ΟΠΕΚΑ: Έως 10 ημέρες νωρίτερα οι πληρωμές, ποια επιδόματα θα δοθούν πριν τις γιορτές

Διευκόλυνση για χιλιάδες οικογένειες φέρνει η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2025 στη Βουλή καιέως και δέκα ημέρες νωρίτερα από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα.Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παροχών της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018.Μεταξύ αυτών:-επίδομα στέγασης/ενοικίου,-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,-προνοιακά επιδόματα αναπηρίας,-επίδομα γέννησης,-επίδομα παιδιού,-οικογενειακές παροχές και όλες τις τακτικές οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται μέσω ΟΠΕΚΑ.Δεν τροποποιούνται ούτε τα ποσά ούτε τα κριτήρια χορήγησης — αποκλειστικά ο χρόνος πληρωμής.Με μεταβατική πρόβλεψη, η ρύθμιση τίθεται άμεσα σε εφαρμογή από τον Δεκέμβριο του 2025, δίνοντας τη δυνατότητα οι πληρωμές του μήνα να πραγματοποιηθούν νωρίτερα, μέχρι και δέκα ημέρες πριν από την καθιερωμένη ημερομηνία. Από το 2026, η πρόωρη καταβολή θα ισχύει κάθε χρόνο μόνιμα για τις δύο μεγάλες εορταστικές περιόδους.Κατά την αιτιολόγηση της απόφασης, τονίζεται ότι οι γιορτές αποτελούν χρονική στιγμή αυξημένων αναγκών: δώρα, τρόφιμα, βασικά οικιακά έξοδα και λογαριασμοί συγκεντρώνονται μέσα σε λίγες ημέρες. Η νωρίτερη καταβολή δίνει στα νοικοκυριά την απαραίτητη «ανάσα» πριν κορυφωθούν οι υποχρεώσεις.