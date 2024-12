Ο Πατέλης, το βιβλίο και ο διάδοχος, ο Χάρης, η Αννα και η Grosse Koalition, το Αφροδιτάκι και οι μεσήλικες και… ολίγον από Δουζόγλου

-«Γνωστή» στην ελληνική αγορά είναι η Sohanalo Limited που παίζει τις τελευταίες μέρες τον ρόλο «διασώστη» για την εταιρεία Yalco της οικογένειας Κωνσταντίνου. Και τούτο καθώς πρόκειται για την κυπριακή θυγατρική της B2Holding, δίνοντας το «παρών» χρόνια τώρα στο παιχνίδι των κόκκινων δανείων, με μεγαλύτερη δουλειά αυτή που αφορούσε τον Όμιλο Σαρακάκη. Προ ετών η Eurobank είχε μεταβιβάσει το δικό της «κομμάτι» των ομολογιακών, ονομαστικής αξίας 70 εκατ. στο νορβηγικό όμιλο B2Holding που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως διαχειριστής κόκκινων δανείων μέσω της B2Kapital. Στην υπόθεση Σαρακάκη τα δάνεια του fund πέρασαν στην κυπριακή θυγατρική του, Sohanalo Limited, που είχε συσταθεί από τον Απρίλιο του 2018. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος είχε συνάψει κοινά ομολογιακά δάνεια ύψους 180 εκατ. ευρώ με ομολογιούχους δανειστές τις επενδυτικές εταιρείες Sohanalo Ltd και Galaxy IV Funding Designated Activity Company, για τα οποία μετά από πολύμηνη διαπραγμάτευση υπήρξε αίσιο τέλος. Έτσι, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της «Σαρακάκης» για το 2023 «κατόπιν διαδοχικών κεφαλαιοποιήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας δια συμψηφισμού απαίτησης της Sohanalo, που απορρέει από το Ομολογιακό Δάνειο και πραγματοποίησης από την «Σαρακάκης Σεντερ Α.Ε.» αναδοχής χρέους ποσού 32,32 εκατ. ευρώ προς την Sohanalo που αντίστοιχα απορρέει από το Ομολογιακό Δάνειο, το ποσό της συνολικής οφειλής της Εκδότριας έναντι των Ομολογιούχων έχει απομειωθεί και ανέρχεται στο ποσό των 42.594.594,59 ευρώ». Σειρά τώρα έχει η Yalco.Ελλάδα (και Κύπρος) «λίρα 100» για την Allwyn-Τη μεγαλύτερη ώθηση σε έσοδα και κέρδη στο τρίτο τρίμηνο του 2024 είχε η Allwyn International, μητρική του ΟΠΑΠ, από Ελλάδα και Κύπρο. Οι δύο αγορές σε επίπεδο προσαρμοσμένου EBITDA ήταν πάνω κατά 26% και 17% σε έσοδα έναντι του περυσινού τριμήνου, οι μόνες με θετικό πρόσημο. Οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ έκαναν τη διαφορά και συγκεκριμένα το mega τζάκποτ των 19 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ, το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού, αλλά και οι επιδόσεις στον αθλητικό στοιχηματισμό και το iGaming. Η Allwyn στην οικονομική ενημέρωση για το 9μηνο αναφέρει επίσης πως το ποσοστό της στον ΟΠΑΠ αυξήθηκε στο 51,78%. Ο όμιλος, συμφερόντων του Τσέχου billionaire Κάρελ Κομάρεκ, που από τον περασμένο Οκτώβριο έχει πλέον ως έδρα την Ελβετία, συνολικά στο 9μηνο είχε καθαρά έσοδα 982 εκατ. ευρώ (+11) και προσαρμοσμένο EBITDA 411 εκατ. (+12%).Οι επενδύσεις της DEMO-Προχωράει η μεγάλη επένδυση της φαρμακοβιομηχανίας DEMO για τη δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου Βιοτεχνολογίας στον Άγιο Στέφανο στην Αττική. Το παραγωγικό αυτό project που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ως στόχο τη δημιουργία από το μηδέν κλάδου Βιοτεχνολογικής Παραγωγής Φαρμάκων στην Ελλάδα. Αποτελεί, δε, μέρος ενός συνολικού επενδυτικού πλάνου ύψους 356 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2027 που εστιάζει στην ενίσχυση της θέσης της DEMO διεθνώς και την είσοδό της σε τομείς με υψηλή αναπτυξιακή προοπτική όπως η ανάπτυξη και παραγωγή πρώτων υλών και βιοτεχνολογικών φαρμάκων. Στο ίδιο επενδυτικό πλάνο εντάσσεται και το παραγωγικό hub στη ΒΙΠΕ της Τρίπολης για την παραγωγή πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων, αλλά και το κέντρο φαρμακευτικής Έρευνας & Ανάπτυξης στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης.H Helleniq Energy ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα-Η συνήθης χρηματιστηριακή πρακτική είναι “buy the rumor, sell the fact” αγοράζεις στη φήμη και πουλάς όταν η φήμη γίνεται είδηση. Στην περίπτωση της Helleniq Energy, τα πράγματα έγιναν εντελώς ανάποδα. Η μετοχή είχε σκαλώσει αρκετά κάτω από τα 7 ευρώ για πολλές εβδομάδες, οι φήμες για την εξαγορά του υπολοίπου 50% της Elpedison κυκλοφορούσαν αδιάκοπα, αλλά μόνον αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία, η τιμή της μετοχής πήγε στα €7,13 (+3.41%) με αξιοσημείωτο όγκο συναλλαγών 1,5 εκατ. ευρώ. Προφανώς όσοι αγόρασαν χθες την μετοχή, περιμένουν το προμέρισμα των €0,20 στις 20 Ιανουαρίου αλλά κυρίως ποντάρουν σε δεύτερο placement μετοχών της Helleniq Energy σε θεσμικά χαρτοφυλάκια του εξωτερικού. Το έσοδο είναι άλλωστε γραμμένο στον Προϋπολογισμό του 2025, σε προφανώς υψηλότερη τιμή από αυτή του προηγούμενου, δηλαδή τα €7. Για κάτι τέτοιο βέβαια χρειάζεται σύμφωνη γνώμη των βασικών μετόχων. Από τη δική του πλευρά, στις αρχές του μήνα, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε και ψήφισε τροπολογία για την απόκτηση από το Δημόσιο, του 35% των μετοχών της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ Εμπορίας) τις οποίες κατέχει η Helleniq Energy. Σύμφωνα με την τροπολογία, η καταβολή του τιμήματος στην Helleniq Εnergy θα γίνει μέσω των μερισμάτων με ένα τίμημα περίπου στα 200 εκατ. ευρώ. Σήμερα στο μετοχικό κεφάλαιο της Helleniq Energy, η Paneuropean Oil του Ομίλου Λάτση συμμετέχει με 40,41% και το Υπερταμείο το 30,31%.Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος αποχωρεί-Σήμερα η διοίκηση του Υπερταμείου παρουσιάζει στους εκπροσώπους του Τύπου τα πεπραγμένα της τελευταίας τριετίας, ενόψει των επικείμενων διοικητικών αλλαγών. Για τον Στέφανο Γιουρέλη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος ΔΣ του Growthfund, αυτή θα είναι η τελευταία συνέντευξη Τύπου αφού δεν έθεσε υποψηφιότητα για ανανέωση της θητείας του. Έχοντας συμπληρώσει δύο διαδοχικές θητείες στο Υπερταμείο, με δύο διαφορετικές διοικήσεις (Ρ. Αικατερινάρη και Γρ. Δημητριάδη) και 40 χρόνια δουλειάς (τα 33 στον ιδιωτικό τομέα κυρίως στο εξωτερικό), ο Στέφανος Γιουρέλης αποχωρεί για να ιδιωτεύσει.H MED βάζει πλώρη για την Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου-Με στόχο την κεφαλαιοποίηση των 100 εκατ. ευρώ και με σύμβουλο την εταιρεία VIGOR Finance στην οποία συμμετέχει ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νίκος Κονταρούδης, η MED ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη μετάταξη των μετοχών της από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου στην Κύρια Αγορά. Χθες, η μετοχή έσπασε το όριο του €1 με άνοδο +10%.Άνοδος απεμπλοκής…-Έκτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση για τον Γενικό Δείκτη, φυσικά και για τον Τραπεζικό. Οι μετοχές που πραγματοποίησαν placements μέσα στη χρονιά, απεγκλωβίζουν τους επενδυτές που τις προτίμησαν. Η μετοχή της Εθνικής στα €7,746 (+3,83%) είναι πλέον πάνω από τα 7,55 ευρώ του placement. Της Piraeus στα €3,919 (+1,11%) πλησιάζει τα 4 ευρώ της διάθεσης του ποσοστού του ΤΧΣ. Η Cenergy Holdings στα 9 ευρώ - ακριβώς στην τιμή της αύξησης κεφαλαίου. Οι μετοχές των ΔΑΑ «Ελευθέριος Βενιζέλος» στα 8,146 ευρώ και Helleniq Energy στα 7,135 ευρώ προσεγγίζουν το επίπεδο «απελευθέρωσης» όλων εκείνων που θέλουν να αξιοποιήσουν τη ρευστότητα τους σε άλλες επιλογές. Ο Γενικός Δείκτης μετά το μεσημέρι που ανακοινώθηκε το deal της Helleniq Energy ανέβηκε και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 1.465,15 μονάδες με κέρδη 0,58% ακόμη και χωρίς τη βοήθεια της Coca Cola ή του ΤΙΤΑΝ. Η αξία συναλλαγών 142,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 9,8 εκατ. σε πακέτα.Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός άλλαξε τις συσκευασίες της Tetra Pak-Το 2023, η Tetra Pak είχε επενδύσει πολλά στην πώληση μεγάλων οικογενειακών συσκευασιών. Ίσως η επιλογή αυτή τελικά να αποβεί σωτήρια, γιατί ο πληθωρισμός είναι η αιτία. Το κόστος παραγωγής εκτινάχθηκε, οι πρώτες ύλες αυξήθηκαν, τα μεταφορικά ακρίβυναν. Οι συσκευασίες χυμών, για παράδειγμα, έχουν πληγεί από τις αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, με τις τιμές του πορτοκαλιού να έχουν αυξηθεί έως και 3-4 φορές. Παρόμοια αύξηση παρατηρείται σε άλλα φρούτα όπως ο ανανάς, το μήλο και το κεράσι, δημιουργώντας πιέσεις στην αγορά. Η Tetra Pak άλλαξε πορεία. Αναπτύσσει νέες λύσεις συσκευασίας, όπως π.χ. για το γιαούρτι, τις οποίες δοκιμάζει αρχικά στην Ιταλία. Εφόσον επιτύχουν, αυτά τα προϊόντα θα εισαχθούν και στην ελληνική αγορά. Η γενικότερη τάση στην αγορά σήμερα είναι τα προϊόντα με εκτεταμένη διάρκεια ζωής (Extended Shelf Life) που είναι και η ελπίδα για τη βιομηχανία συσκευασιών.Τρεις Κεντρικές Τράπεζες ετοιμάζονται για μείωση επιτοκίων-Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, τρεις κεντρικές τράπεζες η Τράπεζα του Καναδά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω τα βασικά τους επιτόκια. Δείχνουν να βιάζονται. Όχι τόσο για την «ομαλή προσγείωση» των οικονομιών τους αλλά κυρίως γιατί φοβούνται την βίαιη πρόσκρουση με την ύφεση. Οι κεντρικές τράπεζες του πλανήτη έχουν πραγματοποιήσει 62 μειώσεις επιτοκίων τους τελευταίους 3 μήνες, τις περισσότερες από την πανδημία του 2020. Αυτός είναι ο τέταρτος ταχύτερος ρυθμός μείωσης των επιτοκίων αυτόν τον αιώνα. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2009, οι κεντρικές τράπεζες προσπαθώντας να αποτρέψουν την καταστροφή είχαν προχωρήσει σε 76 μειώσεις επιτοκίων.Πηγή: newmoney.gr