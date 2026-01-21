ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 40 ευρώ η νέα τιμή-στόχος από την Piraeus Securities
Ανέβασε τον πήχη για τη μετοχή από 31 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση outperform - Σε 32% το περιθώριο ανόδου - Παραμένει ένα από τα πλέον ελκυστικά επενδυτικά stories στον ευρωπαϊκό κλάδο υποδομών
Σε σημαντική αναβάθμιση της επενδυτικής της άποψης για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχωρά η Piraeus Securities, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 40 ευρώ από 31 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση Outperform. Με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος (30,28 ευρώ στις 20 Ιανουαρίου 2026), το περιθώριο ανόδου διαμορφώνεται στο 32%.
Η αναθεώρηση προκύπτει από την επικαιροποίηση του μοντέλου αποτίμησης sum-of-the-parts (SOTP) και στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: την αναβάθμιση της δραστηριότητας κατασκευών λόγω ισχυρού ανεκτέλεστου και βελτιωμένων εκτιμήσεων κερδοφορίας, την υψηλότερη αποτίμηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων με αιχμή την Εγνατία Οδό, καθώς και την κατάργηση του discount 10% που εφαρμοζόταν στο παρελθόν για τη συμμετοχή, το οποίο, όπως σημειώνεται, δεν δικαιολογείται πλέον λόγω της αυξημένης ορατότητας των ταμειακών ροών.
Σημαντική αξία αποδίδεται και στην Αττική Οδό, η οποία αποτιμάται στα 0,96 δισ. ευρώ για το 90% της συμμετοχής, με την ανάλυση να βασίζεται στις προβλεπόμενες μελλοντικές διανομές έως τη λήξη της παραχώρησης το 2049. Οι παραχωρήσεις Νέα και Κεντρική Οδός αποτιμώνται συνολικά στα 334 εκατ. ευρώ, ενώ στο μοντέλο δεν αποδίδεται ακόμη αξία στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, εν αναμονή περισσότερων λεπτομερειών, στοιχείο που αφήνει πρόσθετο ανοδικό περιθώριο.
Ο βασικός μοχλός αξίας είναι οι παραχωρήσειςΗ συνολική αποτίμηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ, με τα οδικά έργα να αποτιμώνται σε 2,4 δισ. ευρώ. Κεντρικό ρόλο παίζει η Εγνατία Οδός, μετά την ολοκλήρωση του στα τέλη Δεκεμβρίου 2025 και την έναρξη της 35ετούς περιόδου παραχώρησης. Η Piraeus Securities αποτιμά τη συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (90%) κοντά στο 1 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι οι διανομές προς τους μετόχους προβλέπεται να ξεκινήσουν από το 2031, με έντονη επιτάχυνση στη συνέχεια.
