Ανέκτησε δυνάμεις το Χρηματιστήριο Αθηνών - Παραμένει στο παιχνίδι η 12η σερί μηνιαία άνοδος

Πάνω από τα 15 ευρώ η ΔΕΗ, σε υψηλό 16 ετών - Ξεχώρισε η Motor Oil στην υψηλή κεφαλαιοποίηση - Νέα ρεκόρ για τις μετοχές του ομίλου Viohalco