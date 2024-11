Αυξάνονται οι επενδυτικές εταιρείες «φαντάσματα» - H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιεί για παράνομες επενδυτικές πλατφόρμες

-Να είναι πάντοτε προσεκτικοί, εάν επικοινωνούν μαζί σας μέσω τηλεφωνικού αριθμού είτε άγνωστου είτε ακόμη και με πρόθεμα άλλης χώρας, και επιμένουν να πραγματοποιήσετε την προτεινόμενη επένδυση άμεσα. Για παράδειγμα, τον τελευταίο καιρό έχει διαπιστωθεί μία αύξηση τέτοιων τηλεφωνημάτων με πρόθεμα (+ 44...).-Να μην προβαίνουν άμεσα σε επένδυση, πριν διενεργήσουν πρώτα έλεγχο των στοιχείων της εκάστοτε εταιρείας.-Να ρωτούν πάντα όποιον τους καλεί, ή να αναζητούν στην ιστοσελίδα που τους έχουν παραπέμψει για επενδύσεις ή συναλλαγές, τα ακόλουθα στοιχεία:-Ποια είναι η εταιρεία που τους καλεί ή διαφημίζεται; Ποια εταιρία διαχειρίζεται την πλατφόρμα που τους συστήνουν;-Πού βρίσκεται η έδρα της εταιρείας;-Η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη; Εάν τους απαντούν ότι είναι αδειοδοτημένη ή αναγράφεται στην διαφήμιση ή στην ιστοσελίδα της ότι είναι αδειοδοτημένη, να διαβάζουν προσεκτικά ποια εποπτική αρχή έχει χορηγήσει την άδεια.-Πριν προβούν σε οποιαδήποτε χορήγηση στοιχείων σας ή απόφαση για επένδυση, πάντα να κάνουν τη δική σας έρευνα σχετικά με το προϊόν και την εταιρεία μέσω της οποίας σκέφτονται να επενδύσουν, και να βεβαιωθούν ότι έχουν λάβει τις παραπάνω βασικές πληροφορίες και ότι η εταιρία είναι αδειοδοτημένη από υπαρκτή αρμόδια εποπτική αρχή.-Πριν προβούν σε οποιαδήποτε χορήγηση στοιχείων σας ή απόφαση για επένδυση, να ελέγχουν εάν η εταιρεία διαθέτει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή ευρωπαϊκό διαβατήριο.-Να ανατρέχουν στη Λίστα Προειδοποιήσεων της Ε.Κ. για να ενημερωθούν για τυχόν διαδικτυακές απάτες.-Να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες της αλλοδαπής εποπτικής αρχής (προερχόμενης είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τρίτη χώρα) από την οποία σας είπαν ότι έχει αδειοδοτηθεί η εταιρία προκειμένου α) να επιβεβαιώσουν ότι είναι αδειοδοτημένη, και β) να ενημερωθούν αναφορικά με τις προειδοποιήσεις διαδικτυακής απάτης που έχουν αναρτηθεί.-Μην προκαταβάλλουν κανένα χρηματικό ποσό πριν βεβαιωθούν πως έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες και ελέγχους.-Καμία πρόταση εμπορικής προώθησης δεν πρέπει να κάνει τους επενδυτές να ξεχάσετε ότι ποτέ δεν υπάρχει υψηλό κέρδος χωρίς υψηλό κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μέρους ή του συνόλου του επενδυόμενου κεφαλαίου.Από το 2018 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προειδοποιούσε το επενδυτικό κοινό για τις διαδικτυακές εταιρείες - πλατφόρμες οι οποίες δεν επιτρεπόταν να παρέχουν στην Ελλάδα επενδυτικές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και να κατέχουν χρήματα επενδυτών.Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων χωρίς άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την αντίστοιχη εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά αδίκημα, το οποίο επισύρει σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.Συγκεκριμένα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για τις εξής διαδικτυακές εταιρείες - πλατφόρμες και στις συγκεκριμένες ημερομηνίες:Profxdesk.com (9 -10-2024)Expert-info.co (12-9-2024)Toptiercapital.pro (3-7-2024)Adv-capital.com και webtbb.com (19-4-2024)Swisscap.pro (15-4 2024)Eutradex.cc (11-4-2024)Conclavio.gr και Ekatommyriouxos.gr. (30-1-2024)Wealthpros365.com (29-1-2024)Samstarcapital.com (16-1-2024)Trade4w.co (5 -12-2023)Isotrader.cc (4-12- 2023)Tradingav.org (27-11- 2023Cfdinvest24.com (20-11- 2023)Topeurofx.com (20-11- 2023)Capital-adv.com (30-10-2023)Xtbempire.com (16-10 2023)Fpmgreece.com (12-10-2023)Broker2utrade.com (18-9-2023)Alphaplusfx.com (14-11-2023)ltd-fx.com (14-9-2023)Fpeurope.com (14-9- 2023)Webtrader.euoctafx.com (8-8-2023)lincolnfx.capital (1-8-2023)Orbisfx.com (20-7-2023)Fx-trading.co (20-6-2023)Capfm.io (20-6-2023)My.euoctafx.com (16-6- 2023)Smitrade.com (26 -5-2023)Brocprime.net (24-5-2023)Sharkoption.com (24-5- 2023)Gladiolustox.com (24-5- 2023)Swiss24.io (24-5- 2023)Fx-magna.com (5-5- 2023)Crypteriun.cc (5-5-2023)27proquote.com (11-4-2023)Spotfinex.com (11-4-2023)Blackdiamondswiss.com (11-4-2023)4fxluxus (11-4-2023)UP4PROFIT (11-4-2023)Globalspotfx.com (11-4-2023)Cointrade.cc (6-4-2023)Excellenceinvest.com (5-4-2023)ITRADERS24(22-3-2023)GoldingFX (17-3-2023)SOLIDSTOCKS (15-3-2023)GRANDCAPITAL (15-3-2023)MARKET-GOLD (14-3-2023)CROWDTECHTRADE (21-2-2023)PLATINMARKETS (21-2-2023)LUXURY CAPITALS (7-2-2023)NATATRADE (6-2-2023)Tradeowls (1-2-2023)Radixinvest (23-1-2023)Geniusinvest.co (23-1-2023)Aviva-arb.com (23-1-2023)Tradeuros (12-1-2023)ACRONISFX.COM (29-12-2022)PROGRESIVETRADE.COM (29-12-2022)OPTIMIZEFUNDS (7-12-2022)TRADESMART1 (31-10-2022)24waysfx (20-10-2022)FINAZ.IO (20-10-2022)_JOYTRUST.NET (13-10-2022)share2profit.com (3-10-2022)AXON PARTNERS LTD (27-09-2022)MARKETRIP (02-08-2022)ARB-CAPITAL (02-08-2022)Vip Forex Pro (21-07-2022)4X-TRADE (07-07-2022)TRADECITY (04-07-2022)MNPCAPITAL (27-06-2022)24tradex (27-05-2022)FINEXICS (20-05-2022)KEYFUNDERS.CO (05-04-2022)INTRADERS.COM_ZMARKET LTD (15-03-2022)FULLMARKETS.COM (15-03-2022)New Traders Holdings Ltd_eu-markets.co (21-02-2022)SPRING INFORMATION LIMITED (14-01-2022)QUANLOOP (14-12-2021)PLUTON500, VITA IMPEX LTD (22-11-2021)HORIZONINVEST (22-9-2021)BRIDGEFUND (22-9-2021)TiMarkets_BERADORA_MFA (13-7-2021)GLOBALEVERESTFX (15-6-2021)BeforexCapital (15-6-2021)BudsFX (26-3-2021)NORTHFINTECHFX Trading Services Ltd (30-12-2020)INVEST MOMENT (8-12-2020)STOCKLUX (15-10-2020)TRADIXA (5-8-2020)BTSAVE (3-8-2020) _MAXITRADE (30.03.2020)GLOBALIX LTD (13-03-2020)NORTHFINTECHFX 30-12-2020)INVEST-MOMENT (8-12-20)VITAFX (3 -12-2020)STOCKLUX (15-10-2020)TRADIXA (5-8-2020)BTSAVE (3-8-2020)MAXITRADE (30-3-2020)Stoxmarket.com (7 -2- 2018)G8Markets και Spot4Trade (22-1-2018)F1PRO MARKET» και CAC400(11-1-2018)