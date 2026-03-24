Motor Oil: Κέρδη, ισχυρό μέρισμα και νέος κύκλος επενδύσεων ύψους €220 εκατ. εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας
Η διαχείριση της έκθεσης στη Μέση Ανατολή – Ο πλήρης έλεγχος της Ηλέκτωρ με εξαγορά του 100% των μετοχών της και η ενίσχυση της παρουσίας στην πράσινη ενέργεια
Με ισχυρές επιδόσεις μπαίνει στο 2026 η Motor Oil, καταγράφοντας υψηλή λειτουργική κερδοφορία, ενισχυμένες ταμειακές ροές και επιταχυνόμενο στρατηγικό μετασχηματισμό, σε ένα περιβάλλον όμως αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
Ο Όμιλος διατηρεί την ηγετική του θέση στη διύλιση με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δραστηριότητά του στον ηλεκτρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κυκλική οικονομία. Τα αποτελέσματα του 2025 με το άλμα κατά 126% στα καθαρά κέρδη επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, την ώρα που οι επενδύσεις και οι στρατηγικές κινήσεις επιταχύνουν τη μετάβαση σε ένα πιο διαφοροποιημένο και βιώσιμο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο.
Ωστόσο το περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η δραστηριότητα του Ομίλου παραμένει απαιτητικό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή –και ειδικότερα γύρω από το Ιράν– να επηρεάζουν άμεσα τις αγορές πετρελαίου και ενέργειας. Η αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές του αργού και των πετρελαιοειδών, σε συνδυασμό με τις πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις δυσκολίες κάλυψης της ζήτησης, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του πετρελαϊκού και ενεργειακού ομίλου όπως αποτυπώνεται στον ετήσιο απολογισμό για τα αποτελέσματα του 2025, σε αυτό το περιβάλλον καθίσταται κρίσιμη η διατήρηση υψηλής επιχειρησιακής ευελιξίας και αυστηρής χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, προκειμένου ο Όμιλος να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις διακυμάνσεις της αγοράς και να διασφαλίζει τη σταθερότητα των επιδόσεών του.
