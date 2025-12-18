Στο α’ εξάμηνο του 2026 οι μελέτες για το project του Τάε Κβον Ντο στην Αθήνα και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη
Τα δύο μεγάλα projects αναμένεται να ενισχύσουν το κομμάτι του συνεδριακού/ εκθεσιακού τουρισμού στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας - Στο στάδιο της αξιολόγησης η προσφορά για το Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στο Φάληρο
Τις βάσεις για την ενίσχυση του συνεδριακού-εκθεσιακού τουρισμού ο οποίος μπορεί να αποτελέσει μοχλό περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας θέτουν οι διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί για τις εγκαταστάσεις του Τάε Κβον Ντο στην Αθήνα και την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθεσης της Θεσσαλονίκης στη συμπρωτεύουσα.
«Για το Ταε Κβον Ντο οι μελέτες θα είναι έτοιμες μέχρι τον Ιούνιο του 2026 και στόχος είναι να υπάρξουν διεθνή ονόματα στο κομμάτι της διαχείρισης ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του έργου», ανέφερε χθες από το βήμα του συνεδρίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) «Tourism Ahead» ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο μεγάλο «στοίχημα» -όπως το χαρακτήρισε- για την Περιφέρεια, το ΑΕΝΑΟΝ, το μητροπολιτικό πάρκο στο Φαληρικό Ορμο το οποίο «στις αρχές Ιανουαρίου του 2024 ήταν σε φάση απένταξης. Δουλέψαμε πάρα πολλές φορές με την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να το επαναφέρουμε σε τροχιά υλοποίησης και είμαι χαρούμενος και μπορώ σήμερα να το ανακοινώσω και δημόσια ότι ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Εχχουμε μία κοινοπραξία που έχει καταθέσει πρόταση και είμαστε σε φάση αξιολόγησης. Στην Αττική δίνουμε πλέον έμφαση στην ενεργητική διαχείριση του τουριστικού προϊόντος, τις πράσινες υποδομές και τη δημιουργία τοποσήμων».
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το νέο μητροπολιτικό πάρκο και φυσικά και οι εγκαταστάσεις του Τάε Κβον Ντο, οι οποίες ενσωματώνονται στη μεγάλη ανάπλαση με το σχέδιο για τη μετατροπή τους σε σύγχρονο συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο μετά και την σχετική συμφωνία παραχώρησης μεταξύ της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου και της Περιφέρειας Αττικής.
Στις εξελίξεις για την έτερη μεγάλη ανάπλαση αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε από το βήμα του συνεδρίου η κυρία Μαρίνα Κουρή, επικεφαλής του τμήματος Asset Development Plan (ADP) στο Υπερταμείο. «Στόχος πλέον είναι να υπάρχουν και οι δύο διαστάσεις στην αξιοποίηση και υλοποίηση των έργων που προωθούμε, η οικονομική αλλά και η κοινωνική διάσταση. Για τη ΔΕΘ είμαστε στη φάση που έχουμε ξεδιαλύνει τα πράγματα, γίνεται η επικαιροποίηση των μελετών, τρέχουν όλες οι διαδικασίες ωρίμανσης και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ο σχεδιασμός είναι να ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία ώστε να προχωρήσει η κατασκευή του έργου με στόχο ολοκλήρωσης το 2029. Ο προϋπολογισμός είναι στα 120 εκατ. ευρώ με εθνικούς πόρους και περιλαμβάνει 41.000 τ.μ. εκθεσιακούς χώρους, 6.500 τ.μ. που αφορούν την ανακαίνιση του Βελλίδειου, 100 στρέμματα αδόμητα για φυτεύσεις και χώρους πρασίνου».
