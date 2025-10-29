Ανέκτησε δυνάμεις το Χρηματιστήριο Αθηνών - Παραμένει στο παιχνίδι η 12η σερί μηνιαία άνοδος
Πάνω από τα 15 ευρώ η ΔΕΗ, σε υψηλό 16 ετών - Ξεχώρισε η Motor Oil στην υψηλή κεφαλαιοποίηση - Νέα ρεκόρ για τις μετοχές του ομίλου Viohalco
Πειστική ήταν η ανάκαμψη του ελληνικού χρηματιστηρίου μετά το διήμερο καθοδικό σερί, με τους αγοραστές να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, λαμβάνοντας ώθηση από το κλίμα ευφορίας που επικρατεί στο εξωτερικό. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε κοντά στα υψηλά ημέρας, πλησίασε εκ νέου τις 2.030 μονάδες και «ψαλίδισε» τις απώλειες που καταγράφει εντός του Οκτωβρίου, με τις ελπίδες για την 12η συνεχόμενη μηνιαία άνοδο να αναπτερώνονται.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/10), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 22,55 μονάδες ή +1,13% και έκλεισε στις 2.025,46 μονάδες. Σε περίπου 22 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.006,39 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.028,72 μονάδες. Το ΧΑ σημειώνει πτώση -0,43% τον Οκτώβριο, με άλλες δύο συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +37,82%.
Αξιόλογα ήταν τα κέρδη των τραπεζικών μετοχών. Η ΕΤΕ, η Eurobank και η Τράπεζα Κύπρου ξεχώρισαν, με την τελευταία να προσεγγίζει το ιστορικό ρεκόρ των 8,2 ευρώ. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Motor Oil «σκαρφάλωσε» κατά +4% πάνω από τα 26,5 ευρώ. Ενισχύθηκαν επίσης σημαντικά η Metlen και η Aegean. Μικρότερη ήταν η άνοδος για τη ΔΕΗ, αλλά αρκετή ώστε να ξεπεράσει τα 15 ευρώ για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009. Νέα πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ σημείωσαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με την ElvalHalcor να φτάνει σε υψηλό 18 ετών (Ιανουάριος 2008). Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Intralot ενισχύθηκε +2% και απομακρύνθηκε περαιτέρω από το 1,1 ευρώ, δηλαδή την τιμή διάθεσης των μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ.
Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα και οι αποφάσεις για τα επιτόκια
Πλέον, οι επενδυτές εστιάζουν στα οικονομικά αποτελέσματα -τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου- των εισηγμένων εταιρειών, με επίκεντρο την Eurobank (Πέμπτη 30/10) και την Τράπεζα Πειραιώς (Παρασκευή 31/10). Στάση αναμονής κρατούν οι traders στις διεθνείς αγορές, καθώς περιμένουν τις αποφάσεις της Fed (απόψε) και της ΕΚΤ (αύριο) για τα επιτόκια.
Όσον αφορά τα εταιρικά αποτελέσματα, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου θα προχωρήσουν σε ανακοινώσεις η Eurobank και ο ΟΛΠ και ακολουθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου η Τράπεζα Πειραιώς. Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου σειρά έχει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η ΔΕΗ, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου η Εθνική Τράπεζα, η Metlen και η Titan και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η Alpha Bank.
Την επόμενη Τετάρτη 5 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η εξαμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών του MSCI. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον MSCI Greece Standard Index περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ και Jumbo. Για τις 7 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Scope («BBB» με σταθερό outlook), ενώ στις 14 Νοεμβρίου η Fitch («BBB-» με θετικό outlook) κλείνει τον φετινό κύκλο των αξιολογήσεων.
Κλίμα ευφορίας στις διεθνείς αγορές
Τα ιστορικά ρεκόρ της διευρύνει συνεχώς η Wall Street, έχοντας ως «μοχλούς» ανόδου το επικείμενο εμπορικό deal ΗΠΑ-Κίνας και τη νέα μείωση επιτοκίων (κατά 25 μονάδες βάσης σε εύρος 3,75%-4%) που δρομολογεί η Federal Reserve. Μία «ανάσα» από τις 48.000 μονάδες βρίσκεται ο Dow Jones, ο S&P 500 ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά τις 6.900 μονάδες και ο Nasdaq «βλέπει» για πρώτη φορά τις 24.000 μονάδες. Στη σημερινή συνεδρίαση, ο Dow Jones ενισχύεται κατά +0,6%, ο S&P 500 κατά +0,2% και ο Nasdaq κατά +0,5%, με την Nvidia να βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς έγινε η πρώτη εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία άνω των 5 τρισ. δολαρίων.
Ανοδικά αλλά σε χαμηλότερο τέμπο κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα απογοητευτικά εταιρικά αποτελέσματα στην ΕΕ επηρεάζουν εν μέρει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα. Παράλληλα, η ΕΚΤ αναμένεται να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2%. Ο Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,1% στις 576 μονάδες και διεκδικεί την επίτευξη ενός ακόμη ιστορικού υψηλού. Ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά -0,5%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά +0,7%, με τον δεύτερο να «βλέπει» για πρώτη φορά τις 10.000 μονάδες. Ο ισπανικός IBEX καταγράφει άνοδο +0,5%, παρόλο που αρχικά διόρθωνε μετά το record high των 16.000 μονάδων.
«Πάρτι» έκαναν οι αγοραστές στα ασιατικά χρηματιστήρια, με πρωταγωνιστή τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei, ο οποίος έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό και βρέθηκε πάνω από τις 51.000 μονάδες, με ημερήσια κέρδη άνω των 1.000 μονάδων ήτοι περίπου +2,2%. Ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά +1,8% και ανανέωσε το ρεκόρ του, εδραιώνοντας την παρουσία του πάνω από τις 4.000 μονάδες.
