημοσιογράφοι από την Τσεχία, καθώς η εισαγωγή της Allwyn είναι big news στην Τσεχία και όχι μόνο. Μην ξεχνάμε ότι ο όμιλος αποτελεί μετεξέλιξη της Sazka, του πρώην κρατικού οργανισμού τυχερών παιχνιδιών που βγήκε εκτός συνόρων με εξαγορές και σήμερα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος πάροχος τυχερών παιχνιδιών διεθνώς. Ο Τσέχος billionaire είχε αρκετές συνομιλίες στο περιθώριο της εκδήλωσης, εξάλλου γνωρίζει πολύ καλά την πραγματικότητα στη χώρα μας, την οποία επισκέπτεται συχνά-πυκνά για δουλειές και συναντήσεις. Όπως έλεγε, από την Ελλάδα μας ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι εκτός συνόρων για να δημιουργηθεί η Allwyn, αφού το 2013 έγινε η πρώτη επένδυση στον ΟΠΑΠ. Το νέο σχήμα μετά την επιχειρηματική συνένωση έχει πλέον δραστηριότητες σε Ευρώπη και ΗΠΑ και αποτιμάται στο ταμπλό σχεδόν 12 δισ. ευρώ. Όσο για τα σχέδια δευτερογενούς εισαγωγής σε κάποια από τις μεγάλες αγορές, στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη, ο ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn σχολίασε πως είναι ακόμη νωρίς για να υπάρξει οριστική απόφαση. Πάντως το τελευταίο διήμερο η μετοχή πραγματοποίησε ένα ισχυρό rebound και χθες πλησίασε ξανά τα επίπεδα των 15 ευρώ.
Ο Κ.Μ για την δωρεά της Allwyn
-Κι αφού ο λόγος είναι για την Allwyn, να αναφέρουμε μια σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε η εταιρεία, καθώς χθες υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το υπουργείο Υγείας ώστε με δωρεά της Allwyn να ανακαινισθεί πλήρως το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά στον Πειραιά. Στην υπογραφή του μνημονίου παρέστη ο Πρωθυπουργός ο οποίος και χαρακτήρισε ιστορική την ημέρα για το νοσοκομείο «Μεταξά». «Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την Allwyn την ανακοίνωση μιας από τις σημαντικότερες δωρεές που έχουν γίνει ποτέ σε αυτόνομο νοσοκομείο, πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, έτσι ώστε το "ΜΕΤΑΞΑ", εντός των επόμενων ετών, να γίνει πράγματι ένα υπερσύγχρονο αντικαρκινικό νοσοκομείο, αντάξιο του εξαιρετικού στελεχιακού δυναμικού το οποίο διαθέτει. Η έκκληση την οποία κάνω, είναι αυτή η ενέργεια, την οποία τη χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε τη διοίκηση της Allwyn, να βρει ανταπόκριση και από άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κ. Μητσοτάκης.
Cenergy: Το 2027 στο Μέριλαντ
-Σύμφωνα με το πρόγραμμα προχωρά η μεγάλη επένδυση της Cenergy για την κατασκευή νέας εγκατάστασης καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Η Hellenic Cables Americas απέκτησε προ διετίας παραθαλάσσιο οικόπεδο 153.800 τ.μ. στο Wagners Point στη Βαλτιμόρη και η κατασκευή ξεκίνησε με πλήρη ρυθμό κατά τη διάρκεια του 2025. Από τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες 235 εκατ. ευρώ για τον τομέα καλωδίων πέρυσι, 43 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν για την ανάπτυξη της νέας εγκατάστασης χερσαίων καλωδίων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Το νέο εργοστάσιο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2027, με τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής να εξελίσσεται εντός του 2028 και την πλήρη ανάπτυξη της δυναμικότητάς της να επιτυγχάνεται έως το τέλος της ίδιας χρονιάς. Σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας, εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει ετήσια έσοδα της τάξης των 250 εκατ. δολαρίων, στηριζόμενη στη δυναμική ζήτηση που καταγράφεται στην αγορά ενεργειακών δικτύων των ΗΠΑ.
Χρηματιστήριο: Επίδειξη αντοχής στο φινάλε
-Η εικόνα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών θύμισε «παιχνίδι δύο ημιχρόνων», με την εγχώρια αγορά να επιδεικνύει αξιοσημείωτα ανακλαστικά αυτοσυντήρησης. Παρά το νευρικό ξεκίνημα και τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν υπό το βάρος της διεθνούς αβεβαιότητας, η αγορά κατάφερε να περιορίσει τις αρχικές απώλειες, κλείνοντας τελικά μακριά από τα χαμηλά ημέρας. Η επιχείρηση διάσωσης του Γενικού Δείκτη έφερε την υπογραφή ορισμένων εκ των ισχυρότερων blue chips, τα οποία λειτούργησαν ως «ανάχωμα» στην πτωτική ορμή. Η Allwyn και ο ΟΤΕ έδωσαν το σύνθημα της αντεπίθεσης, προσφέροντας την απαραίτητη σταθερότητα που χρειαζόταν η υψηλή κεφαλαιοποίηση για να ισορροπήσει. Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ συνέχισε να προσελκύει αγοραστικό ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως βασικός πυλώνας του ενεργειακού μετασχηματισμού στο ταμπλό. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη Motor Oil, η οποία κινήθηκε ανοδικά, λειτουργώντας ως πολύτιμο «αντίβαρο» στις ρευστοποιήσεις άλλων τίτλων. Η ενεργοποίηση των αγοραστών σε αυτά τα επίπεδα τιμών δείχνει ότι το «έξυπνο χρήμα» παραμένει ενεργό, αξιοποιώντας τις ενδοσυνεδριακές υποχωρήσεις για να χτίσει θέσεις σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη και υψηλή ορατότητα κερδών. Για τους χρηματιστές το χθεσινό «μάζεμα» αποτελεί ενθαρρυντικό σήμα. Η ικανότητα του Χ.Α να απορροφά τους κραδασμούς και να περιορίζει το εύρος της πτώσης μέσω της κινητοποίησης των δεικτοβαρών μετοχών, αποδεικνύει ότι η μακροπρόθεσμη ανοδική τάση παραμένει ενεργή, παρά τα γεωπολιτικά ή τεχνικά εμπόδια που εμφανίζονται περιστασιακά στην πορεία.
Τι πιστεύει η Αγγελική Φράγκου για το μέλλον
-Σε μια κομβική εκδήλωση στο Τόκιο, η εισηγμένη στο New York Stock Exchange Navios Maritime Partners L.P. παρέθεσε δεξίωση με την παρουσία κορυφαίων πλοιοκτητών, ναυπηγείων, εμπορικών οίκων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας με τα 172 πλοία, έστειλε ένα μήνυμα που υπερβαίνει τα όρια μιας κλασικής επιχειρηματικής ομιλίας. Ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στην ασιατική αγορά, σε μια περίοδο που η γεωπολιτική και η παγκόσμια ναυτιλιακή σκακιέρα επανακαθορίζονται. Η Χιώτισσα πλοιοκτήτρια, με τη χαρακτηριστική της ευθυκρισία, υπογράμμισε ότι «η εποχή της προβλεψιμότητας έχει παρέλθει», προειδοποιώντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις δεν είναι προσωρινές αλλά διαρθρωτικές και ήρθαν για να μείνουν. Οι αναφορές της στην αναδιάταξη της διεθνούς τάξης γύρω από την ασφάλεια και στις δομικές αλλαγές της παγκόσμιας οικονομίας αποκτούν γεωπολιτική διάσταση αφού, όπως επεσήμανε, «κάθε στρατηγική κίνηση, κάθε συνεργασία, κάθε επενδυτικό βήμα καθορίζει ποιος ελέγχει τις θαλάσσιες ροές και ποιοι θα διαμορφώσουν το μέλλον της ναυτιλίας». Με έμφαση στους αξιόπιστους και μακροχρόνιους συνεργάτες, η Φράγκου δεν μίλησε απλώς για επιχειρηματική σταθερότητα, αλλά έστειλε και ένα διπλωματικό μήνυμα, ειδικά σε ένα ιαπωνικό κοινό που εκτιμά τη συνέπεια και την εμπιστοσύνη ως θεμέλια κάθε συνεργασίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία φαίνεται να διαμορφώνει στρατηγικό αφήγημα ταχύτερα από τους ανταγωνιστές της, αξιοποιώντας τα αντανακλαστικά της για να εδραιώσει την παρουσία της στην Ασία και να διαμορφώσει τις νέες ισορροπίες σε ένα ολοένα πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.
Οι Greeks συνεχίζουν να παίζουν τα χαρτιά τους εν μέσω αβεβαιότητας
-Η εβδομάδα που πέρασε χαρακτηρίστηκε από σχετικά περιορισμένη δραστηριότητα στη δευτερογενή αγορά, με τους Έλληνες εφοπλιστές να δίνουν το «παρών» κυρίως στην πλευρά των πωλήσεων στους κλάδους των bulk carriers και των containers. Στις ναυπηγήσεις η προσοχή εστιάστηκε στα δεξαμενόπλοια, στα πλοία μεταφοράς αερίου και στα containers. Στα τάνκερ, η Maran Tankers της Μαρίας Αγγελικούση έβαλε παραγγελία για τρία supertankers-VLCC χωρητικότητας 300.000 dwt το καθένα, από τη Hanwha Ocean -Νότια Κορέα έναντι $130 εκατ. το καθένα με παράδοση το 2029, με εγκατεστημένο scrubber. Παράλληλα, οι Laskaridis Shipping και η Golden Energy παρήγγειλαν από ένα 157.000 dwt δεξαμενόπλοιο η καθεμία στην DH Shipbuilding (Νότια Κορέα) για το 2029, με τη μονάδα της Laskaridis να διαθέτει επίσης scrubber. Στον τομέα του LNG, η Maran Gas Maritime παρήγγειλε την κατασκευή δύο carriers 174.000 cbm στην Hanwha Ocean για παράδοση το 2029 στα $250,5 εκατ. το καθένα. Στην αγορά containers, η Euroseas του Αριστείδη Πίττα, προχώρησε σε δύο firm και τέσσερις προαιρετικές παραγγελίες 2.800 teu στην Huanghai Shipbuilding (Κίνα) για παράδοση το 2028. Οι κινήσεις αυτές καταδεικνύουν ότι, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα, οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν να «παίζουν τα χαρτιά τους» μεθοδικά, διατηρώντας την Ελλάδα στον χάρτη των ισχυρών ναυτιλιακών δυνάμεων. Στις αγοραπωλησίες second hand στο ξηρό φορτίο, οι ελληνικές εταιρείες βρέθηκαν πίσω από τις πωλήσεις των PLATON (Supramax, 58.502 dwt, 2011, SPP Shipbuilding, Νότια Κορέα) έναντι $15,4 εκατ. και AQUAVITA BAY (Supramax, 55.757 dwt, 2014, Japan Marine United, Ιαπωνία) έναντι άνω των $20 εκατ., και τα δύο σε μη αναφερθέντες αγοραστές. Στον τομέα των containers, οι Έλληνες επενδυτές απέκτησαν το CELSIUS NAPLES (Pmax, 4.860 teu, 2009, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Νότια Κορέα) στα $34,5 εκατ. Τα στατιστικά της τελευταίας διετίας δείχνουν ότι οι Έλληνες έχουν διατηρήσει υψηλό ρυθμό ανανέωσης στόλου. Μέσα σε 12 μήνες ελληνικά συμφέροντα τοποθέτησαν 204 παραγγελίες νεότευκτων πλοίων (13 dry bulk, 92 δεξαμενόπλοια, 78 containers, 13 gas), ολοκλήρωσαν 211 αγορές δευτερογενούς αγοράς (114 dry bulk, 67 δεξαμενόπλοια, 22 containers, 2 gas) και πούλησαν 318 πλοία (152 dry bulk, 122 δεξαμενόπλοια, 34 containers, 5 gas), αποδεικνύοντας τη σταθερή αναδιάρθρωση του ελληνικού στόλου.
Το Πεκίνο και το «Piraeus War Impact Task Force»
-Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, με τις εξελίξεις στην Ουκρανία και το Ιράν να αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες, ο Πειραιάς καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του ως στρατηγικός ναυτιλιακός κόμβος, με την παρουσία του Πεκίνου μέσω της COSCO να προσθέτει μια διάσταση πίεσης και ευκαιρίας. Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ναυτιλίας, ο Γιώργος Ξηραδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants και Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, τόνισε ότι το λιμάνι δεν μπορεί απλώς να αντιδρά στις κρίσεις, αλλά πρέπει να μετατραπεί σε προληπτικό κόμβο ανθεκτικότητας για την Ανατολική Μεσόγειο. Υπογράμμισε την ανάγκη αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών για να ανταποκρίνονται σε αιφνίδιες αυξήσεις φορτίων, διασφάλισης των εφοδιαστικών αλυσίδων, διαφοροποίησης των εμπορικών δραστηριοτήτων και συντονισμού μέσα από εξειδικευμένους μηχανισμούς governance, όπως ο «Piraeus War Impact Task Force», που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα επιτρέπει άμεσες παρεμβάσεις σε περιόδους κρίσης. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη επενδύσεων σε ενεργειακές και logistics υποδομές, ώστε ο Πειραιάς να διατηρήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του και να αναδειχθεί σε περιφερειακό «control hub». Κλείνοντας, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να δράσουν με ενότητα και στρατηγική υπευθυνότητα, εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας για να καθορίσουν τον ρόλο του Πειραιά στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα.
Σε δοκιμαστική λειτουργία η πρώτη (ελληνική) μπαταρία
-Η φετινή πρωταπριλιά θα καταγραφεί ως μια ιστορική ημερομηνία για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Συνέβησαν, ταυτόχρονα, δύο εξαιρετικής σημασίας καινοτομίες, που σε λίγα χρόνια θα έχουν αλλάξει εντελώς το ενεργειακό σκηνικό στη χώρα μας. Ένας τυπικός ενεργειακός κύκλος 24 ωρών στην Ελλάδα, ξεκινά από τη… νύχτα. Τη νύχτα, το φορτίο καλύπτεται κυρίως από φυσικό αέριο (και από αιολικά, όταν ο άνεμος συνεργάζεται). Το πρωί, η σκυτάλη του ενεργειακού βάρους περνά στα φωτοβολταϊκά όπως είναι φυσικό σε μια χώρα με από τις υψηλότερες ηλιοφάνειες στην Ευρώπη. Από τις 8 το βράδυ, όμως, ανοίγει ένα επικίνδυνο κενό: η ζήτηση ανεβαίνει, ο ήλιος έχει δύσει και το σύστημα στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αντλησιοταμίευση, τα υδροηλεκτρικά και το φυσικό αέριο. Αυτό το «βραδινό χάσμα» είναι η αχίλλειος πτέρνα της ελληνικής ενεργειακής μετάβασης. Εδώ ακριβώς μπαίνουν οι μπαταρίες. Προχθές, 1η Απριλίου 2026, τα πρώτα Συστήματα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) μπήκαν σε δοκιμαστική λειτουργία. Ήταν μόλις 20 MW, αριθμός που μοιάζει ασήμαντος, μπροστά στα περίπου 8.000 MW της μέσης ημερήσιας ζήτησης στην Ελλάδα. Η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μπαταριών όμως, είναι πλέον γεγονός. Μέχρι το τέλος του 2026, η εγκατεστημένη αποθηκευτική ισχύς σε μπαταρίες αναμένεται να φτάσει τα 700 MW, με άλλα 300 MW να βρίσκονται ήδη στο κατώφλι της ηλέκτρισης. Την ίδια μέρα, πρωταπριλιά, ξεκίνησε χωρίς τυμπανοκρουσίες και η λειτουργία των Δυναμικών Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αφορά μόνον τους 1,5 εκατομμύριο κατόχους «έξυπνων μετρητών». Κι εδώ ο αριθμός μοιάζει μικρός κι ασήμαντος, αλλά στην πραγματικότητα ξεπερνά κατά πολύ π.χ. τις περίπου 600.000 συνδέσεις οπτικών ινών (fiber to the home) στη χώρα μας. Όλες οι νεόδμητες κατοικίες έχουν πλέον «έξυπνους μετρητές», κάτι που επιλέγουν πλέον και οι επιχειρήσεις και οι παραγωγικές μονάδες. Ο έξυπνος μετρητής καταγράφει την κατανάλωσή σου ανά ώρα. Το δυναμικό τιμολόγιο εκμεταλλεύεται αυτή την πληροφορία: πληρώνεις λιγότερο αν πλένεις, φορτίζεις το αυτοκίνητο ή ζεσταίνεις νερό τις ώρες που η ζήτηση -και άρα η τιμή- είναι χαμηλή. Αν καταναλώνεις στις ώρες αιχμής, πληρώνεις ακριβότερα. Η λογική είναι απλή: το δίκτυο «ανταμείβει» όποιον μετακινεί την κατανάλωσή του μακριά από τις ώρες που το σύστημα πιέζεται. Κατά συνέπεια, η προχθεσινή μέρα με την αποθήκευση και τη νέα «δυναμική τιμολόγηση» έφερε στην Ελλάδα δύο σημαντικά εργαλεία που, μαζί, γεμίζουν επιτέλους το Άγιο Δισκοπότηρο της ελληνικής ενέργειας.
Ο συνεδριακός τουρισμός αφήνει 1 δισ. τον χρόνο
-Υπάρχει μια τουριστική δραστηριότητα που δεν μετριέται σε ξαπλώστρες και δεν εξαρτάται από τον καιρό. Δεν ακολουθεί την εποχικότητα, δεν αδειάζει τον Οκτώβριο και δεν ασχολείται με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων τον Αύγουστο. Είναι ο συνεδριακός τουρισμός που στην Ελλάδα είναι ένας από τους πλέον παραμελημένους μοχλούς ανάπτυξης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Oxford Economics, ο Συνεδριακός Τουρισμός αποφέρει στη χώρα περίπου 1 δισ. ευρώ τον χρόνο. Ο αριθμός αυτός, όμως, δεν αποτυπώνει την πραγματική βαρύτητα. Ο συνεδριακός επισκέπτης ξοδεύει 3 έως 4 φορές περισσότερα από τον μέσο «παραδοσιακό» τουρίστα. Μένει σε ξενοδοχεία υψηλής κατηγορίας, τρώει σε καλά εστιατόρια, μετακινείται με ανέσεις, επιλέγει πολλές παράπλευρες δραστηριότητες. Όλα αυτά σε περιόδους εκτός αιχμής, τους μήνες που η τουριστική οικονομία συνήθως «ξεκουράζεται». Η Αθήνα βρίσκεται σταθερά στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται στο top 20 των χωρών διεθνώς. Πρόκειται για θέση που κατακτήθηκε με υποδομές, τεχνογνωσία και φυσικά με ανθρώπινο κεφάλαιο που χτίστηκε σιωπηλά τις τελευταίες δεκαετίες.
H εμπιστευτική κατάθεση εγγράφων από τον Ελον Μασκ
-Η SpaceX ετοιμάζεται να εισβάλει στη Wall Street με δορυφορικές ταχύτητες. Η εταιρεία του Έλον Μασκ κατέθεσε «εμπιστευτικά έγγραφα Δημόσιας Εγγραφής» στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Με την εισαγωγή της SpaceX στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο Μασκ φιλοδοξεί να αντλήσει έως 75 δισ. δολάρια. Αν το πετύχει θα ξεπεράσει κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ της Saudi Aramco που ήταν «μόλις» στα 30 δισ. δολάρια. Ήδη αυτή την εποχή, στις ιδιωτικές αγορές (private markets), η SpaceX αποτιμάται στo 1,3 τρισεκατομμύριο δολάρια. Τα «εμπιστευτικά έγγραφα Δημόσιας Εγγραφής» είναι μια ειδική διαδικασία. Η εταιρεία καταθέτει μια πρώτη δοκιμαστική εκδοχή του φακέλου εισαγωγής. Η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) απαντά, κατόπιν οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν παρατηρήσεις, χωρίς όμως να δημοσιοποιούνται ευαίσθητες πληροφορίες. Μόλις ο φάκελος εισαγωγής ολοκληρωθεί και γίνει δημόσιος, η εταιρεία έχει στη διάθεσή της 15 ημέρες για να ξεκινήσει το roadshow. Η επενδυτική πρόταση της SpaceX στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο Έλον Μασκ εκτιμά ότι η διαστημική υπολογιστική ισχύς, τροφοδοτούμενη από ηλιακή ενέργεια, θα υπερέχει σε κόστος έναντι των επίγειων data centers μέσα σε λίγα χρόνια. Ο νέος στόχος είναι να αναπτύξει νέα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που θα τροφοδοτούν «εικονικούς πράκτορες», τα ρομπότ αλλά και τα αυτόνομα οχήματα. Είναι το λεγόμενο «physical AI» (φυσική Τεχνητή Νοημοσύνη). Προφανώς η SpaceX δεν διεκδικεί θέση στο χρηματιστηριακό ταμπλό της Wall Street ως μία startup που ζητά χρηματοδότηση. Η εταιρεία έχει ήδη επαναστατήσει, με τους περίφημους επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους. Αναλυτές εκτιμούν ότι τα περιθώρια EBITDA μπορεί να φτάσουν ακόμη και στο 50%. Αυτό το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας είναι ασυνήθιστα υψηλό για εταιρεία τεχνολογίας-διαστήματος. Επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι μια άλλη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, η OpenAI, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT, έχει ήδη αντλήσει 122 δισ. δολάρια πριν από τη δική της Δημόσια Εγγραφή. Γι’ αυτό άλλωστε σήμερα αποτιμάται στα 852 δισ. δολάρια. Οι αριθμοί και τα μεγέθη ζαλίζουν. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ξεκίνησε η «στρατηγική περίοδος» των εισαγωγών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης στις χρηματιστηριακές αγορές.
Πόσο κοστίζει ο πόλεμος της Μ. Ανατολής στην Ασία
-Για μεγάλο μέρος της Ασίας, η επιχείρηση «Επική Οργή» του Προέδρου Τραμπ έχει ήδη προκαλέσει τεράστια οικονομική κρίση με τρία διαφορετικά μέτωπα: τιμές, χρέος και έλλειψη εφοδίων. Το μέτωπο των τιμών είναι το πιο ορατό. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε χθες ο "Economist" στο διάστημα 23 Φεβρουαρίου–30 Μαρτίου 2026, οι τιμές καυσίμων στην αντλία εκτοξεύθηκαν στη Μιανμάρ κατά περίπου +100%, στις Φιλιππίνες κατά +72% και στην Αυστραλία κατά +47%. Ακόμη και χώρες με μεγαλύτερα αποθέματα ή που ανακοίνωσαν σημαντικές επιδοτήσεις, όπως π.χ. η Ιαπωνία (+16%) και η Νότια Κορέα (+8%), δεν γλίτωσαν το κύμα της ακρίβειας των καυσίμων. Μόνο η Ινδία και το Μπαγκλαντές κατάφεραν να κρατήσουν τις τιμές σταθερές, επειδή εκεί ισχύει κρατική ρύθμιση. Σοβαρότερο όμως είναι το πρόβλημα της τροφοδοσίας της αγοράς, όπου ήδη εμφανίζονται ελλείψεις. Σύμφωνα με στοιχεία του Kpler (Μάρτιος 2026), η Ιαπωνία διαθέτει αποθέματα για περίπου 145 ημέρες κατανάλωσης, η Κίνα για 85 ημέρες. Στον αντίποδα, η Ινδία έχει αποθέματα μόλις 15 ημερών. Είναι ελάχιστο αυτό το απόθεμα για μια οικονομία 1,4 δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Φιλιππίνες, Βιετνάμ και Σιγκαπούρη κινούνται στις 25–35 ημέρες, εκτεθειμένες σε οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή εφοδιασμού. Το μέτωπο του χρέους είναι το λιγότερο ορατό αλλά ενδεχομένως το πιο επικίνδυνο μακροπρόθεσμα. Χώρες με υψηλές δολαριακές υποχρεώσεις και ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, πρώτες απ’ όλες οι εισαγωγείς πετρελαίου, αντιμετωπίζουν ταυτόχρονη πίεση από την υποτίμηση των νομισμάτων τους και την άνοδο του κόστους εξυπηρέτησης χρέους. Η κρίση δεν μεταφράζεται απλώς σε ακριβότερα καύσιμα, αλλά σε δομικά προβλήματα ισοζυγίου πληρωμών, πληθωρισμό και κοινωνική αστάθεια σε χώρες που δεν έχουν οικονομικά αντισώματα.
Η φυσική και η χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου
-Οι χρηματιστηριακές τιμές του αργού πετρελαίου σήμερα, δεν αντικατοπτρίζουν αυτό που πραγματικά βλέπουν όσοι εμπορεύονται φυσικά βαρέλια. Η Goldman Sachs είδε τη διαφορά και την ποσοτικοποίησε. Το καθαρό πλήγμα στα παγκόσμια εμπορικά αποθέματα πετρελαίου από τους περιορισμούς στα Στενά του Ορμούζ ανέρχεται σε -11,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Αυτή η μείωση ισχύει ακόμα κι αν συνυπολογιστούν οι ανακατευθύνσεις αγωγών, οι απελευθερώσεις στρατηγικών αποθεμάτων (SPR) και οι αυξημένες εισαγωγές πετρελαίου που βρίσκονταν σε καθεστώς κυρώσεων. Η ροή πετρελαίου μέσω του Ορμούζ παραμένει -95% κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Περίπου 1 ή 1,1 εκατ. βαρέλια/ημέρα διέρχονται σήμερα, έναντι τουλάχιστον 20 εκατ. βαρέλια πριν από την κρίση. Τα επίσημα παγκόσμια αποθέματα έχουν ήδη μειωθεί κατά 130 εκατομμύρια βαρέλια από την έναρξη της σύρραξης. Αυτό σημαίνει ότι χάθηκε το 30% των αποθεμάτων που είχαν δημιουργηθεί ολόκληρο το 2025. Οι traders που διαχειρίζονται φυσικά φορτία, θεωρούν τις τρέχουσες τιμές χαμηλές (!) σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Η χρηματιστηριακή αγορά τιμολογεί την ελπίδα. Η φυσική αγορά τιμολογεί την πραγματικότητα. Για την Ελλάδα, η διακύβευση είναι διπλή. Motor Oil και HelleniQ Energy λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος προμήθειας αργού ανεβαίνει, ενώ οι τιμές spot δεν έχουν ακόμα πλήρως αποτιμήσει τη αναταραχή. Έτσι, προκαλείται ένα margin squeeze. Αν η φυσική αγορά αποδειχθεί τελικά σωστή (τα ιστορικά προηγούμενα δείχνουν ότι συνήθως είναι) η επόμενη κίνηση στις τιμές του αργού δεν θα είναι προς τα κάτω.
Πηγή: www.newmoney.gr
