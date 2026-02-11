Citi για ΤΙΤΑΝ: Νέα τιμή στόχος στα 70 ευρώ – Τα σενάρια αποτίμησης και η νέα στρατηγική, πού δίνει αξία
Citi για ΤΙΤΑΝ: Νέα τιμή στόχος στα 70 ευρώ – Τα σενάρια αποτίμησης και η νέα στρατηγική, πού δίνει αξία
Επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγοράς» για την ΤΙΤΑΝ η Citi - Το θετικό και το κακό σενάριο για την τιμή στόχο
Η Citi αυξάνει την τιμή στόχο στα 70 ευρώ για τον όμιλο ΤΙΤΑΝ και επαναλαμβάνει τη σύσταση αγοράς. Ο οίκος στο θετικό του σενάριο τοποθετεί την τιμή στόχο για τον όμιλο αρκετά υψηλότερα στα 78,20 ευρώ και στο κακό σενάριο στα 46,20 ευρώ, με πολύ μικρό περιθώριο πτώσης από τα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης.
Ο αμερικανικός οίκος επισημαίνει τον τομέα των εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (ACM) και την ψηφιοποίηση ως ισχυρούς παράγοντες αύξησης των περιθωρίων κέρδους της TΙΤΑΝ, σε συνδυασμό με το δυναμικό αύξησης του περιθωρίου EBITDA κατά 170 μονάδες βάσης, βοηθώντας άνετα τον όμιλο να επιτύχει πάνω από το ήμισυ του στόχου αύξησης του περιθωρίου κέρδους (300 μονάδες βάσης μεταξύ 2025 και 2029). Τα ACMs αντιπροσωπεύουν μια νέα πλατφόρμα ανάπτυξης, με στόχο το 10% των πωλήσεων του ομίλου έως το 2029, με εκτιμώμενα περιθώρια EBITDA κοντά στο 29%, ενισχύοντας τη συνολική κερδοφορία του ομίλου.
Οι προσπάθειες ψηφιοποίησης, ιδίως η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αποφέρουν ήδη ορατή εξοικονόμηση κόστους και λειτουργική αποδοτικότητα, με περαιτέρω δυναμικό ανοδικής τάσης πέραν των τρεχουσών προβλέψεων. Αυτές οι πρωτοβουλίες αναμένεται να βελτιώσουν δομικά το προφίλ περιθωρίου κέρδους της Titan και να οδηγήσουν σε αύξηση των κερδών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο αμερικανικός οίκος επισημαίνει τον τομέα των εναλλακτικών τσιμεντοειδών υλικών (ACM) και την ψηφιοποίηση ως ισχυρούς παράγοντες αύξησης των περιθωρίων κέρδους της TΙΤΑΝ, σε συνδυασμό με το δυναμικό αύξησης του περιθωρίου EBITDA κατά 170 μονάδες βάσης, βοηθώντας άνετα τον όμιλο να επιτύχει πάνω από το ήμισυ του στόχου αύξησης του περιθωρίου κέρδους (300 μονάδες βάσης μεταξύ 2025 και 2029). Τα ACMs αντιπροσωπεύουν μια νέα πλατφόρμα ανάπτυξης, με στόχο το 10% των πωλήσεων του ομίλου έως το 2029, με εκτιμώμενα περιθώρια EBITDA κοντά στο 29%, ενισχύοντας τη συνολική κερδοφορία του ομίλου.
Οι προσπάθειες ψηφιοποίησης, ιδίως η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αποφέρουν ήδη ορατή εξοικονόμηση κόστους και λειτουργική αποδοτικότητα, με περαιτέρω δυναμικό ανοδικής τάσης πέραν των τρεχουσών προβλέψεων. Αυτές οι πρωτοβουλίες αναμένεται να βελτιώσουν δομικά το προφίλ περιθωρίου κέρδους της Titan και να οδηγήσουν σε αύξηση των κερδών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα