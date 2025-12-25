Υπουργείο Εργασίας: Ο χάρτης των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πληρωμές Επιδόματα Απασχόληση

Υπουργείο Εργασίας: Ο χάρτης των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου

Εβδομάδα πληρωμών από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ - Ποιους αφορούν

Υπουργείο Εργασίας: Ο χάρτης των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 2 Ιανουαρίου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνολικά 26.885.193,93 ευρώ θα καταβληθούν σε 30.450 δικαιούχους, από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

– 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

– 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης