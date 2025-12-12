Oι 9 συνήθειες που κάνουν πιο ευτυχισμένα τα παιδιά
Oι 9 συνήθειες που κάνουν πιο ευτυχισμένα τα παιδιά
Η πρωινή ρουτίνα μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική από ό,τι νομίζαμε και να βοηθήσει να μεγαλώσουν τα παιδιά με περισσότερη ισορροπία, αυτοπεποίθηση και ηρεμία
Το πρωινό ξύπνημα είναι εφιάλτης για πολλούς γονείς που κάθε πρωί επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια μέχρι να ετοιμαστούν τα παιδιά και να πάνε στο σχολείο. Αγουροξυπνημένα και χωρίς καμιά διάθεση συνεργασίας, ανάμεσα σε πιζάμες, οδοντόβουρτσες και μισοφαγωμένες φρυγανιές, τα παιδιά το μόνο που θα ήθελαν στην πραγματικότητα είναι να επιστρέψουν κάτω από το ζεστό πάπλωμα και να συνεχίσουν το όνειρο που διεκόπη τόσο απότομα από τη φράση «ξυπνήστε»! Και όμως, η πρωινή ρουτίνα, μπορεί να αποδειχθεί όχι μόνο πιο ευχάριστη, αλλά και πιο χρήσιμη για την ψυχολογία τους και τη διαμόρφωση της ισορροπίας τους.
Σύμφωνα με έρευνα της ψυχολόγου Ριμ Ράουντα, τα παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς οι οποίοι ακολουθούν συγκεκριμένες πρωινές συνήθειες έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι πιο ευτυχισμένα. Η ειδικός που μελέτησε περισσότερα από 200 παιδιά, παρατήρησε ότι τα πιο χαρούμενα και πιο ισορροπημένα, έχουν γονείς που αφιερώνουν λίγα λεπτά αγάπης και πραγματικής σύνδεσης μαζί τους. Διαπίστωσε, δε, ότι η ποιότητα και όχι η ποσότητα του χρόνου που περνά η οικογένεια μαζί το πρωί, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Οι γονείς που κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ήρεμο και τρυφερό ξεκίνημα της ημέρας, φρόντισαν να εντάξουν στην καθημερινότητά τους 9 βασικά στοιχεία που, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ειδικού, συμβάλλουν στην ευημερία των παιδιών.
Οι 9 πρακτικές για πιο ευτυχισμένα παιδιά
Οι πρωινές συνήθειες μπορούν να λειτουργήσουν σαν «ρυθμιστές» της συναισθηματικής κατάστασης ενός παιδιού και να θέσουν τη βάση για μια πιο ήρεμη καθημερινότητα. Ανάμεσα σε αυτές, η ειδικός σε δηλώσεις της στο δίκτυο CNBC, ξεχωρίζει τις παρακάτω:
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Σύμφωνα με έρευνα της ψυχολόγου Ριμ Ράουντα, τα παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς οι οποίοι ακολουθούν συγκεκριμένες πρωινές συνήθειες έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι πιο ευτυχισμένα. Η ειδικός που μελέτησε περισσότερα από 200 παιδιά, παρατήρησε ότι τα πιο χαρούμενα και πιο ισορροπημένα, έχουν γονείς που αφιερώνουν λίγα λεπτά αγάπης και πραγματικής σύνδεσης μαζί τους. Διαπίστωσε, δε, ότι η ποιότητα και όχι η ποσότητα του χρόνου που περνά η οικογένεια μαζί το πρωί, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Οι γονείς που κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα ήρεμο και τρυφερό ξεκίνημα της ημέρας, φρόντισαν να εντάξουν στην καθημερινότητά τους 9 βασικά στοιχεία που, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ειδικού, συμβάλλουν στην ευημερία των παιδιών.
Οι 9 πρακτικές για πιο ευτυχισμένα παιδιά
Οι πρωινές συνήθειες μπορούν να λειτουργήσουν σαν «ρυθμιστές» της συναισθηματικής κατάστασης ενός παιδιού και να θέσουν τη βάση για μια πιο ήρεμη καθημερινότητα. Ανάμεσα σε αυτές, η ειδικός σε δηλώσεις της στο δίκτυο CNBC, ξεχωρίζει τις παρακάτω:
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα