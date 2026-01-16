Οι δημοσκόποι, ο Αλέξης, ο Νίκος και η πρόεδρος Μαρία, η Τρ. Πειραιώς αγοράζει τη Βιοϊατρική, ο Οντόνι μιλάει με τον Πολίτη (δεν έκλεισαν) και η Hellicon πούλησε την Τρ. Κύπρου

Κλείσιμο

Ρώτησα αρκετά πράγματα χθες τη (δημοσκοπική) πηγή μου, η οποία τρέχει μια έρευνα και θα έχει μια καλή εικόνα τη Δευτέρα, αφού οι ημέρες που πέρασαν περιλαμβάνουν και ερωτήματα για τους αγρότες, αλλά και για το κόμμα της Καρυστιανού. Επειδή όμως εσείς δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι τη Δευτέρα, εγώ έκανα ρεπορτάζ και στις τρεις (πιο) σοβαρές δημοσκοπικές πηγές για το τι βρίσκουν και μου είπαν ότι: 1) Αν και δεν μπορείς να μετρήσεις κανονικά μη ανακοινωμένα κόμματα, αν γίνονταν σήμερα εκλογές η πρόεδρος Μαρία θα ήταν δεύτερο κόμμα και θα μοιραζόταν ένα 25% με τον Αλέξη μας, τα κοινά τους είναι αρκετά όμορα και οι δημοσκόποι τα αθροίζουν. 2) Εκεί κοντά με κάποιες απώλειες αλλά μικρές είναι και το ΠΑΣΟΚ, κοντά στο 12%-14%. «Το ΠΑΣΟΚ να ξέρεις επιδεικνύει μια ανθεκτικότητα, το ότι είναι κολλημένη η βελόνα δεν είναι μόνο κακό αλλά κατά κάποιον τρόπο είναι και καλό γιατί δεν τρώει άλλη φθορά από τον Τσίπρα και την Καρυστιανού» μου είπε η ίδια πηγή. Τώρα εγώ καταλαβαίνω τη «σταθερότητα» του αγαπημένου μας Νίκου Α., αλλά είναι κάτι σαν τον Αστέρα Τρίπολης, ρε παιδί μου, δεν κινδυνεύει να πέσει κατηγορία ποτέ αλλά να, ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελλο δεν έχει δει ποτέ, ε είναι καλό αυτό; Ασε που τώρα τελευταία ακούω πολλά εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ήρθε και εκείνη η έρευνα της εταιρείας Realpolitics που «βρήκε» ότι αν φύγει ο Νίκος θα ανέβει 5,5 μονάδες το κόμμα. Πάντως οι ολιγάρχες έχουν αρχίσει και λοξοκοιτάνε προς τον Παύλο Γερουλάνο για αντικαταστάτη του Νίκου μας, αλλά από τέτοια έχουμε δει πολλά. Τώρα εγώ δεν μπορώ εύκολα να κατανοήσω αυτό το ερώτημα της εν λόγω εταιρείας, αλλά μου φαίνεται λογικό όταν η δημοτικότητα του Ανδρουλάκη είναι στο μισό του ΠΑΣΟΚ να θέλουν οι Πασόκοι άλλον αρχηγό. Όπως λογικό μου φαίνεται να θέλουν και τον Μητσοτάκη οι νεοδημοκράτες (χάνει 2,5% η ΝΔ με άλλον αρχηγό πλην Μητσοτάκη, σύμφωνα με την ίδια έρευνα). Ομως, δεν ξέρω αν και αυτό βολεύει όσους καλλιεργούσαν το σενάριο ότι ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα στην κυβέρνηση, αλλά μου φαίνεται γελοίο και να το συζητάμε όταν δέκα χρόνια μετά την ανάληψη της αρχηγίας του κόμματος η ΝΔ επί Κ.Μ δεν έχει έρθει δεύτερη σε καμία δημοσκόπηση.«Λάου λάου» για τους αγρότες-Το Μ.Μ τελικά έβαλε το ραντεβού με τους αγρότες για Δευτέρα, κάτι που δείχνει την απουσία βιασύνης από τον Κ.Μ, ο οποίος θα πάει το Σάββατο να δώσει συνέντευξη στον Μάνεση του Alpha με την εκκρεμότητα των μπλόκων. Στην πραγματικότητα ο Κ.Μ θα μπορούσε να έχει δει τους αγροτοπατέρες και σήμερα, αλλά δεν ήθελε να φανεί ότι «καίγεται» και επίσης θέλει να είναι και σίγουρος ότι οι δρόμοι θα μείνουν ανοιχτοί. Στους αγρότες ειπώθηκε ότι στο σημερινό του πρόγραμμα έχει μόνο δύο ώρες, οπότε δεν θα υπήρχε άνεση χρόνου. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι τα μπλόκα νομοτελειακά θα σπάσουν και το θέμα «ξεφούσκωσε» κανονικά μετά τη συνάντηση της Τρίτης και τη βελτίωση του πακέτου που «καρπώθηκαν» επικοινωνιακά οι... «πρόθυμοι».Η εντυπωσιακή «καρδιά» του «Κίμωνα»-Πάω στα του «Κίμωνα» για να σας πω ότι όσοι ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Φρεγάτας, κάτω από τη γέφυρα, ήταν πραγματικά εντυπωσιασμένοι. Εκεί ήταν ο Τασούλας, ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο Α/ΓΕΕΘΑ κ.λπ., αλλά δεν έμπαινε ο καθένας, καθώς η πρόσβαση είναι αυστηρά περιορισμένη. Απαγορεύεται κάθε φωτογράφιση και τα κινητά πρέπει να είναι κλειστά. Άνθρωπος που είδε, μου μίλησε για έναν ικανό αριθμό αξιωματικών, απολύτως αφοσιωμένων επάνω σε μεγάλες οθόνες και υπερσύγχρονα ψηφιακά συστήματα. Οι επίσημοι ξεναγήθηκαν από τον κυβερνήτη της φρεγάτας και στη συνέχεια χαιρέτησαν εγκάρδια τους αξιωματικούς έναν προς έναν, εκφράζοντας μαζί και τις ευχαριστίες τους για τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα.Το «νεύμα» του Αβέρωφ-Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές για όσους προσνηώθηκαν στον «Κίμωνα» ήταν όταν πέρασε δίπλα από τη φρεγάτα το θωρηκτό «Αβέρωφ». Σαν μια συνάντηση του σήμερα με το χθες. «Αυτό το πλοίο διπλασίασε την Ελλάδα», είπε ο ΠτΔ στον Μητσοτάκη που στεκόταν δίπλα του, κάτι που άκουσαν και όσοι βρίσκονταν κοντά τους. Το Αβέρωφ παραμένει πλοίο επιβλητικό παρά την ηλικία του και παρά το ότι έπλεε με τη βοήθεια δύο ρυμουλκών, σαν υποβασταζόμενος, αλλά αγέρωχος «ήρωας πολέμου».Εξορμήσεις-Ο Κ.Μ πάντως είναι σε εξωστρεφή διάθεση και έχει αποφασίσει το 2026 να βγαίνει κάμποσο από το γραφείο του. Και σήμερα καταλαβαίνω ότι θα κάνει κάποια στοχευμένη επίσκεψη με θετικό πρόσημο και το πρωί του Σαββάτου, αφού δώσει τη συνέντευξη στον Alpha, έχει αποφασίσει να πάει βόλτα στο εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου, που είναι κοντά στις εγκαταστάσεις του σταθμού.Τραπέζι στο Nynn-Μετά την υποδοχή του «Κίμωνα», ο Κ.Μ είχε ένα ενδιαφέρον lunch στο Nynn, καθώς συνέφαγε με τον Στίβεν Μιράν και την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο κ. Μιράν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου και είχε έρθει στην Αθήνα για εκδήλωση, ενώ επαίνεσε ιδιαίτερα την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μιράν και Κίμπερλι είναι επίσης προσωπικοί φίλοι.H Tράπεζα Πειραιώς (εκτός από τη Euroxx) αγοράζει και τη Βιοϊατρική