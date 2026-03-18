Σε κλοιό εισαγόμενων πιέσεων το Χρηματιστήριο - «Φρένο» στο τριήμερο ανοδικό σερί
Σε κλοιό εισαγόμενων πιέσεων το Χρηματιστήριο - «Φρένο» στο τριήμερο ανοδικό σερί
Στις 2.130 μονάδες υποχώρησε ο Γενικός Δείκτης, ενώ είχε φτάσει πάνω από τις 2.180 μονάδες στα υψηλά ημέρας - Το χτύπημα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars οδηγεί σε απώλειες τις αγορές και σε νέα ισχυρή άνοδο τις τιμές πετρελαίου
Σε πτωτικό έδαφος «γύρισε» το ελληνικό χρηματιστήριο, βάζοντας τέλος στο τριήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε, παρόλο που σημείωνε κέρδη στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής συνεδρίασης. Η αλλαγή σκηνικού έλαβε χώρα σε συντονισμό με τις υπόλοιπες αγορές, οι οποίες επίσης δέχονται πιέσεις μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, όπως το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars. Την ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό WTI να ενισχύεται κατά +3,2% στα 98,5 δολάρια το βαρέλι και το μπρεντ κατά +6,1% στα 109,7 δολάρια.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (18/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 13,35 μονάδες ή -0,62% και έκλεισε στις 2.129,82 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.125,29 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.183,66 μονάδες. Η φετινή απόδοση του ΓΔ αγγίζει το +0,43%, ενώ εντός του Μαρτίου καταγράφει απώλειες -6,49%.
Η προσοχή παραμένει σταθερά στραμμένη προς τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη διακύμανση των ενεργειακών τιμών. Ωστόσο, η κυρίαρχη είδηση της ημέρας είναι η αποψινή συνεδρίαση της Federal Reserve. Αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στο εύρος 3,50%-3,75%, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις και τη συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και το ράλι στις τιμές του πετρελαίου έχουν ανατρέψει άρδην τις προσδοκίες για τη νομισματική χαλάρωση εντός του 2026. Επιπλέον, υπό το πρίσμα του αυξανόμενου πληθωριστικού κινδύνου, η ρητορική του απερχόμενου κεντρικού τραπεζίτη αποκτά βαρύνουσα σημασία.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 282,98 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 39,73 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 40,3 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ, ενώ ακολούθησαν η Eurobank με 39 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 36,1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 146,96 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 42 μετοχές, αρνητικό για 67, ενώ 14 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -1,5%, η Εθνική κατά -1% και η Πειραιώς κατά -0,7%, ενώ η Eurobank ενισχύθηκε κατά +1,3%. Η Τράπεζα Κύπρου έχασε -1,8%, η CrediaBank -0,5%, ενώ η Optima bank κινήθηκε χαμηλότερα κατά -2,3%, με το βλέμμα στην πρόταση που κατέθεσε για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Euroxx.
Συνεχίζονται, παράλληλα, οι ανακοινώσεις των ετήσιων αποτελεσμάτων από τις εισηγμένες, με την Autohellas να δημοσιεύει την οικονομική της έκθεση πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Τα βλέμματα των επενδυτών προσελκύει η αυριανή μέρα, καθώς θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις η ΔΕΗ, η Titan, η Μοτοδυναμική και η Lavipharm. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεχωρίζουν τα αποτελέσματα της Motor Oil (Δευτέρα 23/3) και του ΔΑΑ (Τρίτη 24/3).
Την Παρασκευή 20 Μαρτίου θα λάβει χώρα η τριπλή λήξη στα παράγωγα (triple witching) για τα συμβόλαια Μαρτίου. Θα πραγματοποιηθεί επίσης το rebalancing στους δείκτες του FTSE Russell και του Stoxx. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι η συναλλακτική δραστηριότητα θα ανέλθει σε υψηλά επίπεδα λόγω των αυξημένων ροών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης. Την ίδια μέρα η Scope Ratings θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο. Υπενθυμίζεται ότι ο γερμανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με BBB και θετικές προοπτικές (outlook).
Σε πτωτικό έδαφος «γύρισαν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην αγορά παραμένουν στο προσκήνιο. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην αυριανή συνεδρίαση της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Αγγλίας. Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση -0,7%, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,6%, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται χαμηλότερα κατά -0,9%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται οριακά.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τετάρτης (18/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 13,35 μονάδες ή -0,62% και έκλεισε στις 2.129,82 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.125,29 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.183,66 μονάδες. Η φετινή απόδοση του ΓΔ αγγίζει το +0,43%, ενώ εντός του Μαρτίου καταγράφει απώλειες -6,49%.
Η προσοχή παραμένει σταθερά στραμμένη προς τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη διακύμανση των ενεργειακών τιμών. Ωστόσο, η κυρίαρχη είδηση της ημέρας είναι η αποψινή συνεδρίαση της Federal Reserve. Αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στο εύρος 3,50%-3,75%, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις και τη συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και το ράλι στις τιμές του πετρελαίου έχουν ανατρέψει άρδην τις προσδοκίες για τη νομισματική χαλάρωση εντός του 2026. Επιπλέον, υπό το πρίσμα του αυξανόμενου πληθωριστικού κινδύνου, η ρητορική του απερχόμενου κεντρικού τραπεζίτη αποκτά βαρύνουσα σημασία.
«Κοκκίνισε» το ταμπλό, «καλπάζει» η μεταβλητότηταΚατά -0,62% υποχώρησαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.318,04 μονάδες, παρόλο που νωρίτερα έφτανε να κερδίζει ακόμη και πάνω από +3%. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) σημείωσε πτώση -0,67% στις 5.398,76 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έχασε -0,61% στις 2.667,97 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 282,98 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 39,73 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 40,3 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ, ενώ ακολούθησαν η Eurobank με 39 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 36,1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 146,96 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 42 μετοχές, αρνητικό για 67, ενώ 14 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Alpha Bank υποχώρησε κατά -1,5%, η Εθνική κατά -1% και η Πειραιώς κατά -0,7%, ενώ η Eurobank ενισχύθηκε κατά +1,3%. Η Τράπεζα Κύπρου έχασε -1,8%, η CrediaBank -0,5%, ενώ η Optima bank κινήθηκε χαμηλότερα κατά -2,3%, με το βλέμμα στην πρόταση που κατέθεσε για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Euroxx.
Το εγχώριο ενδιαφέρον σε Optima bank-Euroxx και εταιρικά αποτελέσματαΣε εγχώρια βάση, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε σήμερα η Optima bank, μετά τη μη δεσμευτική πρόταση που έκανε για την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% της Euroxx Securities. Η τράπεζα ξεκίνησε αποκλειστικές συζητήσεις για την ολοκλήρωση του deal και στοχεύει στην εξαγορά συμμετοχής όχι μικρότερης του 67% της χρηματιστηριακής εταιρείας. Η έκβαση της συναλλαγής εξαρτάται από τη διενέργεια due diligence, την υπογραφή των τελικών συμφωνιών και τις ρυθμιστικές εγκρίσεις. Σε διευκρινιστική της ανακοίνωση, σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Optima bank εξήγησε ότι έχει διατυπωθεί ενδεικτική αναφορά σε μέγιστο συνολικό ποσό έως 65,5 εκατ. ευρώ.
Συνεχίζονται, παράλληλα, οι ανακοινώσεις των ετήσιων αποτελεσμάτων από τις εισηγμένες, με την Autohellas να δημοσιεύει την οικονομική της έκθεση πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Τα βλέμματα των επενδυτών προσελκύει η αυριανή μέρα, καθώς θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις η ΔΕΗ, η Titan, η Μοτοδυναμική και η Lavipharm. Την ερχόμενη εβδομάδα ξεχωρίζουν τα αποτελέσματα της Motor Oil (Δευτέρα 23/3) και του ΔΑΑ (Τρίτη 24/3).
Την Παρασκευή 20 Μαρτίου θα λάβει χώρα η τριπλή λήξη στα παράγωγα (triple witching) για τα συμβόλαια Μαρτίου. Θα πραγματοποιηθεί επίσης το rebalancing στους δείκτες του FTSE Russell και του Stoxx. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι η συναλλακτική δραστηριότητα θα ανέλθει σε υψηλά επίπεδα λόγω των αυξημένων ροών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης. Την ίδια μέρα η Scope Ratings θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο. Υπενθυμίζεται ότι ο γερμανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με BBB και θετικές προοπτικές (outlook).
Διπλό χτύπημα στη Wall Street – «Πέφτουν» και οι υπόλοιπες αγορέςΤα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν και τα δυσμενή στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ επιδεινώνουν το κλίμα στη Wall Street, με τους βασικούς δείκτες να χάνουν μεταξύ -0,4% και -0,7%. Οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Federal Reserve για τη νομισματική της πολιτική, που θα ανακοινωθεί απόψε. Οι αγορές προβλέπουν ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%. Η προσοχή είναι περισσότερο στραμμένη στις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σχετικά με το εάν οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μελλοντική νομισματική πολιτική.
Σε πτωτικό έδαφος «γύρισαν» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην αγορά παραμένουν στο προσκήνιο. Τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην αυριανή συνεδρίαση της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Αγγλίας. Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση -0,7%, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,6%, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται χαμηλότερα κατά -0,9%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται οριακά.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
