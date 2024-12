WORLD PASS powered by Telekom: Η απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία σε Τσεχία και Κροατία

Κλείσιμο

Sponsored ContentΈνα ταξίδι στην Τσεχία, την παραμυθένια χώρα με τα μεσαιωνικά κάστρα, και ένα ταξίδι στην Κροατία, το στολίδι της Αδριατικής, προσέφερε η COSMOTE, μέσω του WORLD PASS powered by Telekom σε 8 τυχερούς συνδρομητές της.Μέσα από δύο τριήμερες ταξιδιωτικές εμπειρίες, 4 τυχεροί συνδρομητές βρέθηκαν στην Τσεχία και άλλοι 4 στην Κροατία, έχοντας την ευκαιρία να επισκεφθούν ιστορικά αξιοθέατα και μνημεία των δύο χωρών, να θαυμάσουν τη φύση και να πλοηγηθούν στο κορυφαίας ποιότητας δίκτυο της Telekom, μιας από τις μεγαλύτερες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες διεθνώς.Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι τυχεροί συνδρομητές της COSMOTE χάρη στο δίκτυο της Telekom με τις υψηλές του ταχύτητες και την κορυφαία κάλυψη ακόμα και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους μέσω των smartphone τους, έκαναν βιντεοκλήσεις και απόλαυσαν απρόσκοπτη και υψηλού επιπέδου επικοινωνία με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.Ταξίδι στην ΤσεχίαΗ Τσεχία ήταν ο πρώτος προορισμός του WORLD PASS powered by Telekom. Μια πανέμορφη χώρα που μοιάζει με απέραντο κήπο με τα πλούσια δάση, λίμνες και ποτάμια. Το ταξίδι ξεκίνησε από τη μεσαιωνική πόλη Κάρλοβι Βάρι. Πρόκειται για μία από τις πιο διάσημες λουτροπόλεις του κόσμου, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο και είναι ίσως το πιο γνωστό θέρετρο λουτροθεραπειών στον κόσμο. Οι 4 τυχεροί νικητές του διαγωνισμού περιηγήθηκαν μέσα στην πόλη και τα διάσημα λουτρά, δοκίμασαν παραδοσιακές γεύσεις και θαύμασαν την μπαρόκ αρχιτεκτονική της.Τη δεύτερη μέρα στο επίκεντρο βρέθηκε η μαγευτική φύση της Τσεχίας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με εκδρομή στη Βοημική & Σαξονική Ελβετία, μία τεράστια δασική και βραχώδη έκταση, η οποία βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Τσεχίας. Με συνοδοιπόρο το κορυφαίο δίκτυο της Telekom, οι ταξιδιώτες περιηγήθηκαν στους βραχώδεις λαβύρινθους της Τίσα, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, στο οποίο είχαν πραγματοποιηθεί γυρίσματα για την ταινία «Το χρονικό της Νάρνια». Ακολούθησε ξενάγηση σε ζυθοποιείο της περιοχής και ζυθογνωσία, ενώ το οδοιπορικό ολοκληρώθηκε στη γέφυρα Μπαστάι, όπου όλοι απόλαυσαν την φανταστική θέα.Ταξίδι στην ΚροατίαΕπόμενος σταθμός του WORLD PASS powered by Telekom ήταν η Κροατία, ένα μωσαϊκό πολιτιστικής κουλτούρας και ομορφιάς. Η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στο Εθνικό Πάρκο Λιμνών Πλίτβιτσε, ένα ακόμα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Οι ταξιδιώτες περιηγήθηκαν στις πανέμορφες λίμνες, τους εντυπωσιακούς καταρράκτες και το καταπράσινο δάσος, δοκίμασαν τοπικές γεύσεις και διανυκτέρευσαν σε γνωστό ξενοδοχείο της περιοχής που έχει το προνόμιο να βρίσκεται μέσα στη φύση.Τη δεύτερη μέρα το πρόγραμμα περιελάβανε επίσκεψη στο πανέμορφο χωριό Βίσνιαν και ξενάγηση στο ομώνυμο Αστεροσκοπείο. Έπειτα, οι τυχεροί συνδρομητές έφτασαν στο Μοτόβουν για μία ολοκληρωμένη ξενάγηση στην υπέροχη μεσαιωνική πόλη, ενώ το βράδυ βρέθηκαν στο Ζάγκρεμπ, την πρωτεύουσα της Κροατίας που ξεχωρίζει για την αρχοντική της αύρα, και τον σοφιστικέ χαρακτήρα της.Μαζί με το δίκτυο της Telekom, συνταξιδιώτης και στις δύο χώρες ήταν ο κωμικός Φάνης Λαμπρόπουλος, ο οποίος με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο έκανε ακόμα πιο μοναδική την ταξιδιωτική εμπειρία.Το WORLD PASS powered by Telekom συνεχίζει να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο και η COSMOTE με τη δύναμη της Telekom δίνει την ευκαιρία στους συνδρομητές της να τις διεκδικήσουν μέσα από το https://worldpass.cosmotecontests.gr/