Wall Street: Μικρή ανάπαυλα από τα ρεκόρ για τους δείκτες

H Atlanta Fed, σε σημερινή της έκθεση, υποστήριξε ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης κατά το τέταρτο τρίμηνο θα παρουσιάσουν νέα άνοδο στο 3,3%.Σε επίπεδο μετοχών στις πρωταγωνίστριες της συνεδρίασης ήταν η American Airlines, η Southwest Airlines, όπως και η Verint Systems και η Five Below μετά τα θετικά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσαν.Σε αντίθεση, οι αρνητικές οικονομικές επιδόσεις άσκησαν πιέσεις στη μετοχή της American Eagle Outfitters, της Sentinel One και της Synopsys.Αξίζει να σημειωθεί πως έντονες διακυμάνσεις μέσα στη μέρα παρουσίασαν οι μετοχές των εταιρειών crypto, οι οποίες αποκόμισαν κέρδη μετά την εκτόξευση του bitcoin πάνω από το ορόσημο των 100.000 δολαρίων, όμως καθώς το bitcoin σταδιακά έχασε έδαφος, οι μετοχές του κλάδου ακολούθησαν ανάλογη πορεία.Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr