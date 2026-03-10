Aramco: Καταστροφικές οι επιπτώσεις στην αγορά πετρελαίου αν συνεχιστεί το μπλοκάρισμα στα Στενά του Ορμούζ
Τα παγκόσμια διαθέσιμα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων πέντε ετών, λέει ο ενεργειακός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας
Προειδοποιήσεις για «καταστροφικές συνέπειες» στις διεθνείς αγορές πετρελαίου εάν ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, έστειλε η Aramco, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο.
Οι μεταφορές πετρελαίου μέσω της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού έχουν σε μεγάλο βαθμό μπλοκαριστεί, ενώ υπό φυσιολογικές συνθήκες περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται καθημερινά από το συγκεκριμένο σημείο.
Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν την Τρίτη ότι δεν θα επιτρέψουν «ούτε ένα λίτρο πετρελαίου» να εξέλθει από τη Μέση Ανατολή, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
«Αν και έχουμε αντιμετωπίσει διαταραχές στο παρελθόν, αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής», πρόσθεσε.
Το διεθνές σημείο αναφοράς για το αργό πετρέλαιο Brent, το οποίο εκτινάχθηκε τη Δευτέρα σε υψηλό άνω των τριών ετών, φτάνοντας σχεδόν τα 120 δολάρια το βαρέλι, διαπραγματευόταν την Τρίτη κοντά στα 92 δολάρια, μετά από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος ενδέχεται να λήξει σύντομα.
Ωστόσο, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «πολύ πιο σκληρά» εάν επιχειρήσει να μπλοκάρει τις εξαγωγές από τη ζωτικής σημασίας ενεργειακή περιοχή.
Παράλληλα, δήλωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα μπορούσε να συνοδεύει εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευσή τους.
Παραμένει ωστόσο ασαφές εάν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει τη δυνατότητα να καλύψει τέτοιας κλίμακας αποστολές, καθώς ορισμένα πλοία του συμμετέχουν ήδη σε επιθέσεις κατά του Ιράν και στην αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων.
Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο συνοδείας δεξαμενόπλοιων από το αμερικανικό ναυτικό και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην απαιτούμενη κλίμακα, ο Νάσερ σημείωσε ότι πρόκειται για τεράστιους όγκους μεταφοράς και υπογράμμισε ότι οι πελάτες της Aramco αναλαμβάνουν το ρίσκο της παράδοσης.
«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και όσο περισσότερο διαρκεί η διαταραχή… τόσο πιο δραστικές θα είναι οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.
Επιπτώσεις σε πολλούς κλάδουςΟ ίδιος τόνισε ότι η κρίση δεν έχει πλήξει μόνο τη ναυτιλία και τον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αεροπορία, τη γεωργία, την αυτοκινητοβιομηχανία και σε πολλούς ακόμη τομείς της οικονομίας.
«Φυσικά, θα στηρίζαμε κάθε ενέργεια ή μέτρο που θα βοηθούσε να παραδοθούν τα προϊόντα μας στους πελάτες και στην παγκόσμια αγορά», δήλωσε.
Ένας ακόμη υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ενεργειακής βιομηχανίας του Κόλπου εμφανίστηκε πάντως επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό το σενάριο, επισημαίνοντας ότι η μόνη πραγματική λύση για να ανοίξει ξανά το στενό για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι να τερματιστεί ο πόλεμος.
«Δυστυχώς για τις διεθνείς αγορές, το μεγαλύτερο μέρος της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας βρίσκεται σε αυτή την περιοχή», ανέφερε ο επικεφαλής της Aramco σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές, προσθέτοντας ότι η αυξανόμενη ζήτηση κατά τη διάρκεια του έτους θα διατηρήσει την αγορά σε οριακή ισορροπία.
Στην παρούσα φάση η Aramco δεν εξάγει πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο, καθώς τα πλοία δεν μπορούν να φορτώσουν φορτία στην περιοχή. Ωστόσο, η εταιρεία, η οποία δεν δημοσιοποιεί τα ακριβή επίπεδα παραγωγής της, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των πελατών της, εν μέρει αξιοποιώντας παγκόσμια αποθέματα.
«Αυτό το απόθεμα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά προς το παρόν το αξιοποιούμε», είπε.
Εκτός από τον αγωγό, η Aramco μπορεί επίσης να κατευθύνει μέρος της παραγωγής προς την εγχώρια ζήτηση. Περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως από τη συνολική χωρητικότητα των 7 εκατ. βαρελιών του αγωγού κατευθύνονται σε δυτικά εγχώρια διυλιστήρια, τα οποία αποτελούν καθαρούς εξαγωγείς πετρελαϊκών προϊόντων.
Ο Νάσερ ανέφερε επίσης ότι μικρή πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση την περασμένη εβδομάδα στο διυλιστήριο Ras Tanura της Aramco, το μεγαλύτερο στη χώρα, κατασβέστηκε γρήγορα και τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το διυλιστήριο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επανεκκίνησης.
Η Aramco ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα ετήσια κέρδη της μειώθηκαν κατά 12%, κυρίως λόγω χαμηλότερων τιμών του αργού πετρελαίου.
Παράλληλα γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών έως 3 δισ. δολαρίων, στην πρώτη τέτοια κίνηση στην ιστορία της εταιρείας.
Παγκόσμια αποθέματα σε χαμηλά επίπεδαΟ Νάσερ επισήμανε επίσης ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών και προειδοποίησε ότι η κρίση θα οδηγήσει σε ταχύτερη μείωσή τους, υπογραμμίζοντας πόσο κρίσιμη είναι η επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
