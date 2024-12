Είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιτυγχάνουν σημαντικές επιδόσεις στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων





Ποιες εταιρείες πήραν τα βραβεία



FOOD

KYKNOS - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ A.E.- GOLD

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. - SILVER

NON FOOD

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - GOLD

Σε διάρκεια ειδικής εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα βραβεία «Made in Greece Awards 2024» σε επιχειρήσεις που συνεχίζουν να επενδύουν στη χώρα μας, επιτυγχάνοντας σημαντικές επιδόσεις στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων. Η εκδήλωση έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» διοργανώθηκε από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ), σε συνεργασία με την Direction Βusiness Network, και εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της ΕΛΑΜ για την ενδυνάμωση και διάδοση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου καινοτομίας και εξωστρέφειας, που να απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις παραγωγής και μάρκετινγκ προϊόντων.Η έκτη κατά σειρά διοργάνωση βραβείων «Made in Greece» πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Την εκδήλωση παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Βασίλης Τσεκούρας και Θοδωρής Βγενής και παρέστησαν εκπρόσωποι πολιτικών φορέων καθώς πολλοί επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών.Οι εταιρείες που βραβεύθηκαν προέρχονται από όλο το φάσμα της ελληνικής βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής. Κριτήρια αξιολόγησης, αριστείας και επιβράβευσης ήταν η ποιότητα, η καινοτομία, η διαφοροποίηση, οι στοχευμένες αγορές, τα διεθνή δίκτυα διανομών, η ισχυρή επωνυμία και η απασχόληση εγχώριων παραγωγικών συντελεστών.Στον χαιρετισμό του ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Σταϊκούρας, τόνισε πως ευθύνη της πολιτείας είναι όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στις επιχειρήσεις, γιατί πράγματι χάρη και εξαιτίας αυτών υπάρχει υψηλή και διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση στη χώρα και δημιουργούνται όλο και περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης, ενώ ενισχύει την κοινωνική συνοχή. « Όφειλα με τη φυσική μου παρουσία και με την αιγίδα του υπουργείου να τιμήσω αυτές τις επιχειρήσεις. Οφείλω επίσης και εγώ ως πολιτεία να βρεθώ κοντά σας, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και θεωρώ ότι παρά τις όποιες ενστάσεις, τους όποιους προβληματισμούς, πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και να κινηθούμε με καλύτερες ταχύτητες. Από κοινού άλλωστε τα καταφέραμε ικανοποιητικά τα τελευταία χρόνια».Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΑΜ, Γεώργιος Μπάλτας, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών και διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ, υπενθύμισε πως σύνθημα των «Made in Greece» είναι, από το 2013 μέχρι σήμερα, το «Επιβραβεύουμε την παραγωγή, αναδεικνύουμε την Ελλάδα» και τόνισε τη σημασία που έχουν η παραγωγή και η παραγωγική ανασυγκρότηση. «Πιστεύουμε ότι η παραγωγή είναι κάτι που υπερβαίνει την οικονομία, είναι μια διαδικασία η οποία αποτυπώνει την ταυτότητα κάθε χώρας, τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, τι μπορούν να δημιουργήσουν οι εργαζόμενοι, τι πρωτοβουλίες παίρνουν οι επιχειρηματίες, τι προσφέρει το φυσικό περιβάλλον, ποια είναι η θέση της χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Αναδεικνύοντας τους δημιουργούς της ελληνικής παραγωγούς, αναδεικνύουμε τη χώρα», ανέφερε.Βραβείο Επιχειρηματικής ΑριστείαςFOODKYKNOS - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ A.E.- GOLDΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. - SILVERΕΥΒΟΙΚΗ ΖΥΜΗ ΑΒΕΕ – BRONZENON FOODΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - GOLD

FARCOM Α.Ε. - SILVER

ΚΡΗΜΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – BRONZE



Βραβείο Αγροτικής Αριστείας

KYKNOS - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ A.E. - GOLD

EVLOGIA – SILVER



Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας

FOOD

KYKNOS - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ A.E. - GOLD

ΚΟΝΒΑ ΑΕΒΕ – SILVER

NON FOOD

ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε - GOLD

GR.INOX - ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΚΗ – SILVER



Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας

FOOD

AGROVIM - GOLD

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ - GOLD

IONIKI FILOSOPHY - SILVER

ΕΥΒΟΙΚΗ ΖΥΜΗ ΑΒΕΕ – BRONZE

NON FOOD

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - GOLD

FARCOM COSMETICS MANUFACTURING & DISTRIBUTION - SILVER

INTERPLAST Α.Ε. - AQUA-PLUS PRINS – BRONZE



Βραβείο Επώνυμου Βιομηχανικού Προϊόντος

INTERPLAST Α.Ε. - ΕCOFLOOR PLUS - GOLD

ROLLEX Σ.Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΑΒΕΕ - SILVER



Βραβείο Επώνυμου Καταναλωτικού Προϊόντος

FOOD

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. - GOLD

KYKNOS - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ A.E. - SILVER

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ - ΚΕΦΙΡ - BRONZE

NON FOOD

HD COLOR FARCOM - ΜΟΝΙΜΗ ΚΡΕΜΑ ΒΑΦΗ - GOLD

ΚΡΗΜΤΗΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – SILVER



Βραβείο Καινοτόμου Βιομηχανικού Προϊόντος

INTERPLAST Α.Ε. - ATLAS PLUS ECHO SILENT - GOLD

VRAYKOS ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ-ΕΝΣΑΚΙΣΗΣ ΜΙΓΜΑΤΩΝ – GOLD



Βραβείο Καινοτόμου Καταναλωτικού Προϊόντος

AGRINO RICE CHIPS - GOLD

ΠΟΛΥΣΠΟΡΑ CRISPBREADS ΒΡΩΜΗΣ - ΦΑΙΔΩΝ – SILVER



Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος - Μικρομεσαία Επιχείρηση

THE WRITING FIELDS S.A. - I LOVE CACTUS – GOLD



Βραβείο Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

iPHARMA - GOLD



Βραβείο Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - GOLD

AKRITAS - SILVER

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ - BRONZE



Βραβείο Δίολκος

Απονεμήθηκε στον Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της METLEN Energy & Metals, για τη συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία και στην κοινωνία, καθώς και στην προβολή της χώρας μας διεθνώς.



Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Φέτος η διάκριση απονεμήθηκε στη Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, εκτελεστική αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και επικεφαλής του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».



Βραβείο Μάρκετινγκ «Γεώργιος Αυλωνίτης»

Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ, τιμώντας τον εκλιπόντα ιδρυτή της, Γεώργιο Αυλωνίτη, θέσπισε αυτήν τη χρονιά το Βραβείο Μάρκετινγκ «Γεώργιος Αυλωνίτης», στο πλαίσιο του θεσμού των «Made in Greece Awards». Η διάκριση απονεμήθηκε στην εταιρεία Βιολάντα.



Life Time Achievement Award

Απονεμήθηκε στον Γρηγόρη Τζιρακιάν, πρόεδρο της Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ.



Made in Greece Excellence Award - Εθνική Τράπεζα

Απονεμήθηκε στην Kyknos - Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών A.E.



Τιμητικά βραβεία

Τέλος, στο πλαίσιο του θεσμού πραγματοποιήθηκε τιμητική βράβευση στον καθηγητή Αθανάσιο Κουρεμένο του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στoν καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Γ. Πανηγυράκη.

Χορηγοί-υποστηρικτές

Μεγάλοι Χορηγοί ήταν η Εθνική Τράπεζα και η Europa Aluminium Systems, ενώ Χορηγοί οι εταιρείες: Elvalhalcor, Skourasmed, Genesis Pharma, ΣΕΠΑΚ, ΕΕΦΑΜ, ΣΥΦΑΚ. Τη φετινή διοργάνωση υποστήριξαν: ΣΕΒ, ΣΒΕ, ΕΣΒΕΠ, Σύνδεσμος Εξαγωγών Κρήτης, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Ελληνική Παραγωγή, ΙΠΕ, ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Εργαστήριο Μάρκετινγκ, Astralón, AdBusiness, Advertising.gr, Businessnews.gr, RetailBusiness, Direction Business Network.

03.12.2024, 19:28