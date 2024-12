Σβέτοσλαβ Ατανάσοφ: Το μεγάλο στοίχημα του νέου επικεφαλής της Coca Cola Τρία Έψιλον

Αν και μόλις δύο μήνες στο «τιμόνι» της Coca Cola Τρία Εψιλον ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Σβέτοσλαβ Ατανάσοφ (στο κεντρ. της φωτ.), ήδη έχει διαμορφώσει το βασικό πλαίσιο ώστε να πετύχει τη διατήρηση της ελληνικής θυγατρικής του Ομίλου Coca Cola HBC σε ανοδική τροχιά. Κι ας η προκάτοχος του, κα Μαρία Αναργύρου Νίκολιτς, που αναβαθμίστηκε στα κεντρικά, έβαλε τα θεμέλια ώστε η ελληνική αγορά να μνημονεύεται φέτος στον Ομιλο για τις υπεραποδόσεις της σε κάθε τρίμηνο και επιπρόσθετα να βραβευτεί απ’ την The Coca Cola Co ως η πλέον πετυχημένη αγορά στην εκτέλεση σχεδίου και επίτευξης στόχων στο “σύμπαν” της, όπως αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής θυγατρικής The Coca Cola Co κ. Σταύρος Μουρελάτος (δεξ. στη φωτ.) κατά την χθεσινή κοινή εκδήλωση των δύο εταιρειών.Και η αλήθεια είναι πως η Coca Cola Τρία Έψιλον τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν κάμφθηκε απ’ το κύμα της ακρίβειας αλλά οι ανατιμήσεις που έκανε συνοδεύτηκαν από αύξηση του όγκου των πωλήσεων με “αιχμή” κυρίως το τουριστικό ρεύμα και την κατανάλωση στο HORECA, που μεταφράστηκε σε παχυλά μερίσματα, που όπως φαίνεται θα συνεχιστούν και φέτος. Διότι όπως απάντησε ο Βούλγαρος νέος επικεφαλής της εταιρείας στο newmoney οι ρυθμοί ανάπτυξης της θυγατρικής για τους οποίους επευφημήθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου, συνεχίστηκαν και στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, δείχνοντας ότι συνολικά το 2024 θα είναι μια εξαιρετική χρονιά για την εταιρεία.Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr