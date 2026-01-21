ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 40 ευρώ η νέα τιμή-στόχος από την Piraeus Securities

Ανέβασε τον πήχη για τη μετοχή από 31 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση outperform - Σε 32% το περιθώριο ανόδου - Παραμένει ένα από τα πλέον ελκυστικά επενδυτικά stories στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών