Πυκνό ημερολόγιο διεθνών επαφών για τις τράπεζες, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και το μήνυμα ενόψει των road shows
Βusiness as usual επισημαίνουν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πιστεύουν πως ο πόλεμος θα έχει μικρή διάρκεια - Ιnvestor day για την Τράπεζα Κύπρου
Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η σκιά του πολέμου μοιραία υπεισέρχονται στο ερωτηματολόγιο των διεθνών αναλυτών καθώς κανένας δεν ξέρει το χρονικό ορίζοντα των συρράξεων. Ο χρόνος αποτελεί κλειδί για τον τρόπο με τον οποίον εν τέλει θα αντιδράσουν οι αγορές.
Τα κλειδιά για τις ελληνικές τράπεζες
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές τράπεζες δύο εξ’ αυτών έχουν ισχυρή δραστηριότητα στην Κύπρο, όλες σχεδιάζουν ή και έχουν προχωρήσει και σε άλλες δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή (συμμετοχή σε κοινοπρακτικά δάνεια κλπ) ενώ ας σημειωθεί πως όλες έχουν έντονη δραστηριότητα στη ναυτιλία.
Βusiness as usual επισημαίνουν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πιστεύουν πως ο πόλεμος θα έχει μικρή διάρκεια. Αν όμως δεν έχει; Σε αυτήν την περίπτωση τα κομμάτι στη σκακιέρα θα επανατοποθετηθούν.
Χωρίς να κυριαρχεί στην ατζέντα, το θέμα της αστάθειας αναμένεται να ενταχθεί πλέον στις ερωτήσεις των αναλυτών και στα σενάρια ευαισθησίας που εξετάζονται από τους ίδιους στα road shows και στις επενδυτικές ημερίδες που είναι πολύ πλούσιες το Μάρτιο. Προστίθεται λοιπόν ένας παράγοντα προσοχής σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος επιχειρεί να αναδείξει τη βελτιωμένη του κερδοφορία και τις αναπτυξιακές του πρωτοβουλίες.
Το βαρύ πρόγραμμα
Η αρχή γίνεται σήμερα στην Αθήνα, όπου η Τράπεζα Κύπρου πραγματοποιεί investor day, παρουσιάζοντας τη στρατηγική και τους στόχους της στους επενδυτές. Στις 5 Μαρτίου ακολουθεί αντίστοιχη εκδήλωση της Τράπεζα Πειραιώς στο Λονδίνο (Capital Day).
Το ενδιαφέρον συνεχίζεται με τη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στο Morgan Stanley Financial Conference στο Λονδίνο (17–19 Μαρτίου) και στο Wood Financial Conference στη Νέα Υόρκη (31 Μαρτίου – 1 Απριλίου).
Μέχρι το τέλος του μήνα εκφράζεται η ισχυρή πεποίθηση πως το τοπίο θα έχει πλήρως ξεκαθαρίσει λένε τραπεζικοί παράγοντες και η απόφαση είναι πως κανένα σχέδιο δεν αναστέλλεται. Ακόμη και στην Κύπρο οι τράπεζες δεν φαίνεται να συναντούν φοβικές αντιδράσεις ούτε επουδενί προσμετρούν μεταφορές κεφαλαίων σε καταφύγια ασφαλείας.
Η αφήγηση των τραπεζών
Σε αυτό το πυκνό ημερολόγιο διεθνών επαφών, η βασική αφήγηση των διοικήσεων θα παραμείνει: ισχυρή κερδοφορία, κεφαλαιακή επάρκεια, γενναίες διανομές μερισμάτων και διεύρυνση δραστηριοτήτων.
