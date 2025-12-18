Στο α’ εξάμηνο του 2026 οι μελέτες για το project του Τάε Κβον Ντο στην Αθήνα και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη

Τα δύο μεγάλα projects αναμένεται να ενισχύσουν το κομμάτι του συνεδριακού/ εκθεσιακού τουρισμού στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας - Στο στάδιο της αξιολόγησης η προσφορά για το Μητροπολιτικό Πάρκο ΑΕΝΑΟΝ στο Φάληρο