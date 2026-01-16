Οι δημοσκόποι, ο Αλέξης, ο Νίκος και η πρόεδρος Μαρία, η Τρ. Πειραιώς αγοράζει τη Βιοϊατρική, ο Οντόνι μιλάει με τον Πολίτη (δεν έκλεισαν) και η Hellicon πούλησε την Τρ. Κύπρου
Οι δημοσκόποι, ο Αλέξης, ο Νίκος και η πρόεδρος Μαρία, η Τρ. Πειραιώς αγοράζει τη Βιοϊατρική, ο Οντόνι μιλάει με τον Πολίτη (δεν έκλεισαν) και η Hellicon πούλησε την Τρ. Κύπρου
Χαίρετε, σήμερα θα πάω κατευθείαν στο πιο ενδιαφέρον θέμα των ημερών που συνεχίζει να περιστρέφεται στη μάχη, δημοσκοπικά τουλάχιστον, της δεύτερης θέσης μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα και προέδρου Μαρίας
Ρώτησα αρκετά πράγματα χθες τη (δημοσκοπική) πηγή μου, η οποία τρέχει μια έρευνα και θα έχει μια καλή εικόνα τη Δευτέρα, αφού οι ημέρες που πέρασαν περιλαμβάνουν και ερωτήματα για τους αγρότες, αλλά και για το κόμμα της Καρυστιανού. Επειδή όμως εσείς δεν μπορείτε να περιμένετε μέχρι τη Δευτέρα, εγώ έκανα ρεπορτάζ και στις τρεις (πιο) σοβαρές δημοσκοπικές πηγές για το τι βρίσκουν και μου είπαν ότι: 1) Αν και δεν μπορείς να μετρήσεις κανονικά μη ανακοινωμένα κόμματα, αν γίνονταν σήμερα εκλογές η πρόεδρος Μαρία θα ήταν δεύτερο κόμμα και θα μοιραζόταν ένα 25% με τον Αλέξη μας, τα κοινά τους είναι αρκετά όμορα και οι δημοσκόποι τα αθροίζουν. 2) Εκεί κοντά με κάποιες απώλειες αλλά μικρές είναι και το ΠΑΣΟΚ, κοντά στο 12%-14%. «Το ΠΑΣΟΚ να ξέρεις επιδεικνύει μια ανθεκτικότητα, το ότι είναι κολλημένη η βελόνα δεν είναι μόνο κακό αλλά κατά κάποιον τρόπο είναι και καλό γιατί δεν τρώει άλλη φθορά από τον Τσίπρα και την Καρυστιανού» μου είπε η ίδια πηγή. Τώρα εγώ καταλαβαίνω τη «σταθερότητα» του αγαπημένου μας Νίκου Α., αλλά είναι κάτι σαν τον Αστέρα Τρίπολης, ρε παιδί μου, δεν κινδυνεύει να πέσει κατηγορία ποτέ αλλά να, ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελλο δεν έχει δει ποτέ, ε είναι καλό αυτό; Ασε που τώρα τελευταία ακούω πολλά εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ήρθε και εκείνη η έρευνα της εταιρείας Realpolitics που «βρήκε» ότι αν φύγει ο Νίκος θα ανέβει 5,5 μονάδες το κόμμα. Πάντως οι ολιγάρχες έχουν αρχίσει και λοξοκοιτάνε προς τον Παύλο Γερουλάνο για αντικαταστάτη του Νίκου μας, αλλά από τέτοια έχουμε δει πολλά. Τώρα εγώ δεν μπορώ εύκολα να κατανοήσω αυτό το ερώτημα της εν λόγω εταιρείας, αλλά μου φαίνεται λογικό όταν η δημοτικότητα του Ανδρουλάκη είναι στο μισό του ΠΑΣΟΚ να θέλουν οι Πασόκοι άλλον αρχηγό. Όπως λογικό μου φαίνεται να θέλουν και τον Μητσοτάκη οι νεοδημοκράτες (χάνει 2,5% η ΝΔ με άλλον αρχηγό πλην Μητσοτάκη, σύμφωνα με την ίδια έρευνα). Ομως, δεν ξέρω αν και αυτό βολεύει όσους καλλιεργούσαν το σενάριο ότι ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα στην κυβέρνηση, αλλά μου φαίνεται γελοίο και να το συζητάμε όταν δέκα χρόνια μετά την ανάληψη της αρχηγίας του κόμματος η ΝΔ επί Κ.Μ δεν έχει έρθει δεύτερη σε καμία δημοσκόπηση.
«Λάου λάου» για τους αγρότες
-Το Μ.Μ τελικά έβαλε το ραντεβού με τους αγρότες για Δευτέρα, κάτι που δείχνει την απουσία βιασύνης από τον Κ.Μ, ο οποίος θα πάει το Σάββατο να δώσει συνέντευξη στον Μάνεση του Alpha με την εκκρεμότητα των μπλόκων. Στην πραγματικότητα ο Κ.Μ θα μπορούσε να έχει δει τους αγροτοπατέρες και σήμερα, αλλά δεν ήθελε να φανεί ότι «καίγεται» και επίσης θέλει να είναι και σίγουρος ότι οι δρόμοι θα μείνουν ανοιχτοί. Στους αγρότες ειπώθηκε ότι στο σημερινό του πρόγραμμα έχει μόνο δύο ώρες, οπότε δεν θα υπήρχε άνεση χρόνου. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι τα μπλόκα νομοτελειακά θα σπάσουν και το θέμα «ξεφούσκωσε» κανονικά μετά τη συνάντηση της Τρίτης και τη βελτίωση του πακέτου που «καρπώθηκαν» επικοινωνιακά οι... «πρόθυμοι».
Η εντυπωσιακή «καρδιά» του «Κίμωνα»
-Πάω στα του «Κίμωνα» για να σας πω ότι όσοι ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Φρεγάτας, κάτω από τη γέφυρα, ήταν πραγματικά εντυπωσιασμένοι. Εκεί ήταν ο Τασούλας, ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο Α/ΓΕΕΘΑ κ.λπ., αλλά δεν έμπαινε ο καθένας, καθώς η πρόσβαση είναι αυστηρά περιορισμένη. Απαγορεύεται κάθε φωτογράφιση και τα κινητά πρέπει να είναι κλειστά. Άνθρωπος που είδε, μου μίλησε για έναν ικανό αριθμό αξιωματικών, απολύτως αφοσιωμένων επάνω σε μεγάλες οθόνες και υπερσύγχρονα ψηφιακά συστήματα. Οι επίσημοι ξεναγήθηκαν από τον κυβερνήτη της φρεγάτας και στη συνέχεια χαιρέτησαν εγκάρδια τους αξιωματικούς έναν προς έναν, εκφράζοντας μαζί και τις ευχαριστίες τους για τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα.
Το «νεύμα» του Αβέρωφ
-Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές για όσους προσνηώθηκαν στον «Κίμωνα» ήταν όταν πέρασε δίπλα από τη φρεγάτα το θωρηκτό «Αβέρωφ». Σαν μια συνάντηση του σήμερα με το χθες. «Αυτό το πλοίο διπλασίασε την Ελλάδα», είπε ο ΠτΔ στον Μητσοτάκη που στεκόταν δίπλα του, κάτι που άκουσαν και όσοι βρίσκονταν κοντά τους. Το Αβέρωφ παραμένει πλοίο επιβλητικό παρά την ηλικία του και παρά το ότι έπλεε με τη βοήθεια δύο ρυμουλκών, σαν υποβασταζόμενος, αλλά αγέρωχος «ήρωας πολέμου».
Εξορμήσεις
-Ο Κ.Μ πάντως είναι σε εξωστρεφή διάθεση και έχει αποφασίσει το 2026 να βγαίνει κάμποσο από το γραφείο του. Και σήμερα καταλαβαίνω ότι θα κάνει κάποια στοχευμένη επίσκεψη με θετικό πρόσημο και το πρωί του Σαββάτου, αφού δώσει τη συνέντευξη στον Alpha, έχει αποφασίσει να πάει βόλτα στο εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου, που είναι κοντά στις εγκαταστάσεις του σταθμού.
Τραπέζι στο Nynn
-Μετά την υποδοχή του «Κίμωνα», ο Κ.Μ είχε ένα ενδιαφέρον lunch στο Nynn, καθώς συνέφαγε με τον Στίβεν Μιράν και την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Ο κ. Μιράν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου και είχε έρθει στην Αθήνα για εκδήλωση, ενώ επαίνεσε ιδιαίτερα την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Μιράν και Κίμπερλι είναι επίσης προσωπικοί φίλοι.
H Tράπεζα Πειραιώς (εκτός από τη Euroxx) αγοράζει και τη Βιοϊατρική
H Tράπεζα Πειραιώς (εκτός από τη Euroxx) αγοράζει και τη Βιοϊατρική
-Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Τράπεζα Πειραιώς είναι σε συζητήσεις προκειμένου να εξαγοράσει τη Βιοϊατρική της οικογένειας Σπανού. Οι συζητήσεις -που ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί- εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο της τράπεζας για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της Ημιθέα, θυγατρικής του τραπεζικού ομίλου στην οποία ανήκουν το ιδιωτικό νοσηλευτήριο Ερρίκος Ντυνάν, αλλά και οι κλινικές της Euromedica που εξαγόρασε η τράπεζα από τη Faralon. Εφόσον ευοδωθεί -όπως όλα δείχνουν- η διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη, τότε η Τρ. Πειραιώς θα αποκτήσει το δυναμικό για ένα ισχυρό σχήμα, πλήρως καθετοποιημένο στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Συγκεκριμένα, στην κορυφή θα είναι η Εθνική Ασφαλιστική και από κάτω το Νοσοκομείο Ντυνάν, 7 κλινικές, τρία εξειδικευμένα κέντρα (αποκατάστασης, δερματολογικό, διατροφολογικό) και 74 αυτόνομα διαγνωστικά κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Η στόχευση της Τρ. Πειραιώς για τη Βιοϊατρική υφίστατο εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και για αυτό, τον Δεκέμβριο του 2023 που αγόρασε τις κλινικές της Euromedica (6 γενικές και μαιευτικές κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Κοζάνη και ένα κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη) δεν αγόρασε και τα διαγνωστικά κέντρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πριν από τις γιορτές έγινε συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Βιοϊατρικής και ουσιαστικά συγκεντρώθηκαν όλα τα δάνεια σε ένα κοινοπρακτικό, με την Τράπεζα Πειραιώς να έχει σήμερα τη μεγαλύτερη δανειακή έκθεση στη Βιοϊατρική.
Το σχέδιο για Εθνική Ασφαλιστική, Ερρίκος Ντυνάν, Euromedica και Βιοϊατρική
-Η Βιοϊατρική δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης με 74 διαγνωστικά κέντρα, ενώ διαθέτει δύο κλινικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, τότε στην Ημιθέα θα ενταχθούν εκτός από το Ντυνάν, οι έξι κλινικές της Euromedica, οι δυο της Βιοϊατρικής, το μεγάλο κέντρο αποκατάστασης της Euromedica στη Θεσσαλονίκη, τα άλλα δυο εξειδικευμένα κέντρα της Βιοϊατρικής και τα 74 διαγνωστικά κέντρα. Η δημιουργία του ομίλου θα εντείνει τον ανταγωνισμό και θα δώσει δυνατότητα στην Εθνική Ασφαλιστική να βγει ανταγωνιστικά στην αγορά στην τιμολόγηση των ασφαλιστηρίων. Στην Τρ. Πειραιώς ποντάρουν πως με αυτό το μοντέλο θα επιτρέψει αποτελεσματικό περιορισμό των λειτουργικών εξόδων της ασφαλιστικής εταιρείας. Η Βιοϊατρική παρουσίαζε ζημιές στις πρόσφατες χρήσεις, ενώ έχει καλό real estate, κάτι που βολεύει τους σχεδιασμούς της Τρ. Πειραιώς και για την Trastor AEEAΠ. Στην Τρ. Πειραιώς υπολογίζουν ότι η οργάνωση του ομίλου θα τους απασχολήσει μέχρι και το 2027, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες πιθανόν να πληροφορηθούμε στην παρουσίαση του νέου business plan της τράπεζας τον Μάρτιο. Ενα σημείο που έχει ενδιαφέρον είναι οι ενδεχόμενες αντιδράσεις του ανταγωνισμού. Σημειώνεται ότι η Generalli ολοκλήρωσε τον περασμένο Δεκέμβριο την εξαγορά του ομίλου της Ευρωκλινικής, ενώ η Interamerican έχει αγοράσει την Αθηναϊκή Κλινική. Οι εξελίξεις με την Ημιθέα δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε διεργασίες και για το ΙΑΣΩ που ανήκει στο Oaktree. To fund επιθυμεί να αποχωρήσει (η επένδυση στο ΙΑΣΩ έγινε τον Απρίλιο 2019) έτρεξε κάποια στιγμή και σχετική διαδικασία, αλλά απέρριψε τις δυο προτάσεις, επειδή είχε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη.
Euroxx
-Χθες γράψαμε ότι το deal της εξαγοράς της Euroxx από την Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε και η χρηματιστηριακή το διέψευσε επισήμως. Όταν θα ανακοινωθεί, λέω να φωνάξουμε τον Εισαγγελέα για παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού, αλλά και για την κυρία Βασιλικούλα που κάνει την ανήξερη. Λίγη ντροπή;
H Hellicon (με το κληρονομικό χάρισμα) πούλησε Τρ. Κύπρου
-Ενδεχομένως να μη σχετίζεται με την πολιτική αστάθεια στη Μεγαλόνησο, πάντως δεν πέρασε απαρατήρητη από την αγορά η μείωση του ποσοστού της Hellicon στην Τράπεζα Κύπρου. Το γνωστό και στη χώρα μας ιταλικό fund κατείχε ποσοστό άνω του 4% στην Τρ. Κύπρου και μετά από συναλλαγές που πραγματοποίησε γνωστοποίησε πως η συμμετοχή του πλέον έχει υποχωρήσει κάτω του 3%. Την τελευταία διετία η μετοχή της κυπριακής τράπεζας έχει διπλασιάσει την αξία της, οπότε θεωρείται λογικό να κατοχυρώνονται κέρδη. Τις τελευταίες ημέρες, πάντως, η μετοχή δεν έχει επηρεαστεί από τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές (Μάιος 2026), ούτε με τα σενάρια υλοποίησης της πρότασης του ΑΚΕΛ για επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των τραπεζών. Χθες η μετοχή έκλεισε σε νέα υψηλά, στα 8,62 ευρώ. Πάντως οι τύποι του Hellicon στην αγορά έχουν τη φήμη πως διαθέτουν κληρονομικό χάρισμα, γιατί δεν νομίζω πως ούτε οι ίδιοι οι επιχειρηματίες δεν διαβάζουν τόσο καλά το timing για να αγοράσουν ή να πουλήσουν τη μετοχή τους. Ενα περίεργο πράγμα, με ένα εντυπωσιακό σερί επιτυχιών σαν θαύμα.
Η Κίμπερλι με τις φαρμακευτικές
Συνάντηση με τους επικεφαλής των αμερικανικών φαρμακευτικών εταιρειών είχε χθες, στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Παρόντες ήταν και οι εκπρόσωποι του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, με τους CEOs των φαρμακευτικών να προσέχουν στην αρχή κυρίως το ντύσιμό της και τα γυναικεία μάτια να πέφτουν στην τσάντα Dior. Και εκεί που νόμιζαν πως ασχολείται μόνο με το outfit, τους αιφνιδίασε ζητώντας τρία τουλάχιστον θέματα που τους απασχολούν, ώστε να τα μεταφέρει στην κυβέρνηση, στο πλαίσιο των καθηκόντων της. Οι επικεφαλής από την πλευρά τους είχαν να πουν μόνο ένα: το clawback. Τους είπε, ωστόσο, πως είναι ένα θέμα που προβληματίζει και απασχολεί την αμερικανική πρεσβεία και θα τεθεί, ώστε να έχει πιθανότητες να επιλυθεί μέχρι τις εκλογές. Στη συνέχεια ζήτησε δε από τις εταιρείες να φροντίσουν ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα υγείας σε ό,τι τους αναλογεί, ενόψει και της προεδρίας της Ελλάδας στην ΕΕ. Η πρέσβης πάντως ζήτησε ένα report ως την άλλη εβδομάδα για να έχει την εικόνα των φαρμακευτικών. Μετά τη συνάντηση, οι συμμετέχοντες συζητούσαν μεταξύ τους πως είναι ευφυής και πολύ καλά διαβασμένη στα θέματα του φαρμάκου.
O Οντόνι συζητά για τρία sites (όχι το Gazzetta)
-Σε συζητήσεις με την Politis Group βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες ο Ροδόλφος Οντόνι (Novibet, Liquid Media) για την πώληση τριών ενημερωτικών sites που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του, των insider.gr, reader.gr και jenny.gr. Οι ίδιες πληροφορίες έδιναν τη συμφωνία κλεισμένη 100% και μάλιστα χθες το μεσημέρι είχαν γίνει και ενημερώσεις σε στελέχη των δύο ομίλων. Ωστόσο το απόγευμα φαίνεται πως υπήρξε ανατροπή, ειπώθηκε πως ο Οντόνι το… ξανασκέφτηκε, άγνωστο γιατί, και μένει να φανεί εάν τελικά το deal θα κλείσει οριστικά. Σε κάθε περίπτωση οι συζητήσεις δεν περιλαμβάνουν το αθλητικό σάιτ gazzetta.gr που αποτελεί τη ναυαρχίδα της Liquid Media, εξάλλου εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Αρχές (Επ. Ανταγωνισμού) για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της Novibet στην Allwyn, οι συνέργειες λογικά θα είναι ευρύτατες.
Αργoσαρωνικός on fire με νέα ταχύπλοα για το 2026
-Φουντώνει για τα καλά ο ανταγωνισμός στον Αργοσαρωνικό αφού όπως μαθαίνω έρχονται δύο ταχύπλοα να προστεθούν στα υπάρχοντα. Το ένα, που είναι σίγουρο, βρίσκεται ήδη φορτωμένο σε φορτηγό πλοίο ονόματι "Lady Luciana" με προορισμό την Ελλάδα. Αναμένεται να καταπλεύσει το φορτηγό στο Λαύριο περί τις 20 Ιανουαρίου. Πρόκειται για το Magic 5 της εταιρείας Magic Sea Ferries συμφερόντων οικογένειας Γιώργου Γιαλόζογλου. Αναμένεται να διπλώσει με τα Magic 2 και Magic 3. Θα πάρει τη θέση του Magic 1 το οποίο η εταιρεία έχει ναυλωμένο στη Μάλτα και δεν σκοπεύει να το γυρίσει στην Ελλάδα τουλάχιστον άμεσα. Στην αρίθμηση λείπει το… 4! Η πιάτσα θεωρεί ότι ο Γιαλόζογλου ετοιμάζει έκπληξη. “Κάτι θα φέρουμε” είναι η φράση που έχει ακουστεί στην αγορά και προέρχεται από την πλοιοκτήτρια εταιρεία η οποία έχει ένα ακόμη πλοίο, το Cat 1, με λιμάνι εκκίνησης το Λαύριο. Επίσης, κυκλοφορεί στο Μεγάλο Λιμάνι η πληροφορία ότι ο Αντώνης Αγαπητός ετοιμάζεται να φέρει ταχύπλοο για να το δρομολογήσει στον Αργοσαρωνικό, εκεί όπου δραστηριοποιείται το Speed Cat I υπό το σινιάλο της Alpha Lines.
Οι Greeks ανακατεύουν την αγορά
-Οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατήρησαν σημαντική δραστηριότητα τόσο στις ναυπηγήσεις όσο και στην αγορά αλλά και πώληση μεταχειρισμένων πλοίων. Στην πλευρά των newbuildings, η DryDel Shipping προχώρησε στην παραγγελία ενός Newcastlemax bulk carrier 182.000 dwt στη Namura Shipbuilding στην Ιαπωνία, με προγραμματισμένη παράδοση για το 2029. Το πλοίο αναφέρεται ότι θα είναι scrubber fitted, δηλαδή εξοπλισμένο με σύστημα καθαρισμού καυσαερίων για συμμόρφωση με τους κανονισμούς εκπομπών. Στον τομέα των containerships, η TMS Cardiff Marine διεύρυνε το πρόγραμμα παραγγελιών για πλοία 11.400 TEU στη Zhoushan Changhong στην Κίνα, προσθέτοντας 8 firm παραγγελίες και 2 option, με παράδοση επίσης το 2029. Τα πλοία αυτά περιγράφονται ως LNG dual fuel, δηλαδή ικανά να χρησιμοποιούν υγροποιημένο φυσικό αέριο ως καύσιμο, με οικολογικό προσανατολισμό. Στην αγορά secondhand, οι Έλληνες αγοραστές ήταν δραστήριοι και στις τρεις κύριες αγορές πλοίων: products, dry bulk και crude oil tankers. Στην αγορά crude oil tankers, οι Έλληνες πωλητές, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Οικονόμου, ο Διανατης Διαμαντίδης, η Chandris (Hellas) ήταν πίσω από μια σημαντική συναλλαγή πώλησης VLCCs στην εταιρεία Sinokor, που περιλάμβανε τα πλοία: OCEANIS, DELTA ANGELICA, DELTA GLORY, ATLANTAS, ACHILLEAS, NISSOS PSARA, DESIMI και SOLANA.
Η Lomar του Γιώργου Λογοθέτη βάζει τους ναυτικούς στο μικροσκόπιο της ΑΙ
-Σε μια εποχή που η ναυτιλία βρίσκεται ανάμεσα σε γεωπολιτικές αναταράξεις, αυστηρότερη ρύθμιση και αυξανόμενες απαιτήσεις ασφάλειας, η τεχνητή νοημοσύνη παύει να είναι «τεχνολογικό trend» και μετατρέπεται σε στρατηγικό εργαλείο ισχύος. Και εδώ ακριβώς έρχεται η κίνηση της Lomar Shipping, θυγατρική του Libra Group, συμφερόντων Γιώργου Λογοθέτη, να δείξει ότι ο ανταγωνισμός του αύριο δεν θα κριθεί μόνο στα καύσιμα ή στo μέγεθος του στόλου, αλλά στο ποιος κατανοεί καλύτερα τον ανθρώπινο παράγοντα. Η συνεργασία της Lomar, μέσω της lomarlabs, με τη signalfusion.ai δεν είναι απλώς μια ακόμα ψηφιακή αναβάθμιση. Για πρώτη φορά η ΑΙ δεν περιορίζεται σε predictive maintenance ή βελτιστοποίηση δρομολογίων, αλλά «μπαίνει» στον πιο ευαίσθητο πυρήνα της ναυτιλιακής λειτουργίας: στην ανθρώπινη συμπεριφορά, στην επικοινωνία υπό πίεση, στα λάθη που γεννιούνται όχι από άγνοια αλλά από κόπωση και στρες. Όπως λένε καλά πληροφορημένες πηγές της αγοράς, η συγκεκριμένη τεχνολογία αλλάζει το παιχνίδι στο Safety Management. Η ανάλυση φωνής και επικοινωνίας πληρωμάτων και στελεχών ξηράς μετατρέπει κάτι άυλο, το πώς μιλάς, πώς αντιδράς, πώς συντονίζεσαι, σε μετρήσιμη πληροφορία. Και αυτό, σε έναν κλάδο όπου τα περισσότερα ατυχήματα οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, ισοδυναμεί με πρόληψη πριν καν εμφανιστεί ο κίνδυνος.
Το μήνυμα «απορρύθμιση» του Στίβεν Μιράν και οι ελληνικές τράπεζες
-Ο Τραπεζικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας καταγράφει άνοδο +14,4% από την αρχή του χρόνου. Στο ίδιο διάστημα ο Ευρωπαϊκός Τραπεζικός Δείκτης Eurostoxx Banks έχει κερδίσει κάτι λιγότερο από 2%. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά απόδοσης ελληνικών και ευρωπαϊκών τραπεζικών μετοχών τα τελευταία 5 χρόνια της συνεχούς και αδιάλειπτης ανόδου του Χρηματιστηρίου της Αθήνας. Χρηματιστηριακοί παράγοντες αποδίδουν την πρόσφατη άνοδο των τραπεζικών μετοχών σε μαζικές εισροές αμερικανικών κεφαλαίων. Το γεγονός ότι ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ, νεοδιορισθέν μέλος της FED και επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ήρθε στην Αθήνα για να αποδείξει πόσο καλά γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα και τη δεκαετή περιπέτειά μας, ίσως δεν είναι άσχετο με τα προηγούμενα. Τα μηνύματα του Στίβεν Μιράν από την προχθεσινή του ομιλία πάντως ήταν σαφέστατα: Το μυστικό κρύβεται στην «απορρύθμιση» (deregulation). Το «σκιώδες» τραπεζικό σύστημα πάει καλά στην Ευρώπη γιατί δεν υπόκειται σε τόσους περιορισμούς και κανόνες που δεσμεύουν το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα. Επειδή το ίδιο μήνυμα έχει σταλεί προς τη Φρανκφούρτη από πολλές πλευρές, ίσως οι εξελίξεις να μην καθυστερήσουν, με σημαντικά οφέλη για τις υπερπροστατευμένες ελληνικές τράπεζες.
Tο διήμερο +15% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τα «σύννεφα» για την Jumbo
Το «effect» της ευνοϊκής έκθεσης της Santander συνέχισαν να επηρεάζουν θετικά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία κατάφερε μέσα σε δύο ημέρες να «απογειωθεί» από τα 25,5 ευρώ στα 29,48 ευρώ, που μεταφράζεται σε ποσοστιαία άνοδο 15,6%. Οι αγοραστές έσπευσαν μαζικά στη μετοχή, κάτι που αποτυπώθηκε από τον ενισχυμένο τζίρο, αγγίζοντας τα 24,3 εκατ. ευρώ την Τετάρτη και τα 23,1 εκατ. ευρώ την Πέμπτη. Ένα ακόμη ορόσημο που κατέκτησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ότι αξίζει πλέον πάνω από 3 δισ. ευρώ. Επόμενος στόχος είναι τα 30 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που ξεπεράσει τα 33,67 ευρώ θα σημειώσει νέο ιστορικό υψηλό. Υπενθυμίζεται ότι στο προχθεσινό του report ο ισπανικός οίκος είχε δώσει τιμή στόχο 49 ευρώ, το οποίο συνεπαγόταν με περιθώριο ανόδου μεγαλύτερο του 90%. Πλέον, το upside έχει περιοριστεί σε περίπου 66%. Στον αντίποδα βρέθηκε η η Jumbo. Η Citi προχώρησε σε σημαντική μείωση της τιμής στόχου στα 27 ευρώ, από 32 ευρώ προηγουμένως, ενώ ταυτόχρονα υποβάθμισε τη σύσταση σε «neutral» (ουδέτερη) από «buy» (αγορά). Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι το μοντέλο των εξαιρετικά υψηλών περιθωρίων κερδοφορίας μπαίνει σε φάση δοκιμασίας, καθώς αλλάζει ριζικά ο ανταγωνισμός σε φυσικό και ψηφιακό επίπεδο, ενώ τονίζει ότι η θετική εικόνα δεν μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου, με την απειλή της ολλανδικής αλυσίδας Action να βγαίνει στην επιφάνεια. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα η Jumbo να υποχωρήσει χθες κατά 3,3% -η ισχυρότερη ημερήσια πτώση των τελευταίων τεσσάρων μηνών- και να κλείσει στα 26,7 ευρώ, τη χαμηλότερη τιμή από τον περασμένο Απρίλιο.
Η «αμυντική» στρατηγική του Euronext - Στις 20/1 το νέο ΔΣ της ΕΧΑΕ
-Ο γνωστός στην Ελλάδα Όμιλος Czechoslovak Group (CSG), που έχει συστήσει κοινοπραξία με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), προχωρά σε δημόσια εγγραφή για να εισάγει τις μετοχές του στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ. Αυτή η δημόσια εγγραφή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που υλοποιεί συστηματικά το Euronext από τον Μάιο του 2025. Ο πανευρωπαϊκός όμιλος χρηματιστηρίων βλέπει τον αμυντικό κλάδο ως το επόμενο μεγάλο «growth vertical» και προσπαθεί να προσελκύσει αμυντικούς ομίλους απ΄ όλη την Ευρώπη. Η δημόσια εγγραφή του CSG αναμένεται να αντλήσει €3-4 δισ. και θα είναι το μεγαλύτερο defence IPO στην ιστορία της Ευρώπης και φυσικά η μεγαλύτερη εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ από το 2021. Το Euronext έχει υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υποστήριξης: το IPOready Defence programme (σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2026 και εκπαιδεύει aerospace και defence επιχειρηματίες για IPO, το European Aerospace & Defence Growth Hub που συνδέει 15 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με θεσμικά κεφάλαια και το Defence Bond Segment που επιταχύνει ομολογιακές εκδόσεις. Στις 20 Ιανουαρίου 2026, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ θα εκλέξει νέο εννεαμελές ΔΣ με στελέχη του Euronext που έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με επώνυμους επιχειρηματίες της χώρας μας οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία. Με το NATO να δεσμεύεται για 5% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες μέχρι το 2035 και την ΕΕ να προωθεί το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα επανεξοπλισμού, το σχέδιο μπορεί να πάρει συγκεκριμένη μορφή πολύ σύντομα. Προς το παρόν, όμως, ας αρκεστούμε στα ευχολόγια.
Μεταγραφική περίοδος στις Δικηγορικές Εταιρείες
-Μετακινήσεις στελεχών, ειδικά στον κλάδο των νομικών υπηρεσιών, γίνονται σχεδόν κάθε μέρα. Υπάρχουν όμως κάποιες «μεταγραφές» που προκαλούν μεγαλύτερο θόρυβο. Έτσι, η NK Law του πάλαι ποτέ ΓΓ Δικαιοσύνης Νικόλα Κανελλόπουλου, ενέταξε στην ομάδα της τον Νικόλαο Δεσύπρη ως Εταίρο (Partner) στην εταιρεία για να αναλάβει την ηγεσία των τομέων Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Mergers & Acquisitions), Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Banking & Finance) και Ενέργειας (Energy). Ο Νικόλαος Δεσύπρης, εκτός από τα 35 χρόνια εμπειρίας που διαθέτει, μέχρι πρόσφατα ήταν Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών της Motor Oil Renewable Energy (MORE). Η εμπειρία του στο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο εκτείνεται στους τομείς εταιρικής χρηματοδότησης (corporate finance), χρηματοδότησης εξαγορών (acquisition finance) και χρηματοδότησης έργων (project finance).
Το νέο κλαμπ των 2,2 τρισ. δολαρίων
-Όταν 500 άνθρωποι προσθέτουν $2,2 τρισ. στην περιουσία τους, μέσα σε έναν χρόνο, σίγουρα αυτό δεν είναι bull market. Είναι μια πρωτοφανής αναδιανομή πλούτου. Το Fortune αποκάλυψε ότι ο συνολικός πλούτος των 500 πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη έφτασε τα $11,9 τρισ. το 2025. Περισσότερα από το ΑΕΠ της Γερμανίας μαζί με της Ιαπωνίας. Αυτό δεν είναι οικονομία, είναι μετεωρολογικό φαινόμενο. Οι 8 κορυφαίοι απέσπασαν πέρυσι το ¼ όλων των κερδών: Ο Ελον Μασκ (+$190 δισ. αξίζει πλέον $622 δισ.). Ο Λάρι Πέιτζ (+$101 δισ.), Sergey Brin (+$92,5 δισ.), Larry Ellison (+$57,7 δισ.), Τζεφ Μπέζος (+$16 δισ.). Κοινό συστατικό αυτής της εκπληκτικής κερδοφορίας είναι η Υψηλή Τεχνολογία και η μανία της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Nvidia έγινε η πρώτη εταιρεία με κεφαλαιοποίηση 5 τρισ. δολαρίων, Το αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης αποκόλλησε τις περιβόητες «7 Υπέροχες» από τις υπόλοιπες 493 μετοχές του S&P 500. Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι 500 πλούσιοι θα επενδύσουν τα λεφτά τους στην Αμερική ή σε άλλα σημεία του πλανήτη. Μια έκθεση της UBS κατέγραψε ότι το ποσοστό των «υπερπλουσίων» («ultra-wealthy») που βλέπουν τη Βόρεια Αμερική ως την καλύτερη βραχυπρόθεσμη ευκαιρία έπεσε από 80% σε 63% μέσα στο 2025. Το 40% των δισεκατομμυριούχων αξιολογεί πλέον τη Δυτική Ευρώπη ως καλύτερη επιλογή. Η Ευρώπη προσφέρει σταθερότητα, ανωνυμία, ασφάλεια, που η σημερινή Αμερική δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί. Ωραία όλα αυτά, αρκεί να αποδειχθούν στην πράξη.
Η αστάθεια στις επενδύσεις είναι η νέα κανονικότητα
-Η Liz Ann Sonders, είναι chief investment strategist της Charles Schwab. Δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον κείμενο στους Financial Times για το πώς μπορούν οι επενδυτές να διαχειριστούν την αυξανόμενη αστάθεια των αγορών χωρίς να χάσουν την ψυχραιμία τους. Η απάντησή της είναι ξεκάθαρη: Live with it. Μάθετε να ζείτε με αυτήν. Το 2024 χαρακτηρίστηκε από έντονη volatility που προκλήθηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, πολιτική αβεβαιότητα και αιφνιδιαστικές στροφές στη νομισματική πολιτική. Η Sonders επισημαίνει ότι οι επενδυτές πρέπει να αποδεχτούν ότι η αστάθεια δεν είναι ανωμαλία, είναι η νέα κανονικότητα. Η προσπάθεια να βρεις το χαμηλότερο σημείο της αγοράς ή να αποφύγεις με ασφάλεια τις όποιες «διορθώσεις», συνήθως καταλήγει σε χειρότερα αποτελέσματα από το να παραμείνει κανείς σε κάποια επένδυση. Η νέα εποχή απαιτεί διαφοροποίηση στις επενδύσεις, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και σε διαφορετικά επενδυτικά πεδία. Οι παραδοσιακοί κανόνες 60/40 στα χαρτοφυλάκια χρειάζονται επανεξέταση αφού πλέον ζούμε σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και πληθωριστικών πιέσεων. Οι εναλλακτικές επενδύσεις και τα εμπορεύματα ίσως μπορούν να προσφέρουν σήμερα την προστασία (hedging) που παλαιότερα προσέφεραν μόνο τα ομόλογα. Προφανώς υπάρχει θέμα ψυχολογίας. Η τάση για πωλήσεις πανικού, σε περιόδους αναταράξεων καταστρέφει περισσότερο πλούτο από την ίδια την αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε επενδυτής πρέπει να έχει ένα σχέδιο, με σήματα αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου το οποίο πρέπει να ακολουθεί με πειθαρχία, ανεξάρτητα από το κλίμα που επικρατεί στην αγορά. Το κείμενο φυσικά καταλήγει με τον κίνδυνο της υπερσυγκέντρωσης. Όταν λίγες μετοχές οδηγούν τα ανοδικά ράλι, οι διορθώσεις μπορεί να είναι βίαιες και απρόβλεπτες. Με απλά λόγια, η αστάθεια δεν εξαφανίζεται. Αντί να την πολεμάτε, χτίστε χαρτοφυλάκια που μπορούν να την αντέξουν, με διαφοροποίηση, πειθαρχία και ρεαλιστικές προσδοκίες αποδόσεων.
Πηγή: newmoney.gr
