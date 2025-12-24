Alpha Bank: Επενδύσεις και τουρισμός τα θεμέλια της ανάπτυξης και για το 2026 – Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία
Alpha Bank: Επενδύσεις και τουρισμός τα θεμέλια της ανάπτυξης και για το 2026 – Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία
Θετικές οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία και για το νέο έτος, αλλά η χαμηλή παραγωγικότητα, τα ποσοστά απασχόλησης και η στέγαση εξακολουθούν να παραμένουν εμπόδια
Η ελληνική οικονομία εισέρχεται στο νέο έτος με αναπτυξιακή ορμή μεγαλύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αξιοποιώντας τόσο τη βελτίωση των εσωτερικών μεγεθών όσο και τις ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες. Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις των τελευταίων ετών έχουν αναβαθμίσει το γεωστρατηγικό και γεωοικονομικό αποτύπωμα της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει τη σταδιακή απεξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.
Η αυξανόμενη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε συνδυασμό με τις υποδομές αποθήκευσης και διασύνδεσης που διαθέτει η Ελλάδα, δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση του ρόλου της ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, οι διεθνείς τάσεις αναδιάρθρωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων, είτε μέσω friend-shoring είτε μέσω near-shoring, μπορούν να αναβαθμίσουν περαιτέρω τη θέση της χώρας ως περιφερειακού διαμετακομιστικού κόμβου και να προσελκύσουν επενδύσεις στρατηγικής σημασίας και σε τομείς πέραν της ενέργειας.
Την ίδια στιγμή, η συνεχιζόμενη άνοδος του παγκόσμιου τουρισμού στηρίζει την ελληνική οικονομία, αξιοποιώντας το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας και συμβάλλοντας ουσιαστικά, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση ενός σημαντικού μέρους του εμπορικού ελλείμματος μέσω των ταξιδιωτικών εισπράξεων.
