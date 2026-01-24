Συνάντηση Εξάρχου – Κράτσιου στο Νταβός με επίκεντρο την ενέργεια και τη γεωπολιτική, παρούσα και η Γκιλφόιλ
Στο τραπέζι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τη Βόρεια Ευρώπη
Συνάντηση με τον Μιχάλη Κράτσιο (Michael Kratsios), σύμβουλο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, είχε στο Νταβός ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο USA House, στον άξονα της Promenade, όπου φιλοξενούνται τα περίπτερα των περισσότερων χωρών και μεγάλων πολυεθνικών ομίλων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η στρατηγική σημασία της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τη Βόρεια Ευρώπη. Όπως επισημάνθηκε, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας και αναβαθμίζει τη θέση της στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη.
Ο κ. Κράτσιος, υπό την ιδιότητά του ως επικεφαλής του Γραφείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Λευκού Οίκου, είναι αρμόδιος για τον συντονισμό της αμερικανικής πολιτικής στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, με έμφαση στις νέες εκθετικές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το quantum computing, η πυρηνική ενέργεια και η βιοτεχνολογία.
Ο Όμιλος AKTOR, μέσω της Atlantic SEE LNG Trade – στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 60%, ενώ η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατέχει το υπόλοιπο 40% – έχει υπογράψει μακροχρόνια συμφωνία αγοραπωλησίας με την αμερικανική εταιρεία Venture Global για την προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έχει συνάψει Μνημόνια Κατανόησης με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για τη διάθεση αντίστοιχων ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Η συμφωνία με τη Venture Global αποτελεί την πρώτη μακροχρόνια σύμβαση προμήθειας LNG από αμερικανικό προμηθευτή στην ιστορία της ελληνικής αγοράς ενέργειας και σηματοδοτεί τη δυναμική ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων.
