Aramco: Καταστροφικές οι επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου αν συνεχιστεί το μπλοκάρισμα στα Στενά του Ορμούζ

Τα παγκόσμια διαθέσιμα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων πέντε ετών, λέει ο ενεργειακός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας

«Φυσικά, θα στηρίζαμε κάθε ενέργεια ή μέτρο που θα βοηθούσε να παραδοθούν τα προϊόντα μας στους πελάτες και στην παγκόσμια αγορά», δήλωσε.



Ένας ακόμη υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ενεργειακής βιομηχανίας του Κόλπου εμφανίστηκε πάντως επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό το σενάριο, επισημαίνοντας ότι η μόνη πραγματική λύση για να ανοίξει ξανά το στενό για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι να τερματιστεί ο πόλεμος.



Παγκόσμια αποθέματα σε χαμηλά επίπεδα Ο Νάσερ επισήμανε επίσης ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών και προειδοποίησε ότι η κρίση θα οδηγήσει σε ταχύτερη μείωσή τους, υπογραμμίζοντας πόσο κρίσιμη είναι η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.



«Δυστυχώς για τις διεθνείς αγορές, το μεγαλύτερο μέρος της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας βρίσκεται σε αυτή την περιοχή», ανέφερε ο επικεφαλής της Aramco σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, προσθέτοντας ότι η αυξανόμενη ζήτηση κατά τη διάρκεια του έτους θα διατηρήσει την αγορά σε οριακή ισορροπία.



Στην παρούσα φάση η Aramco δεν εξάγει πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο, καθώς τα πλοία δεν μπορούν να φορτώσουν φορτία στην περιοχή. Ωστόσο, η εταιρεία, η οποία δεν δημοσιοποιεί τα ακριβή επίπεδα παραγωγής της, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των πελατών της, εν μέρει αξιοποιώντας παγκόσμια αποθέματα.



«Αυτό το απόθεμα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά προς το παρόν το αξιοποιούμε», είπε.



Μεγάλη απώλεια προσφοράς από την αγορά Σύμφωνα με τον Νάσερ, ακόμη και με τη δυνατότητα εξαγωγών μέσω της δυτικής περιοχής της Σαουδικής Αραβίας, οι διαταραχές ενδέχεται να αφαιρέσουν περίπου 350 εκατ. βαρέλια από την αγορά.



Εκτός από τον αγωγό, η Aramco μπορεί επίσης να κατευθύνει μέρος της παραγωγής προς την εγχώρια ζήτηση. Περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως από τη συνολική χωρητικότητα των 7 εκατ. βαρελιών του αγωγού κατευθύνονται σε δυτικά εγχώρια διυλιστήρια, τα οποία αποτελούν καθαρούς εξαγωγείς πετρελαϊκών προϊόντων.



Ο Νάσερ ανέφερε επίσης ότι μικρή πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση την περασμένη εβδομάδα στο διυλιστήριο Ras Tanura της Aramco, το μεγαλύτερο στη χώρα, κατασβέστηκε γρήγορα και τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το διυλιστήριο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επανεκκίνησης.



Η Aramco ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα ετήσια κέρδη της μειώθηκαν κατά 12%, κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου.



Παράλληλα γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών έως 3 δισ. δολαρίων, στην πρώτη τέτοια κίνηση στην ιστορία της εταιρείας.