Το φαινόμενο Μαρί Κόντο – Η γκουρού της οργάνωσης και η μέθοδος KonMari

Η Γιαπωνέζα σύμβουλος οργάνωσης και συγγραφέας μπεστ σέλερ έχει γοητεύσει εκατομμύρια ανθρώπους με την επαναστατική προσέγγισή της για την τακτοποίηση, μετατρέποντας τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού σε πράξεις αυτογνωσίας και χαράς. Η μέθοδός της «KonMari» μάλιστα, όχι μόνο έχει αποσυμφορήσει τους χώρους διαβίωσης, αλλά και πυροδότησε ένα παγκόσμιο κίνημα προς την κατεύθυνση της σκόπιμης διαβίωσης.Το ταξίδι της Marie KondoΞεκίνησε στο Τόκιο, με την αγάπη της για την οργάνωση να πυροδοτείται από την παιδική της ηλικία. Μέχρι να γίνει έφηβη, η Kondo “καταβρόχθιζε” τα περιοδικά νοικοκυρέματος και πειραματιζόταν με διάφορες τεχνικές οργάνωσης. Η εμμονή της με την τάξη την οδήγησε τελικά να σπουδάσει κοινωνιολογία στο Tokyo Woman’s Christian University, όπου ανέπτυξε τα θεμέλια της μεθόδου της. Ο πυρήνας της φιλοσοφίας της; Να κρατάτε μόνο εκείνα τα αντικείμενα που «προκαλούν χαρά». Το 2011, η Kondo δημοσίευσε το βιβλίο της, The Life-Changing Magic of Tidying Up, το οποίο εισήγαγε τον κόσμο στη μέθοδο KonMari. Η παραδοχή του βιβλίου ήταν απλή αλλά βαθιά: το ξεκαθάρισμα δεν αφορά μόνο την απόρριψη αντικειμένων -αφορά τη δημιουργία ενός χώρου που να αντικατοπτρίζει την ιδανική ζωή σας. Το βιβλίο έγινε γρήγορα μπεστ σέλερ στην Ιαπωνία και η μετέπειτα αγγλική μετάφρασή του το μετέτρεψε σε παγκόσμια αίσθηση, όπως και την ίδια.Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr